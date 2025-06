OpenAI brengt ChatGPT Enterprise met extra privacyfuncties uit voor bedrijven

OpenAI heeft ChatGPT Enterprise uitgebracht, een dienst die toegang biedt tot GPT-4 en 'enterpriseklasse' beveiligings- en privacyfuncties bevat. De dienst bevat ook standaard grotere context windows om langere inputs mogelijk te maken.

ChatGPT Enterprise deelt geen zakelijke data of gesprekken met OpenAI, zegt het bedrijf, en de taalmodellen worden niet getraind door gesprekken met bedrijven. De gesprekken zijn daarnaast versleuteld. De zakelijke versie bevat verder een adminpaneel om personeelstoegang te kunnen beheren, aan domeinverificatie en sso te kunnen doen, en bevat gebruikersinzichten.

In vergelijking met de consumentenversie is ChatGPT Enterprise volgens OpenAI twee keer sneller en gebruikers kunnen standaard vier keer zo grote bestanden of teksten gebruiken als input. Dit laatste is ook beschikbaar bij andere GPT-4-versies, alleen dan tegen betaling. Enterprise bevat verder gratis credits voor OpenAI's api.

OpenAI-investeerder Microsoft bracht eerder een zakelijke versie uit van zijn generatieve-AI-chatbot, Bing Chat Enterprise. De zakelijke chatbots zijn bedoeld voor bedrijven die de diensten zelf willen gebruiken om bijvoorbeeld personeel te ondersteunen.