YouTube toont grafiek in videospeler die meest bekeken videosegmenten aangeeft

YouTube is begonnen met de uitrol van een grafiekoverlay onderaan de videospeler waardoor gebruikers in een oogopslag kunnen nagaan wat het meest bekeken segment uit een video is. Dat schrijft TechCrunch. De functie was voorheen enkel bestemd voor Premium-abonnees.

De grafiek is doorzichtig en begeeft zich net boven de tijdlijn van een video. Hoe hoger die grafiek op een bepaald punt reikt, hoe meer kijkers dat punt van de video hebben bekeken. Als een gebruiker het meest (her)bekeken segment van een video bereikt, wordt dat aangegeven onder de thumbnail. De hoeveelheid kijkers op een bepaald tijdstip van een video kan volgens TechCrunch informatie geven over de populariteit of de informatiewaarde van dat segment in de video. Het is niet duidelijk of de functie meteen wereldwijd wordt uitgerold. Volgens TechCrunch komt de overlay naar alle gebruikers van YouTube en dat voor alle platformen.