YouTube stopt vanaf april met overlayadvertenties tijdens video's

Waarom probeer jij zo overduidelijk je gelijk te halen wanneer je dit overduidelijk niet hebt? (nutteloos om te roepen. Ik denk hetzelfde)
Het verschil tussen ons is: ik kom met feiten en bronnen, jij komt met gevoel, emotie en (niet onderbouwde) meningen.
Wees toch gewoon eerlijk tegen jezelf in plaats van je zo op te winden. We weten allemaal dat de YT de kosten van het platform dekt met advertentie inkomsten. We weten allemaal dat een stuk daarvan terugvloeit naar de content creators.
Dat betwist ik ook helemaal nergens.
We weten allemaal dat als jij een ad blocker gebruikt dat jij die inkomsten minder maakt. En als de inkomsten minder worden gaat YT de rest meer advertenties voorschotelen of word de abbo duurder.
Nee, dat weten we niet allemaal. Heb jij hier een bron voor? Of is dit onderbuikgevoel?
Het maakt mij verder niet uit hoe jij het noemt. Maar ik denk dat de term diefstal van toepassing is.
Dat mag jij vinden, het is tenslotte een vrij land. Echter heb je het feitelijk gezien onjuist en is het geen diefstal. Wanneer je dan iemand een dief en crimineel noemt, dan is dat smaad en laster.
Maar als je roept ik neem van niemand iets weg, dat lieg je gewoon tegen jezelf.
Wat neem ik weg dan?
Als jij een content-creator vind die jou applaus geeft voor het gebruikt van een ad blocker dan prima, maar ik denk dat content-creators daar een andere mening over hebben.
Die mening mogen ze hebben, maar dat verandert niks aan het feit dat het gewoon mag. Daarnaast, voor serieuze YouTubers waarbij het hun baan is worden de meeste inkomsten gehaald buiten ad revenue om.
En bijna geen enkele software is illegaal in zichzelf. Waarom herhaal je dat argument steeds?
Omdat mensen zoals jou dit soort kreten blijven herhalen: "Maar ik denk dat de term diefstal van toepassing is". Nee, die term is niet van toepassing! Adblockers zijn niet illegaal, het gebruik ervan is niet illegaal, er is geen sprake van diefstal. Ik blijf dit net zo lang herhalen totdat mensen snappen dat het legaal
is.
Net als bij alles gaat het om hoe je het gebruikt. Een hamer is niet illegaal, iemand schedel er mee inslaan wel. Een ad blocker is een tool net als een hamer.
Eh, wat? Dit gaat nergens over. Een hamer kan je inderdaad op een illegale manier inzetten, een adblocker echter niet.
Een site kan kiezen om het toe te staan of te negeren. Of kan een paywal opzetten en dan is iedereen jou dankbaar voor het feit dat jij hielp dat nodig te maken.
En hoe is dat mijn probleem? Ik houd mij aan de wet en voorwaarden. Als een bedrijf een paywall wilt opwerpen, dan staat ze dat net zo vrij om te doen als het mij vrij staat adblockers te gebruiken. Pas wanneer ik die paywall omzeil om de content alsnog te zien, dan heb je het over onrechtmatige daden.