Modder maakt ChatGPT voor Windows 3.1-systemen 'WinGPT'

Modder Dialup.net heeft een variant van ChatGPT werkend weten te krijgen op Windows 3.1. De maker noemt het programma WinGPT. De chatbot maakt direct verbinding met OpenAI-servers, maar werkt slechts in beperkte mate vanwege hardwarebeperkingen van Windows 3.1.

WinGPT kan dankzij de TLS 1.3-standaard en een OpenAI-api direct verbinding maken met de servers van ChatGPT. De maker moest vervolgens zelf een aangepaste statusbalk voor de UI in de C-programmeertaal ontwikkelen, legt Dialup.net uit. Microsoft maakte volgens Neowin namelijk nooit de native statusbalk openbaar voor ontwikkelaars. Ironisch genoeg werd de modder bijgestaan door de hedendaagse versie van ChatGPT voor de implementatie van die statusbalk.

Het programma zou relatief beperkt werken, mede doordat Windows 3.1 in de praktijk slechts 256MB ram ondersteunt in de 386 Enhanced-modus. De antwoorden die WinGPT genereert, zijn daarom vrij kort. De retrochatbot kan daarnaast geen contextuele vragen beantwoorden. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van ChatGPT is juist de mogelijkheid om door te vragen, waarbij de chatbot rekening houdt met eerdere vragen en antwoorden.