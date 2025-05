Microsoft Bing nam foute beschuldiging van seksuele intimidatie over van ChatGPT

De chat van Microsoft Bing heeft een valse beschuldiging van seksuele intimidatie overgenomen van ChatGPT, via een nieuwsartikel over het feit dat de chatbot ernaast zat. Het is voor zover bekend voor het eerst dat de foutieve claim van de ene chatbot naar de andere overslaat.

De gelinkte bronnen spreken niet over het onderwerp

Bing herhaalde op basis van een artikel over het onderwerp de beschuldiging dat een Amerikaanse hoogleraar in 2018 een student seksueel intimideerde, schrijft The Washington Post. Intussen lijkt Bing geleerd te hebben dat het onjuist is, want de Microsoft-chatbot draagt nu juist deze zaak als voorbeeld aan van dat niet alle informatie die online te vinden is accuraat of betrouwbaar is.

Het is al langer bekend dat ChatGPT van OpenAI en andere chatbots informatie verzinnen, een verschijnsel dat 'hallucinatie' heet. Beschuldigingen van seksuele intimidatie hebben grote gevolgen voor betrokkenen. Intussen verzint ChatGPT deze beschuldigingen niet meer, maar geeft het een antwoord waaruit blijkt dat het niet kan antwoorden binnen de eigen regels.

De onjuiste informatie van ChatGPT belandde in een column van USA Today en Bing interpreteerde die column verkeerd. Er zijn al langer zorgen dat chatbots elkaar desinformatie en nepnieuws 'voeren' en daardoor die juist versterken.