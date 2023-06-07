AP vraagt OpenAI om opheldering over hoe ChatGPT omgaat met gebruikersgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt OpenAI om opheldering over ChatGPT. De privacywaakhond heeft zorgen over de manier waarop het bedrijf omgaat met persoonsgegevens en onderneemt daarom 'verschillende acties'.

De AP heeft OpenAI per brief gevraagd om opheldering, schrijft de waakhond. De privacytoezichthouder wil onder meer weten of gegevens van gebruikers worden gebruikt om het AI-algoritme te trainen en zo ja, op welke manier. Ook moet het bedrijf informatie verschaffen over hoe het persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Verder wil de AP weten of, en zo ja hoe, OpenAI gegenereerde informatie over mensen kan rectificeren of verwijderen indien die info 'onnauwkeurig, verouderd, onjuist, ongepast, beledigend, of aanstootgevend' is. Opheldering vragen van OpenAI is slechts de eerste actie de de AP gaat ondernemen, schrijft deze. De waakhond gaat in zijn persbericht echter niet in op wat de andere acties zullen zijn. Ook wordt niet genoemd wat het gevolg kan zijn als blijkt dat ChatGPT zich niet aan de AVG-wetgeving houdt.

In Italië was ChatGPT een tijdje verboden tot OpenAI een aantal aanpassingen had doorgevoerd. Zo moest het bedrijf gebruikers beter inlichten over hoe en waarom hun data wordt gebruikt en een leeftijdsverificatietool toevoegen aan de website. De Franse waakhond CNIL is momenteel ook onderzoek aan het doen naar ChatGPT na meerdere privacyklachten te hebben ontvangen. Reuters meldde eerder al dat ook Ierland en Duitsland onderzoek doen naar een mogelijk verbod van de chatbot. De koepel van Europese privacytoezichthouders, de European Data Protection Board, heeft eind mei een speciale werkgroep opgericht die zich bezighoudt met ChatGPT en acties coördineert.