SpaceX lanceert astronauten naar het ISS, waaronder een Rus

SpaceX heeft met een Crew Dragon vier astronauten naar het International Space Station gelanceerd. Opvallend is dat een van de ruimtevaarders een Rus is. Anna Kikina is de eerste Russische passagier die met een Amerikaanse vlucht naar het ruimtestation gaat.

De astronauten stegen woensdag aan het eind van de middag op vanaf het Kennedy Space Center in Florida. NASA-astronauten Nicole Mann en Josh Cassada en de Japanse Koichi Wakata worden op de Crew-5-missie vergezeld door Anna Kikina, de enige actieve vrouwelijke Russische kosmonaut. De vier vlogen omhoog aan boord van een Crew Dragon die boven op SpaceX' eigen Falcon 9-raket zat. Ze sluiten straks aan bij de zeven astronauten die zich momenteel in het ISS bevinden. Daarmee wordt het straks druk in het ruimtestation; het gebeurt niet vaak dat er elf astronauten aan boord zijn.

Vooral het feit dat Kikina meevliegt met de missie, is een belangrijke mijlpaal. Het is de eerste keer dat een Russische kosmonaut aan boord gaat van een Amerikaanse commerciële ruimtevlucht. In het verleden zijn er wel Russen aan boord van de Space Shuttle geweest. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2002 tijdens STS-113.

De eerste spaceshuttlekosmonaut was Sergei Krikalev, die inmiddels hoofd is van het Roscosmos-programma voor bemenste ruimtevaart. Hij zei woensdagavond tegen Amerikaanse journalisten dat hij hoopt dat Kikina's vlucht 'de schade kan repareren die Rogozin heeft toegebracht aan de internationale ruimtevaartsamenwerkingen'. Dmitri Rogozin was het voormalige hoofd van Roscosmos en een fel aanhanger van president Poetin. Hij deed maandenlang heftige uitspraken, onder andere dat hij het ISS zou laten neerstorten als de westerse sancties tegen Rusland niet worden opgeheven.

Kikina's vlucht stond al ver voor de Oekraïense invasie op de planning. Het was onderdeel van de 'crew swap'. Amerika zou Rusland voor een aantal Sojoez-vluchten niet meer betalen, maar in plaats daarvan een kosmonaut met een Amerikaans ruimteschip lanceren. Na de Russische invasie van Oekraïne was lang onduidelijk of die afspraak zou doorgaan. Dat Kikina nu daadwerkelijk meevliegt, is een teken dat de relatie tussen Amerika en Rusland in ieder geval op ruimtevaartgebied nog relatief intact is.

Voor Amerika is de vlucht ook belangrijk omdat Nicole Mann de eerste astronaut met een native-Amerikaanse achtergrond is. De vier astronauten komen naar verwachting donderdagavond Nederlandse tijd aan bij het ISS.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 06-10-2022 08:30 65

06-10-2022 • 08:30

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Reacties (65)

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gast128 6 oktober 2022 09:10
Voor Amerika is de vlucht ook belangrijk omdat Nicole Mann de eerste astronaut met een native-Amerikaanse achtergrond is.
Ik dacht dat John Herrington de eerste native American 'in space' was. Maakt verder natuurlijk niet uit; het gaat om je kwaliteiten.

Edit: de wiki rept over 'made her the first Native American woman in space'

[Reactie gewijzigd door gast128 op 23 juli 2024 09:14]

Pimml @gast1286 oktober 2022 13:40
Het gaat zeker om je kwaliteiten. Daarnaast ook welke mogelijkheden je krijgt om je kwaliteiten te ontwikkelen en tot uiting te laten komen ;-).
cheetahrunout @Pimml7 oktober 2022 14:03
Het is natuurlijk lang zo geweest dat je kwaliteiten niet uitmaakte als je donker van huidskleur was. In dat opzicht is het fijn dat er dus, nu we daar niet meer achterlijk over doen, meer opties zijn om uit te kiezen. Hierdoor hoop ik ook dat de persoon met de beste kwaliteiten daar komt.

Na je reactie nog eens gelezen te heben denk ik dat je dat ook bedoeld met het fijt dat mensen nu die mogelijkheden hebben.

:)
strikey @gast1286 oktober 2022 14:21
Wat een geneuzel allemaal zeg, we zijn toch allemaal mens. Straks moeten we nog trots zijn dat iemand mee is gegaan met rood haar.
bamboe @strikey6 oktober 2022 15:57
Ja, dat zal best wel een unicum zijn voor roodharigen..
mischien een petitie er voor opstarten?
Haruhi 6 oktober 2022 08:40
Mooi om te zien dat er onlangs alles er toch nog een deur op een kiertje staat, doelend op de samenwerking dat er een Rus meegaat.
Ik zag laatst op een reportage bij RosCosMos (de russische ruimtevaart dienst) nog een Amerikaanse vlag wapperen op het lanceer terrein.
JDx @Haruhi6 oktober 2022 08:42
Het zijn dan ook niet "de russen" die per definitie "slecht" zijn, okee in games zijn ze vaak irritant :9 maar je ziet ook extreem veel мир op social media.
DigitalExorcist @JDx6 oktober 2022 10:07
De Russische toeristen hebben ook geen goeie naam over het algemeen hoor ;)
JDx @DigitalExorcist6 oktober 2022 10:08
Dat is waar, ben vaak in Oost-Europa op vakantie geweest en dan stond de helft van de parkeerplaats van het dure (voor ons goedkope) hotel vol met dikke Russische wagens. Als dan bijvoorbeeld het zwembad dicht ging 's avonds ofzo, trokken ze zich niks van aan, bleven gewoon en aandringen om drank te bestellen, maar zo heb je hier ook wel tokkies :9
mdj84nl @JDx6 oktober 2022 10:14
Dat doen de engelsen ook..
DigitalExorcist @mdj84nl6 oktober 2022 10:37
Engelsen hebben ook geen goede naam inderdaad..
iceblack24 @DigitalExorcist6 oktober 2022 12:16
Wij als Nederlanders hebben ook niet de beste naam.

Ergo: Onfatsoenlijke mensen heb je overal.
mdj84nl @iceblack247 oktober 2022 13:36
Dat is zeker waar. Maar volgens mij staan Russen en Engelsen wel bovenaan de irritatielijst hoor.
Wouterie @DigitalExorcist6 oktober 2022 13:52
Ai, op vakantie blijf ik liever uit de buurt van Russen en Nederlanders.
jhnddy @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:09
De Nederlandse ook niet hoor!

Het is ook een cultuurkloof tussen Rusland en het Westen. <stereotype> In Rusland wordt je als kind al geleerd dat je niet moet glimlachen naar vreemden zonder reden. Als je een Rus ziet die glimlacht, is hij oprecht blij. En 2: Russen vinden het sociaal acceptabel om te schreeuwen als ze boos of geïrriteerd zijn. Dat is hun manier om eerlijk hun gevoelens te uiten.</stereotype> Maar voor ons komt het over als een groep chagrijnige mensen die altijd proberen te intimideren.

Wij als Nederlanders zijn direct en behandelen iedereen als gelijke. Dat kunnen ze in het buitenland ook niet waarderen, dus worden wij gezien als associaal.
supersnathan94 @JDx6 oktober 2022 08:52
Veel wat? Wat is dat woord en hoe spreek je het uit?

Edit: oke thanks peeps ;)

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 09:14]

Nightjar @supersnathan946 oktober 2022 08:56
Er staat MIR = vrede.

Zo heette vroeger ook het Russische ruimtestation... vroeger...
Wouterie @Nightjar6 oktober 2022 13:53
Soort Pax Romana... Rusland heeft toch een ander beeld bij vrede dan dat wij dat hebben.
Zodiac @Wouterie6 oktober 2022 17:18
Toevallig ben ik al een tijdje bezig met een boek over het leven in de gulag ("Kolyma stories", flinke pil). Daarin wordt ook het denken van "de Rus" (als die al bestaat, net zoals "de Nederlander"...) over de buurlanden beschreven. Komt er op neer dat Russen geen problemen hebben met de buurlanden en ze als broeders zien, maar dat ze het niet kunnen verkroppen wanneer deze broeders rijker zijn. Rusland was immers het nieuwe Rome, maar die vlieger gaat niet op wanneer de buurman meer welvaart heeft.

Dus vandaar alle ellende :)
TvE @supersnathan946 oktober 2022 09:02
Mir...
Een woord wat voor zowel "ruimte" (heelal) als "vrede" (innerlijk/universeel) gebruikt kan worden.
Verwijderd @TvE6 oktober 2022 11:12
staat voor "wereld" en "vrede".
Noedell @supersnathan946 oktober 2022 08:55
Mir
Mir (ruimtestation)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mir_(ruimtestation)
sapphire @supersnathan946 oktober 2022 08:56
Mir (Russian: Мир, IPA: ; lit. 'peace' or 'world')
MacPoedel @Haruhi6 oktober 2022 10:31
Die Amerikaanse vlag was dan misschien omdat er met de vorige Soyuz, gelanceerd op 21 september 2022, ook een Amerikaanse astronaut mee ging: https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_MS-22. Deze twee vluchten zijn een soort van uitwisseling, dat had wel mee in het artikel gemogen.
maartsen @Haruhi6 oktober 2022 10:23
RosCosMos ligt ook in Kazachstan. En die hebben al aangegeven dat ze bijvoorbeeld de annexatie van de Oekraïense gebieden niet erkent. Dus dat daar nog een Amerikaanse vlag hangt, is niet heel gek.
Blokker_1999
@maartsen6 oktober 2022 10:25
Roscosmos is de Russische ruimtevaartorganisatie. Dat zij een lanceerbasis hebben in Kazachstan staat los van het feit dat het een Russische organisatie is maar komt simpelweg door de geschiedenis van de Sovjet Unie. Er is ook een andere lanceerbasis, in Rusland, maar die wordt minder gebruikt.
TheVivaldi @maartsen6 oktober 2022 12:17
Ja, de lanceerbasis ligt in Kazachstan, maar het is toch echt een Russische organisatie. Als Campina een fabriek in Noorwegen opent, dan zijn ze toch ook niet ineens een Noors bedrijf? :?
Wouterie @TheVivaldi6 oktober 2022 13:54
Wel als dat belastingtechnisch handiger is ;)
TheVivaldi @Wouterie6 oktober 2022 13:55
Goed punt, maar ik had het over de situatie waarin Campina de hoofdzetel in Nederland behoudt en een fabriek in Noorwegen opent. Dan zijn ze nog altijd een Nederlands bedrijf.
Wouterie @TheVivaldi6 oktober 2022 13:57
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
maartsen @TheVivaldi6 oktober 2022 16:34
Klopt natuurlijk, maar als Campina in Noorwegen, heb je je wel aan de Noorse voorschriften te houden. En de russen leasen die lanceerbasis van Kazachstan.

Dus de vlaggen hangen waarschijnlijk bij de hoofdingang, op grond van Kazachstan.
mphilipp @maartsen6 oktober 2022 15:22
Rusland leased het grondgebied waar Baikonour op is gevestigd van Kazachstan voor ongeveer $150mln/jaar. Er staat een controlepost van het Russische leger om je propusk (toestemming) te controleren. Omdat het vroeger een deel van de Soviet Unie was, had Rusland na het uiteenvallen van de USSR een probleem omdat de basis ineens in een ander land lag. Dat is opgelost door die lease overeenkomst.
Rusland heeft verder nog in het noorden Plesetsk Kosmodrom en in het (verre) oosten Vostochny Kosmodrom. Plesetsk wordt gebruikt voor militaire lanceringen en Vostochny had allang helemaal klaar moeten zijn, want eigenlijk willen ze helemaal daarheen. Dat zou erg jammer zijn, want als men Baikonour verlaat, wordt het een nóg grotere puinhoop dan het nu al is. Erg jammer, er is historie op die plaats geschreven, maar dat dreigt allemaal te verdwijnen. Het ligt veel te afgelegen om er een museum van te maken. Dat is het nu wel voor een deel, maar alleen maar omdat je lanceringen kunt bezoeken. Als die ellende voorbij is en wij weer toestemming krijgen om erheen te gaan, kan ik dat van harte aanbevelen. Zo dichtbij kom je nooit, en de Russen lanceren altijd, want slecht weer bestaat daar niet.
Ge Someone @Haruhi7 oktober 2022 16:01
Ik denk dat de "crew swap" deal juist goed uitkomt. Dus niet meer elkaar betalen voor een vlucht maar telkens een Amerikaan en een Rus (en de rest) mee met zowel SpaceX als Sojoez. Dat betalen is namelijk een probleem met de sancties.
david-v 6 oktober 2022 09:08
Toch wel fijn dat we niet meer zo afhankelijk zijn van de Soyuz capsules, best wel knap gedaan door SpaceX.

Voor de wetenschappelijke samenwerking (die ver "moet" staan van politiek) ook wel fijn dat er ook Rus meegaat, en dat ze pas in 2028 stoppen met de samenwerking, een paar jaar voorat de rest er ook mee stopt met ISS.
CAPSLOCK2000 @david-v6 oktober 2022 09:39
Toch wel fijn dat we niet meer zo afhankelijk zijn van de Soyuz capsules, best wel knap gedaan door SpaceX.
Van de ene kant is onafhankelijheid mooi, zeker als er (ook) mensenlevens vanaf hangen.
Van de andere kant is afhankelijkheid een sterke stimulans voor vrede en begrip.
Als je elkaar nodig hebt en dan probeer je conflicten te voorkomen of op te lossen voor ze escaleren.

Zonder afhankelijkheid is het veel makkelijker om shit naar de andere af te schuiven of op z'n minst geen rekening met elkaar te houden.

Juist in de wetenschap en ruimtevaart hebben we elkaar nodig. Ruimtevaart ontstijgt (letterlijk) je eigen land , gevolgen van fouten of successen (bv satellieten die al dan niet neerstorten ;) ) zijn wereldwijd merkbaar.
Voor de wetenschappelijke samenwerking (die ver "moet" staan van politiek) ook wel fijn dat er ook Rus meegaat, en dat ze pas in 2028 stoppen met de samenwerking
Ik vind het super dat dit nog in stand is gehouden. Dat wetenschap zich boven politiek weet te plaatsen (al heeft geld er in alle eerlijkheid waarschijnlijk ook iets mee te maken).

Dat ze stoppen met ISS vind ik om te janken. Niet om ISS maar om de samenwerking. Dat ISS vroeg of laat verouderd en weg moet is begrijpelijk, maar dat er geen nieuw internationaal project is met vergelijkbare uitstraling vind ik erg jammer. Een project als een ruimtetelescoop maakt toch minder indruk dan een heel ruimtestation, afgezien van de vraag wat de betere besteding van je geld is.
david-v @CAPSLOCK20006 oktober 2022 09:57
Van de andere kant is afhankelijkheid een sterke stimulans voor vrede en begrip.
Helaas hebben we wel gemerkt dat het mes aan twee kanten snijdt. Afhankelijkheid (Russisch gas) wordt zelfs als drukmiddel gebruikt. Ik zie afhankelijkheid dan ook als een serieus probleem omdat het misbruikt kan worden als het een keertje minder goed gaat. De geschiedenis staat vol met voorbeelden. Zelfs nu, kijk naar bepaalde sportevenementen die in bepaalde landen worden gehouden, puur om het geld (economische afhankelijkheid).
CAPSLOCK2000 @david-v6 oktober 2022 10:30
Helaas hebben we wel gemerkt dat het mes aan twee kanten snijdt. Afhankelijkheid (Russisch gas) wordt zelfs als drukmiddel gebruikt. Ik zie afhankelijkheid dan ook als een serieus probleem omdat het misbruikt kan worden als het een keertje minder goed gaat. De geschiedenis staat vol met voorbeelden. Zelfs nu, kijk naar bepaalde sportevenementen die in bepaalde landen worden gehouden, puur om het geld (economische afhankelijkheid).
Gas als drukmiddel gebruiken is een succes!
Natuurlijk is het niet fijn dat er druk wordt uitgeoefend maar dat zou ook gebeuren zonder gas.
Het alternatief is de wapens opnemen en gaan vechten.

Je kan gas alleen als drukmiddel gebruiken zolang je het verkoopt. Zodra Rusland helemaal stopt met leveren is er ook geen drukmiddel meer. Je ziet nu al dat Europa opeens allerlei alternatieve bronnen voor energie weet te vinden. Een aantal daarvan zullen nooit meer terug gaan naar Russisch gas. Daarmee daalt de kracht van het drukmiddel.

Oekraine is een praktijkvoorbeeld. Rusland en Oekraine zijn al 20 jaar in conflict over gas. Oekraine was een van de grootste afnemers van Russisch gas ondanks dat ze zelf grote voorraden hebben. Russisch gas was goedkoper dankzij enorme kortingen uit de Sovjettijd. Toen Rusland de prijzen verhoogde besloot Oekraine andere bronnen te zoeken zelf meer op te pompen, ergens begin deze eeuw. Een paar jaar later, in 2012, verkondigde ze niet langer afhankelijk te zijn van Russich gas. In 2014 viel Rusland binnen.

Drie keer raden in welke delen van Oekraine dat gas zit....
Met name in Kharkiv en Donetsk. Precies waar de Russen zijn binnen gevallen, al is het natuurlijk ook logisch dat een inval aan de grens begint. Maar de aanval vanaf het noorden op Kiev is afgebroken terwijl de olievelden nog steeds bezet zijn.

Deze samenvatting is veel te simpel en kort door de bocht en er speelt veel meer. Mijn punt is dat de oorlog begon op het moment dat de handel in gas stokte, tot dat moment wonnen de financiele belangen het van de politiek strijd. Ook dit is te simpel maar je snap het punt vast wel.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 09:14]

Wouterie @david-v6 oktober 2022 13:58
Ruimtevaart staat nooit ver van de politiek. Zeker niet als het over de VS - Rusland gaat. Of zelfs VS - China.
Silent7 6 oktober 2022 09:07
Mooi! science > war
Z100 @Silent76 oktober 2022 10:04
Laat ook wel zien dat de Amerikanen diplomatieker zijn ingesteld dan de Russen. Andersom zouden de Russen zeggen dat de Amerikanen een trampoline mogen gebruiken.
jj71 @Z1006 oktober 2022 10:08
Dat artikel waar je naar linkt is al van 2014, dus een tijdje oud. Maar die Dmitry Rogozin waar het over gaat heeft wel meer rare dingen gezegd, zoals dat ze het ISS zouden laten neerstorten. Rogozin is nu niet meer de baas van Roscosmos.

[Reactie gewijzigd door jj71 op 23 juli 2024 09:14]

Z100 @jj716 oktober 2022 10:28
Dat heeft ook te maken met dat onder Rogozin, Ruslands ruimtevaart sector meer dan een half decennia aan het aftakelen is. Van een krimpend marktaandeel, tot afgenomen kwaliteit van RD180.

Wat Rogozin heeft geroepen zou niet genoeg reden voor het Kremlin zijn om hem alleen op gronden daarvan te ontslaan; anders zou Putin immers al veel eerder ontslagen zijn.
Alfa1970 @Z1006 oktober 2022 12:00
Tja, alleen werkt een dictatuur niet op die manier. De dictator kan over het algemeen niet "ontslagen" worden anders dan door een revolutie.
En hoewel dat niet onmogelijk is, lijkt me een revolutie in Rusland op dit moment onwaarschijnlijk.
Silent7 @Z1006 oktober 2022 10:07
heheh met die sancties lijkt een trampoline en stuk veiliger en hoger komen dan een russische raket :D
Blokker_1999
@Z1006 oktober 2022 10:26
Tot op heden zijn er nog geen tekenen dat Amerikanen niet meer zullen meevliegen met Soyuz. Beide kanten respecteren gemaakte afspraken. Het zal evenwel een stuk moeilijker zijn om nieuwe afspraken te maken in de huidige politieke context.
MacPoedel @Z1006 oktober 2022 16:00
Er is nog maar een paar weken geleden een Amerikaanse astronaut met een Soyuz naar het ISS gegaan? https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_MS-22

Niet om Roscosmos te verdedigen maar in dit geval houden beide partijen zich gewoon aan de gemaakte afspraak.
DigitalExorcist @Silent76 oktober 2022 10:07
Maar vergeet niet dat de meeste wetenschappelijke vooruitgang te danken is aan oorlogsvoering... sterker nog, het hele internet had niet bestaan zonder (de dreiging van) oorlog.
Silent7 @DigitalExorcist6 oktober 2022 10:21
Ja strijd zit in het leven gebakken. Maar samenwerken ook.
Organismen met goede verdediging en/of aanvalsmogelijkheden overleven
De eencellige die andere eencelligen in zicht opneemt (bv mitochondria) krijgt meer mogelijkheden tot diversificatie.
Nu de hele mensheid ahw 1 groot verbonden superorganisme is geworden mag wat mij betreft de focus veel meer op samenwerking komen
Blokker_1999
@DigitalExorcist6 oktober 2022 10:28
ARPAnet is ontstaan vanuit het leger, dat klopt. En oorlog is altijd goed voor innovatie op bepaalde gebieden. Zo heeft WO2 een enorme boost betekend voor computers alsook ruimtevaart uiteindelijk. Maar dat wil niet zeggen dat oorlog echt noodzakelijk is voor zulke vooruitgang. Je kan niet zeggen waar we vandaag zouden staan zonder al die conflicten.
Z100 @Blokker_19997 oktober 2022 14:01
Je kan niet zeggen waar we vandaag zouden staan zonder al die conflicten.
Kan je wel zeggen: een stuk minder ver, als in langzamer. Tijdens oorlogen zijn budgetten voor bèta wetenschappen een stuk groter. Dat is altijd zo. Het is naïef om te denken dat samenwerking in een kum ba yah wereld, net zo'n sterke motivator is als de angst om uitgeroeid te worden door een vijand die je uit-innoveert.

Niet lang na de koude-oorlog zag je een stagnatie ontwikkelen in de ruimtevaart sector. Nu gaat die ontwikkeling weer een stuk sneller door (heel zeldzaam) één individu die genoeg kapitaal had, en er op de juiste plek en juiste tijd was, die een stuk verder vooruit keek dan ULA, en de Amerikaanse, Chinese, Europese, en Russische overheden.

Biotech had ook tijdens WOII doorbraken doorgemaakt, die heel misschien nu mogelijk zijn met softwarematige simulatie, maar dat zou voor honderden miljoenen mensen te laat zijn. Doorbraken die toen al mogelijk waren, doordat barbaren van hun superieuren vrijbrieven kregen om te testen om gevangenen.

De verzameling routers die wij later het internet noemde, zou pas veel later zijn ontdekt. Hiervoor was toch echt angst om uitgeroeid te worden nodig, dat daardoor universiteiten en het Amerikaanse leger de nodige budgetten kregen om de ontwikkeling hiervan te versnellen.

En dan heb je nog dat in tijden van vrede wetten op basis van ethische gronden vaak in de weg staan, terwijl tijdens oorlog juist weer vaak 'nood breekt wet' geldt.

En nu zie je het weer: oorlog met Rusland; Europa wordt eindelijk wakker en gooit het energiebeleid totaal om. Zonder oorlog, zie ik Europa niet tot zo'n gezamenlijke verandering komen. Bewijs is dat zelfs tijdens oorlog, sommige landen nog steeds weerstand bieden om van gas af te komen.
mphilipp 6 oktober 2022 08:46
Goed zo! Het feit alleen al dat men (Putin?) ervoor heeft gekozen om juist deze man aan het hoofd van Roscosmos te zetten is een goed teken. Bedenk dat Rogozhin op enig moment Vice Premier was in de Russische Federatie, en dus zeker geen onbelangrijke figuur. Dat is hele domme dingen zei is opmerkelijk voor iemand in die positie en dat bleek ook wel uit de wijze waarop ie eruit gewerkt is.

Naast de Amerikaanse vlag die er wappert, is juist de afwezigheid van de beruchte 'Z' op de Soyuz raket, die onlangs gelanceerd werd, ook een signaal dat er weer relatief normale tijden zijn aangebroken voor de samenwerking. Het is goed dat die blijft bestaan, ondanks alles.
MacPoedel @mphilipp6 oktober 2022 14:28
Krikalev staat niet aan het hoofd van Roscosmos maar van het bemande ruimteprogramma, hij is ook voormalig kosmonaut, geen beroepspoliticus zoals Rogozin en voert deze functie al jaren uit, dus ook al onder Rogozin.

Het hoofd van Roscosmos is nu Yury Borisov, komt net zoals Rogozin van Defensie maar maakt tot nu toe niet zo'n krasse uitspraken als zijn voorganger. Er was een relletje dat hij zou gezegd hebben dat Rusland het ISS na 2024 zou verlaten, maar dat bleek een misverstand te zijn.
mphilipp @MacPoedel6 oktober 2022 15:24
Ja, sorry, haal wat mensen door elkaar. Borisov is idd het nieuwe hoofd. Maar evengoed is dat ook al een verbetering, aangezien Krikalev die uitspraken ook niet zomaar doet. Gelukkig zijn er nog een paar verstandige mensen in Rusland.
Newbey 6 oktober 2022 09:08
Elke keer, dater een Space X naar boven gaat, zijn er tijdelijk 11 mensen aann boord. Als er een Sojoez naar boven gaat, zijn er 10 mensen aan boord. Gebeurt elke keer. Dus zo bijzonder is dat niet!
dragonhaertt 6 oktober 2022 09:18
Zijn het niet 4 passagiers, waaronder één kosmonaut en drie astronauten?
Dat maakt straks totaal 3 kosmonauten en 8 astronauten op het station. Voor dit nieuwsbericht denk ik belangrijk om die onderscheiding correct te hanteren.
aliberto 6 oktober 2022 09:27
Straks willen nog meer Russen naar de ruimte om zo de mobilisatie te ontlopen }>
dez11de @aliberto6 oktober 2022 09:30
Misschien is dit juist onderdeel van de mobilisatie.
Dark Angel 58 @aliberto6 oktober 2022 10:26
Straks willen nog meer Russen naar de ruimte om zo de mobilisatie te ontlopen }>
Ruimtestations is daarvoor niet groot genoeg... veel mensen in ruimtestation volproppen, dan raakt zuurstof nog sneller leeg. Dus slecht plan.

Ik begrijp dat een agrarische of hydrocultuur module (als ze het hebben) zeker niet genoeg zuurstof geeft, dus ze hebben zeker zuurstof generators nodig.
Maar ik vraag me af hoe maken ze eigen zuurstof als Aarde zuurstof flessen niet meer naar ISS stuurt.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 09:14]

JeroenH 6 oktober 2022 09:57
"bemenste"

Ben ik te oud hiervoor? Ik vind dit wel een heel gekunstelde term. En hoewel ik me normaal nooit zo door de vorm laat afleiden van de inhoud vind ik dit gewoon afleiden.

(ik ben echt geen anti-woke gekkie of zoiets, gelijkheid en inclusiviteit e.d. zijn belangrijk, maar kom op...)
Blokker_1999
@JeroenH6 oktober 2022 10:31
Het leest vreemd omdat we dat woord niet gewoon zijn. Toch is het helemaal geen nieuw woord en kan ik al heel snel verwijzingen vinden naar "bemensen" van meer dan 25 jaar geleden.
Brian 6 oktober 2022 11:27
Een native-Amerikaanse achtergrond, oftewel een Indiaanse achtergrond?
caspermatthijs @Brian6 oktober 2022 16:30
Nee dus dat juist niet.

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