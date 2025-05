Canonical draaide vorig jaar 251 miljoen dollar omzet en had 1000 werknemers

Canonical behaalde in 2023 een omzet van 251 miljoen dollar, een toename van 22 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het bedrijf maakt daarnaast bekend dat het vorig jaar gemiddeld meer dan 1000 mensen in dienst had.

Canonical deelde zijn financiële cijfers voor 2023 met het Britse Companies House, merkte Phoronix op. Daaruit blijkt dat de Ubuntu-maker vorig jaar een omzet van 251 miljoen dollar had, ten opzichte van 205 miljoen in 2022. De winst bedroeg in 2023 ongeveer 12,5 miljoen euro, waar die een jaar eerder nog op 3,9 miljoen dollar lag. Het bestuur van Canonical gaat een deel van die winst investeren in 'aanvullende r&d', zo vermelden de documenten.

Uit de cijfers blijkt daarnaast dat Canonical vorig jaar gemiddeld genomen 1034 medewerkers in dienst had. Een jaar eerder lag dat gemiddelde nog op 858, en een aantal jaar geleden was het minder dan de helft. In 2019 had Canonical bijvoorbeeld gemiddeld 473 medewerkers in dienst. Het bedrijf maakte toen een operationeel verlies van 11 miljoen dollar.

Canonical is vooral bekend van zijn Linux-distributie Ubuntu, die gratis beschikbaar is voor desktops en servers. In de afgelopen jaren is Canonical meer gaan inzetten op enterpriseklanten. Het biedt bijvoorbeeld een betaald Ubuntu Pro-abonnement met extra ondersteuning voor zakelijke klanten.