OpenAI brengt ChatGPT-Android-app uit, maar nog niet in Europa

OpenAI heeft zijn ChatGPT-app voor Android uitgebracht. Het bedrijf had deze app al aangekondigd voor introductie in deze week, maar de Android-versie is alleen beschikbaar in vier landen. 'Aanvullende landen' moeten in de komende week volgen.

De app is nu alleen beschikbaar in Bangladesh, Brazilië, India en de Verenigde Staten. Daarmee volgt OpenAI de introductie van de iOS-ChatGPT-app, die ook eerst alleen in de Verenigde Staten verscheen. Bijna twee weken later kwam de app ook naar Nederland en België. OpenAI had eind vorige week aangekondigd dat de Android-versie deze week zou verschijnen, maar zei toen niet dat het om een gefaseerde uitrol zou gaan.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 20:28 35

25-07-2023 • 20:28

35

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Reacties (35)

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ASx2608 25 juli 2023 20:34
Als de website in Nederland beschikbaar is en er is al een app voor iOS in Nederland, dan waarom de app vertragen voor Android?

Heeft het te maken met het uploaden naar de playstore? zover ik weet is de proces om een app op de play store te zetten veel makkelijker dan op de App Store
Miauw @ASx260825 juli 2023 20:45
Ik weet het niet zeker maar misschien moeten ze nog de app vertalen ?
Sup4rdurt @Miauw25 juli 2023 21:48
Kunnen ze dat niet gewoon met ChatGPT doen?
Sloeber @Sup4rdurt26 juli 2023 07:53
Thanks ik moest grinniken :)
_Thanatos_ @Miauw26 juli 2023 10:51
English first is toch niet raar? De meeste apps zijn English-only.
mountain_aliw @ASx260825 juli 2023 20:50
Misschien nog wat werk nodig om te voldoen aan de data privacy acts?

[Reactie gewijzigd door mountain_aliw op 23 juli 2024 16:13]

_Thanatos_ @mountain_aliw26 juli 2023 10:52
Want daarom werkt de website wél gewoon wereldwijd?
B0KIT0 @ASx260825 juli 2023 21:34
..dan waarom de app vertragen voor Android?
Android is misschien makkelijk om net als ios als één te zien maar het gaat wel om gigantisch veel meer apparaten en scherm verhoudingen om aan te voldoen.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 23 juli 2024 16:13]

thomas1907 @B0KIT025 juli 2023 22:21
Tuurlijk maar die zijn er toch ook in de VS?
The-Source @B0KIT026 juli 2023 09:15
En daarnaast programmeer je niet pixels maar in vectors. Deze schalen namelijk mee in de resolutie en dpi instellingen.
_Thanatos_ @B0KIT026 juli 2023 10:57
Die verschillende modellen verschillen bijna niet tussen de grote regio's van de wereld, dus bijv Amerika, Europa, Azië, etc. Sommige bedrijven vatten werelddelen zelfs samen tot één grote deelmarkt en noemen dat Afro-eurasia. Amerika gaat vaak samen met Oceanië. Dan houden ze vaak de US, China, en Rusland (voor zover ze daar nog zaken doen) apart van de rest. Het ligt aan het type apparaat hoe de delen van de wereld gescheiden (of juist niet) zijn.

Hoe dan ook, voor de variatie in modellen over zulke regio's is het niet nodig om landje-voor-landje te releasen, want daar zit em de variatie van geen enkel soort hardware in.
CivLord @B0KIT027 juli 2023 07:32
Ik denk dat er in bv. India veel meer verschillende types Android telefoons zijn (vooral in het budget segment) dan in Europa.
Splitinfinitive @ASx260825 juli 2023 20:45
Mischien om te proberen de server wat lucht te geven en niet iedereen in een keer aan hun “pas overleden oma” gaan vragen hoe je crystal meth maakt
dePannenkoekjes @ASx260825 juli 2023 21:49
Iets wat een feit is, is dat eerste indrukken vaak hele nare resultaten opleveren. Ze kunnen wel weggepoetst worden, maar dat is zeer moeilijk en erg duur. De lancering van bijvoorbeeld Stadia en de (breekbaarheid van) Galaxy Foldables heeft enorm zure nasmaken achtergelaten bij het generale publiek.
Misschien probeert OpenAI te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd bugs tegenkomt en de app vervolgens nooit meer gaat gebruiken? Het zou me helemaal niet gek lijken als dat de verklaring is.
Z100 25 juli 2023 20:54
Eerlijk gezegd zou ik niet omkijken naar ChatGPT als MS een premium tier aanbiedt dat de beperkingen opheft van Bing Chat.

Ook met de Plus versie van ChatGPT vind ik Bing Chat beter werken. Het zijn alleen die irritante beperkingen die Bing Chat tegenhouden.
sinshz @Z10025 juli 2023 20:57
Op welke manier vindt je Bing Chat dan beter dan ChatGPT.

Ik ben hier daadwerkelijk benieuwd naar want naar mijn idee is ChatGPT ook al een geweldige tool om bepaalde dingen mee te doen.
Wraldpyk @sinshz25 juli 2023 21:28
In mijn beleving is het beter aangezien het het internet kan doorzoeken, en niet alleen opgeslagen informatie heeft tot 2021, maar voor mij is ChatGPT zelf ook voldoende.

Ik zelf gebruik inmiddels Chatbot UI met de ChatGPT API waardoor ik maar iets van 50 cent per maand kwijt ben in plaats van €20 op 't moment, al verwacht ik wel dat die kosten nog iets zullen stijgen voor me de komende tijd aangezien ik 't weer meer ga gebruiken
tweakuwe @Wraldpyk25 juli 2023 21:40
ChatGPT heeft geen opgeslagen informatie tot 2021, het is getraind met gegevens tot 2021. Een beetje alsof een persoon sinds 2021 onder een steen heeft geleefd. Dat is een beperking waar Bing Chat ook wel last van heeft, ondanks het kunnen meenemen van een beperkt aantal recente artikelen.

Via de API van OpenAI kan je trouwens ook zelf een programma draaien die automatisch een aantal recente zoekresultaten naar de GPT-3 of 4 API stuurt :)
Caelorum @Wraldpyk25 juli 2023 23:49
Er zijn plugins in chatgpt die je aan kan zetten die het internet doorzoeken om zo die beperking te omzeilen.
P_Tingen @sinshz26 juli 2023 09:45
Taalgebruik van ChatGPT vind ik iets beter en de manier waarop je vraag wordt behandeld. Bij Bing zie ik vaak dat mijn vraag wordt geherformuleerd voordat er wordt gezocht. Ik weet niet of ik daar wel zo blij mee ben. De antwoorden van ChatGPT vind ik over het algemeen ook iets beter maar wat ik echt mooi vind aan Bing is dat die links geeft als bronvermelding. Al een paar keer gehad dat ik via die links door kan zoeken en dan alsnog het goede antwoord vind.
dePannenkoekjes @Z10025 juli 2023 21:45
Bing Chat zegt zo vaak tegen mij dat 'ie het antwoord op mijn vraag niet weet vergeleken met ChatGPT. Ook heeft dat ChatGPT Plus abonnement tegenwoordig een browsing plugin, waardoor die ook op het internet kan zoeken. Wat is dan er dan beter aan Bing Chat?
Disclaimer: ik heb die plugin nooit gebruikt, aangezien ik het Plus abonnement niet heb.
oktoberpaard @Z10026 juli 2023 08:31
Mijn ervaring is precies andersom: ChatGPT-4 met de Bing plug-in (die nu tijdelijk onbeschikbaar is) werkt beter dan Bing Chat, ondanks dat die ook op GPT-4 gebaseerd is. Ik denk dat Bing Chat minder krachtig staat afgesteld, om kosten te besparen. Ik heb een aantal keer dezelfde vraag aan beide gesteld en ChatGPT-4 gaf altijd een beter antwoord. Dat is wel al een tijdje terug, overigens.
holoduke51 @Z10026 juli 2023 14:40
Bing beter? Ik vind Bing een soort noord Koreaanse zoek machine. Zwaar gecensureerd. Alleen feel good, politiek correcte vragen. Meningsloos gedrocht is het. En dan nog even los van alle advertenties en bloated informatie.
Mel33 25 juli 2023 20:46
Handig om hem alvast te pre-oder registreren in de play store
If you live in a country that isn’t part of that list, you can still head over to Google Play and preorder the app as OpenAI plans to release the app in more countries very soon. There will be additional countries over the next week.
Link

[Reactie gewijzigd door Mel33 op 23 juli 2024 16:13]

PacinoAllstars 25 juli 2023 21:09
Draait hier al, lang leve losse apk en geen walled garden.

Apkmirror of apkpure is you're friend.

Werkt ook lekker snel, toch fijne om via eeb app te werken ipv via de browser

[Reactie gewijzigd door PacinoAllstars op 23 juli 2024 16:13]

seapip @PacinoAllstars25 juli 2023 22:35
Heb hem gedownload via apkmirror maar krijg zodra ik de app open redirect hij naar een error scherm in de play store app. :/

(apkm bestand met sha1: 3a41...5c96)
Chilly_Willy @seapip26 juli 2023 10:28
Same here. Denk dat het niet de juiste is die PacinoAlistars gebruikt. Er zijn ZO veel ChatGPT apps. Je moet package com.openai.chatgpt hebben iig. Dat is de officiele.
FONfanatic @PacinoAllstars26 juli 2023 00:42
Als dat your als you're spelt is daarmee de eerste bug een feit.
Henk- 25 juli 2023 21:32
Met een Amerikaans google account kun je de app prima downloaden. Ik zie echter geen optie om in te loggen met een microsoft-account. Dat is een beetje jammer want ik heb daar een abonnement op afgesloten.
TweakersJinx 25 juli 2023 23:35
Ik heb hem gewoon via Play Store geïnstalleerd op m'n telefoon. Het is wel Engelstalig. Je kon enkele dagen geleden namelijk een plekje reserveren voor wanneer de app beschikbaar was voor installatie.

Zorg dat de land-instellingen van je Play Store account op VS staat and you're good to go. Desnoods maak je een nieuw PS-account aan, speciaal voor dit soort gelegenheden.
wijbro 26 juli 2023 13:31
Eind vorige week, bij de vooraanmelding in de Play Store meteen "geregistreerd".
Inmiddels is die registratie en vooraanmelding verdwenen en de app ook niet geïnstalleerd.
Kondig het dan ook niet met veel tamtam in de Play Store aan....
wijbro @wijbro31 juli 2023 19:58
Update 31-07-2023 zojuist een notificatie van de play Store: chatgpt is geïnstalleerd.
ErikJanVens 26 juli 2023 08:13
Ik ben de afgelopen tijd een groot gebruiker van ChatGPT geworden voor verschillende toepassingen. Toen ik de vooraankondiging in de Play Store zag heb ik me meteen aangemeld maar dat is vooral om het eens op de telefoon uit te proberen. Want eerlijk gezegd zie ik nog niet wat het voordeel is om het als app te gebruiken. Ik laat ChatGPT het stramien van stukken bedenken dat ik dan later zelf uitwerk maar dat zou ik nooit op mijn telefoon doen. Wat doen jullie met de app-versie?
chocopasta 26 juli 2023 14:06
De mobiele versie van de website werkt prima. Wat voegt een app variant daar dan aan toe?
DataCopy 31 juli 2023 19:41
Zo te zien nu beschikbaar. Ik krijg in ieder geval een melding over mijn 'preorder' en app is geïnstalleerd!

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