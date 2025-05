Canonical maakt Ubuntu livepatching beschikbaar voor hardware Enablement-kernels

Canonical maakt de livepatchingservice van Ubuntu Pro voortaan ook beschikbaar voor hardware enablement-kernels. De HWE-releases bestaan dan naast de long term support-versie van het besturingssysteem.

Canonical schrijft dat de feature vanaf kernelversie 6.2 beschikbaar komt. Dat is de kernel die voor het eerst in Ubuntu 23.04 Lunar Lobster wordt gebruikt, die later deze maand uit komt. Vanaf juli 2023 komt HWE-kernelondersteuning ook beschikbaar voor de 22.04 LTS-release, Jammy Jellyfish.

Het livepatchen is een feature in Ubuntu Pro, de professionele variant van het besturingssysteem dat enkele extra beveiligingsfuncties bevat. Een van de meest belangrijke functies in Pro is livepatching, waarbij patches direct in het geheugen worden doorgevoerd zodat een systeem niet hoeft te worden herstart.

De livepatches waren eerder alleen beschikbaar op LTS-kernelreleases, maar nog niet op hardware enablement-kernels of HWE's. Dat zijn kernels voor het besturingssysteem dat op nieuwe hardware draait waar anders alleen de general availability-kernel op kan draaien. De HWE-release krijgt livepatchondersteuning zolang die kernel nog ondersteund wordt.