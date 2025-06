Canonical haalt Ubuntu Pro uit bètafase

Canonical heeft het bètalabel verwijderd van Ubuntu Pro, zijn abonnementsdienst voor langere ondersteuning van Ubuntu-systemen. Ubuntu Pro is beschikbaar voor iedere LTS-distro vanaf 16.04.

Betalende klanten van Pro krijgen onder meer als enige de beschikking over live kernel patching, zo blijkt op de pagina van Ubuntu Pro. Ook kunnen zij 24/7-ondersteuning krijgen. Het belangrijkste element van Ubuntu Pro is de langere ondersteuning: desktops en servers krijgen tien jaar beveiligingsupdates, in plaats van de standaard vijf jaar.

Een gratis versie voor het midden- en kleinbedrijf kwam al vorig jaar uit. De dienst is beveiligd tegen bekende CVE-geregistreerde kwetsbaarheden, niet alleen in het OS zelf maar ook in externe packages en applicaties zoals phpMyAdmin, Apache of Rust. Daarvoor werkt Ubuntu samen met bedrijven die scannen op zulke CVE's. Daarnaast voldoet Ubuntu Pro aan compliance- en certificeringseisen zoals FIPS 140-2 of PCI-DSS.