Bing heeft meer dan 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers

Microsofts zoekmachine Bing heeft de grens van 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers gepasseerd. Volgens het bedrijf komt dat deels door de previewversie van zijn nieuwe Bing-AI-chatbot, waartoe inmiddels 'miljoenen' gebruikers toegang hebben.

Bing 100 miljoen
Bing 100 miljoen

Microsoft kondigt zijn gebruikersmijlpaal aan in een blogpost. Het bedrijf zegt dat het aantal gebruikers dat iedere dag actief is, de 100 miljoen heeft overschreden. Het bedrijf zegt wel nog steeds een 'eencijferig marktaandeel' te hebben.

Microsoft claimt dat dit hogere aantal gebruikers is behaald na 'een aantal jaren groei' en 'een kleine boost' die voortkomt uit het gebruik van de nieuwe Bing-chatbot. Een derde van de Bing-chatbotgebruikers maakte voorheen geen gebruik van Microsofts zoekmachine, zo zegt het bedrijf.

De techgigant claimt verder ook dat gebruikers gemiddeld meer zoekopdrachten uitvoeren in Bing. Dat zou onder meer komen door een toegenomen gebruik van de Edge-browser, die Bing als standaardzoekmachine heeft ingesteld. Dit aantal is ook opgehoogd door de invoering van de AI-chatbot, waarmee gebruikers meerdere chatberichten kunnen sturen binnen een enkele chatsessie. Volgens Microsoft versturen Bing-chatbotgebruikers gemiddeld drie berichten per sessie. Een derde van de gebruikers met toegang tot de chatbot, gebruikt deze volgens Microsoft dagelijks.

Microsoft Bing

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-03-2023 11:17 63

09-03-2023 • 11:17

63

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Reacties (63)

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meowmofo 9 maart 2023 11:27
Ik vind mezelf steeds vaker op Bing, niet zozeer omdat deze search engine nou zo extreem veel beter is geworden, maar meer omdat Google extreem achteruit is gegaan.

Hier is een mooie video over het fenomeen 'What happened to Google search?'

https://www.youtube.com/watch?v=48AOOynnmqU
_NooT_ @meowmofo9 maart 2023 12:49
Om diezelfde reden ben ik al een paar jaar zoveel mogelijk DuckDuckGo aan het gebruiken.

Eerlijk gezegd ben ik lang niet altijd tevreden met de resultaten, maar ik ben helemaal klaar met hoe Google de laatste jaren zoekopdrachten is gaan manipuleren. En hoe websites gemaakt/aangepast worden om deze resulaten weer te manipuleren. Idem betreft het tracken van je voor eigen gewin.
Ik ben ondertussen bijna paranoïde geworden door Alphabet / Meta etc.
Het is eigenlijk een soort Matrix geworden, waarbij wij letterlijk de (financiele) voedingsbron van deze bedrijven zijn geworden en zoetgehouden worden met (wat zij denken) wat wij willen.

Konden we maar terug naar de Google van pakweg 10, misschien zelfs 15 jaar geleden.

Gaan nieuwe 'chatbot' integraties een groot verschil maken?
Ik zie hier zeker veel potentie in, maar vrees dat het al snel dat verder de verkeerde kant op gaat.
Zolang dit soort technologie 'gratis' is, moeten de kosten toch op andere wijze terugverdiend worden.
batjes
@_NooT_9 maart 2023 16:08
Overstappen naar Duckduckgo was even wennen, je moet toch net wat anders leren zoeken.

Maar wat is het toch fijn om gewoon resultaten te vinden zonder dat allerhande SEO kutsites er tussen gaan zitten.

Leuk dat je de Matrix benoemt. Veel wappies allemaal bang voor de Matrix enzo en dat wij schapen moeten ontsnappen. Terwijl ze op Facebook zitten :) Facebook is deel van de Matrix die ze gevangen houd.

Overal complotten en gevaren zien, maar blind zijn voor het echte gevaar, de macht van techbedrijven en onze privacy. /3
_NooT_ @batjes9 maart 2023 18:53
Dat die SEO shit sites niet zo prominent naar boven komen in DDG is inderdaad erg fijn.
Geeft maar weer eens aan hoe ver de kwaliteitsbeoordeling van Google en van gebruikers uit elkaar liggen.

Daarnaast ook geen 30 sites die letterlijk allemaal blindelings dezelfde tekst van elkaar overnemen, vaak weer als clickbait om te verdienen aan advertenties op de website.

Ik moet maar eens opzoeken welke speciale commandos er zijn voor DDG om m'n search skills daarin te verbeteren.
Wat dat betreft zit ik nog een beetje vastgeroest in de Google trucjes.
Roharas @_NooT_9 maart 2023 17:08
Zelf gebruik ik ook al jaren ddg en was al weer vergeten waarom ik overstapte en waarom ik geen google meer gebruikte.

Nu ik je post zo leest is dat lampje ineens weer aangegaan, "Oh ja, daarom!"

Edit
"Verzonden vanaf android mobile"

[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 14:09]

dragnar12 @_NooT_9 maart 2023 20:58
Gaan nieuwe 'chatbot' integraties een groot verschil maken?

Jha hoor het word nog makkelijker om de zooi te manipuleren.
dutchnltweaker @meowmofo9 maart 2023 13:59
Gekeken en eigenlijk valt nu het puzzelstukje dus meer.. Ik merkte zelf ook al dat als ik iets specifieks wil zoeken het soms gewoon niet lekker werkt. Reddit gebruik ik steeds vaker als ik echt specifieke oplossingen zoek of wil weten. Maar het laatste wat ik ooit wil gebruiken is tiktok, zeker met heel dat privacy gebeuren.
maxkranendijk 9 maart 2023 11:22
Dan zijn er dus 100 miljoen mensen die hun tijd verspillen...

Even serieus. Op bing heb ik soms dat als je op schoenen zoekt dat je enkel t-shirts krijgt te zien. Ik heb er zo een slechte ervaring mee. Volgens mij zijn dit allemaal gebruikers die standaard bing hebben (op hun werk) en niet op google kunnen (of weten dat het kan).

Voor welke use cases is bing wel handig? Ik ben oprecht nieuwsgierig.
barbarbar @maxkranendijk9 maart 2023 13:01
Ik heb bing de afgelopen weken wel standaard openstaan voor de chatfunctie. Daarvoor vrijwel nooit bing gebruikt. De chat is echt verdraaid handig, hele lappen code, samenvattingen, en in beperkte mate analyses kan die voor je genereren. Het is niet altijd perfect, maar geeft snel de juiste aanknopingspunten om verder te kunnen. Bij google moet je toch de site bezoeken en doorlezen, dat hoeft bij veel vragen aan bing domweg niet meer.
BenVenNL @barbarbar9 maart 2023 19:56
Zelf ook al een tijdje toegang. Zeker even geprobeerd en een paar serieuze vragen gesteld. Binnen een aantal seconden een prima antwoord op gekregen.

Vind het wel een verademing. Al die sites die betalen om boven aan te staan zonder dat ze werkelijk een antwoord op jouw vraag hebben zijn ook gelijk verleden tijd.
barbarbar @BenVenNL9 maart 2023 20:49
Jep, zie hier ook direct de paniek bij Google als resultaat.

Op de langere termijn vraag ik me wel af of het dan nog zin heeft om websites te bouwen, als je vrijwel geen bezoekers meer krijgt. Dan heeft de AI ook steeds minder aanknopingspunten. Zal mij benieuwen hoe het internet er over vijf jaar uitziet qua websites, we gaan echt weer een nieuwe fase in.
BenVenNL @barbarbar9 maart 2023 21:00
Nou, de chat geeft wel een bronnenlijst weer. Je krijgt natuurlijk een samenvatting, maar je kunt nog steeds de sites bezoeken welke hij als bron heeft gebruikt.
manuarmata @barbarbar9 maart 2023 21:41
Dit zou wel eens het begin van het einde kunnen zijn voor de dominantie van Google. En ik denk dat ze dat zelf ook beseffen. ChatGPT sloeg dan ook in als een bliksem bij heldere hemel.
HooksForFeet @barbarbar9 maart 2023 13:57
Ik ben ook een enorme fan van die chat. De bronverwijzingen erbij maken het voor mij echt megahandig, als ik me afvraag of de AI het wel bij het juiste eind heeft kan ik altijd nog naar de site gaan waar hij die opmerking op gebaseerd heeft en het zelf controleren.

Ik gebruik het elke dag voor de raarste dingen. Soms lappen code, soms iets onnozels als "He Bing, kan ik *product X* eigenlijk invriezen en later gebruiken?" Heerlijk. Ik zie hier wel toekomst in.
friket @maxkranendijk9 maart 2023 11:33
Ik gebruik de chat functie bijna elke dag voor diverse zaken waar ik voorheen google voor gebruikte. Voornamelijk voor werk gerelateerde zaken (systeembeheer), zoals op zoeken van foutmelding, hulp bij powershell code. Werkt voor mij tot nu toe beter dan Google resultaten. Je krijgt direct antwoord i.p.v. allerlei sites te hoeven aanklikken en zelf te moeten gaan zoeken achter het juiste antwoord.
hgb380 @maxkranendijk9 maart 2023 11:56
gebruik bing eigenlijk nooit om iets te zoeken.
maar ga wel redelijk vaak naar bing dot com , om vervolgens naar maps te gaan.
en dat enkel en alleen omdat die maps soms beter/duidelijker zijn dan de maps dot google dot com maps.

zo ga ik ook wel eens naar de maps app op mijn iphone omdat daar soms streetview is waar die bij google ontbreekt (house hunting (in het buitenland) vanuit de luie stoel :-))
Awesomehobo @maxkranendijk9 maart 2023 13:39
Zakelijk maken veel bedrijven gebruik van Microsoft producten. Hier integreert Bing zeer goed in, mede dankzij de "work" search tab (https://www.bing.com/work).

Als ik niet meer weet waar ik documenten heb opgeslagen, van wie ik een bepaald berichtje heb gehad of dergelijke, gebruik ik deze zoekfunctie. Hiermee kan ik gemakkelijk alles vinden wat ik nodig heb.
(Zou graag zien dat de search in het Windows startmenu zo goed was hierin..)
whoops...Undo @maxkranendijk9 maart 2023 13:58
Bing zoekt ook binnen Sharepoint, Onedrive en zelf onze netwerkschijven. Dus voornamelijk voor alles wat er op het werk te vinden is.
IDDQDIDKFA @maxkranendijk9 maart 2023 11:23
Voor afbeeldingen is het wel chill, voor de rest blijf ik er ver van weg, en zelfs daarvoor gebruik ik het persoonlijk niet.
BlueSS50 @maxkranendijk9 maart 2023 11:24
Inderdaad, die zoekresultaten van Bing (als je m soms per ongeluk via Edge hebt geopend) slaan als een tang op een varken...
360Degreez @BlueSS509 maart 2023 18:37
Dan weet je meteen waar ze de 100 miljoen gebruikers vandaan halen :-) Iedereen die ongewenst Bing opgelepeld krijgt na een update of herinstallatie van Edge, standaard gevolgd door een He verdomme.
CivLord @maxkranendijk10 maart 2023 11:35
Ik heb exact dezelfde ervaring met Google.
Waarschijnlijk omdat ik een profiel bij Bing heb opgebouwd en niet bij Google. Bij jou werkt het dus precies andersom.
dj-vj @maxkranendijk10 maart 2023 14:03
Het feit dat Bing om veel manieren minder geavanceerd is maakt het vaak beter dan Google. Op Google zit tegenwoordig idioot veel censuur en vreemde linkse vooroordelen ingebakken. Een tijdje geleden googlelde ik "happy white woman" en kreeg voornamelijk afbeeldingen over interraciale relaties terwijl ik in bing gewoon stockfoto's kreeg van blanke vrouwen met een glimlach. Er is niets mis met diversiteit maar ik wil zuivere zoekresultaten ontvangen. Nu gebruik ik bing, yandex, google en duckduckgo maar jammer genoeg zijn geen van ze compleet zuiver meer.
3raser 9 maart 2023 13:30
Naar aanleiding van de reacties hier ga ik het toch ook eens proberen bij Bing. Ik zoek nogal veel op termen met software ontwikkeling en krijg bij de eerste poging keurig hetzelfde resultaat als in Google. Dat was ook het meest logische antwoord. De onderliggende resultaten bestaan echter voor 70% uit Chinese tekens Wat moet ik nu met zulke zoekresultaten!

Ik zie tevens prominent de nieuwe Chat functie staan dus ik klik erop. Ik mag er geen gebruik van maken en moet me inschrijven voor een wachtlijst. Als ik mijzelf probeer in te schrijven krijg ik als eerste de vraag of ik mijn werkaccount wil verbinden aan mijn persoonlijke account. Natuurlijk wil ik dat niet! Ik weet zeker dat als ik op die grote blauwe knop druk ik in een soort Microsoft hel terecht kom waarin mijn accounts voor eeuwig verweven zijn. Dus ik druk op de kleine lettertjes "Niet verbinden". Daarna krijg ik een blanco pagina te zien die verder niets meer doet. Dit is typisch mijn Microsoft ervaring. Het bevestigd letterlijk al mijn vooroordelen.
HooksForFeet @3raser9 maart 2023 13:52
Bijzonder. Ik heb me ook ingeschreven voor de wachtlijst (wat niet heel vreemd is voor een beperkte beta) en kreeg geen vraag over het koppelen van accounts. Ik heb gewoon ingelogd met m'n persoonlijke account en kreeg de melding dat ik op de lijst stond. Een paar dagen later kreeg ik een keurig mailtje dat ik toegang had, en inderdaad.

Bovenstaand is dan weer typisch mijn Microsoft ervaring. Bijzonder hoe dat blijkbaar kan verschillen.
CivLord @3raser10 maart 2023 11:41
Bing bouwt net als Google een profiel van je op waarop ze hun zoekresultaten baseren.
Heb je nog geen profiel, dan krijg je de algemene resultaten. Wanneer bij jouw zoektermen veel gebruikers doorklikken op Chinese resultaten, zal jij die ook krijgen. Wanneer Bing doorkrijgt dat jij nooit op Chinese resultaten klikt, zullen die uit de getoonde resultaten verdwijnen.

(Google werkt niet in China, dus zullen meer Chinezen via Bing zoeken, waardoor Bing ook vaker Chinese resultaten geeft bij bepaalde zoektermen.)

[Reactie gewijzigd door CivLord op 22 juli 2024 14:09]

mafino 9 maart 2023 11:35
Zelf gebruik ik Bing de laatste tijd regelmatig en moet zeggen dat de resultaten beter zijn dan voorgaande jaren, Bing is er wel op vooruit gegaan, maar ik val ook soms terug op Google omdat deze toch vaker snapt wat je zoekt op basis van eerder zoek- en surfgedrag.

Ook zakelijk zetten we advertenties in op zowel Google als op Bing, waarmee we met de laatste toch ook wel goed gevonden worden.
SinergyX
9 maart 2023 11:46
Ik moet toegeven, sinds ze die Content tab hebben toegevoegd voor wiki of 'index' pagina's, werkt die stuk fijner dan de Google resultaten, dat ik bv voor Ark uitsluitend nog bing gebruik.

Maar ook videosearch vind ik inmiddels overzichtelijker dan de Google variant, dat ik regelmatig in Bing zit te zoeken dan via Google (die nog steeds maar ~10 resultaten per pagina laat zien, Bing meer in style van plaatjes - plus hebben ze nu zelfs filter voor youtube/tiktok), en je kan ze nu direct 'in search' bekijken ipv doorgestuurd te worden naar youtube.

Is bing dan zoveel beter geworden? Met wat kleine dingen ja. Maar ik heb meer het gevoel dat Google achteruit gaat. En nu met 'AI in de picture' zie ik een interessante nieuwe 'war' komen van de engines. Toevallig zocht ik naar de transcript van doctor who Zyon, dacht laat ik eens die chat gebruiken. Komt Bing 'chat' vervolgens:
Do you want me to read you the transcript or show you how to watch the videos on your device?
Met 3 opties: Reddit, Youtube (clip) en Youtube (live van capaldi).

Het is dat kleine extra dat dus helpt bij het doorspitten van pagina's en video's, en eerlijk.. het werkt.
FrostyPeet 9 maart 2023 12:42
De olifant in de kamer, Bing was (is?) goed in het vinden van porno in hun video zoekmachine bij een uitgeschakeld "veilig zoeken".

Zoekmachines (met name Google) worden ook steeds nuttelozer is mijn ervaring. Na het dichttimmeren van Metaverse met die irritante spam voor "installeer FB/Insta/LinkedIN(...)" zijn veel zoekresultaten ook nutteloos. Of andere betaalde diensten om in een document te zoeken. De stortvloed aan SEO maakt dat ik regelmatig niet vind wat ik zoek, en bijvoorbeeld op zoiets als beslist, aliE of bol uitkom.
DigitalExorcist 9 maart 2023 12:59
Die chatbot is ook wel echt top.
Canaria 9 maart 2023 15:17
Ik gebruik Bing al jaren overal als standaard, omdat ik in het verleden Google zoveel mogelijk wilde vermijden. Bovendien vind ik de vormgeving en presentatie van zoekresultaten bij Bing fijner dan bij Google. Het bevalt nog steeds uitstekend en ik kan alles vinden.
Als ik nu met Google zoek, krijg ik door gebrek aan zoekgeschiedenis een matig resultaat.
theduke1989 9 maart 2023 11:21
Maar lijkt me logisch toch? ik denk dat het wordt meegeteld als installatie of dat weer niet?
Ik heb ook BING maar gebruik het niet, of misschien 1-2x gebruikt hoe wordt dit gezien?

Kan de Ai-chatbot dit me vertellen?
Cergorach @theduke19899 maart 2023 11:34
Er wordt letterlijk gesproken over 'dagelijks actieve gebruikers', dus ook al heb je het geïnstalleerd, als je het niet actief gebruikt op een dag, dan telt het niet mee.

Natuurlijk heeft Bing nu een nieuwe piek aan gebruikers, omdat het ChatGPT integratie heeft. Als je ChatGPT normaal wil gebruiken krijg je regelmatig te horen dat dit nu niet kan of dat je €20/maand moet neertellen. Er zitten ook limieten aan ChatGPT via Bing per dag, maar je kan het wel gewoon gebruiken totdat je die limieten per dag raakt. Dus de kans is zeer groot dat de reguliere Google gebruikers nog steeds Google gebruiken voor hun searches, maar Bing voor de ChatGPT integratie.

1x gebruiken op een dag en je bent voor die dag een actieve gebruiker.
dutchruler @theduke19899 maart 2023 11:23
Hallo, dit is Bing. Ik kan je helpen met je vraag. 😊

Bing telt installaties en gebruik op basis van verschillende factoren, zoals het marktaandeel, het aantal zoekopdrachten, de advertentie-inkomsten en de gebruikersvoorkeuren. Bing is beschikbaar in 105 talen en 238 landen. Bing heeft een marktaandeel van 38,46% onder de Amerikaanse consolegebruikers. Bing gebruikt een algoritme om te bepalen welke sites worden gecrawld, hoe vaak en hoeveel pagina’s er van elke site worden opgehaald.

Als je Bing hebt geïnstalleerd maar niet gebruikt, of misschien één keer hebt gebruikt, wordt dit waarschijnlijk niet meegeteld als een actieve gebruiker. Maar als je Bing regelmatig gebruikt voor je zoekopdrachten, wordt dit wel meegeteld als een actieve gebruiker.
Tortelli @dutchruler9 maart 2023 11:26
Bing heeft een marktaandeel van 38,46% onder de Amerikaanse consolegebruikers.
38% van de Amerikaanse consoles is een Xbox? Lekker relevante statistiek gebruiken ze ;)
Dom @Tortelli9 maart 2023 11:58
die statistiek is echt bizar nutteloos inderdaad. zeker op een platform waarbij je doorgaans geen keuze hebt tussen ingebouwde search engines (en het daarbij zelfs amper wordt gebruikt tov mobiele en pc visits)

99% van de google chrome gebruikers, gebruikt google als search engine. Dat zegt net zo weinig.
patrieckske 9 maart 2023 11:29
Als we Bing nou eens goed uit Edge konden halen net als MSN.com...

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