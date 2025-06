Microsoft investeert 'miljarden dollars' in ChatGPT-maker OpenAI

Microsoft investeert 'miljarden dollars' in OpenAI, zegt de maker van chatbot ChatGPT. Microsoft heeft al twee keer eerder in de organisatie geïnvesteerd en doet dat nu voor de derde keer. Het zou gaan om tien miljard dollar.

OpenAI bevestigt de investering van 'miljarden dollars' en volgens Bloomberg gaat het om tien miljard dollar. Dat lijkt erop te duiden dat Microsoft het werk van OpenAI als strategisch belangrijk ziet voor zijn toekomst. Het bedrijf is verder kosten aan het besparen en ontslaat tienduizend mensen. Dat Microsoft tien miljard dollar wil investeren, was eerder al een gerucht.

In ruil daarvoor werkt OpenAI met Microsoft aan diverse initiatieven. Zo zit er al technologie van de organisatie in onder meer GitHub Copilot en Microsoft Designer. Eerder gingen er al geruchten dat plaatjesgenerator Dall-E in PowerPoint moet komen, terwijl Outlook, Word en zoekmachine Bing ondersteuning zouden moeten krijgen van ChatGPT. In 2019 investeerde het bedrijf al een miljard dollar in OpenAI en ook in 2021 kwam er een investering van Microsoft.