Gerucht: OpenAI werkt aan van Dall-E afgeleide videogenerator

OpenAI zou werken aan een variant van Dall-E die video's maakt in plaats van foto's. Dat meldt Semafor. Ook zou er een app moeten komen van ChatGPT, de chatbot die nu alleen nog via het web te benaderen is.

ChatGPT over video in Dall-E en Bing

Het gaat vooralsnog om een geplande test van de functie, meldt Semafor. Dall-E genereert afbeeldingen op basis van prompts, maar zou dat dus moeten kunnen doen met video's. Het is onbekend om wat voor soort video's het zou gaan. Semafor noemt geen details. Ook over de geplande app voor ChatGPT is niks bekend.

Daarnaast zegt de site dat Microsofts zoekmachine Bing in de komende weken gaat testen met een geïntegreerde versie van het nog niet uitgebrachte GPT-4. Dat zou veel sneller moeten werken dan het huidige GPT-3, waarop ook ChatGPT gebaseerd is. GPT-4 zou Bing de mogelijkheid moeten geven om snel antwoorden te geven. Het gerucht dat Microsoft de technologie wilde gaan gebruiken in Bing ging al eerder.

Microsoft en OpenAI zouden dat willen doen met behulp van een aantal jaar geleden aangekondigde supercomputer. Die zou het mogelijk moeten maken om veel meer prompts veel sneller en goedkoper te verwerken. Op dit moment kost elke prompt een paar cent, zo zei OpenAI eerder.