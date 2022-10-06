Canonical brengt gratis versie van Ubuntu Pro uit voor kleine bedrijven

Canonical heeft een gratis versie aangekondigd van Ubuntu Pro. Kleinzakelijke klanten kunnen het besturingssysteem, bedoeld voor extra beveiliging, op maximaal vijf apparaten in hun netwerk gebruiken. Ubuntu Pro is beschikbaar voor iedere LTS-distro vanaf 16.04.

Ubuntu Pro bevindt zich nog in de bètafase, maar Canonical gaat de dienst wel al gratis aanbieden aan het midden- en kleinbedrijf. "Sinds we voor het eerst zijn begonnen met Ubuntu LTS vragen onze enterpriseklanten om meer en meer aan te bieden binnen het opensourcelandschap onder een privécommerciële licentie", schrijft Canonical-ceo Mark Shuttleworth. Daarom brengt het bedrijf de betaalde dienst voortaan gratis uit voor die kleine klanten.

Die kunnen Ubuntu Pro gebruiken op maximaal vijf apparaten binnen hun netwerk. Als ze Ubuntu Community Members zijn en actief meewerken aan het OS, kunnen ze Pro op maximaal vijftig apparaten gebruiken. Daarbovenop betalen ze 25 dollar per jaar per workstation of 500 dollar per jaar voor servers. Ubuntu Pro is beschikbaar voor alle LTS-releases vanaf Ubuntu 16.04 tot aan het huidige 22.04.

Ubuntu Pro is een betaalde beveiligingslaag voor zakelijke Ubuntu-gebruikers. De dienst is beveiligd tegen bekende CVE-geregistreerde kwetsbaarheden, niet alleen in het OS zelf maar ook in externe packages en applicaties zoals phpMyAdmin, Apache of Rust. Daarvoor werkt Ubuntu samen met bedrijven die scannen op zulke CVE's. Daarnaast voldoet Ubuntu Pro aan compliance- en certificeringseisen zoals FIPS 140-2 of PCI-DSS.