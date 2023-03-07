Ontwikkelaar stelt PS4- en Xbox One-versies Hogwarts Legacy weer uit, nu tot mei

Ontwikkelaar Avalanche Software stelt de PlayStation 4- en Xbox One-versies van Hogwarts Legacy nogmaals uit. Het spel moet nu op 5 mei verschijnen. Aanvankelijk moest de last-gen versie net als de meeste andere versies in februari uitkomen, maar dit was al uitgesteld tot april.

Op Twitter geeft Avalanche aan 'meer tijd nodig te hebben om de best mogelijke ervaring te bieden op alle platforms', maar het geeft verder geen details over de reden van het uitstel. Daarmee lijkt de verklaring op wat de ontwikkelaar zei bij het vorige uitstel, dat in december werd aangekondigd. Toen werd het spel van een verwachte release in februari uitgesteld tot 4 april. Die datum wordt dus nu verschoven naar 5 mei. De Switch-versie verschijnt voor zover bekend nog steeds op 25 juli.

Hogwarts Legacy is een roleplayinggame die zich afspeelt in de wereld van de Harry Potter-boeken en -films. Tweakers schreef eerder een review op basis van de Windows-versie van de game. Het spel is ook op de PlayStation 5 en de Xbox Series-consoles te spelen.