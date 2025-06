YouTube stopt met experiment waarbij kijken in 4k een betaalde optie is

YouTube is gestopt met een experiment waarbij het bekijken van video's in 4k-weergave een Premium-abonnement nodig is. De 4k-weergave bij video's blijft voorlopig dus gratis. Het videoplatform geeft geen reden voor het stopzetten van de test.

Via Twitter laat YouTube maandag weten dat het de stekker uit het experiment heeft getrokken. "We hebben dit experiment volledig stopgezet. Kijkers zouden nu toegang moeten hebben tot de 4k-resolutie zonder Premium-abonnement", schrijft het platform. YouTube heeft niet gezegd of het idee om 4k-video's te koppelen aan een Premium-abonnement definitief van de baan is. Het platform vraagt gebruikers via zijn Japanse Twitterpagina om feedback op het experiment te geven.

In september deelden diverse gebruikers van YouTube screenshots van de betaalde optie. Bij de screenshots in kwestie staat bij de optie om te wisselen naar 4k de tekst 'Premium - tap to upgrade'. Daarbij gaat het om het YouTube Premium-abonnement, dat in de Benelux 12 euro per maand kost en onder meer de advertenties weghaalt bij video's. Eerder deze maand bevestigde YouTube dat het een experiment aan het uitvoeren was waarbij het platform de voorkeuren van abonnees en niet-abonnees probeerde te achterhalen.