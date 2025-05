Canonical brengt Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat uit

Ubuntu 24.04 is uit. Noble Numbat is een long term support-release met vijf jaar ondersteuning. De nieuwe versie van de distro is gebaseerd op Linux-kernel 6.8 en maakt gebruik van de Gnome 46-desktopomgeving.

Canonical heeft Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat algemeen beschikbaar gemaakt. De release krijgt vijf jaar ondersteuning, al is het met een gratis Ubuntu Pro-abonnement mogelijk dat met nog eens vijf jaar te verlengen. Het is de tiende lts-release van de populairste Linux-distro.

Ubuntu 24.04 is gebaseerd op Linux-kernelversie 6.8. Een van de grootste veranderingen in het OS is dat Ubuntu 24.04 gebruikmaakt van Gnome 46 als desktopomgeving. Ook is de installer vernieuwd. Die is nu gebaseerd op Googles Flutter-framework. Met de installer kunnen gebruikers met een beperking voortaan direct de toegankelijkheidsinstellingen aanpassen bij het installeren en het wordt mogelijk installatiescripts te gebruiken om dezelfde instellingen altijd te gebruiken.

Net als de installer is ook Ubuntu's nieuwe App Center op Flutter gebaseerd. Dat moet een vervanging worden van Ubuntu Software, maar dan op basis van Flutter. De tool moet het ook makkelijker maken Snaps te beheren, wat via Software Center wel mogelijk was maar wel minder praktisch. In Ubuntu 24.04 is ook Thunderbird naar een Snap-package veranderd, nadat Canonical dat eerder al deed voor Firefox en Chrome.