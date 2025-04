Bing Chat komt met functie om links naar antwoorden van chatbot te delen

Microsoft heeft een knop toegevoegd aan Bing AI waarmee gebruikers hun gesprekken met de bot online kunnen delen via een link. Als gebruikers daarop klikken, opent het laatste antwoord van het gedeelde gesprek in Bing Chat, waarna andere gebruikers het gesprek kunnen vervolgen.

Gebruikers kunnen het antwoord van Bing direct delen op Facebook, Twitter, Pinterest en via de mail, of ze kunnen een blijvende link genereren. Indien anderen de link openen, worden ze naar Bing Chat gestuurd, waarna het gedeelde antwoord ingevuld wordt, inclusief de bronvermelding. De vraag die leidde tot dat antwoord, wordt daarentegen niet gedeeld.

Gebruikers kunnen vervolgens vervolgvragen stellen op basis van het gedeelde antwoord. The Verge opende bijvoorbeeld een link van een Bing-bot die een aantal maaltijdideeën opsomde, en vroeg vervolgens voor vegetarische versies van die maaltijden. Wel stelt de site dat dit nog niet altijd lijkt te werken, zonder daar voorbeelden bij te geven.

Daarnaast belooft Microsoft nu dat de gespreksstijl 'Meer gebalanceerd' van Bing AI, waarbij de bot kortere, maar snellere antwoorden moet geven, 'significant' beter moet werken. Ook moet de bot context beter kunnen begrijpen in de 'Meer creatief'-stijl. Hierdoor zou Bing grote hoeveelheden tekst beter moeten kunnen samenvatten en langere gesprekken aankunnen. Tot slot is de maximale hoeveelheid vragen per sessie opgeschroefd naar vijftien en de totale hoeveelheid vragen per dag is verhoogd naar 150.