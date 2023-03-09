Bing heeft meer dan 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers

Microsofts zoekmachine Bing heeft de grens van 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers gepasseerd. Volgens het bedrijf komt dat deels door de previewversie van zijn nieuwe Bing-AI-chatbot, waartoe inmiddels 'miljoenen' gebruikers toegang hebben.

Bing 100 miljoen

Microsoft kondigt zijn gebruikersmijlpaal aan in een blogpost. Het bedrijf zegt dat het aantal gebruikers dat iedere dag actief is, de 100 miljoen heeft overschreden. Het bedrijf zegt wel nog steeds een 'eencijferig marktaandeel' te hebben.

Microsoft claimt dat dit hogere aantal gebruikers is behaald na 'een aantal jaren groei' en 'een kleine boost' die voortkomt uit het gebruik van de nieuwe Bing-chatbot. Een derde van de Bing-chatbotgebruikers maakte voorheen geen gebruik van Microsofts zoekmachine, zo zegt het bedrijf.

De techgigant claimt verder ook dat gebruikers gemiddeld meer zoekopdrachten uitvoeren in Bing. Dat zou onder meer komen door een toegenomen gebruik van de Edge-browser, die Bing als standaardzoekmachine heeft ingesteld. Dit aantal is ook opgehoogd door de invoering van de AI-chatbot, waarmee gebruikers meerdere chatberichten kunnen sturen binnen een enkele chatsessie. Volgens Microsoft versturen Bing-chatbotgebruikers gemiddeld drie berichten per sessie. Een derde van de gebruikers met toegang tot de chatbot, gebruikt deze volgens Microsoft dagelijks.