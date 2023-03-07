Ontwikkelaar stelt PS4- en Xbox One-versies Hogwarts Legacy weer uit, nu tot mei

Ontwikkelaar Avalanche Software stelt de PlayStation 4- en Xbox One-versies van Hogwarts Legacy nogmaals uit. Het spel moet nu op 5 mei verschijnen. Aanvankelijk moest de last-gen versie net als de meeste andere versies in februari uitkomen, maar dit was al uitgesteld tot april.

Op Twitter geeft Avalanche aan 'meer tijd nodig te hebben om de best mogelijke ervaring te bieden op alle platforms', maar het geeft verder geen details over de reden van het uitstel. Daarmee lijkt de verklaring op wat de ontwikkelaar zei bij het vorige uitstel, dat in december werd aangekondigd. Toen werd het spel van een verwachte release in februari uitgesteld tot 4 april. Die datum wordt dus nu verschoven naar 5 mei. De Switch-versie verschijnt voor zover bekend nog steeds op 25 juli.

Hogwarts Legacy is een roleplayinggame die zich afspeelt in de wereld van de Harry Potter-boeken en -films. Tweakers schreef eerder een review op basis van de Windows-versie van de game. Het spel is ook op de PlayStation 5 en de Xbox Series-consoles te spelen.

PS4- en Xbox One-versies van Hogwarts Legacy zijn weer uitgesteld

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 12:49 94

07-03-2023 • 12:49

94

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Reacties (94)

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JDx 7 maart 2023 12:51
Wat een hype rond dit spel, zie op Twitch ook overal, maar het ziet er voor deze tijd echt beroerd uit en voor mij ook echt niet leuk. Maar blijkbaar zijn er behoorlijk wat Harry Potter fans.
glydoscoop @JDx7 maart 2023 12:59
niet mee eens. op PS5 ziet het er erg mooi uit. Lekkere wereld met prachtige plaatjes op de bezem en ALLLES LEEFT een van de meest sfeervolle werelden die ik ken. Iedereen praat en reageert op je acties. overdag leeft het kasteel. Snachts de open wereld.
Jboy1991 @glydoscoop7 maart 2023 13:03
Precies dit, en je kunt personages volgen zonder dat ze in 1x verdwenen zijn wanneer zij door een deurlopen (stalken).

Ik heb er inmiddels 21 uren in zitten en ben nog maar op 38%. Dit komt ook voornamelijk omdat ik alles aan het verkennen ben en side-quests aan het doen ben.
Timmmeeehhh @Jboy19917 maart 2023 14:29
Precies, de wereld is erg levendig en er zitten ook erg veel dingen in waar je later pas achter komt die uitlokken ok bepaalde gebieden nogmaals te doorpluizen.
Vind soms de pacing er van wel enigzins jammer, zoals de spell om sloten mee te openen had wel iets eerder geïntroduceerd mogen worden waarna je daarna al gelijk op de hoede bent voor de beeldjes om het te upgraden, en zo zijn er nog meer van die dingen. Maar qua levendige wereld erg tof gedaan!
glydoscoop @Jboy19917 maart 2023 13:04
Helemaal mee eens. erg tevreden mee!

Smaken verschillen
JustRob @glydoscoop7 maart 2023 13:19
Grotendeels mee eens, het is echt fantastisch hoe ze de wereld interactief en levend hebben gemaakt, maar ik vind de interacties toch niet echt meer van deze tijd. Het is allemaal erg lineair en de keuzes die je in conversaties maakt hebben 0 effect op de outcome van het gesprek of verhaal. Karakters en emoties komen ook vrij 'houterig' over vergeleken met moderne story games.

Juist in deze wereld waarbij je 4 verschillende huizen hebt met hun eigen eigenschappen en typen mensen had ik verwacht dat je dit ook in de gameplay en het verhaal zou merken. Maar afgezien van het uiterlijk en een paar karakters/side quests maakt het geen zak uit welk huis je kiest.

De reden dat je de wereld ingezogen wordt is omdat het super herkenbaar is uit de films en boeken, echt gigantisch is, de gameplay genoeg variatie bevat én de vecht-gameplay echt heel goed is uitgedacht binnen de kaders van wizarding world.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 23 juli 2024 11:56]

needless to say @JustRob7 maart 2023 14:00
Reactie van een (zeer) casual gamer die het de game leuk vindt: Heb je voorbeelden van moderne story games waar dit beter op orde is? Dan kan ik ze alvast op mijn lijstje zetten.
JustRob @needless to say8 maart 2023 08:42
Detroit: Become Human staat hier voor mij met stip op 1. Daar zijn iets van >60 verschillende eindes mogelijk.

Maar andere voorbeelden:
https://gamerant.com/best-video-game-decisions-matter/
NightShadow22 @needless to say7 maart 2023 15:16
The Witcher
doobieters @needless to say7 maart 2023 15:18
Red Dead Redemption II
needless to say @doobieters7 maart 2023 20:01
Die vond ik ook leuk. Ooit beginnen spelen op een MBP 16 inch van 2019. Jammer genoeg waren de graphics net niet vlot genoeg om het boeiend te houden tot het einde. Misschien eens de PS5 versie op de kop tikken.
MissMe NL @needless to say8 maart 2023 00:37
Er is geen ps5 versie. Ps4 versie die op ps4pro modus draait.
vrow @needless to say8 maart 2023 13:43
Ik vind Life is Strange (deel 1) en Life is Strange: True Colors erg leuk!
Deel 2 heb ik ook gespeeld, maar dat deel had geen leuke/goede hoofdpersonen en was echt een heel stuk minder.

Deel 1 heeft het beste (verrassende!) verhaal, True Colors is natuurlijk een stuk mooier omdat het veel nieuwer is. Je kunt vele keuzes maken die allemaal effect hebben op het verhaal. Erg leuk voor de casual-gamer.
Tweakwondo @glydoscoop7 maart 2023 13:32
reageert op je acties, nou..
schiet random op een npc en er gebeurt niets.
ik heb mij prima vermaakt met de game maart echt levendig is het niet buiten de quests om
Astennu @glydoscoop7 maart 2023 13:35
Ziet er zeker niet slecht uit.
Ik vind alleen sommige dialogen nogal onnatuurlijk lopen maar verder is het best wel een aardig spel.
lucade2210 @JDx7 maart 2023 12:55
ziet er voor deze tijd echt beroerd uit
Hmm, mag ik vragen waar je het dan mee vergelijkt? Want ik vind het spel er dus wel zeker goed uitzien. Mooie effects, mooie omgeving, mooie gezichten (ogen soms beetje gek). Afgezien van wat performance issues is de game ontzettend mooi en tof!

[Reactie gewijzigd door lucade2210 op 23 juli 2024 11:56]

HKS-Skyline @lucade22107 maart 2023 13:17
Ik heb de game nog niet gespeeld, staat wel op mijn lijstje, maar ik snap wel wat JDx bedoeld. Het ziet er echt niet indrukwekkend uit vergeleken met andere games. Gezichtsuitdrukkingen zijn niet heel overtuigend, cutscenes zijn houterig, de wereld voelt statisch en sommige delen van de wereld zijn niet erg gedetailleerd. Vergeleken met wat ik tot nu toe van Final Fantasy 16 heb gezien ziet FF er echt beter uit om maar een voorbeeld te noemen. Kijk ook naar een game als Ghost of Tsushuma, naar mijn mening ook mooier en de wereld voelt veel levendiger aan. Ik snap de hype, en de game is niet slecht. Maar in technisch opzicht is hogwards legacy niet bijzonder.
Martin.Air @HKS-Skyline7 maart 2023 15:44
Ik zie wat je bedoeld, echter het 'levendig aanvoelen' van de wereld echt niet. Dit is een van de meest levendige werelden die ik gezien heb de afgelopen tijd. Levendiger dan Ghost of Tsushuma of de Horizon games. Dit hebben ze zeer duidelijk gedaan door een kleine wereld te gebruiken, hierdoor ligt alles veel dichter bij elkaar.
Je kan in het spel vliegen (bezem of mount) maar dit is eigenlijk niet nodig. Ik ben nu rond de helft van het spel en loop zo goed als alles, er is altijd nog wel iets te beleven. Zo worden ook pas spelelementen ontgrendeld terwijl je verder in het spel bent, waardoor dingen in het landschap opeens ook nuttig voor je zijn terwijl dat voorheen niet zo was.
Hierdoor zit er in elk deel van de map redelijk veel herontdekking.

De animaties hadden inderdaad beter gekund, ook erg awkward als je slecht nieuws brengt met een condolerende stem, maar wel een gigantische glimlach.
Maar ook de seizoenen zijn goed verwerkt, overall zeker een goede (ook technisch goede) game.
Mavamaarten @JDx7 maart 2023 13:13
Gek, hier ben ik het niet mee eens. Er is enorm veel moeite gestoken in de afwerking van alle omgevingen, alles vormt een mooi samenhangend geheel met prachtige gebouwen en decoratie. Grafisch gezien komt dat op een goede PC echt goed tot zijn recht.

Bij mij blijft het hangen als een van de weinige games van de laatste tijd die me heeft weten vast te houden. Geen copy-paste missies, geen microtransacties en DLC, gewoon een game die af is bij release en een leuk speelbaar geheel vormt. De enige frustraties die ik heb zijn kleine puntjes (zoals het steeds opnieuw moeten kiezen van je outfit nadat je een nieuw/betere hoed of sjaal vindt), geen game-breaking of immersion-breaking zaken.
A64_Luuk @Mavamaarten7 maart 2023 13:41
Dit. Wat me ook wel een beetje stoort is dat je maar 4x4 spells kunt instellen als snelkeuze. Da's namelijk net te weinig en dus moet je best vaak de boel opnieuw instellen om handig bij de goede spreuken te kunnen. En dat vele wisselen maakt dan weer dat die muscle memory niet zo snel wil komen.

Op de PC zou die snelkeuze best 5 spreuken breed kunnen zijn (snap dat dat op consoles niet handig is). Een vijfde rij zou ook handig zijn.
lordawesome @A64_Luuk7 maart 2023 14:03
Het is inderdaad niet handig. De spreuken herladen langzaam in een gevecht, waardoor meer dan 4 spreuken gebruiken een voordeel oplevert. Nu kun je er 4 gebruiken, wisselen, en dan moet je vlug kijken hoe de andere 4 zijn ingedeeld. Acht slots was al een stuk handiger geweest. En goed te doen met de cijfers 1 t/m 8 bovenaan het toetsenbord. Of desnoods 1 t/m 4 en F1 t/m F4.

De makers laten toetsenbordgebruikers nu worstelen met een controlleroptimalisatie. En het is niet dat er multiplayer in het spel zit, waardoor ze de spelers van voordelen hoeven te behoeden. Het is gewoon luiheid van de developer.
Mooraalkikker @JDx7 maart 2023 12:56
Ik heb het spel zelf gespeeld en ben geen Harry Potter fan tot op het bot, maar heb de films wel gezien en paar boeken gelezen.

Wat mij vooral bijblijft van deze game is dat het spel gewoon af was en geen gare microtransacties had. Gewoon een spel met een verhaal dat je kan beleven.

Had echt het gevoel om weer eens een game te spelen en het is lang geleden dat ik ook echt een game heb uitgespeeld.

En ja, het is niet het beste spel ooit (verre van zelfs) maar wel wel gewoon echt heel tof om te spelen. Vond het grafisch ook gewoon goed in mijn beleving
Iblies @Mooraalkikker7 maart 2023 13:18
en geen gare microtransacties had.
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het zo positief wordt ontvangen.

Je kunt het spel spelen zonder echte druk en als je het leuk vind prima, als je het niet leuk vind verlies je ook niks.
vrow @Iblies8 maart 2023 13:47
[...]

Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het zo positief wordt ontvangen.

Je kunt het spel spelen zonder echte druk en als je het leuk vind prima, als je het niet leuk vind verlies je ook niks.
Nouja, als je het niet leuk vindt, dan ben je toch wel 70 euro lichter?!
Ik snap wat je bedoelt te zeggen hoor en je moet altijd reviews lezen voordat je een spel koopt, maar om nou te stellen dat als je het spel toch niet leuk vindt, je geen geld kwijt bent, dat klopt niet helemaal.
Of heb je een gedownloade versie...... :+
Yzord @JDx7 maart 2023 12:58
Het gaat ook meer om de immersie van het spel. Dat je zelf een leerling mag zijn. Mijn zoons gaan er helemaal in op in het spel. Persoonlijk heb ik er ook niets mee, maar als je Harry Potter fan bent snap ik best dat dit spel leuk is voor ze.
dengregg @Yzord7 maart 2023 14:27
het verhaal haalt me net uit die immersie. Volgens het aantal wizards volgens de oorspronkelijke lore zou je in je eentje tussen 1/3de en de helft van de volledige wizard populatie uitgemoord hebben tegen het einde...
Psycho_Mantis @JDx7 maart 2023 13:15
Als je de PS5 op de verkeerde modes zet (performance) dan ziet het er inderdaad niet uit. Maar op RTX-mode is het prachtig.
MissMe NL @Psycho_Mantis8 maart 2023 00:33
RTX op ps5 is alleen mooi als je in Hogwarts zelf loopt maar er buiten heb je er niets aan. Daarom zet ik het op fidelity. Omdat die modus hogere resolutie heeft. Plus zonder RTX is hogwarts nog steeds prachtig.
Metallize @Psycho_Mantis7 maart 2023 13:22
Of het is wachtten op de PS5 Pro , en je kan dan alles in 4k Ray tracing @ 60fps draaien :Y)
Ethelind @JDx7 maart 2023 14:43
Het kan ook zijn dat mensen de "Motion blur", "Chromatic abberation", "Vignette" en "Film Grain" options aan hebben staan. Dit maakt het voor mij idee inderdaad minder mooi. Deze opties staan standaard aan in dit spel, zodra je het uit zet ziet alles er een stuk beter uit.
Bliksem B @Ethelind7 maart 2023 18:00
Film grain zorgt er tevens in Streams ook voor dat het beeld wazig wordt. Door de compressie die je hebt op veel kleine bewegende deeltjes.
Soccer98 @JDx7 maart 2023 15:56
Deze volg ik niet helemaal. Wat ik wel vind is dat vooral personages er matig uitzien. Al heb ik vooral het idee dat dat de Hogwarts-studenten zijn, waarbij het lijkt alsof ze allemaal door de generic character creation zijn gehaald. Volwassen personages, zoals Professor Fig en die oom van Shallow, zien er juist weer heel goed uit.

De omgevingen zijn echt bizar mooi vind ik. Op dat gebied is Hogwarts Legacy de eerste game die in de buurt van Red Dead Redemption 2 komt.
MissMe NL @Soccer988 maart 2023 00:21
Er zijn absoluut wel mooiere open wereld games. Maar de sfeer is echt fantastisch. Daarbij is Hogwarts zelf alleen wat gedetailleerder en nog wat andere gebieden maar de wereld zelf is grafisch absoluut niet de mooiste.
Nephalem82 @JDx7 maart 2023 12:56
Speel het ff op de pc met alles max, ziet er geweldig mooi uit hoor.
godlike02 @JDx7 maart 2023 13:05
Nog een duit in het zakje. Ik heb er ook veel plezier in.
Ze zetten de sfeer van de wereld goed neer en gaan rariteiten.
Hooguit dat ik het soms wat lastig kan vinden om de objectives goed te relateren maar dat is gameplay dan beeld en plezier.
Groningerkoek @JDx7 maart 2023 13:08
Ik vindt het een leuk spel en beleef er voldoende plezier aan. Daarnaast vindt ik een goed verhaal belangrijker dan de beste graphics.

En niets te maken met Harry Potter fan zijn, Ik heb alleen de 1e film gezien :P
Xm0ur3r @JDx7 maart 2023 13:08
...maar het ziet er voor deze tijd echt beroerd uit...
Nou het is maar wat je standaarden zijn blijkbaar. Mijn vriendin speelt het naast mij terwijl ik The Witcher 3 next gen speel en het ziet er net zo goed uit en af en toe ook veel beter. Terwijl ik alles op Ultra speel en zij alles op High.
Waswat @JDx7 maart 2023 13:12
Niet helemaal mee eens. Ik ben geen harry potter fan ofzo, maar ik vind de omgevingen er toch wel prachtig uit zien. Misschien met de gezichten van de personages kan ik me nog inzien dat je het niet zo geweldig er uit vind zien, maar om het beroerd te noemen, mwah nee.
computerjunky @JDx7 maart 2023 13:27
Het ziet er gewoon goed uit. Niet geweldig maar zeker niet slecht. Dat is gewoon onzin. Het doet niets onder voor red dead redemption of een Assassin's creed map.
Wat wel heel slecht is is de prestaties voor deze graphics. Dat is gewoon niet in lijn met de graphics. De fps is echt belabberd voor het grafische wat je krijgt.
A64_Luuk @JDx7 maart 2023 13:33
Zo beroerd ziet het er zeker niet uit, en de wereld is gigantisch en vol met leuke details. Het verhaal is ook echt volwaardig, ik vind het heel leuk. Raad het aan iedereen om mij heen aan.

Klein beetje Potter fan zijn helpt zeker, maar is absoluut niet nodig om het een hele leuke game te vinden.

Ik volg ook niet helemaal de grafische problemen die veel mensen ervaren. De boel staat bij mij op maximale settings (met raytracing en ja, wel met DLSS) op een UWHD resolutie. Da's niet megahoog, maar ik heb dan ook "maar" een 3060. Diezelfde 3060 geeft geen kik, spel draait echt prima.

[Reactie gewijzigd door A64_Luuk op 23 juli 2024 11:56]

Snarewin @JDx7 maart 2023 14:18
Sorry maar spel is steengoed, en ziet er ook super uit op de ps5 / pc.. Zelfs als je geen harry potter fan ben zit het spel uitstekend in elkaar is mischien wel 1 van de betere open wereld games door middel dat ze druppel gewijs steeds nieuwe dingen introduceren op deze manier blijft het spel leuk, teven het hele kasteel handcrafted waar je al uren mee bezig ben te ontdekken is brilliant
Ricmaniac
@JDx7 maart 2023 14:37
Geweldig spel juist. en vind het echt ontzettend mooi grafisch. Kan me alleen inderdaad niet voorstellen hoe dit naar old gen nog zou moeten komen dus vermoed dat daar ook het probleem van de delays zit. dat ze het niet goed genoeg geoptimaliseerd krijgen voor die apparaten. Zonder dat zij daar nu details over durven te geven.

Inmiddels 55 uur in de game zitten en ben nog lekker aan het doorspelen.
Redneckerz @JDx7 maart 2023 14:45
Met 16 jaar aan Tweakers-ervaring had ik een betere reactie verwacht dan ziet er beroerd uit., eens te meer omdat flagrant onwaar is.

En als je dan toch die opmerking maakt, met wat vergelijk je het dan en met welk platform?
Hulleman @JDx7 maart 2023 15:21
Op de PS5 ziet deze game er echt goed uit. Wederom uitstel voor de last-gen beloofd niet veel goed. Ben sowieso benieuwd hoe deze game op de last-gen en vooral de switch gaat draaien. Wordt qua laadtijden ook echt een sippe bedoening. Soms moet de game nu al eventjes laden op de current-gen in bepaalde omgevingen.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 11:56]

BroWohsEdis @JDx7 maart 2023 15:03
Is al snel tegenwoordig, zelfde met een Elden Ring.
Hulleman @BroWohsEdis7 maart 2023 15:25
Als je dit beweert dan heb je Elden Ring waarschijnlijk niet gespeeld. De beste game van 2022, wellicht wel de beste open wereld game ooit, kun je niet daarmee afdoen. Jij kunt het niet leuk vinden, net als dat ik Harry Potter geen reet aan zou vinden. Dat maakt HP of Elden Ring niet slecht.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 11:56]

BroWohsEdis @Hulleman7 maart 2023 16:17
Heb Elden Ring wel gespeeld maar vond het niet veel speciaals. Van een matige PC port tot constant repeterende enemies en dungeons, een matig verhaal met verwarrende quests in een saaie open world.
Ik vind niet dat Elden Ring ook maar enigzins in de buurt komt van games als RDR2, Witcher 3, Skyrim, Ghost of Tsushima. God of War of Zelda en helemaal geen aanspraak maakt op de beste open world game ooit.
Hulleman @BroWohsEdis7 maart 2023 16:21
Jouw mening, dan kun je alsnog niet zeggen dat het geen goede game is. Ik vind RDR2 een gedrocht van een spel, maar zie wel dat het een stukje kunst is wat R* gemaakt heeft.
Jeroenzer @JDx7 maart 2023 13:22
voor deze tijd... Welke game ziet er volgens jou dan wel up to date uit voor deze tijd?
MissMe NL @Jeroenzer8 maart 2023 00:29
Ik vind hfw grafisch mooier maar de sfeer is wel super gedaan in HL. Ook het ontdekken vind ik in HL erg leuk gedaan. Grafisch is HL okee maar de sfeer is perfect. Dat maakt HL echt een mooie game. En ben geen eens een HP fan. Heb alleen de films gezien🤣

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 23 juli 2024 11:56]

Oon @JDx7 maart 2023 15:22
Dan weet ik niet waar jij kijk, als je dit spel op medium graphics speelt kan he gewoon mee met alle andere recente AAA-releases, en als je de graphics omhoog gooit (met of zonder DLSS) is het een van de mooiere spellen die ik recent heb gespeeld.

Er zijn weinig spellen waar zoveel leven in zit
Venix1990 @JDx7 maart 2023 15:29
Ziet er prima uit en is erg levendig en leuk.
Misschien hou je er niet van? Dat kan..
Lorenzo. @JDx8 maart 2023 08:47
Ik ben geen HP fan maar ik heb mij echt vermaakt en Twitch doet deze game echt geen justice door de compressie, 4K naar 1080p verkleining en niet HDR kunnen streamen. En het is echt leuker als je zelf speelt. Kortom, schrijf de game niet meteen af, leen hem anders van iemand.
MissMe NL @Clevergyno8 maart 2023 00:24
Inderdaad dit. Ik vind HL geweldig en ben geen HP fan. Maar het is absoluut niet de mooiste open wereld game van de afgelopen tijd. Maar de sfeer is wel echt goed. Dat maakt het een erg goede game.
Atilim 7 maart 2023 13:05
Ik ben eerder nieuwsgierig naar de Switch versie en welke compromises de developer moet sluiten om het werkend te krijgen.
Edgenumber @Atilim7 maart 2023 13:45
:+ spoiler, beelden switch versie gelekt :+

https://tinyurl.com/2p6p2x2c

Maar ik vind het vaak wel knap wat ze uit de switch weten te persen.
MissMe NL @Edgenumber8 maart 2023 00:16
Wanneer is iets knap? Een game die onstabiel tussen de 10 en 30 fps draait noem ik niet knap. Echt alles op low met stabiele 30fps kan ik accepteren maar is niet knap.
HanG-BuiK-ZwijN @Atilim7 maart 2023 14:16
Op de Switch zijn meerdere uitstekende games verschenen die met de juiste en goede optimalisaties Prima werken. Ik verwacht dat HPHL op de switch met meerdere downgrades te maken krijgt op het gebied van Shadow resolution , Level of Detail , belichting en resolutie om er een paar te noemen.
Enkele voorbeelden met eigen ervaring die op de Switch als een soort 'last gen' ervaring bizar goed werken zijn Bioshock Collection, metro exodus en Crysis 1 (werkt imo aardig met gyro aiming). 30fps ? ja maar wel met 99,99% consistentie.

HPHL Zal vermoedelijk 30fps worden op de switch maar ze krijgen van mij alle tijd om dat perfect te krijgen. Vermoedelijk zal de xbox one en ps4 en hun Pro modellen ook 30fps worden maar met meer detail en hogere resoluties. Een lagere resolutie met 60fps zie ik niet gebeuren maar hoop doet leven zullen we maar zeggen.
Atilim @HanG-BuiK-ZwijN7 maart 2023 14:26
Mijn vergelijkmateriaal is Pokemon Scarlet en als ik kijk hoe scarlet aanvoelt, ben ik oprecht nieuwsgierig wat er nog uit te halen valt.

Gevechten voelen redelijk vlot aan in hogwarts, maar goed je kan daar vast ook wel iets op verzinnen.
sfc1971 @HanG-BuiK-ZwijN7 maart 2023 14:36
Je lijstje is natuurlijk wel aardig oude spellen. Noem eens een spel van deze generatie dat goed draait?
Th_mas @sfc19717 maart 2023 15:09
The Witcher 3, Assassins Creed Black Flag, No Man’s Sky..

Als je met “deze generatie” XBSX of PS5 spellen bedoelt dan is dat een nogal oneerlijke vergelijking.
sfc1971 @Th_mas8 maart 2023 06:41
Geen van allen spellen van deze generatie. Zelfs voor vorige generatie oudere spellen, the Witcher 3 is alweer 8 jaar oud.

En natuurlijk bedoel ik met deze generatie, deze generatie. Hogwarts Legacy is een spel van nu, niet van 8 jaar geleden.
MenN 7 maart 2023 13:06
Jammer, maar beter dat ze een fatsoenlijke versie afleveren die gewoon goed draait op deze platformen. Wachten moest ik toch al voor deze versie, dan maken die paar extra weken ook niks meer uit.
Linksquest Moderator Spielerij
7 maart 2023 13:11
Als je tot zo lang hebt kunnen wachten, dan is een maandje extra wachten ook gene ramp, vooral als je dan een stabielere game krijgt.
Sp3ci3s8472 7 maart 2023 13:25
Ik vermoed dat doordat het spel nogal zwaar is op de cpu dat dit ervoor zorgt dat ze nog wat extra werk te verzetten hebben. De cpu cores gebasseerd op de Bulldozer architectuur zijn namelijk niet de snelste.

Beter dat ze wat langer hier aan werken dan dat het onspeelbaar is.
slijkie 7 maart 2023 14:58
Ik vermoed dat ze geen Cyberpunk taferelen willen hebben met hun spel. Beter goed optimaliseren zodat de spelers op die platformen er ook van kunnen genieten.
Formuleboy 8 maart 2023 02:16
Zolang ze een goede game afleveren met de beloofde ervaring vind ik het uitstellen niet zo erg, mede doordat het maar een maandje langer is. Liever een goede game te laat, dan een crappy game op tijd.
frank131331 7 maart 2023 13:27
Dit bewijst dat het tijd wordt de PS4/Xbox One achter ons te laten. Alle resources die hierin gestoken worden zijn echt hoge kosten posten (optimalisatie ect). Hopelijk wordt vanaf nu (releases eind 2024 en later) "current gen only"
r4ve @frank1313317 maart 2023 13:37
Waarom?
Zolang het de release op de "current gen" niet tegenhoudt lijkt het me geen enkel probleem dat het ook op de vorige generatie wordt uitgebracht. Niet iedere gamer heeft voldoende geld (of zin) om altijd maar de nieuwste generatie console te hebben, en voor hen is het fantastisch dat er nog steeds nieuwe games worden uitgebracht.
Dat er extra kosten worden gemaakt is een risico wat de ontwikkelaar zelf moet inschatten.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @frank1313317 maart 2023 14:48
Het bewijst helemaal niet wat je beweert dat het bewijst. Als een developer denkt dat het ontwikkelen van een lastgen-versie meer oplevert dan het kost, dan zal die developer dat doen. Zoals in dit geval. Blijkbaar zijn het die hoge kosten van jou dus gewoon waard.
Mellow Jack @frank1313317 maart 2023 15:06
Ik speel m'n games liever op de switch dan m'n xbox ;)
Groningerkoek @frank1313318 maart 2023 13:10
De vorige generatie echt achter ons laten gaat voorlopig niet gebeuren, daarvoor staan er veel te veel van die dingen bij de mensen thuis.
targaryanwolf @frank13133112 maart 2023 23:49
Ik snap je punt echter zou ik wel een PS5 willen bestellen nu die weer te krijgen is, alleen durf ik die gok van een slordige €600,- niet aan gezien de PS5 al in november 2020 op de markt is gekomen.

Zoals Sony al vaker heeft laten zien bij hun consoles komen er gedurende de lifecyle nieuwere en/of beter versies van op de markt. Ik wacht dan liever tot er een Pro oid op de markt komt, wat de waarde van een launch model PS5 zal doen laten kelderen op de 2e hands markt.

Daarbij God of War Ragnarok ziet er zeker zeer strak uit op een PS4PRO.
Ventieldopje @frank1313317 maart 2023 14:05
En dan maar lui worden zodat dingen niet meer geoptimaliseerd hoeven worden want de hardware trekt het toch wel?

Ik heb een aardige PC maar met sommige settings merk ik echt op de gekste momenten framedrops. Daarbij ziet het er grafisch nou ook weer niet zo fantastisch uit (zeker niet met raytracing aan).

Deed mij dus al vermoeden dat er nog een hoop op te poetsen valt voordat dit naar de PS4 zou komen maar een patch voor de PC zou ook welkom zijn imho ;)
Wolfos
@Ventieldopje7 maart 2023 14:22
"Lui worden" kan je ook zien als "tijd besparen". Momenteel duurt het 6 jaar om de gemiddelde AAA game te ontwikkelen. Als nieuwe hardware dat omlaag kan brengen dan graag.
oef! @Ventieldopje7 maart 2023 16:35
PS4 en Xbone zijn ondertussen 10 jaar oud, de prestatiebeperkingen van die systemen werkt door in de ontwikkeling voor current gen consoles en moderne pc's. Veel current gen games zijn simpelweg last gen games met hogere grafische settings.

Multiplatform games zijn nu al niet echt geoptimaliseerd op Xbox (of pc, want DirectX), of het nu de vorige of huidige generatie is. PlayStation 5 releases presteren over het algemeen wat beter terwijl de hardware zelf ietsje minder krachtig is dan Series X.

Als een game als dit matig presteert op current gen dan ben je eigenlijk al voorbij het punt dat je het op last gen wil uitbrengen. Optimalisatie gaat ook maar zover.
oef! @retrotical7 maart 2023 22:16
Niks fanboy. Ik heb xboxen en playstations. Als je DF bekijkt zie je dat xsx recentelijk iets slechter presteert in games terwijl dat niet zo zou moeten zijn.
MissMe NL @retrotical8 maart 2023 00:09
Idd ga je eerst verdiepen voordat je fanboy roept. Ik heb ook beide consoles maar de ps5 is hierdoor mijn main geworden. Ik had als eerste een xsx omdat ik ook zo dacht. De xsx is op papier krachtiger in praktijk blijkt toch de ps5 beter te presteren. Licht er trouwens aan welke grafische modus je gebruikt. Maar HL draait op dit moment het beste op de ps5(draait ook niet perfect op 60fps trouwens). Zelfs PC heeft grotere problemen.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 23 juli 2024 11:56]

jazzozo 7 maart 2023 17:28
Het zou me niks verbazen als de last-gen versies toch plots worden gecancelled. Warner Bros. heeft daar als uitgever wel een handje van. Zie bijvoorbeeld een aantal van hun titels op PS4 en Xbox One van rond 2015. Daar zouden aanvankelijk ook nog versies voor PS3 en Xbox 360 van komen, maar zijn toen stilletjes gecancelled.
Bliksem B @jazzozo7 maart 2023 17:59
Dat lijkt me sterk. Je kan deze al pre-orderen in de PSstore. De deluxe versie zit deze standaard in. Hij lijkt nu bijna klaar te zijn.
Groningerkoek @jazzozo8 maart 2023 13:08
Zou zakelijk gezien een slechte beslissing zijn, deze versie wordt namelijk al maanden verkocht en is gegarandeerd een economisch succes.

Daarnaast wil ik het geld terug van mijn digitale deluxe editie als ze dit doen, want die heb ik gekocht zodat we thuis op alle consoles het spel kunnen draaien.
BlackEyedAngel 7 maart 2023 15:38
Deluxe Edition met gratis zakdoekjes :P

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