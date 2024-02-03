Ontwikkelaars klagen dat VS Code op Ubuntu 18.04-lts plotseling niet meer werkt

Ontwikkelaars zijn niet blij met een recente update van Visual Studio Code. Dat werkt niet meer op Ubuntu 18.04, een lts-release. Onder andere op GitHub komen veel klachten binnen over de gestopte ondersteuning.

Ontwikkelaars klagen op GitHub over de recente januariupdate voor VS Code, versie 1.86. Maker Microsoft heeft de eisen voor die tool verhoogd, waardoor minimaal glibc 2.28 nodig is, de GNU C Library die in 2018 uitkwam. Ubuntu 18.04 is een longtermsupportrelease, die nog glibc 2.27 bevat. Dat betekent dat veel gebruikers van de lts-release van de populaire distro VS Code niet meer goed kunnen gebruiken.

De ontwikkelaars klagen onder andere dat ze de verandering niet aan zagen komen en zich er daarom niet op konden voorbereiden. Microsoft schrijft in de releasenotes dat ontwikkelaars als alternatief de webversie van de tool kunnen gebruiken. Ook zouden gebruikers ervoor kunnen kiezen een oude versie van VS Code te gebruiken.