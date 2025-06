Canonical haalde vorig jaar meer omzet door abonnementen zoals Ubuntu Pro

Het commerciële Ubuntu Pro-abonnement blijkt financieel goed uit te pakken voor maker Canonical. Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet die 16 procent hoger lag dan een jaar eerder, met name vanwege Ubuntu Pro. Canonical groeide in 2024 naar 1175 werknemers.

Dat schrijft het bedrijf in zijn jaarrapportage over 2024, die het bedrijf aan de Britse beurstoezichthouder stuurde. Canonical behaalde in dat jaar een omzet van 292 miljoen dollar, omgerekend zo'n 248 miljoen euro. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van het jaar eerder, toen het nog 251 miljoen dollar aan omzet draaide. De winst kwam uit op 258 miljoen dollar, tegenover 218 miljoen dollar een jaar ervoor.

Canonical groeide ook flink in het aantal werknemers. In 2023 had het bedrijf nog 1034 mensen in dienst, in 2024 waren dat er 1175.

Het bedrijf zegt een belangrijk deel van zijn omzetstijging en winst te danken aan Ubuntu Pro, al zegt het niet precies welk deel van de omzet daarvan afkomstig is. Het leeuwendeel van de omzet is afkomstig van 'abonnementsdiensten': 235 van de 291 miljoen dollar, zegt het bedrijf. Daarvan komt ook het allergrootste deel, 232 miljoen dollar, uit de Verenigde Staten. Ubuntu Pro is zo'n abonnementsdienst.

Canonical bracht Ubuntu Pro in 2022 uit. De dienst kwam in 2023 uit de bètafase. Ubuntu Pro is een abonnementsdienst voor bedrijven die daarmee extra lange ondersteuning krijgen, maar ook livekernelpatching en 24/7-techsupport.