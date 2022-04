Rusland: als samenwerking stopt laten we ISS niet ongecontroleerd neerstorten

Rusland belooft zijn verplichtingen omtrent het ISS na te komen, ook als het land niet meer met andere landen samenwerkt aan het ruimtestation. De baas van Roskosmos zegt het ISS niet zomaar te laten neerstorten op een grote stad, maar het dan langzaam te laten opbranden.

"Uiteraard kunnen we ons niet zomaar terugtrekken uit het ISS-project. We hebben onze eigen internationale verantwoordelijkheden", zegt Roskosmos-directeur Dmitry Rogozin tegen het Russische persbureau Ria. Rusland wil in ieder geval nog tot 2024 door met het International Space Station-programma. Rogozin zegt dat de Russische ruimtevaartorganisatie zich aan haar verantwoordelijkheden zal houden, ook als wordt besloten om deze overeenkomst niet te verlengen.

Rogozin zegt verder dat er een 'bouwwerk van 500 ton boven de aarde vliegt en het hangt grotendeels van ons af dat dat bouwwerk niet plotseling op Parijs of Londen landt'. De Roskosmos-baas doelt daarmee op de mogelijkheid om hoogtecorrecties uit te voeren. Rusland is momenteel het enige land dat het ISS naar een hogere baan kan stuwen, wat periodiek nodig is. Mochten de landen besluiten niet meer te gaan samenwerken voor het ISS, dan zal Roskosmos het ISS gecontroleerd in de oceaan laten vallen, zegt Rogozin.

Eerder dreigde Rogozin juist het International Space Station te laten neerstorten of een astronaut achter te laten. Experts zetten al vraagtekens bij deze claims, omdat het ISS erg belangrijk is voor het Russische ruimteprogramma. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen van de oorlog voor het ISS.

Rusland dreigde met stappen vanwege de sancties die andere landen instelden na de Russische invasie van Oekraïne. Rusland en Roskosmos zeggen dat deze sancties de samenwerking voor het ISS onmogelijk maken. Rogozin wil daarom die samenwerking stoppen.

Mocht Roskomos zich inderdaad terugtrekken uit de samenwerking, dan hoeft dit volgens Rogozin ook niet automatisch het einde van het ISS te betekenen. Volgens een ander artikel van Ria zegt Rogozin namelijk ook dat landen Rusland kunnen betalen voor zijn diensten om het ISS te kunnen onderhouden en te voorkomen dat het ruimtestation ongecontroleerd neerstort. Ondertussen experimenteert het Amerikaanse ruimteagentschap NASA ook met de mogelijkheid om het ISS zelf op te stuwen.