Citymesh wil vanaf 2024 mobiele diensten aanbieden via Belgisch Proximus-netwerk

Citymesh krijgt vijf jaar toegang tot Proximus' mobiele netwerk om daar diensten op te kunnen aanbieden. Volgend jaar wil Citymesh de eerste abonnementen verkopen. Het bedrijf werkt ook aan een eigen netwerk.

Naast de toegang tot Proximus' mobiele netwerk, neemt Citymesh ongeveer vierhonderd antennesites over van Proximus. Zo wil het bedrijf de aanbouw van zijn eigen netwerk versnellen. Citymesh meldt niet wat voor diensten of abonnementen het wil verkopen, het bedrijf zegt alleen de consumenten- en zakelijke 5G-markt in 2024 te willen betreden. Concrete plannen worden 'binnenkort' aangekondigd.

Citymesh is een bedrijf dat vorig jaar bij de Belgische 5G-veiling samen met het Roemeense bedrijf RCS&RDS delen van het spectrum kocht met de intentie om daarmee eigen diensten aan consumenten en bedrijven te kunnen aanbieden. Citymesh heeft zelf nog geen Belgisch netwerk. Het bedrijf werkt hier wel aan, maar door de overeenkomst met Proximus kan Citymesh als virtuele provider alvast diensten aanbieden aan Belgische klanten, terwijl het bedrijf zijn eigen netwerk opbouwt. Zo wil Citymesh het vierde landelijke 5G-netwerk van België worden. Naast Proximus hebben ook Telenet en Orange een eigen mobiel netwerk.