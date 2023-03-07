YouTube stopt vanaf april met overlayadvertenties tijdens video's

YouTube laat vanaf 6 april geen overlayadvertenties meer zien tijdens video's. Volgens het bedrijf zijn deze advertenties 'verstorend'. De overlayadvertenties worden alleen op desktop getoond en verschijnen als wegklikbare banner onder in beeld.

Een overlay-advertentie binnen een YouTube-video
De rode balk geeft een overlay-advertentie aan
binnen een YouTube-video

Overlayadvertenties verschijnen na enkele seconden onder in beeld bij YouTube-video's. Het platform zegt deze advertenties vanaf 6 april niet meer te tonen om de gebruikerservaring te verbeteren en 'de engagement te laten verschuiven naar advertentieformats die beter performen'.

Het platform denkt dat de financiële impact voor videomakers klein zal blijven, doordat gebruikers zouden verschuiven naar die andere advertentieformats. Met het wegvallen van de overlayadvertenties blijven andere advertentievormen op YouTube overeind, zoals de skipbare en niet-skipbare videoadvertenties. Vorig jaar experimenteerde het bedrijf met het tonen van meer advertenties op tv's.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 13:31 291

07-03-2023 • 13:31

291

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Reacties (291)

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D4NG3R 7 maart 2023 13:36
Volgens het bedrijf waren deze advertenties 'verstorend'.
Ik durf te beargumenteren dat deze advertenties nog wel het minst verstorend waren van alle advertentie strategieën welke op YT toegepast worden.

Onder de noemer 'advertentieformats die beter performen' doe ik de aanname dat er in plaats van deze overlays alleen maar meer filmpjes vooraf of tijdens de video gaan worden getoond. Niet echt mijn definitie van minder verstorend [dan deze overlaybalkjes].

[Reactie gewijzigd door D4NG3R op 23 juli 2024 18:35]

Yzord @D4NG3R7 maart 2023 13:52
Geen idee waar men het over heeft. Brave icm Pi-Hole haalt alle verstorende ads weg :*) en kijk ik 4K als dat aanwezig is.
sleiN13 @Yzord7 maart 2023 14:14
Maar wie betaald er dan voor de content en bandbreedte?
Tintel @sleiN137 maart 2023 14:31
Misschien is dat dan ook het probleem - ik vermoed dat juist de meest matige content qua inhoud (natuurlijk discutabel) juist het meest wordt voorzien van reclames en dat de andere content makers (de echte...) het moet hebben van Patreon inkomsten. En die content makers zouden simpelweg kunnen betalen voor het gebruik van het platform.
Op die manier verschuift de inkomsten stroom weer naar degene die de echte producten levert en niet naar een tent die alleen dankzij de schaalgrootte en hoge advertentie inkomsten (die dus eigenlijk niet bijdragen tot een hogere productie output die in verhouding staat tot de investering), alsmaar rijker wordt.
De meeste YT-ers zijn natuurlijk blij met hun inkomsten maar het blijven kruimels in verhouding tot wat de platform eigenaar binnenharkt.

Alsof ProRail miljarden binnen zou krijgen en honderden mini NS-jes in brakke treintjes rond zouden rijden.
The Zep Man
@sleiN137 maart 2023 15:35
Maar wie betaald er dan voor de content en bandbreedte?
Aan het einde van de dag wordt het onder de kwartaalcijfers van een beursgenoteerd bedrijf weggestreept, waarvan de gebruikers van de aangeboden diensten geen klanten zijn.

Geen medelijden. uBlock Origin, SponsorBlock, SmartTubeNext, NewPipe met SponsorBlock, Kodi met YouTube en SponsorBlock add-ons, yt-dlp, Invidious, etc., etc. Al wil je content creators steunen, gebruik dan bijvoorbeeld Patreon (of iets soortgelijks).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 21:53]

RoadRunner90 @sleiN137 maart 2023 14:17
YT Premium users tikken 12,99 euro voor ons af per maand ;)
bzuidgeest
@RoadRunner907 maart 2023 15:41
Dus jij laat een ander voor je dokken, een beetje als winkeldief die zegt dat de rest wel voor hem betaald.....
Ik vind het abbo ook te duur, maar die contentmakers krijgen zo in ieder geval iets. Kan niet patreon van iedereen zijn.
RoadRunner90 @bzuidgeest8 maart 2023 18:33
Nee hoor, ik kijk gewoon de reclames.
bzuidgeest
@RoadRunner908 maart 2023 18:34
Dan snap ik eerlijk gezegd je reactie niet helemaal. Je stelt dat anderen voor je betalen, maar als je de reclame kijkt betaal je ook gewoon mee....
xSNAKEX @RoadRunner907 maart 2023 15:42
Dat doe ik vooral voor mezelf en de content creators. Die krijgen namelijk veel meer geld binnen vanuit premium gebruikers dan van non premium gebruikers die de reclames kijken. En als ik het zo hoor vanuit jou helemaal niets.
Wouterie @RoadRunner907 maart 2023 14:19
Gelukkig iets minder dankzij creditcard en VPN.
FijneKnul @Wouterie7 maart 2023 14:56
Ha, een mede-Turk/Argentijn/Indiër.
JDx @Wouterie7 maart 2023 15:12
Waarom betalen als je toch illegaal bezig bent?
derikkert @JDx7 maart 2023 15:14
Veel makkelijker op de TV en op mobile. Als je alleen desktop kijkt zou je in principe met adblocker en sponsorblock weg kunnen komen, maar laat dat nou stukken lastiger zijn op TV en mobile.
loki504 @JDx7 maart 2023 15:30
Illegaal? Je kan hooguit beargumenteren dat je tegen de ToS in gaat(heb hem niet door gespit). Want VPN is gewoon legaal.

En zelfs met dit lage bedrag zullen de meeste content creators als nog meer geld krijgen als dat advertenties opleveren. Dus ja de meeste content creators zullen zeggen doen!
Wouterie @JDx7 maart 2023 16:04
Maar wat nou als ik transatlantisch ben en me identificeer als een andere nationaliteit? Dan moet dat kunnen, toch? Het is overigens niet illegaal, het is niet volgens de 'terms of service'.
NESFreak @Wouterie7 maart 2023 15:18
En binnenkort verwelkomen we je in een vervolg op forumtopic: Integratie Disney+ stopt na een jaar op tv, reden voor rma? :P
Memori @Yzord7 maart 2023 14:25
Ook geen idee. Enkel uBlock Origin in Firefox is blijkbaar voldoende. Zelf maak ik geen gebruik meer van Pi-Hole vanwege de vele false-positives.
JustRickvD @Memori7 maart 2023 15:26
Vreemd. Op enkele false-positives na (youtube geschiedenis dat niet meer wordt bijgehouden) en nog twee andere issues is dat na snel whitelisten opgelost en verder eigenlijk geen klachten over te vermelden.
Het ligt er denk ik maar net aan welke adlists je importeert.

Op https://firebog.net/ staan veel lijsten die weinig false-positives bevatten, te zien aan de lijsten met het groene vinkje.
RRRobert @Memori7 maart 2023 15:35
Ghostery in Firefox houdt Youtube op mijn desktop ook goed vrij van advertenties.
Zworba @Yzord7 maart 2023 14:54
Geen idee waar men het over heeft. Brave icm Pi-Hole haalt alle verstorende ads weg :*) en kijk ik 4K als dat aanwezig is.
Ik probeerde vroeger ook pi-hole werkende te krijgen maar Youtube lukte me niet omdat deze "embedded" waren in het filmpje. Daar was toen ook nergens een oplossing voor te vinden. De reddit Pihole sub heeft een Pinned message: "Frequently Asked Questions
#1 - No, Pi-hole can't block ads on Youtube."
Vraag me af hoe dit jou dan wel gelukt is? Of ben ik volledig mis?

[Reactie gewijzigd door Zworba op 24 juli 2024 21:53]

leon0013 @Zworba7 maart 2023 15:02
Misschien is het sleutelwoord "Brave" en wordt er een plugin gedraaid in de browser.
Ik zelf heb er wel zo een in Firefox draaien.

Ik heb an sich weinig tegen reclame, maar de laatste tijd wordt het op Youtube behoorlijk door de strot gedrukt. En om een (vaak behoorlijk irritante) commercial af te moeten kijken waar ik na 2 seconden al van weet dat het product me echt totaal niet interesseert of om regelmatig eerst 2x ~20 seconden niet skipbare video's te moeten kijken voor een filmpje van 15 seconden schoot me in het verkeerde keelgat.
Zworba @leon00137 maart 2023 15:14
Volledig mee eens, ik sluit het ding gewoon ook vaker af uit frustratie en denk dat Youtube zich wel realiseert dat dit geen goed model is.
Niet skipbare reclame is 1 van de redenen waarom ik gewoon geen TV meer kijk ook. De frustratie was gewoon te groot.
Hatsjoe @holoduke517 maart 2023 15:13
Een dief en crimineel? Alsjeblieft zeg... Een adblocker is totaal niet vergelijkbaar met stelen en het maakt je al helemaal geen crimineel. En YouTube premium om zonder advertenties te kijken? Totaal het geld niet waard, minimaal 7 euro per maand om geen advertenties te zien? Daarnaast, creators krijgen maar een schandalige fractie van die 7 euro. Wil je creators echt steunen, abonneer je dan op hun Patreon of koop merchandise.

Doe nou niet alsof we medelijden moeten hebben met Google en YouTube omdat wij hun advertenties blokkeren. Zolang YouTube publiekelijk toegankelijk is bepaal ik zelf hoe ik die content tot mij neem, en dat is zonder advertenties, wat compleet legaal is.
bzuidgeest
@Hatsjoe7 maart 2023 15:45
Technisch is dat gewoon de correcte term. De prijs van gratis content is reclame. En jij pakt het zonder die prijs te betalen.
Het is gewoon niet aan jou om te bepalen wat je mag pakken voor welke prijs. Een open voordeur geeft je geen recht een huis leeg te halen. Het is niet anders op het internet. Is YT premium verschrikkelijk duur voor wat je krijgt, zeker. Maar dat veranderd niets, je bent net als velen een klein beetje crimineel :)
Wouterie @bzuidgeest7 maart 2023 16:16
Het kunnen tonen van reclame is geen voorwaarde voor gebruik van YouTube maar een gevolg van het niet nemen van een abonnement. Er staat nergens in een voorwaarde beschreven dat toegang tot YouTube uitsluitend is voor betalende abonnees of d.m.v. het bekijken van reclame.
Een huis leeghalen kan diefstal zijn omdat de rechtmatige eigenaar niet meer over de eigendommen kan beschikken. Diefstal heeft een vaste definitie, het bekijken van content kan nooit diefstal zijn aangezien de content nog steeds beschikbaar is.
Een open deur maakt je een insluiper en valt onder huisvredebreuk. Computervredebreuk geldt in zekere mate voor websites maar laat YouTube maar een zaak beginnen dat een adblocker computervredebreuk betekent. Ik zie de rechtszaken wel komen!
bzuidgeest
@Wouterie7 maart 2023 16:36
Ik zie het als inkomstenderving. En ik denk dat er vast wel iets over adblockers in de YT voorwaarden staat.
het bekijken van content kan nooit diefstal zijn aangezien de content nog steeds beschikbaar is.
En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld illegaal downloaden. Daar vind jij dus ook dat er geen diefstal is want de originele content is nog steeds beschikbaar? Daar denken veel wetten en uitgevers anders over. Ook daar is het diefstal omdat jou actie leid tot inkomstenderving. ( en ja ik heb illegaal gedownload, ik maak een technisch argument, ik ben geen heilige)
Ik denk dat je die rechtszaak verliest. Maar serieus, niemand gaat die voeren, YT gaat eerder gewoon de advertentie in de stream integreren zodat de ad blocker niet meer werkt.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 24 juli 2024 21:53]

Wouterie @bzuidgeest8 maart 2023 10:53
Downloaden uit een illegale bron is inderdaad geen diefstal. BREIN heeft hier ook de plank misgeslagen met die verplichte filmpjes in de bios en DVD's. Het is een schending van auteursrecht en daar is al voldoende wetgeving op, dat hoeft niet vervuild te worden met populaire kreten over diefstal.
Inkomstenderving is ook een leuke. Daarvoor moet je aantonen wat je aan inkomsten bent misgelopen en daar zijn de meningen nogal over verdeelt. In 2015 was er een interessante rechtszaak in Duitsland waarbij de rechtbank heeft geoordeeld dat gebruikers het recht hebben om online advertenties te blokkeren. De EU kennende moet je heel sterk staan wil je hier tegenin gaan door gebruikers met adblockers te weren van je site.
Een alternatief is het Acceptable Ads initiatief. Je kunt als website, zoals Tweakers, je bezoekers vragen om toch de adblockers uit te schakelen omdat je anders de site niet in de lucht kunt houden. Daarbij kun je aangeven dat je voldoet aan de voorwaarden dat de getoonde advertenties statisch zijn, geen animaties of geluiden bevatten, het liefst alleen uit tekst bestaan en zonder schreeuwerige afbeeldingen. Nou, dat lukt hier aardig.
Samengevat: als EU burger heb je (hoogstwaarschijnlijk) het recht om advertenties te blokkeren. Websites mogen bezoekers vragen om een uitzondering te maken maar gebruikers met adblockers weigeren mag eigenlijk niet. Downloaden uit een illegale bron gaat in tegen het auteursrecht, heeft niets met diefstal te maken.
bzuidgeest
@Wouterie8 maart 2023 13:27
Leuk dat je tweakers noemt. Want die maken dus duidelijk dat als je een adblocker gebruikt je hun inkomsten om zeep haalt. Dus dat lijkt mij een duidelijk argument voor misgelopen inkomsten. Dus het is wegnemen van inkomsten of het nou tweakers is of yt of je het advertentie beleid nou wel of niet leuk vind, het bedrijf wel of niet aardig.
Downloaden uit een illegale bron gaat in tegen het auteursrecht, heeft niets met diefstal te maken.
In de volksmond zal elke auteur of producent het diefstal noemen want ze lopen potentieel inkomsten mis die ze anders gehad zouden hebben. Een advocaat heeft er wellicht een andere term voor, maar puntje bij paaltje neem je iets weg van iemand.
Wouterie @bzuidgeest8 maart 2023 14:50
Het is dus precies het omgekeerde van wat je zegt. Je hebt het recht op het gebruik van een adblocker dus vragen ze hier om een uitzondering. Ze lopen geen inkomsten mis door de adblocker maar vragen als het ware om een gift. Zie het als een geven van een fooi. Het is nooit verlicht om een fooi te geven maar als je blij bent met de dienst of het product en je wilt dat in stand houden dan is het gebruikelijk om een fooi te geven.
Ah, de volksmond. Nee, je neemt niet iets weg van iemand. Als een uitgever op maandag 10 films heeft dan heeft hij er op dinsdag nog steeds 10. Gederfde inkomsten is zeker wel een probleem voor de rechthebbenden, maar geen diefstal. Datadiefstal is trouwens 9 van de 10 keer ook geen diefstal ;) maar het bekt zo lekker. Hoe dan ook is diefstal een misdrijf en schending van auteursrecht een overtreding. Het is het zwaarder maken dan het is omdat de vertegenwoordigers van de rechthebbenden daar hun brood mee verdienen. De rechthebbenden komen doorgaans met een schikkingsvoorstel van zo'n 150 Euro per overtreding want ook voor hen is het geen doen om inkomstenderving en het eventuele schadebedrag aan te tonen.
bzuidgeest
@Wouterie8 maart 2023 14:57
Interessante vergelijking met een fooi, een beter argument dan @Hatsjoe maakt.

Persoonlijk zie ik het niet zo. En ik denk de content creators ook niet.

Het feit dat een zaak niet de moeite waard is, veranderd wat mij betreft weinig. Ik vind het ook triviaal, maar dat veranderd wat mij betreft niets aan de technische feiten.
Ik ben niet YT aan het verdedigen, ik verdedig een principe. En het principe is dat iedereen weet dat YT en tweakers e.d. op advertenties leven. Neem je dat weg dan pak je iets van hun bestaansrecht weg, van hun benodigde inkomen. Ik kan dat niet anders zien dan diefstal (of wat voor economisch delict dan ook).
Wouterie @bzuidgeest8 maart 2023 15:14
Haha, ik denk dat je echt de term diefstal moet loslaten.

Het is de keuze van menig website zoals Tweakers of YouTube om in meer of mindere mate de inkomsten te halen uit reclames. Het is bijzonder laagdrempelig en als je het netjes doet is er ook niets aan de hand mijns inziens. Ze kunnen kiezen voor een ander verdienmodel maar dat is erg lastig. Tweakers heeft dat geprobeerd met plus-artikelen etc... maar dat blijkt niet te werken. YouTube zit met hetzelfde te experimenteren waarbij minder beperkingen zijn aan de kwaliteit van de video's en muziek etc... Maar nergens hebben ze gesteld of stellen ze dat je alleen maar gebruik mag maken van de dienst/site als je òf geld betaalt òf reclames kijkt.
Waar ik op hoop is dat het veelvuldig gebruik van adblockers er voor zorgt dat de bedrijven die afhankelijk zijn van reclames op zoek gaan naar manieren waarop ze de gebruikers kunnen overtuigen dat het niet meer nodig is om de adblocker te gebruiken. Ik heb bijvoorbeel helemaal geen last van de reclames op Tweakers en ze zijn zowaar geregeld nog relevant ook! Als YouTube komt met een beleid waardoor reclames minder (of gewoon niet) irritant zijn dan kan dat best een ommekeer betekenen.
Nu is het reclamebeleid erop gericht om zo irritant mogelijk te zijn zodat mensen een abonnement nemen om er vanaf te zijn. Nou, als dat het verkoopargument is dan is er iets grondig mis met je advertentiebeleid. Je kunt mensen niet irriteren naar een abonnement, wel naar een adblocker.

Het principe wat je verdedigt snap ik, maar het is niet terecht dat je het gebruik van legale middelen criminaliseert.
bzuidgeest
@Wouterie8 maart 2023 17:06
Blijkbaar mag je geen andere mening daarover hebben, want elke post van mij word stelselmatig door twee personen een -1 gegeven. Waarschijnlijk omdat ze zich aangetast voelen of zo. Persoonlijk vind ik dat zielig en niet waar die -1 voor bedoelt is. Zelfs de, naar ik vind redelijke uitwisseling van standpunten tussen jou en mij.
Maar nergens hebben ze gesteld of stellen ze dat je alleen maar gebruik mag maken van de dienst/site als je òf geld betaalt òf reclames kijkt.
Denk je niet dat dit een beetje impliciet is aan reclame gesponsorde diensten?
Je kunt mensen niet irriteren naar een abonnement, wel naar een adblocker.
Nee dat denk ik ook niet, maar het is ook niet aan ons om die keuze te bevechten (anders dan het platform te verlaten).
maar het is niet terecht dat je het gebruik van legale middelen criminaliseert.
Ik vind niet dat ik de tool criminaliseer. Ik criminaliseer een manier van het gebruik. Dat de tool maar 1 nut heeft in dit geval, kan ik niets aan doen. Een hamer kan ook legale en illegale doelen hebben.

Er staat veel zooi op YT, maar ook veel spul van hardwerkende content-creators. De mensen die deze allemaal afschilderen als graaiers waarvan ze mogen pakken zonder terug te geven vind ik gewoon een heel slechte houding. Dat is gewoon niet waarderen waarin word voorzien. Het rare idee dat je maar ergens recht op hebt gewoon omdat je het kunt pakken? Ik ben ook niet perfect daarin, maar ik zie in ieder geval het issue voor wat het is.
Wouterie @bzuidgeest9 maart 2023 13:23
Ach ja, dat -1 en +1 wordt stelselmatig verkeerd gebruikt...

Een probleem is wel dat criminaliteit geen mening is. De tool wordt precies gebruikt waar het voor bedoeld is en de gebruikers van de tool staan volledig in hun recht om het zodanig toe te passen. De school van mijn kinderen vraagt ouders om vooral niet met de auto te komen omdat het dan zo druk wordt op straat, maar ze kunnen niemand er op aanspreken wie dat wel doet. Het mag gewoon. Dat je problemen veroorzaakt voor de school of de website is in principe hun probleem, niet jouw probleem. Kort door de bocht natuurlijk.
Ik ben het met je eens dat de mentaliteit die hier achter schuilt niet altijd zuiver is. Het is een kleine moeite om de niet irritante reclame toe te staan om zo het platform en de content creators wat omzet te gunnen. Ik denk alleen dat de bal bij YouTube ligt en in mindere mate bij de content creators. Als je bezoekers irriteert dan gaan ze de tools inzetten die zijn toegestaan om dat te stoppen. Daar zit de denkfout bij YouTube, en vele andere sites. Volgens mij kun je best een compromis zoeken in een reclamedienst die zich houdt aan verschillende richtlijnen rondom hinderlijkheid etc. en dat op de markt zetten als manier om de platforms en de gebruikers tegemoet te komen.

Als voorbeeld hoe het wel kan hebben we natuurlijk tweakers.net en hoe het vooral niet moet is nu.nl. Dus laat deze stap waar het artikel over gaat, een begin zijn van een toekomst met minder hinderlijke reclames. Als reclames niet meer hinderlijk zijn en veilig (de sites nemen namelijk doorgaans geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de reclames) dan moet het mogelijk zijn om mensen te bewegen om een uitzondering te maken voor de adblocker.
bzuidgeest
@Wouterie9 maart 2023 14:35
Ja het zou mooi zijn als YouTube een voorbeeld nam aan tweakers. Maar dat kunnen we wat mij betreft alleen eisen door het platform niet te gebruiken. Niet door "eigen advertentie rechter" :) te gaan spelen.
Je hebt gelijk dat de tool zelf niet crimineel is en met wat er soms in ads verstopt zit is het ook een potentiele veiligheid verhogende tool.
Er zijn twee definities van crimineel. Die van de wet en die van mij als persoon. De een heeft vaste definities en de andere is opinie. Je kunt iets dat wettelijk mag prima crimineel of amoreel vinden. Als voorbeeld geef ik streng gelovigen, die vinden een hoop crimineel en amoreel dat volgens de wet gewoon mag.
Ik denk zelf dat ik onderscheid maakte tussen tool en gebruik. De tool is niet illegaal. Echter de tool op een site gebruiken als tweakers neemt hun inkomsten weg. Dat is een "crimininele" actie in die zin. Wat de wet erover zegt is 1 ding. Het is gewoon een persoonlijk principe van mij dat als je niet een abbo wil betalen dat je dan betaalt met persoonsgegevens of advertenties. Simpelweg "voor wat, hoort wat".
Ik vergelijk het met een hamer. Niets illegaals aan, maar sommige handelingen met een hamer zijn dat wel.

Ik denk overmatig gebruik van adblockers maar tot een ding leid en dat is overal abbo's en daar word niemand gelukkig van denk ik.
Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 14:25
Leuk dat je tweakers noemt. Want die maken dus duidelijk dat als je een adblocker gebruikt je hun inkomsten om zeep haalt. Dus dat lijkt mij een duidelijk argument voor misgelopen inkomsten. Dus het is wegnemen van inkomsten of het nou tweakers is of yt of je het advertentie beleid nou wel of niet leuk vind, het bedrijf wel of niet aardig.
Dan moeten ze hun businessplan aanpassen.
In de volksmond zal elke auteur of producent het diefstal noemen want ze lopen potentieel inkomsten mis die ze anders gehad zouden hebben.
De enige die ik het diefstal zie noemen, dat ben jij. En zelfs als het zo in de volksmond genoemd wordt, dat maakt het nog niet de waarheid.
Een advocaat heeft er wellicht een andere term voor
Jazeker! Namelijk: "LEGAAL"
maar puntje bij paaltje neem je iets weg van iemand.
Wat dan? Nadat ik een artikel heb gelezen, of een video heb bekeken, staan deze nog steeds op het internet voor anderen om te lezen/kijken. Wat wordt er weggenomen dan?
bzuidgeest
@Hatsjoe8 maart 2023 14:33
Dan moeten ze hun businessplan aanpassen.
Dat is niet aan jou om te bepalen.
Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 14:47
Dat is niet aan jou om te bepalen.
En het is wel aan jou om te bepalen dat het diefstal is?
bzuidgeest
@Hatsjoe8 maart 2023 14:53
Het is aan mij om te bepalen of ik het in die categorie vind vallen. Ik denk dat het technisch een soort diefstal is. Een triviaal geval, maar niettemin. Je neemt inkomsten weg van een platform dat duidelijk op die inkomsten is gebaseerd en je valideert dat met de opmerking dat ze dan maar meer maatregels moeten nemen. Dat vind ik een waardeloos argument. Bijna hetzelfde als jatten uit een huis met een openstaande deur. Dat jij het anders ziet moet jij weten. En wat de wet werkelijk zegt zullen we engelfriet of zo moeten raadplegen en niet jij.
YT als platform of tweakers is niet gratis. Niets is gratis. Je betaald met data of met advertenties. En iedereen weet dat. Omzeil je dat, dan neem je iets weg dat er anders geweest was. Het kan niet duidelijker.
Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 15:11
Het is aan mij om te bepalen of ik het in die categorie vind vallen. Ik denk dat het technisch een soort diefstal is. Een triviaal geval, maar niettemin.
Dat mag je vinden, enkel met opmerkingen als "Technisch is dat gewoon de correcte term." maak je een statement dat feitelijk onjuist is.
Je neemt inkomsten weg van een platform dat duidelijk op die inkomsten is gebaseerd en je valideert dat met de opmerking dat ze dan maar meer maatregels moeten nemen.
Ik neem niks weg, ik zorg er hoogstens voor dat ze iets minder krijgen. Als dat dusdanig schadelijk is dat het platform niet meer kan blijven bestaan, dan zijn er manieren om adblockers tegen te gaan.
Dat vind ik een waardeloos argument. Bijna hetzelfde als jatten uit een huis met een openstaande deur.
Over waardeloze argumenten gesproken...
Dat jij het anders ziet moet jij weten. En wat de wet werkelijk zegt zullen we engelfriet of zo moeten raadplegen en niet jij.
Laat het nou net zo zijn dat @Arnoud Engelfriet hier ooit eens wat over geschreven heeft.
Er is geen wetsartikel dat specifiek het blokkeren van advertenties verbiedt. Als consument ben je niet verplicht om te luisteren of te kijken naar wat dan ook. Tijdens de reclame op TV naar de WC gaan is dus legaal (gelukkig).
Bron
YT als platform of tweakers is niet gratis. Niets is gratis. Je betaald met data of met advertenties. En iedereen weet dat.
Voor niks gaat de zon op, inderdaad. En mijn data krijgen ze nog steeds, dus ik "betaal" nog steeds een soort van.
Omzeil je dat, dan neem je iets weg dat er anders geweest was. Het kan niet duidelijker.
Hoe kan ik iets weg nemen, dat er anders geweest was? Moet iets er niet eerst zijn voordat ik het weg kan nemen? Zo duidelijk is het dus niet.
Hatsjoe @bzuidgeest7 maart 2023 17:37
Ik zie het als inkomstenderving.
Mag je zo zien, maar dat veranderd de feiten niet. En het feit is dat het helemaal niet het geval is.
En ik denk dat er vast wel iets over adblockers in de YT voorwaarden staat.
In plaats van foute aannames maken moet je misschien eens die voorwaarden erbij pakken voordat je dingen roept. Er staat namelijk helemaal niks in over adblockers.
En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld illegaal downloaden.
Die vergelijking gaat niet op. We hebben het hier over video's die door iedereen zonder registratie bekeken kunnen worden, niet over media dat achter een paywall staat.
bzuidgeest
@Hatsjoe8 maart 2023 13:47
Ik ben geïnformeerd dat je juiste term vermogensschade is. Dat omvat geleden verlies en gemiste inkomsten. En nee je vind ad blocker niet in de voorwaarden, maar vermogenschade in een of andere term wel.
En reclame is een soort paywall principe.
Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 14:19
Ik ben geïnformeerd dat je juiste term vermogensschade is. Dat omvat geleden verlies en gemiste inkomsten.
Er is helemaal geen sprake van vermogensschade. Hiervoor is in de basis een onrechtmatige daad voor vereist. Zie ook artikel 6:162 BW
En nee je vind ad blocker niet in de voorwaarden, maar vermogenschade in een of andere term wel.
Bron? Ik heb gezocht in de voorwaarden van YouTube, maar kan dit nergens vinden. Daarnaast, zoals hierboven aangegeven is er geen sprake van vermogensschade.
En reclame is een soort paywall principe.
Zo kan ik het ook. Een reclame is een soort video principe. Niemand mij kan dwingen iets te kijken dat ik niet wil. Reclame is geen paywall.
Hatsjoe @bzuidgeest7 maart 2023 16:05
Technisch is dat gewoon de correcte term. De prijs van gratis content is reclame. En jij pakt het zonder die prijs te betalen.
Nee, dat is feitelijk onjuist. Waar in het wetboek staat dat het verboden is om een adblocker te gebruiken? Het is niet illegaal, dus geen diefstal, dus je bent geen crimineel.
Het is gewoon niet aan jou om te bepalen wat je mag pakken voor welke prijs. Een open voordeur geeft je geen recht een huis leeg te halen. Het is niet anders op het internet.
Die vergelijking slaat nergens op. Ik neem niks weg door YouTube te kijken zonder advertenties. Daarnaast bepaal ik ook de prijs niet, dat doet YouTube. En die prijs is gratis. Nergens staat dat je akkoord moet gaan dat je reclames moet kijken om YouTube te mogen kijken. Het zou wat anders zijn als je content die achter een paywall staat gratis download. Dat is terecht tegen de wet.
Is YT premium verschrikkelijk duur voor wat je krijgt, zeker. Maar dat veranderd niets, je bent net als velen een klein beetje crimineel :)
Zou je mij kunnen vertellen volgens welk artikel van welk wetboek ik de wet verbreek? Wederom, het is niet illegaal en het maakt je zeker geen crimineel.
bzuidgeest
@Hatsjoe7 maart 2023 16:32
"Nee, dat is feitelijk onjuist. Waar in het wetboek staat dat het verboden is om een adblocker te gebruiken? Het is niet illegaal, dus geen diefstal, dus je bent geen crimineel.
Stelen van crypto staat ook niet letterlijk in het wetboek dat is dus meteen dat argument onderuit. In het wetboek staan algemene dingen. Reclame is de prijs voor een product, je mag dat product niet pakken zonder de prijs te betalen. Dat de kassa makkelijk te omzeilen is maakt niet uit.
Ik neem niks weg door YouTube te kijken zonder advertenties. Daarnaast bepaal ik ook de prijs niet, dat doet YouTube. En die prijs is gratis
Jawel je steelt reclame inkomsten. Die lopen ze mis. En de prijs is reclame kijken, dus niet gratis. Je hebt de keuze gratis met reclame of betaald zonder. Het kan bijna niet duidelijker. En Inderdaad YT bepaalde de prijs en dat is reclame of geld. Jij lijk te denken dat je de reclame prijs mag negeren en daarmee lijk je zelf de prijs te willen bepalen. Dat kan niet.
Zou je mij kunnen vertellen volgens welk artikel van welk wetboek ik de wet verbreek? Wederom, het is niet illegaal en het maakt je zeker geen crimineel.
Ooit van derving gehoord? Inkomstenderving? Het is niet dat jij meer krijgt in dit geval het is dat jij zorgt dat een ander te kort komt. En nee, dat je YT niet aardig vind als bedrijf maakt niets uit.
Hatsjoe @bzuidgeest7 maart 2023 17:32
Stelen van crypto staat ook niet letterlijk in het wetboek dat is dus meteen dat argument onderuit. In het wetboek staan algemene dingen. Reclame is de prijs voor een product, je mag dat product niet pakken zonder de prijs te betalen. Dat de kassa makkelijk te omzeilen is maakt niet uit.
Bij het stelen van crypto neem je daadwerkelijk iets weg, bij het kijken zonder reclame niet. Dus dat argument gaat helemaal niet onderuit. Daarnaast, reclame is helemaal niet de prijs voor het product, nergens staat dat. Ook niet dat reclame kijken een voorwaarde is van het mogen gebruiken van YouTube.
Jawel je steelt reclame inkomsten. Die lopen ze mis. En de prijs is reclame kijken, dus niet gratis. Je hebt de keuze gratis met reclame of betaald zonder. Het kan bijna niet duidelijker. En Inderdaad YT bepaalde de prijs en dat is reclame of geld. Jij lijk te denken dat je de reclame prijs mag negeren en daarmee lijk je zelf de prijs te willen bepalen. Dat kan niet.
Nee, ik steel helemaal niks. Ik gebruik YouTube 100% conform de eigen voorwaarden van YouTube. Ik breek dus niet de wet, en ook niet de voorwaarden van YouTube zelf. Ik heb gewoon de keuze om ook gratis zonder reclame te kijken.
Ooit van derving gehoord? Inkomstenderving? Het is niet dat jij meer krijgt in dit geval het is dat jij zorgt dat een ander te kort komt. En nee, dat je YT niet aardig vind als bedrijf maakt niets uit.
Inkomstenderving is hier helemaal niet ter sprake. Loop niet zo slap te zwammen en het op te nemen voor een miljardenbedrijf dat keer op keer de wet verbreekt om de winst te maximaliseren. Wat wil je daarmee bereiken?

Je kan hoog of laag springen, maar wat ik doe is volkomen legaal en conform de voorwaarden.
bzuidgeest
@Hatsjoe8 maart 2023 13:22
en het op te nemen voor een miljardenbedrijf
En daar hebben we de echte reden van je verzet tegen mijn stellingname. Je bent boos op YT en vind het maar niets, maar je wil het wel gebruiken. Dus maak je een gedachtekronkel waarin je jezelf als een Robin hood wegzet door een ad blocker in te zetten om ze te pesten.

Ik vind hoe YT zich gedraagt ook niet geweldig, maar dat wil niet dat ik de realiteit ga ontkennen. Als je het moeilijk vind voor YT, pak dan tweakers. Die doen veel moeite voor een goed advertentie beleid en hebben vele malen uitgelegd hoe en waarom dat belangrijk is. Dus ook daar geld als je een ad blocker gebruikt neem je inkomsten weg die ze anders gehad zouden hebben en dat is gewoon diefstal. Tweakers is niet anders dan YT.

edit: Ik ben geïnformeerd dat je juiste term vermogensschade is. Dat omvat geleden verlies en gemiste inkomsten. En nee je vind ad blocker niet in de voorwaarden, maar vermogenschade in een of andere term wel.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 24 juli 2024 21:53]

Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 14:16
En daar hebben we de echte reden van je verzet tegen mijn stellingname. Je bent boos op YT en vind het maar niets, maar je wil het wel gebruiken. Dus maak je een gedachtekronkel waarin je jezelf als een Robin hood wegzet door een ad blocker in te zetten om ze te pesten.
Nee, ik ben helemaal niet boos op YouTube. Ik ga in verzet tegen het feit dat ik weggezet wordt als dief en crimineel, iets dat compleet onjuist is en je smaad en laster zou kunnen noemen (wat wel tegen de wet is). De enige die in een rare gedachtekronkel zit ben jij.
Ik vind hoe YT zich gedraagt ook niet geweldig, maar dat wil niet dat ik de realiteit ga ontkennen. Als je het moeilijk vind voor YT, pak dan tweakers. Die doen veel moeite voor een goed advertentie beleid en hebben vele malen uitgelegd hoe en waarom dat belangrijk is.
En daarom heb ik mijn adblocker bij Tweakers uitstaan. Ik heb geen last van ads van Tweakers, ik hoef niet 2x 20 seconden te wachten voordat ik een artikel kan lezen. Wanneer dat wel het geval zou zijn, dan zou 90% van de bezoekers een adblocker gebruiken. En zelfs als ik wel een adblocker gebruik, wat dan nog? Dat mag gewoon.
Dus ook daar geld als je een ad blocker gebruikt neem je inkomsten weg die ze anders gehad zouden hebben en dat is gewoon diefstal. Tweakers is niet anders dan YT.
Zover ik weet neem ik helemaal geen inkomsten weg. Zover de statistieken zien ben ik altijd nog een bezoeker die pageviews genereert. Hoe meer bezoekers/views, hoe meer Tweakers krijgt voor de ads. Het zijn nog steeds ads die naar mij gestuurd worden, enkel zorgt mijn adblocker ervoor dat ze niet op mijn scherm komen. En ja, sites krijgen extra voor "click throughs" op ads, maar dat is iets dat ik 100% van de gevallen nooit zou doen, dus ook daar lopen ze geen inkomsten mis.
edit: Ik ben geïnformeerd dat je juiste term vermogensschade is. Dat omvat geleden verlies en gemiste inkomsten.
Er is helemaal geen sprake van vermogensschade. Hiervoor is in de basis een onrechtmatige daad voor vereist. Zie ook artikel 6:162 BW
En nee je vind ad blocker niet in de voorwaarden, maar vermogenschade in een of andere term wel.
Bron? Ik heb gezocht in de voorwaarden van YouTube, maar kan dit nergens vinden. Daarnaast, zoals hierboven aangegeven is er geen sprake van vermogensschade.

Waarom probeer je zo hard je gelijk te halen wanneer je dit overduidelijk niet hebt? Adblockers zijn 100% legaal en conform de voorwaarden van YouTube. Ik ben geen dief of crimineel, net zo min als anderen dat zijn die adblockers gebruiken.
bzuidgeest
@Hatsjoe8 maart 2023 14:30
Waarom probeer jij zo overduidelijk je gelijk te halen wanneer je dit overduidelijk niet hebt? (nutteloos om te roepen. Ik denk hetzelfde)

Wees toch gewoon eerlijk tegen jezelf in plaats van je zo op te winden. We weten allemaal dat de YT de kosten van het platform dekt met advertentie inkomsten. We weten allemaal dat een stuk daarvan terugvloeit naar de content creators. We weten allemaal dat als jij een ad blocker gebruikt dat jij die inkomsten minder maakt. En als de inkomsten minder worden gaat YT de rest meer advertenties voorschotelen of word de abbo duurder. Het maakt mij verder niet uit hoe jij het noemt. Maar ik denk dat de term diefstal van toepassing is. Een triviale vorm ervan, maar niettemin. Maar als je roept ik neem van niemand iets weg, dat lieg je gewoon tegen jezelf. Als jij een content-creator vind die jou applaus geeft voor het gebruikt van een ad blocker dan prima, maar ik denk dat content-creators daar een andere mening over hebben.

En voor de duidelijkheid, ik gebruik op dit moment geen ad blockers meer. Maar ik heb ze wel gebruikt. Ik heb ook muziek of films gedownload. Ik ben niet heilig, maar dat veranderd niets aan de realiteit van het verdien model van die sites en het nadelige effect van een ad blocker daarop.

En bijna geen enkele software is illegaal in zichzelf. Waarom herhaal je dat argument steeds? Net als bij alles gaat het om hoe je het gebruikt. Een hamer is niet illegaal, iemand schedel er mee inslaan wel. Een ad blocker is een tool net als een hamer. Een site kan kiezen om het toe te staan of te negeren. Of kan een paywal opzetten en dan is iedereen jou dankbaar voor het feit dat jij hielp dat nodig te maken.
Hatsjoe @bzuidgeest8 maart 2023 14:45
Waarom probeer jij zo overduidelijk je gelijk te halen wanneer je dit overduidelijk niet hebt? (nutteloos om te roepen. Ik denk hetzelfde)
Het verschil tussen ons is: ik kom met feiten en bronnen, jij komt met gevoel, emotie en (niet onderbouwde) meningen.
Wees toch gewoon eerlijk tegen jezelf in plaats van je zo op te winden. We weten allemaal dat de YT de kosten van het platform dekt met advertentie inkomsten. We weten allemaal dat een stuk daarvan terugvloeit naar de content creators.
Dat betwist ik ook helemaal nergens.
We weten allemaal dat als jij een ad blocker gebruikt dat jij die inkomsten minder maakt. En als de inkomsten minder worden gaat YT de rest meer advertenties voorschotelen of word de abbo duurder.
Nee, dat weten we niet allemaal. Heb jij hier een bron voor? Of is dit onderbuikgevoel?
Het maakt mij verder niet uit hoe jij het noemt. Maar ik denk dat de term diefstal van toepassing is.
Dat mag jij vinden, het is tenslotte een vrij land. Echter heb je het feitelijk gezien onjuist en is het geen diefstal. Wanneer je dan iemand een dief en crimineel noemt, dan is dat smaad en laster.
Maar als je roept ik neem van niemand iets weg, dat lieg je gewoon tegen jezelf.
Wat neem ik weg dan?
Als jij een content-creator vind die jou applaus geeft voor het gebruikt van een ad blocker dan prima, maar ik denk dat content-creators daar een andere mening over hebben.
Die mening mogen ze hebben, maar dat verandert niks aan het feit dat het gewoon mag. Daarnaast, voor serieuze YouTubers waarbij het hun baan is worden de meeste inkomsten gehaald buiten ad revenue om.
En bijna geen enkele software is illegaal in zichzelf. Waarom herhaal je dat argument steeds?
Omdat mensen zoals jou dit soort kreten blijven herhalen: "Maar ik denk dat de term diefstal van toepassing is". Nee, die term is niet van toepassing! Adblockers zijn niet illegaal, het gebruik ervan is niet illegaal, er is geen sprake van diefstal. Ik blijf dit net zo lang herhalen totdat mensen snappen dat het legaal is.
Net als bij alles gaat het om hoe je het gebruikt. Een hamer is niet illegaal, iemand schedel er mee inslaan wel. Een ad blocker is een tool net als een hamer.
Eh, wat? Dit gaat nergens over. Een hamer kan je inderdaad op een illegale manier inzetten, een adblocker echter niet.
Een site kan kiezen om het toe te staan of te negeren. Of kan een paywal opzetten en dan is iedereen jou dankbaar voor het feit dat jij hielp dat nodig te maken.
En hoe is dat mijn probleem? Ik houd mij aan de wet en voorwaarden. Als een bedrijf een paywall wilt opwerpen, dan staat ze dat net zo vrij om te doen als het mij vrij staat adblockers te gebruiken. Pas wanneer ik die paywall omzeil om de content alsnog te zien, dan heb je het over onrechtmatige daden.
Mathijs Kok @Hatsjoe7 maart 2023 15:37
Maar als YT je gewoon niets waard is, waarom gebruik je het dan?

Kijk, ik snap dat niet. Een firma bied iets aan en doet dat onder bepaalde voorwaarden. Jij kan dan besluiten of die voorwaarden acceptabel zijn of niet. Wat jij doet is zeggen dat de voorwaarden niet acceptabel zijn en zoekt een manier om de voorwaarden te omzeilen. Je gebruikt daarvoor de reden dat we geen medelijden hoeven te hebben en dat jij zelf wel bepaald hoe je iets doet.

Ik hoop werkelijk niet dat je diezelfde standaard in andere aspecten van je leven als leidend ziet want dat zou je werkelijk geen plezant mens maken. Ik zou je niet als klant willen hebben want voorwaarden zijn voor jou optioneel.

Overigens krijgen YTbers best goed betaald, Ik was verbijsterd hoe makkelijk je geld kan verdienen.
Hatsjoe @Mathijs Kok7 maart 2023 15:55
Maar als YT je gewoon niets waard is, waarom gebruik je het dan?
Het is mij niet "niets" waard, maar zeker geen 7 euro. Waarom ik het kijk? Omdat bepaalde content creators die ik volg enkel op YouTube publiceren, en de creators die ik veel kijk steun ik door Patreon en merchandise. Daarnaast betaal ik met mijn data waar Google mee verdient.
Kijk, ik snap dat niet. Een firma bied iets aan en doet dat onder bepaalde voorwaarden. Jij kan dan besluiten of die voorwaarden acceptabel zijn of niet. Wat jij doet is zeggen dat de voorwaarden niet acceptabel zijn en zoekt een manier om de voorwaarden te omzeilen. Je gebruikt daarvoor de reden dat we geen medelijden hoeven te hebben en dat jij zelf wel bepaald hoe je iets doet.
Hier ga jij er van uit dat in de voorwaarden van YouTube staat dat het gebruik van adblockers verboden is. Dat is echter niet het geval. Kun je mij vertellen welke voorwaarden ik dan omzeil?
Ik hoop werkelijk niet dat je diezelfde standaard in andere aspecten van je leven als leidend ziet want dat zou je werkelijk geen plezant mens maken. Ik zou je niet als klant willen hebben want voorwaarden zijn voor jou optioneel.
Welke standaard heb je het over, dat ik mijn rechten en plichten ken? Ik houd mij aan de wet en voorwaarden, iets dat je over Google/YouTube niet kan zeggen. Welke voorwaarden houd ik mij niet aan?
Overigens krijgen YTbers best goed betaald, Ik was verbijsterd hoe makkelijk je geld kan verdienen.
Dat valt best tegen. YouTube snoept 45% af van alle inkomsten uit advertenties en dergelijke. Daarnaast snoept YouTube ook 30% af van donaties in de vorm van "Super chats", wat nog schandaliger is dan de 30% die de Apple Store en Play Store pakken waar zo vel op gereageerd wordt. Het is al heel lang bekend dat praktisch alle grote creators veel meer verdienen met merch, patreon, sponsors en andere inkometensstromen buiten YouTube om.

[Reactie gewijzigd door Hatsjoe op 24 juli 2024 21:53]

Noppie1991 @Hatsjoe7 maart 2023 15:26
Het label crimineel vind ik te ver gaan maar reclames horen er nou eenmaal bij wanneer je niks betaald voor de content. Zelf kijk ik dusdanig veel Youtube dat het mij die 7 euro meer dan waard is.
darkdesign @holoduke517 maart 2023 14:57
Mee eens. Youtube premium lite kost zelfs slechts 7 euro per maand.
RRRobert @holoduke517 maart 2023 15:40
je bent eigenlijk een dief en crimineel. Een kleine weliswaar, maar je houding is erg egocentrisch. Als iedereen zo denkt zou het niet goed gaan met de samenleving. Betaal gewoon 13 euro per maand voor een premium abbo en je hebt geen reclame meer. En content eigenaren krijgen ook nog een stukje geld.
Je kunt het ook omdraaien, hè: veel Youtube kanalen kunnen goed geld verdienen aan product placements, commerciële sponsorships, patreons en merchandise. en dan ook nog om de zoveel minuten een niet skipbaar reclameblok opdringen? Vergeet niet, de populariteit van een kanaal staat of valt met de bereidheid van de kijkers om ook daadwerkelijk te blijven kijken.
Wouterie @holoduke517 maart 2023 16:08
Dief en crimineel nog wel. Er wordt niets ontvreemd, dus diefstal gaat al niet op en het gebruiken van een adblocker is niet tegen een wet, dus ook niet crimineel.
jaaoie17 @holoduke517 maart 2023 18:46
Die krijgen al teveel.
Verwijderd @holoduke518 maart 2023 00:43
Nou, omwille van dit soort commentaren zal ik nooit een premium abbo nemen, maar zelfs nog een extra adblocker installeren.

Helemaal van't padje.
Stoney3K @holoduke518 maart 2023 10:22
Een dief? Vind je ook dat ik een dief ben als ik op de ouderwetse videobanden over de reclame heen spoel? Of het geluid tijdens de reclame op mute zet?
memphis @D4NG3R7 maart 2023 14:37
Dus in plaats dat een simpele videoclip nu 1 of 2 keer onderbroken wordt voor reclame zal het nu 3x onderbroken worden. Goh, ben ik blij dat ik een adblocker geïnstalleerd heb. Ik heb niets tegen reclame maar geef ze wel weer op momenten dat het het minst irritant is.Overigens snap ik niet dat reclame op irritante momenten mee helpt om het product te kopen.
bzuidgeest
@memphis7 maart 2023 15:39
Je kunt het ook afkopen met een abbo. Krijgen de mensen die jij kijkt tenminste nog iets voor hun moeite.
memphis @bzuidgeest7 maart 2023 16:31
Ik ondersteun het medium ook met eigen filmpjes waar ik niet voor betaald wordt maar blijkbaar sommige door veel hits bij anderen gesuggereerd wordt. Ooit 1 filmpje online gezet van een soldeerwerkje en zonder deze ergens gedeeld te hebben had ik in 1 week uit het niets 1000 hits.
Maar dat terzijde. Als Youtube wil dat ik geen adblocker gebruik moeten ze dan ook maar de gewone content voor mij blokkeren. Genoeg sites die dat kunnen dus Youtube kan het ook maar doet het niet.
bzuidgeest
@memphis7 maart 2023 16:41
Het was jou keus om niet te monitizen, net als anderen die keus wel maken.
Het feit dat YT tolerant is voor ad blockers is niet echt relevant voor wat het gebruikt betekend.

Ik verwacht dat ads op een gegeven moment gewoon in de stream gaan, zodat ze niet meer van de video zelf te onderscheiden zijn. 1 stream.

edit: voor wat ik kan vinden bij google is ad-blocker gebruik officieel een reden voor account termineren. Maar ik betwijfel of een gebruiker als jij voldoende verlies oplevert om die moeite te nemen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 24 juli 2024 21:53]

grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 08:36
Monetization kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is in het begin helemaal niet de keus aan de uploader.
bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 13:37
Ja je moet eerst aantonen dat je iets waard bent voor het platform. Dat is niet zo gek toch?
grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 13:39
Maar ze gooien er wel meteen ads op, toch apart..
alsof iemand hier zijn eerste maand gratis gaat werken bij een werkgever?

Wel inkomen/value/output genereren maar geen vruchten plukken.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 24 juli 2024 21:53]

bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 13:43
Nee, want die inkomsten zijn voor de andere mensen die het platform al wel hebben gesteund en mogelijk gemaakt. Iets waar jij als nieuwe van profiteert.

Je krijgt "gratis" een publicatie platform en die ads betalen dat. Dus je werkt niet gratis. Voor jou redenering zou YT geld moeten vragen voor publicatie aan nieuwe mensen. En je daarna pas de optie moeten krijgen om het via advertenties te doen als je groter bent. Maar dat is niet de keuze, je draagt bij via advertenties.
grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 14:26
Maar bij mijn werkgever krijg ik toch ook "gratis" toegang tot al hun IP die mijn functie vereist, en "toegang" tot al het publiek/hun klanten, die dan mijn werk zullen zien/gebruiken. Ik hoef mijn werkgever toch ook niks te betalen zodat ik die klanten mag bedienen, en bijvoorbeeld ook nog een maand gratis werk verrichten (er zijn wel landen waar dat zo is.. maar NL gelukkig niet).

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 24 juli 2024 21:53]

bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 14:34
YT is geen werkgever, het is een dienstverlener. Die dienst heeft een prijs.
grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 14:35
De dienst is aan de kijkers, voor "Youtue Creaters" zie ik het gewoon als een baan, zeker voor mensen die het full-time doen.
bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 14:37
Content creator is een baan, maar een content creator heeft geen contract met YT als werkgever. Als jij van Azure of amazon AWS gebruik maakt, dan worden die twee toch ook niet jou werkgever?

Of een hotmail of google account, beide gratis, maar die twee worden ook niet jou werkgever.
En beide kennen advertenties.
De dienst is aan de kijker en de content maker. Het is een platform dat aan beide faciliteert.

Ik denk dat om een bekende naam te noemen Linus, van de linus media groep YT niet als zijn werkgever ziet.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 24 juli 2024 21:53]

grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 14:42
Ik snap dat ze het faciliteren, en een dienst aan beide kanten verlenen, daar zijn we het over eens.

Waar ik op doel is dat je voor YouTube juist content maakt die ze kunnen monetizeren.

Misschien dat een dergelijke vergelijking mijn wrijvingspunt weergeeft / beter communiceert:

Een grote studio maakt een aantal films.
Publiceert het op Netflix.
De eerste paar films neemt Netflix gratis voor zichzelf, kijkt hoe ze het doen, en na een vooraf bepaalde maatstaaf zegt Netflix "oke je bent een Content Creator waar wij voor gaan betalen, maar pas vanaf nu, niet voor je vorige content".

De content creators hebben ook kosten zoals camera's, werkuren voor het editen van de content, render pc's, tijd om scripts te schrijven, onderzoek te doen, plekken bezoeken/reizen, etc.. allemaal kosten. Wat is het verschil met een studio die films maakt, en waarom mag een studio wel direct geld verdienen maar een CC (wat eigenlijk ook een studio is) op YouTube niet?

Edit: Mensen, dit is gewoon een relevante discussie over inkomsten die zijn gesponsord door ads (of andere bronnen), waarom moeten jullie bzuidgeest nou een -1 geven? Kinderachtig. -1 betekent NIET dat je er niet mee eens bent.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 24 juli 2024 21:53]

bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 14:47
Geen, maar er is ook geen verplichting voor die studio of voor de content-creator om op YT te publiceren. er zijn alternatieven. Als je op YT wil moet je akkoord gaan met de voorwaarden. Goed of slecht, die zijn wat ze zijn. Als je vind dat de investeringen het niet waard zijn dan doe je het niet. Dat geld voor alles.

Vergeet niet dat veel studios ook eerst een flink stel flops maken, dingen waar ze niets voor krijgen. Voor elke business moet je eerst investeren voordat je een kans krijgt en er is nooit garantie voor succes. Dat noemen ze ondernemen.
grasmanek94 @bzuidgeest8 maart 2023 14:50
YouTube is al lang op een punt dat ze eigenlijk nul risico nemen (iets met monopolie denk ik), dus ja ze mogen voorwaarden hebben, maar ik zou wel verwachten dat deze als "oneerlijk" worden bestempelt als het ooit puntje bij paaltje komt in een ACM "onderzoek" (of rechtszaak op NL gebied, maar dat zal niet gebeuren hoor).
bzuidgeest
@grasmanek948 maart 2023 14:58
Waarom niet? Ik denk dat er op EU niveau juist heel hard naar word gekeken. Harder dan bijvoorbeeld in de VS.
Dus ja, dat zal in de toekomst best nog wel kunnen komen.
TimeWaster @grasmanek948 maart 2023 10:01
De opbrengsten van kanalen die nog niet aan die voorwaarden voldoen (4000 kijkuur en 1000 subscribers of 10 miljoen Short views) brengen vaak nog geen dermate hoog bedrag op dat het gebruik van een adblocker zou worden gecompenseerd.
dragnar12 @bzuidgeest7 maart 2023 22:34
Als ze dat doen dat dan krijg je apps die de aflevering downloaden en dan skip je het gewoon XD
JayPe @bzuidgeest7 maart 2023 15:58
Vrijwillige moeite. Ik verplicht niemand die filmpjes te maken,. Ik voel mij dan ook niet verplicht om reclame te kijken; Dan klik ik liever weg, of gebruik een blokker. Ik heb ook gewoon een nee-nee sticker, dus Kruidvat reclame valt bij mij niet op de mat. Net zo goed ongewenste reclame. De analogie gaat mank misschien, omdat ik dan voor die content niet betaal, maar tijdens reclame op RTL 4 ben ik toch ook niet verplicht om te blijven zitten?
bzuidgeest
@JayPe7 maart 2023 16:25
Nee je bent op RTL ook niet verplicht te blijven zitten, maar je hebt ook geen blokker aanstaan voor tv reclame (niet dat die er niet ook zijn of zijn geweest, maar je moest nog steeds wachten).

Wat betreft vrijwillige moeite. Alle producten in de supermarkt zijn ook vrijwillige moeite van producenten, dat maakt niet dat je het zomaar mag meenemen.

De producten hebben een verwachten dat ze inkomen krijgen uit de reclame, dat is hun deal (goed of slecht) met youtube. Als klant is jou deal dat je reclame krijgt in een video. Blokkeer je die, dan steel je in feite van de maker en YT. Inkomstenderving.
Dat je een video niet afkijkt bij reclame is fair, maar dan vond je de video niet echt interessant. En dat mag
aldieaccounts @bzuidgeest7 maart 2023 20:57
> Blokkeer je die, dan steel je in feite van de maker en YT.

Bwahahahahahahaha . nee. Dat is niet de definitie van stelen.

Op zn hoogst is het 'copyright infringement', maar zelfs dat is zeer dubieus. Niemand kan mij verplichten een fimpje zonder doorspoelen of skippen te kijken. Gelukkig is het nog niet *zo* Brave New World.
BurrowedLurker @aldieaccounts8 maart 2023 12:28
Het is vermogensschade. Anyway, waarom zeggen jullie niet gewoon dat je geen reclame’s wilt kijken en dat je ze daarom blokkeert en dat het je niet kan schelen dat de YouTuber daarom aan jouw views niks verdient? Wees gewoon eerlijk. Je kan het wel proberen te rechtvaardigen, maar die argumenteren waren nooit sterk, en dat zijn ze nu nog steeds niet.

Als je het even doortrekt: stel iedereen denkt als jou en blokkeert ads. Dan zijn er opeens geen inkomsten meer voor YouTube en ook niet voor de creators. Het hele platform zou dan binnen een jaar instorten. Weg YouTube, en weg carrière die de YouTubers hebben opgebouwd. Dan hoeft je gelukkig nooit meer reclames te kijken en hoef je ook geen abonnement te betalen. Helaas kan je dan je favoriete filmpjes ook niet meer kijken.

Hoe meer mensen ads blocken, hoe meer ads YouTube noodgedwongen zal moeten pushen op kijkers die dat niet doen. Vergis je niet: het zijn niet alleen de creators die de prijs betalen voor jouw keuze (doordat je hun geld uit hun zakken neemt die ze eigenlijk wel aan jou verdiend hadden) maar ook andere gebruikers.

Tuurlijk, je mag ads blokkeren, maar ga er niet zo schijnheilig over doen alsjeblieft.

Het is allemaal lekker makkelijk anoniem over het internet, maar als je op een feestje was met een paar YouTubers, zou je dan ook zo leuk doen over dat je wel naar ze kijkt maar hun ads blokkeert? Zou je verrast zijn als ze daar negatief op reageren?
memphis @BurrowedLurker8 maart 2023 14:58
Adverteerders en media die de ruimte geven voor advertenties moeten nadenken over hoe ze een product positief kunnen aanprijzen. Als jij een filmpje zit te kijken zit je niet te wachten op een schreeuwend reclameblok, en zeker niet om de 2 minuten met soms ook niet de mogelijkheid om na 5 seconden het weer weg te kunnen klikken, in mijn ogen kan dat alleen maar in het nadeel werken om mensen geïnteresseerd te krijgen voor een product. Ik snap dat weergave van reclame een verdienmodel is maar ik wil geen filmpjes tussen de reclames door kijken.
Hatsjoe @BurrowedLurker8 maart 2023 14:59
Het is vermogensschade.
Nee, dat is het niet. Hiervoor is in de basis een onrechtmatige daad voor vereist. Zie ook artikel 6:162 BW.
Anyway, waarom zeggen jullie niet gewoon dat je geen reclame’s wilt kijken en dat je ze daarom blokkeert en dat het je niet kan schelen dat de YouTuber daarom aan jouw views niks verdient? Wees gewoon eerlijk. Je kan het wel proberen te rechtvaardigen, maar die argumenteren waren nooit sterk, en dat zijn ze nu nog steeds niet.
Ja, ik blokkeer ads omdat ik deze niet wil zien. YouTubers verdienen meer aan inkomstenbronnen buiten YouTube om dan aan ads. YouTubers die ik veel kijk steun ik via Patreon of door merchandise te kopen.
Als je het even doortrekt: stel iedereen denkt als jou en blokkeert ads. Dan zijn er opeens geen inkomsten meer voor YouTube en ook niet voor de creators. Het hele platform zou dan binnen een jaar instorten. Weg YouTube, en weg carrière die de YouTubers hebben opgebouwd. Dan hoeft je gelukkig nooit meer reclames te kijken en hoef je ook geen abonnement te betalen. Helaas kan je dan je favoriete filmpjes ook niet meer kijken.
Wanneer dat zo zou zijn, dan moet YouTube inderdaad op andere manieren inkomsten zien te genereren. Wanneer dat niet lukt, dan zien mensen er dus niet genoeg waarde in en heeft YouTube geen bestaansrecht meer.
Hoe meer mensen ads blocken, hoe meer ads YouTube noodgedwongen zal moeten pushen op kijkers die dat niet doen.
Nee, dat is een keuze van YouTube omdat dat de makkelijkste manier is om meer ad inkomsten te genereren. Als YouTube echt wilt, dan zijn er tal van andere mogelijkheden om meer inkomsten te genereren.
Vergis je niet: het zijn niet alleen de creators die de prijs betalen voor jouw keuze (doordat je hun geld uit hun zakken neemt die ze eigenlijk wel aan jou verdiend hadden) maar ook andere gebruikers.
Je zou het ook andersom kunnen stellen: zonder YouTube zou ik de content van die creators nooit zien. Wanneer ik het nooit zou zien zouden ze minder views hebben, waardoor de gesponsorde segmenten minder opbrengen. Ook zou ik dan ook niet lid van Patreon worden of merchandise kopen. Netto levert het de content creators dus meer op dat ik ads blokkeer. Mag het dan wel?
Het is allemaal lekker makkelijk anoniem over het internet, maar als je op een feestje was met een paar YouTubers, zou je dan ook zo leuk doen over dat je wel naar ze kijkt maar hun ads blokkeert? Zou je verrast zijn als ze daar negatief op reageren?
Ik zou daar zeker eerlijk over zijn ja, uiteindelijk hebben content creators wellicht een stem luid genoeg om YouTube duidelijk te maken dat de ads op deze manier niet werken. Met ads hebben ze mijn views namelijk niet, en die leveren hun meer op door Patreon, merch en gesponsorde content.
aldieaccounts @BurrowedLurker8 maart 2023 19:15
> Anyway, waarom zeggen jullie niet gewoon dat je geen reclame’s wilt kijken en dat je ze daarom blokkeert en dat het je niet kan schelen dat de YouTuber daarom aan jouw views niks verdient?

Dat is *precies* wat ik zeg. Ik wens geen reclame te kijken. En YT verdient aan mij niks. Ik zal er geen traan om laten, want ik vind google (sorry, 'alphabet') niet echt zielig. De paar 'youtubers' die ik echt goed vind steun ik via patreon.

Ik zeg alleen dat dat geen stelen is. Want dat is het niet. Als ik een gratis krant lees maar de advertenties oversla is dat ook geen stelen. Als ik tv kijk maar tijdens de reclame naar de wc ga is dat ook geen stelen.

Het staat google vrij een paywall voor YT te gooien, maar zolang ze de boel gewoon via een open website publiceren mag ik toch echt zelf bepalen hoe ik dat kijk.

[Reactie gewijzigd door aldieaccounts op 24 juli 2024 21:53]

Teun! @aldieaccounts7 maart 2023 21:16
You wouldn't steal a car.... Lol
aldieaccounts @Teun!8 maart 2023 19:18
En dat ging dan nog over illegaal downloaden. Wat echt nog wel een stapje verder is dan de reclames blocken.
Teun! @aldieaccounts8 maart 2023 22:18
Echt heel wat stapjes verder zou ik zeggen! Ik dacht dat de Lol genoeg was maar misschien toch in de toekomst maar een /s tag toevoegen :)
aldieaccounts @Teun!9 maart 2023 10:59
Oh, ik begreep je wel hoor :-) , ik wou het alleen nog ff aanvullen.
bzuidgeest
@aldieaccounts8 maart 2023 13:35
Ik kan het niet beter zeggen dan @BurrowedLurker
Verwijderd @bzuidgeest8 maart 2023 00:39
Nou, best goed dat de producten verwachten een inkomen te hebben uit reclame, maar daarom ga ik nog niet betalen voor een abonnement of hun reclame ook effectief bekijken.

Misschien dat ze door wat minder inkomen uit reclame gaan zoeken naar andere manieren om inkomen te derven ipv het verzieken van de menselijke geest.. Is ook een optie natuurlijk. Dus ik installeer nog wat extra adblockers in de hoop dat men het licht gaat zien.
Cerberus_tm @bzuidgeest8 maart 2023 06:38
Ik ben helemaal geen klant van Youtube, en ik heb ook geen deal met ze. Zijn kiezen ervoor om gegevens aan Jan en allemaal toe te sturen; als ze dat niet willen, moeten ze daarmee ophouden.
Stoney3K @bzuidgeest8 maart 2023 10:14
Hoe meer een platform me probeert advertenties door de strot te duwen, hoe harder ik weiger om er een cent aan uit te geven. Dat is hetzelfde principe als de oude 'nag screens' van shareware die je kon downloaden.

Op mijn TV is het het meest irritante, als ik een lange video van een uur aan het kijken ben dan heb ik elke 5 minuten reclame. Als je je advertenties subtiel doet, dan motiveert mij dat om naar je product te kijken, maar als je ze in mijn gezicht probeert te duwen, dan krijg ik alleen een hekel aan je product.
Teun! @Stoney3K8 maart 2023 22:19
Mag ik je Smarttube aanraden? Ik gebruik dit nu al een tijdje naar redelijke tevredenheid. Ik ben het verder helemaal met je eens.
jaaoie17 @bzuidgeest7 maart 2023 18:42
Die verdienen het meestal niet.
bzuidgeest
@jaaoie178 maart 2023 13:34
Waarom verdienen die het niet? Je kijkt hun videos. Dan verdienen ze dat toch?
mbbs1024 @memphis8 maart 2023 14:01
Met zijn allen klachtenbrieven schrijven naar de adverteerders die het kijkplezier vergallen met hun irritante reclame kan misschien wat helpen.
DePruus @D4NG3R7 maart 2023 14:06
Als de reclame achteraan/achteraf komt, vind ik het prima. klik dan weg als ik geen interesse heb.
guidogast @DePruus7 maart 2023 14:13
Bij mij werkt een video-advertentie tussendoor juist averechts. Ik sluit de pagina dan meestal.
bzuidgeest
@guidogast7 maart 2023 15:38
Dus als dat halverwege een interessante video is, dan kijk je die maar niet af? Ik ben niet zeker wie je dan straft. Maar misschien kijk jij alleen wegwerp zooi.
JayPe @bzuidgeest7 maart 2023 15:53
Mêh. Net zoals je vroeg wegzapte tijdens de reclame blokken op tv (of naar de wc ging), klik ik ook vaak Youtube gewoon uit: Als het een (matig of niet) interessant filmpje is, dan weeg ik toch m'n irritatie vs leergierigheid af. Tijdens entertainment zap ik sneller weg dan tijdens infotainment. Maar alsnog: Een onderbroken video trek ik gewoon slecht.
bzuidgeest
@JayPe7 maart 2023 16:20
Tja, ik kijk wat ik interessant vind, dus wegzappen heb ik alleen mijzelf mee. Dat was voor tv net zo.
Verwijderd @bzuidgeest8 maart 2023 00:41
Als er een interessante video halverwege het nodig zou vinden om te adverteren is deze video plots niet meer interessant voor mij, dat klopt. De waarde daalt en ik zal dezelfde informatie wel elders vinden.
bzuidgeest
@Verwijderd8 maart 2023 13:40
Daar sta je vrij in, maar er is altijd de kans dat de info niet elders te vinden is, hoe klein ook.

Maar ik vind niet verder kijken anders dan een ad blocker installeren. Tweakers moet het ook van advertenties hebben. Een adblocker maakt het gewoon moeilijker voor hen om de site te runnen.
aldieaccounts @bzuidgeest9 maart 2023 11:12
Ik snap dat het moeilijk(er) is als de reclame inkomsten teruglopen. Maar de maatschappij is zo godsgruwelijk overspoeld met reclame *overal* . Ik heb daar moeite mee. Meer moeite met het feit dat mensen een andere bron van inkomsten moeten zoeken.

Het feit dat ons complete medialandschap wordt beheerst door reclame (en *alleen maar* reclame) is wmb een zeer kwalijke zaak die de samenleving absoluut niet ten goede komt.

Als adblockers er voor zorgen dat het model 'betaal met je aandacht' verwijnt, of op zijn minst niet meer het enige werkbare model is. Dan zal ik daar *absoluut* niet rauwig om zijn.

edit: nog even een aanvulling.
Dit is echt een principezaak voor mij. De 'aandachtseconomie' is een van de grootste gevaren van onze tijd met gevolgen voor alle hoeken van de samenleving. Het 'houdt de kijker koste wat het kost vast voor reclame' systeem waar onze media nu op draait werkt polarisatie en radicalisatie in de hand.

[Reactie gewijzigd door aldieaccounts op 24 juli 2024 21:53]

bzuidgeest
@aldieaccounts9 maart 2023 12:52
Je maakt goede punten. En ja overspoeld worden we. Maar dat is niet alleen de schuld van die bedrijven. Dit is ook iets waar de consument invloed op heeft. De consument is niet bereid (vaak) om anders te betalen.

Door abbo's te betalen voor de belangrijke dingen in ruil voor geen reclame laat je als consument ziet dat je de content waardeert en de productie daarvan
Door een site met te veel reclame niet te bezoeken laat je zien dat je de reclame de content niet waard vind.

Een ad blocker gebruiken is eigenlijk zeggen dat je de content waardeert, maar er niet voor wil betalen (met geld of advertentie kijken). Je consumeert wel, maar betaald niet. En terecht waarderen bedrijven dat niet.

Dus als je duidelijk wil maken dat het te veel is, gebruik dan de "nette" optie en bezoek gewoon de site niet. Bij teruglopende gebruikersaantallen is het ook duidelijk en je neemt niets weg van de content-creator.
aldieaccounts @bzuidgeest9 maart 2023 19:27
Een ad blocker gebruiken is eigenlijk zeggen dat je de content waardeert, maar er niet voor wil betalen (met geld of advertentie kijken). Je consumeert wel, maar betaald niet. En terecht waarderen bedrijven dat niet.
Het staat bedrijven vrij dat niet te waarderen. Als ze het echt niet willen hebben dan moeten ze maar een paywall inrichten. Zolang het kennelijk nog meer oplevert om geen paywall te hebben ondanks dat sommigen een adblocker gebruiken zal dat niet gebeuren. Ik draag graag wat bij aan youtubes traffic kosten ter afbraak van de verfoeide aandachtseconomie ;-)

Ik zal wel ouderwets zijn, maar voor mij is iets publiceren op het www net zoiets als een krant in het raam hangen. Iedereen die langskomt kan het lezen. Wil je dat niet dan moet je hem binnen in de winkel leggen.

[Reactie gewijzigd door aldieaccounts op 24 juli 2024 21:53]

bzuidgeest
@aldieaccounts10 maart 2023 13:46
Ik zal wel ouderwets zijn, maar voor mij is iets publiceren op het www net zoiets als een krant in het raam hangen. Iedereen die langskomt kan het lezen. Wil je dat niet dan moet je hem binnen in de winkel leggen.
Ja dat is acceptabel, maar wat zou je doen als die persoon die hem in het raam leest ineens jou advertenties in die krant gaat bedekken? :)
dan moeten ze maar een paywall inrichten
Is dat echt waar we het op aan moeten laten komen? Dat betekend namelijk ook dat de kloof tussen arm en rijk groter word. Data-Armoede of hoe we dat ook noemen. Niet kunnen betalen voor toegang tot informatie die de rijken wel tot hun beschikking hebben.
Advertenties zijn kwalijk, maar ze zijn ook gelijk voor iedereen.
aldieaccounts @bzuidgeest10 maart 2023 22:40
Ja dat is acceptabel, maar wat zou je doen als die persoon die hem in het raam leest ineens jou advertenties in die krant gaat bedekken?
Dat zou betekenen dat ik de advertenties ook voor iemand anders dan mezelf zou weghalen. Dat vind ik toch weer wat anders.
Advertenties zijn kwalijk, maar ze zijn ook gelijk voor iedereen.
Dat is wel een punt inderdaad. Ikzelf denk echter dat de schadelijke invloed van niet zozeer advertenties zelf als wel de 'aandachtscultuur' die door het ad-supported model wordt veroorzaakt kwalijker is voor de maatschappij. Sinds de teloorgang van het kranten abbonement en de opkomst van de ad-supported 'gratis' media is de polarisatie in de maatschappij enorm toegenomen. Een van de hoofdoorzaken daarvan is m.i. de noodzaak voor alle media om koste-wat-het-kost de aandacht vast te houden met 'clickbait'. Dat werkt dan weer het inzetten van algorithmes die doorklikken bevorderen in de hand. En daar heb je je aandachtsfuik.
bzuidgeest
@aldieaccounts13 maart 2023 16:02
Die aandachtscultuur is verschrikkelijk. Maar kranten hadden dat ook al. Elk groepje had zijn eigen krant.
Met het internet en de "instant" communicatie werd de media life-cycle gewoon enorm opgefokt. Er zijn zo veel opties en iedereen wil dat zijn hoekje "wint" ofwel de consument bind.
Ik weet nog niet wat de oplossing voor dat probleem is. Ergens denk ik dat een oplossing niet alleen een verandering bij bedrijven, maar ook bij de consument moet bevatten. De menselijke neiging naar meer meer meer zal toch moeten veranderen. Misschien moeten we stoppen met het ad model, maar dan krijgen we te maken met data-armoede dus dat werkt ook niet (volledig).
Ik verwacht pas een verandering als we alleen maar consumenten hebben die een rustiger informatie tempo vragen met minder emo en meer in-depth verzoeken.. Maar ik denk niet dat dit vlug gebeurd.
aldieaccounts @bzuidgeest13 maart 2023 16:37
Ja, het is ontegenzeggelijk een ingewikkeld probleem.
JayPe @bzuidgeest9 maart 2023 18:12
Tweakers.net moet het niet álleen van advertenties hebben. Er staat een veelvoud aan content op Tweakers.net die is geschreven door de gebruikers zelf. Vergis je daar niet in. Ik breng meer tijd door aan het lezen van forum topics, reacties en de vraag&aanbod sectie dan dan ik doorbreng op de frontpage.

Ik heb Tweakers niet op een whitelist staan: Ik heb nog immer geen behoefte aan reclame op m'n scherm. (Net zoals ik eigenlijk ook geen behoefte heb aan reclame voor Tweakers in de krant.)

Maar voor Tweakers heb ik dan ook een abo. En op de krant net zo.

Wat @aldieaccounts zegt: "de maatschappij is zo godsgruwelijk overspoeld met reclame *overal* . Ik heb daar moeite mee."

Ik vind het vooral ook eng dat, als ik even op een pc werk zonder blockers, er zo snel een profiel gemaakt wordt, dat ik dan ook nog eens echt veel 'toepasselijke' reclame te zien krijg. Spullen die ik bijvoorbeeld nèt heb aangeschaft, of overweeg. Mindboggling. Laatst nog een bushokje je reclame voor NovAmora, en even verderop 'Second Love'. Gelukkig kan ik ook gewoon wegklikkenkijken.
bzuidgeest
@JayPe10 maart 2023 13:49
Maar voor Tweakers heb ik dan ook een abo. En op de krant net zo.
En dus betaal je voor een site zonder reclame, dat is perfect wat mij betreft. Dan ben je vrij een adblocker te gebruiken als de ads niet vanzelf verdwijnen.
Tweakers.net moet het niet álleen van advertenties hebben. Er staat een veelvoud aan content op Tweakers.net die is geschreven door de gebruikers zelf
Ja maar die content betaalt de faciliteiten voor het hosten niet. Bezoek betaald niet tenzij met een abbo of advertenties. Dus dat het meeste wellicht niet van de redactie komt maakt niet uit. Je gebruikt het nog steeds op deze site en die site hosten kost geld. Dat moet via abbo of advertentie binnenkomen.
JayPe @bzuidgeest12 maart 2023 16:36
Nee nee.

Bij YouTube en consorten betaal je net zo goed niet in euro’s maar in advertentie_aandacht_tijd_profiel-opbouw.

Weinig content die YouTube zelf maakt. De hosting van Tweakers èn de content van Tweakers.net zelf kosten euro's. Maar als de tweaker bezoekers weg zouden gaan, is er voor mij geen reden meer het platform te bezoeken.

De voor mij meest waardevolle zaken komen vaak niet vanaf de frontpage. Maar van de andere gebruikers.
De hosting an sich is mij dus méér waard dan de gegenereerde content (die overigens wel gewaardeerd wordt). De webhosting en traffic zal hopelijk maar een beperkt deel zijn van de uitgaven van Tweakers. Aan de Tweakers.net reclame in de papieren krant betaal ik óók mee. Voor mij is dat niet perse nodig, en de nut en noodzaak van reclame maken voor een site waar o.a. weer inkomsten worden gegenereerd via reclame voor andere producten,. Pfff. Das een mooi cirkeltje waar steeds een percentage aan een strijkstok blijft hangen.

Lang verhaal nog langer: abbonement voor een gewaardeerde site: ik vind het prima. Maar als je dat niet neemt, en de site (bijv YouTube) wordt zo onvriendelijk onbruikbaar en onoverzichtelijk: gaat dan het doel voorbij. YouTube is geen platform om videos te delen. Het is een moneymachine. Primair. secundair en tertiair. Ergens, tussen, achter, en na alle reclame zit de content verstopt...
bzuidgeest
@JayPe13 maart 2023 15:56
Het is een moneymachine.
Dat telt voor elke commerciele site.
DenHond @bzuidgeest7 maart 2023 15:55
Als je halverwege een video al aan een 3e of 4e reclameblok zit, dan kan het bij mij ook gebeuren dat ik totaal geen zin meer heb om de video af te kijken of nog verder te browsen op youtube.
Ook maakt iedereen voor zichzelf uit naar wat hij kijkt op youtube, dus ik snap niet waarom je zo neerkijkend moet doen met je "Maar misschien kijk jij alleen wegwerp zooi"...
bzuidgeest
@DenHond7 maart 2023 16:19
Dat is niet neerbuigend. Ik kijk zelf meest technische videos omdat ik de informatie wil. Wegklikken is dan nutteloos. Daar heb ik alleen mijzelf mee.
Dus ja wegklikken is alleen een nuttige actie als je wegwerp materiaal kijkt. Materiaal dat jou niet genoeg kan boeien om de reclame te negeren.
jaaoie17 @bzuidgeest8 maart 2023 17:36
Alles is wegwerp zooi.
bzuidgeest
@jaaoie178 maart 2023 17:40
Tja, dat ben ik niet met je eens, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Er zijn een hoop uitstekende technische kanalen met hele nuttige instructies en demos. Maar wellicht is dat niets voor jou.
Stoney3K @guidogast8 maart 2023 10:17
Al helemaal als die advertentie letterlijk midden in een zin ergens tussen gekwakt wordt omdat het platform van YT geen flauw benul heeft wát er precies vertoond wordt. Als ze die reclame-momenten netjes in de video in konden passen ("We will be right back after a word from our sponsors...") dan heb ik er geen moeite mee, dat is een klassiek televisie-format. YT biedt daarvoor geen voorzieningen voor videomakers -- een timestamp waarin de reclame kán is niet zo moeilijk, en dan van de makers eisen dat er minstens X van die timestamps in staan.

Maar als ik bijvoorbeeld een opgenomen Twitch-stream van iemand zit te kijken en er wordt midden in de actie een reclameblok geplakt wat ook nog eens 2 keer zo luid is, dan gaat de pagina gewoon dicht. Dikke doei.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 24 juli 2024 21:53]

mbbs1024 @guidogast8 maart 2023 14:04
Idem hier, en als een merkreclame me irriteert, is dat net een reden om dat produkt zeker niet te gaan kopen, of geen klant te willen worden bij dat bedrijf.
Als we dat met zijn allen aan bedrijven laten weten, zullen ze misschien eens wat minder reclame op irritante manieren op ons beginnen af te sturen.
SunnieNL @D4NG3R7 maart 2023 14:10
Denk dat het verstorend was voor Youtube. Die banners worden door een simpele adblocker verwijderd, dat is met die intro reclames/onderbrekingen die ze tegenwoordig hebben een stuk lastiger.
Anthon @SunnieNL7 maart 2023 14:42
Gewoon sponsorblocker extensie installeren, dan is het zo weg
HellFury @Anthon7 maart 2023 17:57
dat is heel wat anders. Sponsored segments zijn daadwerkelijke delen van een video waarin de content creator zelf een 'reclame' of gesponsord segment plakt. De banner ads waar hier (denk ik) over gesproken wordt, zijn de kleine banners die door Youtube zelf over de video heen worden geplakt.

Ik kan me voorstellen dat dit voor Youtube ook niet zo'n prettige reclamestrategie is. Waar je de banner ook plaatst, er zal altijd wel een ongemakkelijk of onhandig moment worden gecreëerd doordat je delen van een video onbedoeld onzichtbaar maakt.
Sinester @SunnieNL8 maart 2023 13:58
Die banners worden door een simpele adblocker verwijderd, dat is met die intro reclames/onderbrekingen die ze tegenwoordig hebben een stuk lastiger.
Is dat zo? ik gebruik al jaren dezelfde adblocker en heb al jaren (op me desktop) geen reclame gezien in Youtube

Als ik dan een keer Youtube via me TV kijk is het echt verschrikkelijk hoeveel ads je wel niet te zien krijgt tijdens een filmpje... gewoon zo veel dat het niet meer leuk is om te kijken
Tintel @D4NG3R7 maart 2023 14:24
Je hebt gelijk - ze bedoelen dan ook "dit advertentie formaat kon het gemakkelijkst worden genegeerd" en dat willen onze adverteerders niet...
dasiro @D4NG3R7 maart 2023 14:28
ze waren verstorend vooral omdat dat de locatie is waar ondertitels of context wordt gezet in de video's
imqqmi @D4NG3R7 maart 2023 15:21
Ik denk eerder dat adverteerders minder vaak voor deze optie kozen en liever video reclame afnemen en niks gebruikerservaring verbeteren. Het gaat immers om advertentie inkomsten afromen van content creators en kijkers. Dat is op zich prima, maar wel een beetje in verhouding. Bij de meeste videos krijg ik elke 5 min 2x20s reclame. Als je dat met gewone tv vergelijkt (wat ik ook al niet meer te behappen vond, gezien het slechte aanbod) is yt erger.
Ik heb er zeker geen problemen mee om content creators te betalen voor hun content, maar 't platform moet dan wel een stuk gebruiksvriendelijker zijn dan yt, voor de kijker EN de content creator. Denk aan bijvoorbeeld demonetization zonder opgave van reden, demonetization onafhankelijke verslaggeving van oorlogen, copyrightstrikes door scammers, kun je je hele kanaal verliezen, scammers in de comments etc etc. Er wordt helemaal niets tegen dit soort dingen gedaan. Het voelt een beetje alsof je beschermingsgeld aan afpersers moet betalen bij yt als je premium neemt en wat krijg je ervoor terug?
Nimac91 @D4NG3R7 maart 2023 17:49
Voor men die een hele goeie hack tip wilt.
Gebruik de Hola! extensie en zet je vpn op India. Dan kun je een Youtube Premium FAMILY! Abonnement krijgen voor slechts €2,18. En daar kunnen 6 personen op. 36 cent per maand per persoon ;)

Als je dit eenmaal hebt lopen kan de vpn gewoon uit en de content blijft gewoon hetzelfde. Op mijn youtube account staat een youtube premium abonnement actief voor 189 rupee en dat blijft.

Ps. NordVPN en andere VPN diensten hebben India tegenwoordig niet in de lijst staan. Vandaar even Hola extensie downloaden. Daarna kun je hem weer verwijderen. Ik heb absoluut geen last van advertenties, youtube music als bonus en kan op mijn telefoon ook video's & muziek afspelen via youtube zonder de app of telefoon open te laten en nog 5 vrienden/familie leden kunnen mee genieten van deze perks!
WillySis @D4NG3R7 maart 2023 18:57
Ik kijk nog wel eens een filmpje van Koreaanse vrienden. Dankzij de automatische ondertiteling kan ik die redelijk volgen, maar wanneer er van die tekst advertenties doorheen komen wordt het heel lastig om de ondertiteling te lezen. De Koreanen zijn ook nog eens gek op die overlay advertenties.

De overlay advertenties kunnen overigens overal in beeld worden geplaatst en men kan het zo instellen dat die niet uit zich zelf verdwijnen.

Gelukkig weet AddBlock plus veel advertenties netjes tegen te houden en is Google tot op heden zo sportief om de addblockers netjes te blijven ondersteunen. Voor de in de video opgenomen advertenties is de addon SponserBlock een aanrader.
Rob Coops @D4NG3R7 maart 2023 19:38
Tenzij je een video kijkt waar juist onderin het beeld dingen gebeuren die je wil kunnen zien, bijvoorbeeld ondertiteling. Want mijn Chinees, en Russisch zijn helaas niet geweldig op het moment dus af en toe is een beetje auto translated ondertiteling gewoon wel prettig als je iets probeert te volgen.

Als je de advertenties tijdens de video niet wil zien dan gewoon betalen en YouTube stopt met de advertenties. Ja de persoon die de video produceert kan als nog een half uur kletsen over established titles, nord vpn of een van de vele andere scams maar Youtube wordt er in ieder geval niet rijker van en je kunt dat segment gewoon overslaan als je geen zin het om geld weg te gooien.
Verwijderd @D4NG3R7 maart 2023 20:25
[...]

Ik durf te beargumenteren dat deze advertenties nog wel het minst verstorend waren van alle advertentie strategieën welke op YT toegepast worden.
Klopt, de reden dat YT er vanaf wil is omdat dit de één van de makkelijkst te blokkeren ads zijn. Dat het verstorend zou zijn is natuurlijk het politiek correct antwoord want vrijwel elke advertentie wordt als storend ervaren ongeacht waar je deze toont.. Videoadvertenties die in de videostream geinjecteerd zijn, worden steeds minder vaak succesvol geblokkeerd door adblockers en dat is waar ze op in zullen zetten. Twitch doet dit ook.
Wunk 8 maart 2023 10:10
lang leve ublock origin. Al jaren geen YT ads meer gezien
Storm-Fox 7 maart 2023 13:34
Ik was kortstondig blij toen ik de titel las, maar helaas gaat het niet om de
verstorende dubbele advertenties die getoond worden voordat je een youtubevideo bekijkt.
Ik ga maar weer eens Vanced Youtube installeren op mijn android telefoon want ik heb het
gevoel dat de advertenties de laatste tijd steeds meer worden.
Verwijderd @Storm-Fox7 maart 2023 13:36
Tja, zolang men de advertenties blijft skippen of blokkeren, blijven er meer advertenties bijkomen.

Ik heb gewoon YouTube premium genomen, iedereen blij. Makers krijgen meer knaken, ik geen advertenties.
Riqy @Verwijderd7 maart 2023 13:47
Er is zelfs een mogelijkheid om Youtube Premium te nemen voor "half geld" gewoon in NL zonder VPN. Zodra je kiest voor opzeggen wordt je een optie geboden voor een "goedkoper" Youtube Premium abo, echter is dit zonder Youtube Music, maar wel zonder advertenties in de filmpjes.
Kosten hiervan zijn volgens mij € 6,99 per maand.
iAR @Riqy7 maart 2023 14:12
Nu nog premium lite in India of Turkije O-)
Wouterie @iAR7 maart 2023 14:21
Geld toe! Het is jammer dan Argentinië duurder is geworden, nu moet ik weer op zoek naar de goedkoopste.
la cucaracha @iAR7 maart 2023 14:39
Middels een VPN kun je idd tegen lokale tarieven ( wat is lokaal?:-) voordelig content shoppen.
Nu nog een handige Harry die regelt dat ik voor een paar dubbeltjes/ liter de tank van mijn benzine slurper kan vullen.
Wereld economie, I love it.
Wouterie @la cucaracha8 maart 2023 11:02
Van de zomer gingen we lekker in Duitsland tanken. Ik ga dan echt niet terugrijden naar Nederland om de Nederlandse staat te spekken. En enige jaren geleden zijn we naar Rusland geweest en hebben we daar een berg PC games gekocht voor een habbekrats. 9 van de 10 keer kun je tijdens de installatie toch kiezen voor Engels. Oh, en vergeet niet dat we vroeger ook naar Duitsland gingen voor DVD rw's en CD-RW's want die waren destijds stukken goedkoper.
Niets nieuws onder de zon.
Christoxz @Riqy7 maart 2023 13:59
Ook nieuwe abonnees kunnen direct gaan voor de Premium Lite, alleen jammer dat hier geen gezins variant voor is.
https://www.youtube.com/premiumlite

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @Christoxz7 maart 2023 16:20
Wow wat een goeie tip! Dank je!
Verwijderd @Riqy7 maart 2023 13:50
Wanneer ik die probeer te activeren krijg ik de melding dat die voor mij niet beschikbaar is. Maar dat maakt voor mij persoonlijk niet uit, want ik gebruik de extra features.
robertwebbe @Riqy7 maart 2023 13:57
Ik weet niet wat de voorwaarden daarvan zijn maar ik krijg die niet, helaas.
alwinus @Riqy7 maart 2023 14:01
Hmm via https://www.youtube.com/premiumlite heb ik nu een proefmaand afgesloten daarna voor 6,99 per maand. Ook niet eerder premium gehad behalve op een proefmaand 2 jaar geleden of iets dergelijks.

Helaas is het voor ons niet mogelijk voor een jaar af te sluiten want dat is niet beschikbaar in NL. Wat ik op zich heel vreemd vind.
jpsch @Riqy7 maart 2023 14:06
Ja, elke dag krijg je die vervelende reclame.
Aidix @Riqy7 maart 2023 14:46
Let wel je verliest dan ook afspelen in de achtergrond en downloaden. Even luisteren terwijl je gaat joggen kan je dan vergeten.
bzuidgeest
@Aidix7 maart 2023 15:51
Voor muziek is toch gewoon spotify, waarom YT daarvoor gebruiken?
Heroic_Nonsense @Riqy7 maart 2023 14:54
Nog altijd veel meer dan de 1-euro-nogwat die ik betaal via VPN richting (ik meen) Argentinië.
Wouterie @Heroic_Nonsense8 maart 2023 11:06
Ja, maar die prijzen zijn inmiddels ook omhoog gegooid en Google gaat strakker controleren op de creditcards. Ik heb al twee keer een nieuwe virtuele kaart moeten koppelen. Ach, als het niet meer werkt is er ook geen man overboord.
Settler11 @Verwijderd7 maart 2023 13:43
Zolang de partijen advertenties gebruiken o.a. die zeer hinderlijk zijn, niet wegklikbaar, doorsturen naar porn sites, of meteen malware downloaden e.d. blijf ik lekker aan de adblocker ja.
Tintel @Settler117 maart 2023 14:38
advertenties gebruiken o.a. die zeer hinderlijk zijn
Bestaan er andere dan? :9
Niet hinderlijk is: niet geintegreerd in de stream/content of weg-klikbaar (zelfs dat is nog wel beetje hinderlijk).
Settler11 @Tintel7 maart 2023 14:50
Dat zal snel subjectief zijn, maar een kleine banner van de partij zelf met eigenpromotie wat niet continue om aandacht schreeuwt, zal al snel verzachten imo
Tintel @Settler117 maart 2023 15:12
Helemaal mee eens.
calvinturbo @Settler117 maart 2023 14:42
Toen ik nog geen YouTube Premium had heb ik nooit porno of malware advertenties gehad op Youtube, dus lijkt me dat YouTube whitelisten dan een kleine moeite is.. toch? ;)

(of wijzer, neem YouTube Premium en sluit het af d.m.v. een VPN zodat je voor een zachte prijs netjes creators en Google betaalt voor je afgenomen dienst)
ggj87 @Settler117 maart 2023 14:44
Idd., zitten veel oplichters en schimmige figuren tussen in die reclames.
Mathijs Kok @Settler117 maart 2023 15:40
Zolang de partijen advertenties gebruiken o.a. die zeer hinderlijk zijn, niet wegklikbaar, doorsturen naar porn sites, of meteen malware downloaden e.d. blijf ik lekker aan de adblocker ja.
Op youtube? Daar moet je dan maar eens wat voorbeelden van geven.
Wouterie @Settler118 maart 2023 11:07
Op Youtube heb ik nooit last gehad van ads die naar malware of porno verwijzen, op andere sites wel dus zo bekeken is een adblocker zeker geen overbodige luxe.
amarissimo @Verwijderd7 maart 2023 13:42
Maarvoor zover ik kan zien word je nog wel getracked, en betaal je met je privégegevens die weer worden gecombineerd met andere google diensten. Dat weerhoudt mij van premium iig.

[Reactie gewijzigd door amarissimo op 24 juli 2024 21:53]

Wouterie @amarissimo7 maart 2023 14:22
Premium en adblock. Maar dan wel een goedkoop land kiezen.
Verwijderd @Wouterie8 maart 2023 00:47
Gewoon adblock zal ook wel volstaan.
Wouterie @Verwijderd8 maart 2023 10:39
Buitenlandse premium... ik gun ze wel iets.
Storm-Fox @Verwijderd7 maart 2023 13:55
De mensen die middels pihole of andere tools advertenties blijven skippen is zeer gering.
Maar waar het om gaat is het percentage dat daadwerkelijk op de advertenties klikt, want daar
verdient YT en andere websites op.
Maar een abbonement nemen om geen reclame te zien vind ik de omgekeerde wereld en daar
bedank ik voor.
HollowGamer @Storm-Fox7 maart 2023 20:15
Een Pi-Hole werkt niet (meer) om YT ads te blokkeren. Het komt er gewoon doorheen, aangezien het niet via DNS gaat, maar in de manifest zit.

Enige dat werkt zijn adblockers, maar die werken weer niet zo lekker op de mobiel en niet met de YT app.
Verwijderd @HollowGamer7 maart 2023 20:26
Een Pi-Hole werkt niet (meer) om YT ads te blokkeren. Het komt er gewoon doorheen, aangezien het niet via DNS gaat, maar in de manifest zit.
Das gek, het werkt hier anders nog prima.
Wouterie @Verwijderd8 maart 2023 10:57
De officiële apps kun je niet reclamevrij krijgen met DNS blokkeringen. En anders ben ik zeer benieuwd welke lijst jij gebruikt om dat wel voor elkaar te krijgen! Ik had ooit zo'n lijst gevonden maar die blokkeerde meteen ook de helft van de video's die ik wilde bekijken.
911GT2 @Verwijderd7 maart 2023 13:43
Dat is de beste oplossing!
Martijn033 @Verwijderd8 maart 2023 10:38
Ik vind YouTube Premium erg duur, eerlijk gezegd.
Jerie @Storm-Fox7 maart 2023 13:37
Of voor een paar EUR per maand via VPN YouTube Premium aanschaffen.
-tom-562 @Jerie7 maart 2023 13:52
Ik waag mij er niet aan. Volgens mij is dat niet conform gebruikersvoorwaarden van Google. Ik heb geen zin dat mijn Google account geblokkeerd wordt...
Tintel @-tom-5627 maart 2023 14:39
En daarom noemen we dit soort tech-bedrijven 'machtig'.... :|
bzuidgeest
@Tintel7 maart 2023 15:53
Machtig? Omdat ze gebruikers gewoon aan hun voorwaarden willen houden? Groot of klein daar ga je mee akkoord of niet.
Als je denkt dat ze te groot zijn en valsspelen dan klaag je bij wetgever.
Tintel @bzuidgeest7 maart 2023 17:45
Ik bedoelde vooral: als een bedrijf zo machtig is dat je bang moet zijn om je account bij dat bedrijf (!) te verliezen. Niet dat de voorwaarden onredelijk zijn.
Dat is het toppunt van macht namelijk: wel de mogelijkheid bieden/hebben om te klagen maar als je dat doet ben je slechter af en dus klaagt men niet.
En dan klagen bij de wetgever is inmiddels toch ook een grapje als het aankomt op wat de grote tech bedrijven fout doen? Dan krijgen ze misschien een boete en die betalen ze dan misschien (na te hebben onderhandeld over het bedrag zonder schuld erkenning) en dan blijkt dat het een schijntje is t.o.v. de winst die ze hebben gemaakt door de regels te breken. Geloof je dan nog echt in het systeem?
Strafmaatregelen hebben weinig effect lijkt het. Wetten die hun macht beperken lijken beter te werken.
bzuidgeest
@Tintel8 maart 2023 13:33
Je kunt geen vertrouwen hebben in het systeem en het dan maar negeren. Maar dan verlies je zeker. Wat je moet leren is het systeem te gebruiken voor je eigen doeleinden. De beste manier om de "vijand" te verslaan is met zijn eigen wapens. Besef je dat niet, dan heb je eigenlijk al verloren.

En ja onze wetgevers zijn wellicht niet zo effectief als we graag zouden willen. Maar internationale bedrijven zijn moeilijk vat op te krijgen. Dat wil ook niet zeggen dat de Europese landen niet veel beter hun best doen dan een groot deel van de wereld. Jou privacy is hier meer beschermd dan waar dan ook om maar wat te noemen. Is dat ook een falen volgens jou dan? Het is ook nooit goed.

Ze kunnen YT of facebook straffen door het te blokkeren in de hele EU. En wat dan? de dag daarna gaat het grootste deel van het volk via een vpn verder. Het is makkelijk om het op de machthebben te schuiven, maar het volk heeft ook een verantwoordelijkheid over zijn eigen gedrag. Vind je YT niet leuk, kijk dan ook niets daar. Vele hier klagen hard. maar gaan ook niet naar de alternatieven. En dat weet YT.
Tintel @bzuidgeest8 maart 2023 17:50
Is dat ook een falen volgens jou dan? Het is ook nooit goed.
Waar zeg ik dat? :?
en het dan maar negeren
Waar zeg ik dat? :?
De beste manier om de "vijand" te verslaan is met zijn eigen wapens
Waar heb je het over?....
maar het volk heeft ook een verantwoordelijkheid over zijn eigen gedrag
En wat heeft dat te maken met het feit dat de big-tech bijzonder veel macht heeft? Of bedoel je dat de big-tech zoveel macht heeft omdat 'het volk' onverantwoordelijk is? Dat is een onterecht verwijt. Het volk heeft om die reden namelijk een regering aangewezen om de verantwoordelijkheid te dragen (en hierop te acteren). Dat het uitoefenen van druk op die bedrijven dus faalt is omdat hun macht zo groot is geworden.

Jouw YT verhaal is gelijk aan: "Als je niet eens bent met de prijzen van het eten dan moet je maar geen eten meer kopen bij die verkoper" Maar als die verkoper de enige aanbieder van eten is, weten we allemaal wat er gebeurt...
En daarom hebben we dus een regering - om ons te beschermen tegen de macht van het grote geld. Dat lukt alleen niet zo best soms.

[ik wil YT kijken niet gelijk stellen aan eten - vul in elk ander schaars produkt wat graag wordt afgenomen]
bzuidgeest
@Tintel8 maart 2023 18:01
En dan klagen bij de wetgever is inmiddels toch ook een grapje
Dat lees ik als zegen dat ze falen, dus daar zeg je dat mee volgens mij,
Geloof je dan nog echt in het systeem?
Dit zei jij ook, mijn reactie daarop is, ja, dat doe ik. Als grote bedrijven het systeem kunnen gebruiken dan kunnen grote groepen gelijkgestemde burgers dat ook. Sla die bedrijven om de oren met de gaten in wetten die ze zelf hebben helpen creëren. Hun eigen "wapens", een beetje beeldspraak.

Wat verantwoordelijkheid betreft. Daarmee bedoel ik dat het volk ook de keuze heeft om een site of product van een tech bedrijf niet meer te gebruiken. Met een mail account is dat wat moeilijk, maar met een video site niet. Die bedrijven ontlenen hun macht aan de gebruikers. Als iedereen nee zegt zijn ze weg. Dat kan ongemakkelijk zijn voor de gebruiker. Maar als je blijft consumeren van die bedrijven en dan gaat klagen en verwacht dat ze aanpassen? nee dan vind ik vreemd.

Er is de bijzondere situatie van een monopolie. Maar heeft YT een monopolie op video, nee niet in mijn opinie. Er zijn alternatieven. En je kunt leven zonder YT.

Er word geklaagd over de macht van bedrijven waar wij die macht geven door ons gebruik. Dat vind ik gek. Wij kunnen het probleem verhelpen door niet meer te gebruiken. Zeker in het geval van YT. We kunnen dat ook aan de wetgever overlaten, maar blijkbaar is er via de verkiezingen geen draagvlak voor. Dus is het gewoon begin bij jezelf en kijk geen YT videos meer.

Als YT echt een monopolie was, dan was ik het met je eens, maar dat is het gewoon niet. Veel content-creators zitten ook op meerdere platforms.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 24 juli 2024 21:53]

Tintel @bzuidgeest9 maart 2023 09:10
Het is ook nooit goed.
Mij ging het om dit deel. Waar stel ik dat het ook nooit goed is?

Jouw verhaal suggereert dat er dus een keuze is; precies wat de big-tech beweert. Maar marktaandeel is het toverwoord hier.
Maar als je blijft consumeren van die bedrijven en dan gaat klagen en verwacht dat ze aanpassen?
Nogmaals: daarom hebben we dus organisaties die wel daadkracht zouden moeten hebben. Natuurlijk proberen sommigen zich daar tegen te verzetten. Maar als je dan ziet dat je een roeper in de woestijn bent dan moet je niet verwachten dat het meteen veel effect heeft. Dus de aanpak is twee-ledig; geen gebruik maken van het produkt en klagen dat het niet in orde is.

Echte monopolies zijn zeldzaam tegenwoordig maar we weten ook dat een heel groot marktaandeel daar wel op lijkt.
Jerie @bzuidgeest7 maart 2023 18:00
Behalve dat je het overal binnen EU af mag sluiten. Dat ze dat niet leuk vinden, is hun probleem. Wetgeving staat boven algemene voorwaarden. Sterker nog, staat vaak genoeg onzin in die niet rechtsgeldig is.
bzuidgeest
@Jerie8 maart 2023 13:28
Klopt maar het gedeelte dat wel volgens de wet is moet je, je gewoon aan houden in principe. Dat je dat gedeelte niet leuk vind maakt toch weinig uit.
Jerie @bzuidgeest8 maart 2023 17:32
En dus mag je prima je voordoen als burger van Roemenië. Want men mag geen onderscheid maken mbt verschillende tarieven voor verschillende EU burgers.
bzuidgeest
@Jerie8 maart 2023 17:38
Daarop weet ik het antwoord niet, maar dat was eigenlijk niet wat ik bedoelde. Ik had het over twee dingen in deze discussies. Of je (legale) voorwaarden van een site mag negeren omdat je dat kan (vb ad blocking waar een site leeft van advertenties) en of een ad blocker stelen is van een site, want je zorgt dat ze geen of minder inkomsten krijgen.
De legaliteit van verschillende prijzen in verschillende eu landen weet ik niet, maar aangezien je producten in elk land mag kopen, zou ik denken dat een roemeens abbo afsluiten mag. Je krijgt dan minder nederlands aanbod waarschijnlijk (als je dat wil) maar dat is je keuze als gebruiker.
Jerie @bzuidgeest8 maart 2023 18:17
Het is geen vraag maar een statement. En het aanbod moet overigens hetzelfde zijn.

Verder is adblocking gewoon het aanpassen van een website in een webbrowser. Dat is gangbaar, het WWW is opgezet met die functie in het achterhoofd.

En dan zijn er nog veiligheidsmaatregelen. Sterker nog, zelfs de FBI raadt internetters aan een adblocker te gebruiken. Dat ze daarbij niet op Tweakers.net doelen is logisch; dat is een uitzondering op de regel.
bzuidgeest
@Jerie8 maart 2023 18:38
Verder is adblocking gewoon het aanpassen van een website in een webbrowser. Dat is gangbaar, het WWW is opgezet met die functie in het achterhoofd.
Ja ik zie dat argument. Ook dat van veiligheid. Maar tegelijkertijd snijd het wel in op het verdienmodel van die sites met advertenties. Het alternatief is overal een abbo of een paywal. Zou dat een verbetering zijn? Ik denk van niet. Dus wat is dan de oplossing?

Persoonlijk zou ik het zeer interessant vinden als alle sites die nu "gratis" zijn of leven van advertenties morgen een paywal oprichten. Zelfs wikipedia (ik doneer daar aan) en zo. Ik denk dat heel vlug heel veel mensen bereid zijn om advertenties te kijken. Lijkt mij een interessant experiment
Jerie @bzuidgeest8 maart 2023 21:17
Het alternatief is overal een abbo of een paywal. Zou dat een verbetering zijn? Ik denk van niet. Dus wat is dan de oplossing?
Ik denk van wel. Heel wat eerlijker dan achter je rug om met privacy, tracking, tijd/focus, en security rommelen.

Een ander alternatief is een dubbel model, met eerlijke en veilige advertenties, zoals op Tweakers.net. En HN heeft nauwelijks advertising; dat werkt ook.
Wouterie @-tom-5627 maart 2023 14:26
Klopt, het is niet in overeenstemming met de 'terms of service' maar zoverre heeft Google het nog getolereerd op een enkeling na dan. Het zou in theorie kunnen betekenen dat je account wordt geblokkeerd maar aan de andere kant levert het natuurlijk wel weer wat geld op wat ze hoogstwaarschijnlijk zouden mislopen. Ik vind de prijzen binnen de EU echt veel te hoog, ik zou het nooit afsluiten. Maar omdat ik vrij veel op YouTube zit met een adblocker vind ik het wel netjes om iets bij te dragen.
Jerie @-tom-5627 maart 2023 17:57
Je mag je gewoon voordoen als inwoner van Roemenië. Want dat ligt in EU.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 24 juli 2024 21:53]

ggj87 @Jerie7 maart 2023 14:49
Dat zo lekker makkelijk he. Even een 'paar euro per maand' en je hebt nergens meer omkijken meer naar. Helaas zijn abonnementen een van de grootste kostenposten die je kunt hebben. Het lijkt niet veel, maar als je je fitness abonnement, video streamingdiensten, YouTube, Spotify en weet ik nog wat bij elkaar optelt is het toch een behoorlijk bedrag.

Een 'paar euro pm' voor YouTube Premium, ik weet niet. Ik vind de manier waarop ze je reclames opdringen en vervolgens zeggen 'maar met Premium ben je er vanaf!' redelijk smerig. Ze weten gewoon dat ze met die ads irritant bezig zijn en dan gaan ze mensen geld proberen af te troggelen met abonnementen zonder reclame. Het is niet dat je zonder Premium geen YouTube kunt kijken zoals bij bijv. Netflix.
Ottie93 @Storm-Fox7 maart 2023 13:37
Tegenwoordig ReVanced 😉 Als je Vanced downloadt, krijg je een versie met veel rotzooi erin gebakken.
youridv1 7 maart 2023 13:40
Ik kijk nog wel eens youtube via mijn chromecast, waar ik geen adblock op heb, maar dan word je even met je neus op de feiten gedrukt mbt hoe ontzettend onbruikbaar youtube is geworden zonder adblocker.

Op mijn PC heb ik gewoon adblock aanstaan. Soms denk ik wel eens "hmm, eigenlijk niet zo tof voor de youtubers die ik wel iets gun" maar op deze manier hoeft het van mij gewoon echt niet

Ik koop van die paar selecte youtubers die echt moeite steken in hun content dan wel een shirtje ofzo, dan ik weer duizenden video's aan adblock gecompenseerd

Steeds meer youtubers gaan ook over op ingebouwde, eigen, ads en ik ben eigenlijk alleen maar voor. Die zijn (meestal) veel relevanter voor de kijker. youtube faalt nog steeds echt heel hard in het correct beoordelen wat voor reclame voor mij interessant is, maar youtubers weten het van hun publiek aardig. bovendien worden ze veel beter geïntegreerd. Youtube's algemene reclames hebben van die smerig vervelende muziekjes op de achtergrond en een heel ander volume. Dan heb ik veel liever een oninteressant verhaal over een product dat mij niet boeit, maar dan wel in dezelfde stijl als de rest van de video. Dat is veel dragelijker.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv17 maart 2023 13:45
Je kan ook gewoon een abonnement nemen. Dat krijgen youtubers geld en jij geen advertenties.
youridv1 @911GT27 maart 2023 13:47
Dan krijgt youtube mijn geld en de youtubers indirect. Dan support ik liever de creators die ik het waard vind via patreon, merchandise etc.

Geld betalen aan een mega bedrijf dat sowieso al op maximale snelheid geld aan het harken is voor een indirecte betaling aan degene die de content maken, dat gaat er bij mij niet echt in. Zeker niet als ik mijn doel ook kan bereiken zonder google te betalen

Ik heb geen probleem met geld betalen voor content waar ik graag naar kijk, maar dan moet het geld wel op de juiste plek belanden en die plek is niet het bedrijf youtube.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

Jay-v @youridv17 maart 2023 14:17
Want een platform waar gigabytes per gebruiker per maand aangeboden wordt mag niks kosten :Y). Zonder YouTube hadden deze gebruikers geen platform om hun content te lanceren.
youridv1 @Jay-v7 maart 2023 14:54
Zonder youtube vonden ze wel iets anders.

En nee, youtube mag mij niks kosten. Dat zie je goed. Google vangt echt genoeg geld en als ze morgen met youtube zouden stoppen zou dat prima zijn wat mij betreft. Ik wacht rustig op een nieuw platform

Ik geef om de creators die de content maken. Heel youtube kan mij aan mijn derrière oxideren. Ik lig geen seconde wakker van het feit dat mijn adblocker google een paar cent in het jaar kost. Ik word er eigenlijk gelukkiger van.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv17 maart 2023 16:17
En nee, youtube mag mij niks kosten.
Waar komt die 'drang' toch vandaan dat alles gratis moet zijn op het internet. Waarom mag google geen geld verdienen aan YT "omdat ze al genoeg verdienen".

Dus alles wat jij boven modaal verdient is te veel en zie je vanaf?
youridv1 @911GT27 maart 2023 16:34
Ik zeg toch dat de content betaald mag zijn? Ik heb het helemaal niet over "alles op het internet moet gratis zijn" Ik heb het specifiek over youtube.

Ik vind dat youtube geen geld uit mijn zak mag verdienen omdat ze daar de afgelopen jaren alleen maar wijzigingen doorvoeren ten nadele van de creators.

Bedrijven kunnen gewoon copyright claimen op content waar zij geen recht op hebben en in de ogen van youtube is de creator van de video schuldig tot het tegendeel bewezen is. Als je dan met bewijzen aan komt geeft youtube geen gehoor en kun je het bekijken, maar als je niet heel gauw die content offline haalt, dan gaan ze dreigen je account voorgoed te verwijderen.

Vervolgens verdient het bedrijf geld op de video van die creator alleen omdat er zogezegd een stukje copyright van hun in zit. Of dat daadwerkelijk zo is, maakt youtube geen zier uit.

Dus nou sorry hoor, maar een platform dat continu zo goed mogelijk zijn best doet om de kanalen die mense naar de site trekken zo veel en zo hard mogelijk financieel te naaien, krijgt van mij geen rooie cent.

Als youtube een eerlijk platform was dat gewoon netjes zaken deed met de creators, dan had ik er geen probleem mee gehad om een abbonementje te nemen. doe ik net zo goed met spotify en andere diensten. Probleem is alleen dat youtube geen eerlijke zaken doet, maar in plaats daarvan zijn machtspositie continu misbruikt om kanalen uit te buiten en dreigt met valse beschuldigingen naar de enige bron van content die ze hebben.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv17 maart 2023 17:30
Ik zeg toch dat de content betaald mag zijn?
Dus de servers draaien op wat, lucht?
youridv1 @911GT27 maart 2023 19:57
voor mijn part neemt google die kosten lekker voor hun rekening ja.

gaat iig geen rooie cent van mij heen

ik snap ook heus wel dat hosting geld kost en dat heel youtube geld kost. Alleen, mocht het nog niet duidelijk zijn, in het specifieke geval van youtube slaap ik heel erg goed wetende dat ik gratis profiteer en dat dat smerige bedrijf geen geld van me krijgt

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv17 maart 2023 20:09
Haha de illusie dat google geen geld aan je verdient vind ik grappig.
youridv1 @911GT27 maart 2023 20:12
Zo min mogelijk in ieder geval.

ik begrijp jouw kant in deze discussie alleen niet helemaal. Wat zit er voor jou in om een bedrijf als google te verdedigen? Zoals je zelf zegt verdienen ze aan iedereen geld, dus wat is dan precies het probleem dat ik hun ads block?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv17 maart 2023 21:08
Omdat je niets meer ben dan een leach. Een uitzuiger die profiteert van iets zonder er voor te betalen. Dat stelt je voor mij gelijk aan een crimineel, een uitkeringstrekker en profiteur.
Daar kan ik geen respect voor opbrengen.
youridv1 @911GT27 maart 2023 21:49
jeetje, te veel LTT gekeken? jammer dat je er zo ontzettend zwaar aan tilt man. ik hoop voor je dat het goed komt

ik wil gewoon niet bijdragen aan een platform dat geen respect toont voor de mensen die er moeite in steken en dat is het ook wel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 21:53]

911GT2 @youridv18 maart 2023 10:35
Ik weet niet wat LTT is.
Verwijderd @911GT28 maart 2023 00:57
Nou, kom eens buiten en raak wat gras aan. Want je bent volledig tureluur.
Bamboozled @911GT27 maart 2023 13:57
ja, dat kan inderdaad ook :)
Gulli @youridv17 maart 2023 14:41
Ik kijk het veel via m'n Apple TV (heb ooit een Pi gekocht voor Pi-hole maar snap er de ballen van dus helaas) en dan kun je dus niets doen. Gisteren een video van 50 minuten zitten kijken, na 2 minuten al 2x20 seconden reclame, dat herhaalde zich een paar keer, om de 5 minuten ongeveer. Soms heb je mazzel en zijn het twee korte reclames, of een lange die je na 5 seconden wel kunt skippen. Het is inmiddels nog erger dan bij de commerciële zenders, die geven je nog de kans om eerst in het filmpje te komen voor ze hun troep door je strot schuiven.
Alxndr @youridv17 maart 2023 15:34
Steeds meer youtubers gaan ook over op ingebouwde, eigen, ads en ik ben eigenlijk alleen maar voor.
Daar gebruik ik dan weer sponsorblock voor, d'r zijn maar een paar kanalen die het echt leuk doen (Jayz2cents ifixit blijft de beste in mijn ogen, Integza doet het ook aardig). Maar zelfs dan ben je er naar 10x hetzelfde wel op uitgekeken. Bovendien zijn het vaak, of per definitie, bedrijven met een hele agressieve marketing strategie, zodat je overal hetzelfde ziet. Om nog maar te zwijgen over wat voor (legale) scam veel van dat soort bedrijven zijn.

Ze krijgen van mij centen vie YT premium, en kanalen die ik echt veel kijk koop ik merch. Een hoodie levert ze meer op dan dat ik de rest van m'n leven hun reclame zie.
MrMarcie @youridv17 maart 2023 18:40
Die eigen promo's block ik ook. Automatisch. Anders is er geen doorkomen aan, zeker als je een onderwerp aan het browsen bent.
BiaggioLuciano @youridv17 maart 2023 18:43
youtube faalt nog steeds echt heel hard in het correct beoordelen wat voor reclame voor mij interessant is
Dat heeft ook met de waarde van de advertentie te bepalen en niet alleen het algoritme. Want als ik de gesuggereerde filmpjes ziet, dan zit dat wel rond mijn hobbies allemaal. Maar ik denk dat producten die mij en u daadwerkelijk interesseren waarschijnlijk niet genoeg advertentieprioriteit hebben opgekocht.
SilentDecode 7 maart 2023 13:35
Mijn adblocker doet overduidelijk z'n werk goed, want ik wist niet eens dat deze nog steeds actief waren..
vliegendehommel @SilentDecode7 maart 2023 13:38
Hier hetzelfde - ik heb ze nooit (of op z'n minst jaren) niet meer gezien!
Al ben ik uiteindelijk wel gezwicht door Youtube Premium aan te schaffen voor mijn TV.
fapkonijntje @vliegendehommel7 maart 2023 13:46
Daar heb ik dan weer SmartTubeNext op draaien...
Storm-Fox @fapkonijntje7 maart 2023 14:01
Dank voor de tip. ik ga hem op mijn Formuler Z10 box proberen.

Edit: net geinstalleerd en verdomd het werkt perfect: 0 reclame!

[Reactie gewijzigd door Storm-Fox op 24 juli 2024 21:53]

vliegendehommel @fapkonijntje7 maart 2023 13:47
Als mijn LG OLED nou eens Android TV had.. helaas niet voor iedereen een oplossing.
jip_86 @SilentDecode7 maart 2023 13:42
Kwam ze pas weer tegen in de auto, ze zijn echt storend :/
debroervanhenk @SilentDecode7 maart 2023 14:21
Dat is waarschijnlijk ook de echte reden dat ze worden uitgefaseerd. ;-)
Largamelion @SilentDecode7 maart 2023 14:27
Onlangs in het ziekenhuis YouTube aan het kijken op de tv op de kamer, toen zag ik die overlays voor het eerst. Vreselijk irritant vond ik het en kon amper geloven dat men zoiets zou doen.

Op al m'n eigen apparaten met adblockers gelukkig geen last van.
Wouterkaas 7 maart 2023 13:34
Nou, als "verstorend" het criterium is dan blijft er weinig over vrees ik :+
Kerngezond @Wouterkaas7 maart 2023 13:37
Reclame blijft ook in z'n algemeenheid een merkwaardig iets. Niemand wil het, het vervult geen nuttige functie in de maatschappij, maar toch bestaat het.
Kaasje123 @Kerngezond7 maart 2023 13:41
Het niet willen is een keus. Je kan er dan ook voor gaan betalen zodat je ze niet ziet. Er zal namelijk links of rechtsom toch geld verdient moeten worden.
Tintel @Kaasje1237 maart 2023 14:41
Omgekeerde wereld. De content makers krijgen kruimels en de platform aanbieder harkt hoe dan ook bakken met geld binnen (via advertenties of via te dure abonnementen).
Kaasje123 @Tintel7 maart 2023 15:06
Huh? Omgekeerde wereld? De plaform aanbieder moet toch geld hebben om het voor hun gebruikers mogelijk te maken hun platform te gebruiken? Het geld moet ergens vandaan komen.
Tintel @Kaasje1237 maart 2023 15:20
Maar de platform aanbieder verdient op deze manier dus meer dan de content makers. Dat is de omgekeerde wereld (die overigens steeds vaker gebruikelijk lijkt te zijn).

Als de platform aanbieder geld zou krijgen van de content makers. Dus net zoals het 'oude' internet zeg maar; je huurt webruimte voor bijv. een webwinkel en de webwinkel verdient zelf het meeste omdat deze ook de meeste moeite moet doen is dat prima lijkt mij.
En meer views => meer betalen aan platform maar meer ontvangen van of wel abonnee's op die content of Patreon of sponsors of adverteerders.

Nu zie je dus dat het is omgedraaid en de macht ligt daarnaast ook nog eens grotendeels (dus onevenredig veel macht) bij de platform houder.

Daarom noem ik het een omgekeerde wereld. Het is niet langer de producent die het meeste verdient ondanks dat deze het hardst moet blijven werken en ook nog eens het meeste risico loopt.
Tussen boeren (dus de boer zelf - niet de overkoepelende organisaties die soms bestaan) en supermarkten is ook zijn machtsverschuiving geweest. En samen met de macht verschuift dan ook de inkomstenstroom voor een groot deel.
Kaasje123 @Tintel7 maart 2023 15:46
Sja je bent als videomaker niet verplicht youtube te gebruiken hoor. Niemand vraagt je geld om er een video op te zetten. Die keuze maak je zelf en tijd stop je er zelf in. Als je het niet eens bent hoeveel geld je er aan over houdt dan ga je ander werk doen. Een youtuber is een nieuwe beroepsgroep geworden en als je het salaris niet goed genoeg vindt voor wat je doet dan neem je ontslag.
Tintel @Kaasje1237 maart 2023 17:33
Tja, maar die instelling is natuurlijk niet houdbaar "Tja, dan had je maar geen boer moeten worden als je vindt dat de supermarkt er rijk van wordt en je als boer op een houtje moet bijten". We hebben wel boeren nodig. En nu kan ik moeilijk zeggen "We hebben YT-ers nodig" :9
Maar het gaat mij ook niet om 'die arme YT-ers" maar meer om de ongelijke verdeling van 'macht'. We weten al lang dat monopolies slecht zijn voor de klant en het neigt toch aardig naar een monopolie.
CivLord @Tintel8 maart 2023 08:00
Je hebt in wezen gelijk. De platformaanbieder (of het nu Youtube, Bol.com, Amazon of Thuisbezorgd is) verdiend een onevenredig groot deel van de inkomsten voor het in stand houden van het platform, terwijl de contentmakers alle moeite doen om content te maken.
Wanneer ze zelf een site zouden maken, zouden ze alle advertentie-inkomsten zelf kunnen houden. Maar dan moeten ze wel zelf die site maken en onderhouden. Dan moeten ze ook zorgen dat er genoeg bezoekers komen, wat betekent dat ze zelf moeten adverteren en zichzelf op allerlei sites en forums bekend moeten maken.

Stel je voor dat alle Youtube kanalen aparte sites zouden zijn. Hoeveel verkeer zouden die genereren? Natuurlijk zouden een paar grote kanalen vanzelf bekend worden door aanbevelingen van kijkers etc. Maar de meeste kanalen kom je tegen wanneer je wat op Youtube zoekt, of als aanbeveling na het kijken van een video. Die kanalen zouden als zelfstandige website nauwelijks bezoekers trekken en hoewel de advertentie-inkomsten per bezoeker zeker hoger zouden zijn, zouden die sites per saldo met minder bezoekers en na aftrek van alle kosten minder inkomsten genereren voor de contentmakers dan nu op Youtube.

Youtube weet dat en berekent daarop de vergoedingen.

Vergelijk het ook met een groot winkelcentrum op een A-locatie. De huurprijzen voor winkeliers staan in geen verhouding met de moeite die het winkelcentrum moet doen aan onderhoud, schoonmaken aflossing van de bouwkosten. Maar door de locatie krijgen de winkels veel bezoeker en wanneer bezoekers voor winkel A binnenkomen is de kans groot dat ze ook even bij winkel B binnenwippen. Daardoor krijgen ze meer bezoekers dan wanneer ze een paar straten buiten het centrum zitten en voornamelijk bezoekers moeten trekken met advertenties.
Tintel @CivLord8 maart 2023 13:03
Ja, dat het werkt om onder een grote 'koepel' te zitten klopt wel en in beginsel kan dat ook kosten en moeite besparen maar je ziet telkens dat die kosten toenemen (omdat de marges van de aanbieder omhoog gaan) en het voordeel wegvalt maar men ook niet meer anders kan.

Want jouw voorbeeld van grote winkel centra geeft dat goed weer; door de enorme huren die de eigenaar van het centrum vraagt zijn de marges van de winkels erg laag en verhogen ze vaak zelfs de verkoopprijzen (van produkten die ook elders te krijgen zijn..). Gevolg: ze redden het niet en als de huurders (de winkels) wegtrekken komt het hele centrum in gevaar want mensen gaan niet graag naar een centrum met veel lege ruimtes. Gevolg: het hele centrum loopt leeg en wordt daarna gesloopt.

Zodra de machtspositie omslaat valt het voordeel [van gedeelde lasten] weg is mijn idee.
CivLord @Tintel8 maart 2023 15:01
Klopt. Maar het probleem blijft dat veel aanbieders buiten het platform niet genoeg klanten krijgen om de lagere kosten te kunnen dragen.

Een goed voorbeeld is bv. Thuisbezorgd. Dat begon als één van de eerste plekken in Nederland waar je met je (afhaal/ bezorg)restaurant in één keer een groot bereik had. Daarvoor moest je maandelijks overal in de stad flyeren. Thuisbezorgd rekende toen ook nog maar een paar procent van de bestelling als kosten. Door de hogere omzet waren de restaurants toen vrijwel altijd goedkoper uit met Thuisbezorgd. Later, toen iedereen meteen naar Thuisbezorgd greep en de flyers ongelezen bij het oud papier gingen, begon Thuisbezorgd de kosten te verhogen. Het laatste wat ik gehoord heb is dat Thuisbezorgd 14% van de bestelling rekende, maar dat is alweer een tijdje geleden, dat zal inmiddels hoger zijn.
De restaurants konden inmiddels niet meer terug. Zonder Thuisbezorgd kregen ze gewoon te weinig bestellingen binnen en flyeren was zinloos, omdat bijna niemand die flyers bewaarde. Die restaurants zitten dus in de greep van Thuisbezorgd en moeten de steeds hogere kosten accepteren en proberen deze door te berekenen.
(Zelf bewaar ik wel de flyer van mijn favoriete restaurants en veel geven je ook korting wanneer je direct bij hen bestelt.)
Tintel @CivLord9 maart 2023 09:00
Idd - nog een goed voorbeeld van verschuiving van gunstig alternatief [t.o.v. eigen invulling] naar wurggreep [door koepel organisatie].

Ik probeer ook zoveel mogelijk die organisaties te vermijden omdat ze echt onethisch gedrag lijken te vertonen.
Pablo @Kerngezond7 maart 2023 13:38
Het is letterlijk hun bussiness model.
HooksForFeet @Kerngezond7 maart 2023 13:41
Genoeg mensen en instanties die het willen. Mensen die geld proberen te verdienen met gratis (of betaalbare) media bijvoorbeeld. Of bedrijven die hun product willen verkopen. Mensen die graag goedkoop boodschappen doen zien de folders ook graag binnenkomen.
goDiegogo @Kerngezond7 maart 2023 22:32
Als alle reclame verkopers een ambachtelijk beroep, waar veel mensen tekort zijn, gaan uitvoeren lossen we heel veel problemen op.
Martijn033 @Kerngezond8 maart 2023 10:37
Het werkt. Daarom blijft het bestaan.
911GT2 @Wouterkaas7 maart 2023 13:42
Ik heb al jaren YT premium, ik ervaar de gesponsorde segmenten als storend verder heb ik geen reclame en dat is het me zeker waard.
Choppah1234 @911GT27 maart 2023 14:06
Probeer eens SponsorBlock als browser extensie. ;)
911GT2 @Choppah12347 maart 2023 14:50
Ik kijk bijna altijd op een iOS device.
MrMonkE @911GT27 maart 2023 14:27
Sommige kanalen weet ik al voor ze aan hun reclame beginnen.
Can just smell it.

* MrMonkE kijkt naar zijn rechtse pijl toets.
"speaking of " *clack* *clack* *clack* *clack* *clack* *clack* (Cherry blues)
Dat was 30 seconden op YT.

Tip voor skippers:
Die grafieken boven de progressbar dat zijn of slechte of goede stukken. Meestal reclames. :P
Andersoortige videos zijn het ook altijd de hoogtepunten. :o
Daarom zetten sommige kanalen het uit denk ik.
hoi3344 7 maart 2023 13:45
Ik keek laatst via de youtube app een filmpje op mijn android TV en kreeg werkelijk waar elke 5 minuten 2 reclameblokken van 15 of 30 seconden. Na dit 3 keer met ergenis te hebben gehad (dus ik was inmiddels 15 minuten in het filmpje) heb ik m'n tv uitgezet. Bekijk het lekker, dan maar weer via de PC met adblocker :X
Jay-v @hoi33447 maart 2023 14:14
Of je neemt gewoon een abonnement voor 7 euro :-).

Er staat wat mij betreft zoveel goede en unieke content op YouTube dat ik er graag voor betaal.
Verwijderd @Jay-v8 maart 2023 00:59
Nou nee. Ik ga niet betalen voor youtube, dus als het te hard ergert kijk ik gewoon geen youtube meer, of gaat de adblocker aan.
Henk-Bakker @Jay-v8 maart 2023 13:00
YT is beste abbo dat je je kunt permitteren.

Heb ook Spotify, Podimo en een tas aan streamingdiensten + een Adobe Lr+Ps.

Maar YT wint het qua prijs/prestatie met vlag en wimpel.
BiaggioLuciano @hoi33447 maart 2023 18:39
Moet je nagaan dat het op TV nog erger was/is met 1/4 of 1/3 van de zendtijd advertenties. Goed dat Adblock of ad-free abonnementen bestaan. Zonde van een ieder zijn tijd.

Edit: het was erger op tv, maar dat is dus veel minder geworden, zie bron van @bvdbos.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 24 juli 2024 21:53]

bvdbos @BiaggioLuciano7 maart 2023 19:05
max 20% ofwel 1/5...
Henk-Bakker 7 maart 2023 16:05
Ik betaal gewoon elke maand. Nergens last van. Ideaal.

Ik vind het een koopje, bibliotheek van Alexandrië was er niks bij.
Verwijderd @Henk-Bakker8 maart 2023 01:00
De bib van Alexandrië heeft natuurlijk wel een pak meer zinvolle content dan drie youtubes samen. Dat dan weer wel.
Henk-Bakker @Verwijderd8 maart 2023 12:56
Nou... dat is maar net wat je zoekt.

Mijn standpunt:

Met YT in de hand kun je 100% van alle MBO in Nederland succesvol volgen, 80% van alle HBO opleidingen en 30% van alle academische studies. Even los van stage en praktijkles uiteraard.

Het begin van mijn carrière deed ik zonder YT en internet.

Tegenwoordig heb ik OVERAL een antwoord op dankzij YT.
BiaggioLuciano @Henk-Bakker7 maart 2023 18:34
Mee eens, zeker als je geen voorkeur hebt voor een muziekdienst is YouTube Music mooi meegenomen.

Daarnaast, staan er op YouTube zelf soms betere kwaliteit video’s dan op streaming concurrenten.
Henk-Bakker @BiaggioLuciano8 maart 2023 12:58
Ik gebruik het echt ipv (les)boeken. Ideaal.

YT Music vind ik vreselijk, ik luister dan liever nog naar de (live)clips op YT zelf. Ik leun
te zwaar op de Spotify tools (en overweeg Tidal/Qobuz).

Geen idee eigenlijk of YT mijn verzameling aan streamingdiensten zou kunnen vervangen....
Kapotlood 7 maart 2023 13:39
Ik zie dat meer als een nadeel persoonlijk. Tegenwoordig gooit Youtube zo enórm veel reclame voor en tussen de video's in, dat het meer stoort dat je continue onderbroken wordt. Met regelmaat zit ik een video te kijken van ±10 minuten, met ongeveer 10-30 seconde aan niet-skipbare reclame vooraf, ongeveer en minstens 10 seconde aan reclame tussendoor.

Prima dat ze geld willen verdienen natuurlijk, het is en blijft een bedrijf met een winstoogmerk. Maar kan dat niet rondom de video? Of misschien een heel klein beetje genuanceerder i.p.v. die over de top lange reclames vooraf en tussendoor? Een Adblocker wordt zo wel heel interessant, al werken die jammer genoeg weer niet bij dit soort adds.
Gulli @Kapotlood7 maart 2023 14:45
Er zijn genoeg plugins te vinden die inline ads ook blokkeren. Ik heb op mijn laptop Firefox met Enhancer for Youtube erop, die haalt dat soort advertenties ook weg.
Kapotlood @Gulli7 maart 2023 15:23
Joh echt? Ik had er al een aantal geprobeerd (AdBlock Plus, Ghostery en nog enkele anderen), maar die lukte het niet in o.a. Safari op de Mac.
MrMarcie @Kapotlood7 maart 2023 18:41
Probeer deze eens dan: https://github.com/ajayyy/SponsorBlock
Kapotlood @MrMarcie7 maart 2023 22:13
Die ga ik snel eens proberen, beda it voor de tip!
Technomania 7 maart 2023 13:55
Minder reclames kan ik alleen maar toejuichen.
Gulli @Technomania7 maart 2023 14:47
En je denkt niet dat ze die inkomsten niet op een andere manier gaan proberen binnen te halen? In plaats van 2x20 seconden non-skippable ads krijg je gewoon 3x20 seconden non-skippable ads. Het is een glijdende schaal wat dat betreft, en Youtube is van Google, dat leeft voor advertentieinkomsten.
Technomania @Gulli7 maart 2023 14:53
Uiteraard zullen ze hun inkomsten wel op een andere manier binnen gaan halen. Toch ben ik redelijk positief over dit bericht.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Technomania op 24 juli 2024 21:53]


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