YouTube test schenken abonnementen onder kleine groep kanaalbeheerders

YouTube test het schenken van lidmaatschappen door kanalen. Hierbij kunnen kanaalbeheerders een of meerdere abonnementen schenken aan gebruikers. De functie wordt de komende maanden getest onder een kleine groep kanaalbeheerders.

Het videoplatform had de Memberships Gifting-functie afgelopen oktober al aangekondigd, maar het was nog niet bekend wanneer die zou uitkomen. Normaliter betalen fans van een kanaal 4,99 dollar per maand voor een lidmaatschap. Hierbij krijgen ze toegang tot speciale badges, emoticons en andere exclusieve content van het kanaal. In het geval van het cadaeau-abonnement, is de toegang tot deze functies een maand lang gratis voor de ontvanger, schrijft YouTube.

De abonnementen worden momenteel getest onder YouTube Gaming-gebruikers in de VS en het VK. Wanneer de Memberships Gifting-functie beschikbaar komt voor een grotere groep kanaalbeheerders, is niet bekend. Geïnteresseerden kunnen een formulier invullen, die ervoor zorgt dat ze op een wachtlijst komen te staan. YouTube oordeelt dan of het opgegeven kanaal in aanmerking komt voor de functie.

De Memberships Gifting-functie lijkt op de cadeau-abonnementen van Twitch. Daarbij kunnen streamers abonnementen weggeven, maar kijkers kunnen andere gebruikers ook een lidmaatschap schenken. YouTube heeft de afgelopen jaren meerdere functies toegevoegd die Twitch ook heeft. Zo heeft het videoplatform recent de functie Live Redirects uitgebracht, waarmee streamers hun publiek kunnen omleiden naar de uitzending van een andere kanaalbeheerder. Twitch heeft dit ook in de vorm van Raids.