YouTube brengt picture-in-picture 'in komende dagen' naar alle iOS 15-gebruikers

YouTube brengt de picture-in-picturemodus 'in de komende dagen naar alle iOS 15+-apparaten'. Gebruikers met een Premium-abonnement konden de functie sinds augustus testen. Die test liep deze maand af. Aanvankelijk had deze test eind oktober moeten aflopen.

YouTube pip op Android

Het TeamYouTube-twitteraccount zegt dat de picture-in-picturemodus nu gefaseerd naar iOS-gebruikers wordt gebracht. Na de komende dagen moeten alle apparaten met iOS 15 de pip-modus kunnen gebruiken.

De videodienst startte in augustus met een wereldwijde test voor de functie, die alleen in te schakelen was door YouTube Premium-abonnees. Deze test had op 31 oktober moeten stoppen, maar werd later verlengd tot begin april. Na het verstrijken van die deadline werkt pip voor sommige YouTube Premium-gebruikers niet meer. Daarom zei het twitteraccount van YouTube dat de functie nu naar alle iOS 15-gebruikers komt.

Pip werkt op zowel iPhones als iPads en laat gebruikers de app verlaten, terwijl de video als verkleinde overlay verdergaat. Op Android is pip binnen de app alleen te gebruiken met een Premium-abonnement, al werkt pip via de Android-webversie van YouTube ook zonder abonnement.