AP vraagt OpenAI om opheldering over hoe ChatGPT omgaat met gebruikersgegevens

Daar ben ik mee eens maar ik zal AI systemen toch niet zo snel in de categorie onkruidverdelger plaatsen.
Uiteraard gaat het om een vergelijking tussen wat maatschappelijk belangrijk is of niet. De meeste onkruiden zijn vervelend maar niet levensbedreigend. Planten als de reuzebereklauw zijn echter wel gevaarlijk, en in tarwe- en vooral roggevelden had men vroeger last van het giftige [urk=https://nl.wikipedia.org/wiki/Echt_moederkoren]moederkoren[/url], dat is een schimmel die in de graankorrel zit en bij vochtig weer deze aantast. Wie ervan at kon zijn benen verliezen, blind worden of dood gaan. In de schilderijen van Breugel zien we veelal mensen met geamputeerde benen, dat zijn dus slachtoffers van moederkoren. Besmettingen hadden vaak epidemische proporties. Tegenwoordig komt het bijna niet meer voor, enkel in de biologische landbouw. Voor een land kan de bestrijding van een dergelijke gewas dus van nationaal belang zijn.
Als het in plaats van om onkruidverdelger juist om een muggenverdelger gaat, dan is dit nog voor de hand liggender. Muggenbestrijding kan voor sommige landen ook een nationale prioriteit zijn. Muggen, zoals de bij ons inheemse Anopheles maculipennis, Anopheles atroparvus, e.a.
, maar ook de tropische Anopheles-soorten
verspreiden malaria (moeraskoorts) wat in 1826 in Groningen 10% van de bevolking het leven kostte
maar ook in Zeeland in de tijd van Napoleon kostte malaria meer soldaten het leven dan de oorloghandelingen zelf
. Tegen malaria zijn inmiddels medicijnen (ook preventief) en een eerste vaccin; Mosquirix echter andere muggensoorten, zoals Aedes albopictus (Aziatische tijgermug
), Aedes africanus
(Gele-koorts-mug), Aedes aegypti (Denguemug)
, en de Zuid-Amerikaanse Haemagogus en Sabethes-soorten verspreiden ziektes als Zika (tast het zenuwstelsel aan van ongeboren kinderen), [url=https://en.wikipedia.org/wiki/Chikungunya=Chikungunya[/url], Gele koorts
en West-Nijl-koorts
, en Dengue (knokkelkoorts)
Tegen de meeste van deze ziektes is geen behandeling of vaccinatie beschikbaar, alleen voor het Gelekoorts-virus bestaat een vaccin, en voor Dengue is een vaccin door de EMA en DFA goedgekeurd, Dengvaxia
maar in andere landen is het alweer terug van de markt gehaald vanwege [ur;=https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement] een hogere sterftekans bij besmetting van gevaccineerden[/url] (het Wikipedia-artikel over het Dengue-vaccin bagatelliseert dit nogal. In Indonesië en door de EMA
is een tweede vaccin goedgekeurd, Qdenga
.
Misschien een paar plaatsen hoger, bij de auto’s bijvoorbeeld. Niet nodig maar wel handig om te hebben.
Statistisch lijkt AI, in casu de zelfrijdende auto, een voordeel te hebben op de menselijke bestuurder, maar als het fout gaat, gaat het (vooralsnog) vooral om grote, fatale incidenten. Menselijke bestuurders maken vooral veel kleine fouten die veelal door de bestuurders van andere voertuigen worden opgevangen.
Onkruidverdelger staat bij mij toch erg laag qua ranking want ik heb geen tuin.
Voor jou wel, voor iemand anders juist niet. Voor een boer die economisch afhankelijk is van een goede oogst, en daarbovenop van zijn afnemer boetes krijgt als er in zijn product restanten van andere gewassen aanwezig zijn, is het vaak een essentieel onderdeel van zijn productieproces. Dat geld ook vaak voor (kunst)mest, zonder welk eigenlijk nu een betrouwbare voedselproductie onmogelijk is en hongersnoden gegarandeerd terugkomen, maar tegelijkertijd veroorzaakt de productie van kunstmest gigantische hoeveelheden CO2-uitstoot en andere milieueffecten.
Daarnaast bevatten onkruidverdelgers meestal chemische stoffen die giftig zijn voor (een bepaalde categorie) planten, maar velen hebben ook negatieve effecten op de menselijke gezondheid, zoals bijvoorbeeld isopropylammoniumzout (aka glyfosaat). Onkruidverdelger en andere bestrijdingsmiddelen (fungicide, insecticide) zijn de oorzaak van een significant hoger voorkomen van parkinson in de wijngebieden in Frankrijk.
https://www.universiteitv...n-de-ziekte-van-parkinson
In dat opzicht is @Maurits van Baerle
's voorbeeld met onkruidverdelger eigenlijk niet, of misschien juist wel heel goed gekozen.