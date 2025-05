'Microsoft werkt aan ChatGPT-integratie in Word, PowerPoint en Outlook'

Microsoft zou werken aan integratie van ChatGPT in Word, PowerPoint en Outlook. De software zou in Outlook onder meer moeten helpen met antwoorden op e-mails en zoekopdrachten. In PowerPoint zou Microsoft willen werken met plaatjesgenerator Dall-E, ook van OpenAI.

OpenAI ChatGPT

Medewerkers van Microsoft hebben ceo Satya Nadella een demonstratie gegeven van de integratie van de technieken in Microsoft-software, maar het is onbekend of het bedrijf het echt gaat bouwen, meldt The Information. Het is dus nog onbekend of en wanneer integratie van de diensten beschikbaar zal zijn in Office-software. Vorige week bleek al dat Microsoft ChatGPT wil integreren in zoekmachine Bing. Microsoft kan daarmee aan de slag, omdat het als investeerder in OpenAI toegang heeft tot de software.

Microsoft zit onder meer met de accuraatheid van de software. ChatGPT is een groot taalmodel en kan dus niet schatten of informatie die in de eigen teksten staat, waar is, waardoor de chatbot vaak onzin neerzet en daarbij net doet alsof het echt waar is. Ook zal Microsoft te maken krijgen met privacy, omdat de functionaliteit afhangt van data van gebruikers zelf over bijvoorbeeld het eigen taalgebruik.

Het artikel vermeldt diverse voorbeelden. Zo moet Outlook een mail kunnen schrijven op basis van een prompt, bijvoorbeeld: 'stel mijn collega's op de hoogte dat ik ziek ben'. In Word kan ChatGPT helpen met het aanvullen van woorden en zinnen. In PowerPoint gaat het om Dall-E-integratie om de AI illustraties te laten maken op basis van opdrachten.