GitHub Copilot krijgt chatbot op basis van GPT-4 die helpt bij schrijven code

GitHub voegt een chatbot toe aan Copilot, een AI-functie die ontwikkelaars helpt bij het schrijven van code. De nieuwe chatbot wordt gebaseerd op het GPT-4-model van OpenAI. Gebruikers kunnen met Copilot X chatten of via spraak met het model interacteren.

De nieuwe chatbot is onderdeel van de Copilot X-'visie' die GitHub op maandag presenteerde. Die visie omvat verschillende Copilot-functies die de komende tijd beschikbaar komen. GitHub krijgt als eerste een 'ChatGPT-achtige' ervaring in de code-editors van ontwikkelaars, die vanaf maandag 22 maart beschikbaar komt als technische preview. GitHub Copilot Chat bouwt voort op wat moederbedrijf Microsoft samen met OpenAI heeft gedaan voor de nieuwe Bing-chatbot.

GitHub Copilot Chat wordt standaard geïntegreerd in VS Code en Visual Studio. Het model herkent onder meer de code die een ontwikkelaar in de editor heeft getypt en wat voor foutmeldingen er worden weergegeven. Copilot kan hiermee analyses en uitleg geven over wat bepaalde stukken code precies doen, maar ook testunits genereren, comments toevoegen en bugfixes voorstellen.

GitHub Copilot Chat kan helpen bij het debuggen van code

GitHub gaat daarnaast een mogelijkheid voor spraakbesturing toevoegen aan de chatfunctie. Daarmee kunnen ontwikkelaars mondeling prompts geven aan het Copilot-model. GitHub experimenteerde daar eerder al mee. Copilot-gebruikers kunnen zich inschrijven voor een wachtlijst voor de technische preview van Copilot Chat. Het is niet bekend wanneer de chatfunctie officieel beschikbaar komt.

Onder Copilot X komt GitHub ook met een Copilot-functie voor pullrequests. Het AI-model kan ontwikkelaars helpen bij het invullen van tags en beschrijvingen voor dergelijke requests. Tags worden automatisch aangevuld door Copilot op basis van welke code is gewijzigd. Ontwikkelaars kunnen deze aanpassingen vervolgens bekijken en bewerken. Copilot komt ook naar de commandlineinterface. De functie helpt ontwikkelaars daar bij het schrijven van commando's in de terminal. Copilot kan op termijn ook vragen over documentatie beantwoorden.

De Copilot X-functies komen gedurende de technische previews beschikbaar in Microsoft VS Code en Visual Studio. Later worden de features uitgebreid naar andere editors. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend. GitHub noemt nog geen concrete releasedata voor de nieuwe functies.