Google ontkent dat Bard is getraind op data van ChatGPT

Google heeft ontkend dat het zijn chatbot Bard heeft getraind op data van concurrent ChatGPT van OpenAI. Die beschuldiging kwam van een voormalig medewerker, maar de zoekgigant wijst die beschuldiging van de hand.

Een oud-medewerker van Google zegt tegen The Information dat Google Bard voor een deel heeft getraind op ShareGPT, een verzamelwebsite voor gesprekken met ChatGPT. De medewerker in kwestie, die intussen bij OpenAI werkt, zegt dat hij gewaarschuwd heeft daarvoor, omdat het tegen de voorwaarden van OpenAI in gaat en omdat de antwoorden dan mogelijk op elkaar gaan lijken.

Google ontkent tegenover The Verge dat het Bard met die data heeft getraind. "Bard is niet getraind op data van ShareGPT of ChatGPT", zegt een woordvoerder tegen de site. Het is wel mogelijk dat Google ermee is gestopt en daarna de trainingsdata heeft verwijderd.

Google heeft Bard vorige week uitgebracht als bèta, enkele maanden na de release van ChatGPT en Microsoft Bing Chat. Tweakers deed een test met Bard en Bing.