YouTube introduceert gelicenseerde muziekdatabase en geld verdienen met Shorts

YouTube kondigt het Creator Music-programma aan waarmee creators afgeschermde muziek kunnen licenseren om toch geld te kunnen verdienen met video's met de desbetreffende muziek. Het programma is momenteel in bèta in de VS en komt later naar andere landen.

Makers kunnen in YouTube Studio alle beschikbare muziek met

de bijbehorende licentiekosten vinden.

De database met gelicenseerde muziek kan op twee manieren door videomakers gebruikt worden, zo legt YouTube uit. Creators kunnen ervoor kiezen om direct een licentie voor een nummer aan te schaffen, waarbij de database duidelijk de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst laat zien. Als alternatief kunnen makers een nummer gratis gebruiken, mits ze akkoord gaan met het delen van de inkomsten van de video met de bijbehorende licentiehouders.

Bij dat laatste scenario moet een maker de helft van zijn inkomsten afstaan aan de licentiehouder van een nummer. The Verge maakt het nog tastbaarder; een maker moet 45 procent van de advertentie-inkomsten van een video afstaan aan YouTube. De overige 55 procent wordt gelijk verdeeld over de maker en de muzieklicentiehouder. Als er meerdere nummers gebruikt worden, wordt de 55 procent gelijk verdeeld over alle rechthebbenden.

Tot dusver gaan alle advertentie-inkomsten van een video naar de licentiehouder wanneer er muziek met copyright gebruikt wordt. Onlangs kondigde Facebook een vergelijkbaar licentiemodel aan met grofweg dezelfde voorwaarden.

Daarnaast onthult YouTube een programma waarmee makers hun Shorts te gelde kunnen maken. Vanaf begin 2023 gaat YouTube advertenties tonen in de Shorts-feed, waarna het daaruit verdiende bedrag onder makers van de korte video's verdeeld wordt. Creators mogen in dit geval slechts 45 procent van de inkomsten houden en staan de rest aan het videoplatform af, waarbij YouTube naar rato van het totaal aantal Short-views bepaalt wat het bedrag moet zijn.