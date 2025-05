Italië verbiedt ChatGPT per direct vanwege privacyzorgen

Italie heeft per direct AI-chatbot ChatGPT in de ban gedaan. Het land vermoedt dat gebruikersdata niet conform de GDPR verwerkt wordt. Daarnaast haalt de Italiaanse privacyautoriteit een datalek aan en spreekt het van een gebrek aan bescherming van minderjarigen.

Dat schrijft de Garante Per La Protezione Dei Dati Personali op zijn website. De autoriteit rekent het ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI aan dat er een 'gebrek aan informatie is voor gebruikers en geïnteresseerden over wiens data verzameld wordt'. Ook zou er geen wettelijke grondslag zijn voor ChatGPT om massaal data te verzamelen en opslaan ten behoeve van de training van het taalmodel.

Voor wat betreft de minimumleeftijd om ChatGPT te gebruiken erkent de waakhond dat er een restrictie is voor kinderen van onder de 13 ten aanzien van de AI, maar stelt dat er ook 'geen enkel filter voor leeftijdsverificatie' aanwezig is. Tegelijk kan ChatGPT 'minderjarigen blootstellen aan antwoorden die absoluut niet geschikt zijn met betrekking tot hun mate van ontwikkeling en zelfbewustzijn'.

Het datalek waar de Italiaanse instantie over spreekt, vond plaats op 20 maart. BleepingComputer meldde bijvoorbeeld over dat lek dat het ging om namen, e-mailadressen, factuuradressen, gedeeltelijke creditcardgegevens en een geschiedenis van ingevoerde prompts. Het lijkt er niet op dat de ingevoerde prompts gekoppeld konden worden aan andere gebruikers.

OpenAI, dat volgens de autoriteit geen vestiging in de EU heeft maar wel een aangewezen vertegenwoordiger, heeft 20 dagen om gehoor te geven aan de klachten. Een eventuele boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet. De autoriteit heeft een nader onderzoek ingesteld.