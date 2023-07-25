OpenAI brengt ChatGPT-Android-app uit, maar nog niet in Europa

OpenAI heeft zijn ChatGPT-app voor Android uitgebracht. Het bedrijf had deze app al aangekondigd voor introductie in deze week, maar de Android-versie is alleen beschikbaar in vier landen. 'Aanvullende landen' moeten in de komende week volgen.

De app is nu alleen beschikbaar in Bangladesh, Brazilië, India en de Verenigde Staten. Daarmee volgt OpenAI de introductie van de iOS-ChatGPT-app, die ook eerst alleen in de Verenigde Staten verscheen. Bijna twee weken later kwam de app ook naar Nederland en België. OpenAI had eind vorige week aangekondigd dat de Android-versie deze week zou verschijnen, maar zei toen niet dat het om een gefaseerde uitrol zou gaan.