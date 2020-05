Slechts één bedrijf heeft interesse in resterende 4g-licentie in België

Er zijn geen nieuwe kandidaten voor de gebruiksrechten op de resterende 4g-frequenties in de 2,6GHz-band in België. Citymesh, dat industriële netwerken opzet, is de enige gegadigde. Toezichthouder BIPT onderzoekt de aanvraag.

Nadat Citymesh zich in februari bij BIPT had gemeld als potentiële koper van een 4g-licentie, startte de toezichthouder een veilig van de vrije ruimte op de 2,6GHz-frequentieband. Nu meldt de toezichthouder dat er geen andere kandidaten zijn, dus van een veilig is geen sprake. Alleen nieuwe partijen mochten zich aanmelden; Orange, Proximus en Telenet hebben al een vergunning in die band en werden daarom uitgesloten.

De veiling zou beginnen met een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro en de licentie is vijftien jaar geldig. Nu Citymesh de enige kandidaat is, kan het bedrijf in principe de frequentieruimte krijgen voor dat bedrag. De toezichthouder gaat de aanvraag eerst verder onderzoeken. Het is niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond.

Citymesh zei in februari 'samen met een consortium van gelijkgezinden' de frequentieruimte te willen gebruiken om een vierde speler te worden op de Belgische telecommarkt. Het bedrijf benadrukte echter dat het geen plannen heeft om actief te worden op de markt voor consumenten. Citymesh richt zich op de industriële markt en doet dat nu al met het opzetten van bedrijfsnetwerken in de 3,5GHz-band, waar het bedrijf sinds 2015 een licentie voor heeft.