SpaceX lanceert astronauten naar het ISS, waaronder een Rus

SpaceX heeft met een Crew Dragon vier astronauten naar het International Space Station gelanceerd. Opvallend is dat een van de ruimtevaarders een Rus is. Anna Kikina is de eerste Russische passagier die met een Amerikaanse vlucht naar het ruimtestation gaat.

De astronauten stegen woensdag aan het eind van de middag op vanaf het Kennedy Space Center in Florida. NASA-astronauten Nicole Mann en Josh Cassada en de Japanse Koichi Wakata worden op de Crew-5-missie vergezeld door Anna Kikina, de enige actieve vrouwelijke Russische kosmonaut. De vier vlogen omhoog aan boord van een Crew Dragon die boven op SpaceX' eigen Falcon 9-raket zat. Ze sluiten straks aan bij de zeven astronauten die zich momenteel in het ISS bevinden. Daarmee wordt het straks druk in het ruimtestation; het gebeurt niet vaak dat er elf astronauten aan boord zijn.

Vooral het feit dat Kikina meevliegt met de missie, is een belangrijke mijlpaal. Het is de eerste keer dat een Russische kosmonaut aan boord gaat van een Amerikaanse commerciële ruimtevlucht. In het verleden zijn er wel Russen aan boord van de Space Shuttle geweest. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2002 tijdens STS-113.

De eerste spaceshuttlekosmonaut was Sergei Krikalev, die inmiddels hoofd is van het Roscosmos-programma voor bemenste ruimtevaart. Hij zei woensdagavond tegen Amerikaanse journalisten dat hij hoopt dat Kikina's vlucht 'de schade kan repareren die Rogozin heeft toegebracht aan de internationale ruimtevaartsamenwerkingen'. Dmitri Rogozin was het voormalige hoofd van Roscosmos en een fel aanhanger van president Poetin. Hij deed maandenlang heftige uitspraken, onder andere dat hij het ISS zou laten neerstorten als de westerse sancties tegen Rusland niet worden opgeheven.

Kikina's vlucht stond al ver voor de Oekraïense invasie op de planning. Het was onderdeel van de 'crew swap'. Amerika zou Rusland voor een aantal Sojoez-vluchten niet meer betalen, maar in plaats daarvan een kosmonaut met een Amerikaans ruimteschip lanceren. Na de Russische invasie van Oekraïne was lang onduidelijk of die afspraak zou doorgaan. Dat Kikina nu daadwerkelijk meevliegt, is een teken dat de relatie tussen Amerika en Rusland in ieder geval op ruimtevaartgebied nog relatief intact is.

Voor Amerika is de vlucht ook belangrijk omdat Nicole Mann de eerste astronaut met een native-Amerikaanse achtergrond is. De vier astronauten komen naar verwachting donderdagavond Nederlandse tijd aan bij het ISS.