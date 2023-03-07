YouTube stopt vanaf april met overlayadvertenties tijdens video's

YouTube laat vanaf 6 april geen overlayadvertenties meer zien tijdens video's. Volgens het bedrijf zijn deze advertenties 'verstorend'. De overlayadvertenties worden alleen op desktop getoond en verschijnen als wegklikbare banner onder in beeld.

De rode balk geeft een overlay-advertentie aan

binnen een YouTube-video

Overlayadvertenties verschijnen na enkele seconden onder in beeld bij YouTube-video's. Het platform zegt deze advertenties vanaf 6 april niet meer te tonen om de gebruikerservaring te verbeteren en 'de engagement te laten verschuiven naar advertentieformats die beter performen'.

Het platform denkt dat de financiële impact voor videomakers klein zal blijven, doordat gebruikers zouden verschuiven naar die andere advertentieformats. Met het wegvallen van de overlayadvertenties blijven andere advertentievormen op YouTube overeind, zoals de skipbare en niet-skipbare videoadvertenties. Vorig jaar experimenteerde het bedrijf met het tonen van meer advertenties op tv's.