Naughty Dog maakt systeemeisen pc-versie The Last of Us Part 1 bekend

Gameontwikkelaar Naughty Dog heeft de systeemeisen voor de pc-versie van The Last of Us Part 1 bekendgemaakt. Een pc heeft minstens 16GB aan ramgeheugen en een ssd met 100GB vrije opslagruimte nodig om aan de minimumvereisten te voldoen.

Wie de game op lage grafische presets, op een resolutie van 720p en aan 30fps wil draaien, dient minstens over een AMD Ryzen 5 1500X of een Intel Core i7-4770K te beschikken. De grafische kaart moet in dat geval ook minstens een AMD RX 470 (4GB) of een RX 6500 XT (4GB) zijn. Als de game op een resolutie van 1080p en aan een framerate van 60fps moet draaien, met hoge grafische presets, is er minstens een AMD Ryzen 5 3600X- of een Intel i7-8700-cpu nodig. De grafische kaart moet dan minstens een AMD RX 5700 XT of RX 6600 XT, Nvidia RTX 2070 Super of RTX 3060 zijn. Deze grafische kaarten moeten volgens Naughty Dog minstens over 8GB-vram beschikken.

Zodra gamers het spel op 1440p of een 4k-resolutie willen spelen aan 60 frames per seconde, is er minstens 32GB aan werkgeheugen nodig. Als er op een resolutie van 1440p wordt gemikt, dient een pc minstens over een AMD Ryzen 5 5600X- of een Intel i7-9700K-cpu te beschikken. De grafische kaart moet dan minstens een AMD RX 6750 XT zijn, of een Nvidia RTX 2080 Ti. Wie de game op 4k wil spelen, moet over een AMD Ryzen 9 5900 X- of een Intel i5-12600K-cpu beschikken. De gpu’s moeten dan minstens een AMD RX 7900 XTX of een Nvidia RTX 4080 zijn.

De pc-versie van The Last of Us Part 1 zal AMD FSR 2.2 en Nvidia DLSS ondersteunen, maar ook VSync en frame cap-opties bevatten. Spelers kunnen volgens ontwikkelaar Naughty Dog in het instellingenmenu van de game ook diverse andere grafische instellingen wijzigen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de textures, schaduwen en reflecties. Het spel ondersteunt ultrawide-monitoren met een beeldverhouding van 21:9 en 32:9. Er is ondersteuning voor 3D-audio en gamers kunnen gebruikmaken van de DualSense-controller, DualShock 4-controller of andere invoermethodes.

De pc-versie van The Last of Us Part 1 zou normaal op 3 maart 2023 uitkomen. Ontwikkelaar Naughty Dog liet vorige maand echter weten dat de game op 28 maart zal uitkomen. De ontwikkelaar zei de extra tijd nodig te hebben om de game te kunnen verbeteren. The Last of Us Part 1 verscheen in 2013 voor de PlayStation 3 en kwam later ook naar de PlayStation 4. In de game moeten de personages Joel en Ellie zien te overleven nadat een gemuteerde schimmel menselijke gastheren verandert in agressieve wezens. Sony kondigde vorig jaar een remake van de game aan, die in september voor de PlayStation 5 verscheen.

Systeemvereisten The Last of Us Part 1
Systeemvereisten The Last of Us Part 1

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-03-2023 10:40 154

11-03-2023 • 10:40

154

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The Last of Us Part I

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Reacties (153)

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Verwijderd 11 maart 2023 11:19
Ik vind de eisen voor 4K wel erg hoog, dergelijke hardware zit ook niet in een NextGen console (PS5/XSX).
Komt over alsof er een easy port gemaakt is van de PS omgeving naar de PC.
Dat moet toch efficienter kunnen lijkt mij...

Heb zelf een i9 12900K met een 3090Ti, kan me niet voorstellen dat die game niet in 4K op mijn systeem soepel zal draaien.
Carlos0_0
@Verwijderd11 maart 2023 11:35
Het voordeel is wel dat een console een heel licht OS heeft, geen achtergrond taken etc wat windows wel heeft.
Het is gewoon gemaakt om het spel te spelen en meer niet, alle performance van de hardware kan naar het spel.
prop_dynamic @Carlos0_011 maart 2023 12:56
Je CPU doet bijna niks qua achtergrond taken, en op 4k ben je gelimiteerd door je GPU, niet je CPU. Waarschijnlijk is het gewoon een slecht geoptimaliseerde port. Een high-end PC blaast een PS5/XSX gemakkelijk uit het water qua specs, ze hebben vaak geoptimaliseerde games voor consoles waardoor het lijkt alsof ze beter presteren met mindere hardware.
Slckaer @prop_dynamic11 maart 2023 15:53
Ik verwacht niet dat het een slechte port zal zijn. Voorafgaande titels als: spider-man, horizon, God of war, Returnal, Death Stranding, Days Gone zijn allemaal prima ports.

Ik hoop dat ze ray-tracing hebben toegevoegd, dan zijn de hoge systeemeisen te verklaren :)
prop_dynamic @Slckaer11 maart 2023 17:30
Ja dat is ook mijn verwachting, zonder hogere settings dan PS5 met RT zou 4k@60 fps met een 4080 duiden op een slechte port. Ik hoop dat direct storage ook eens een ding wordt bij dit soort games, dan hoef je niet oneindig shaders te laden in je RAM geheugen zoals bij Hogwarts Legacy. Er zijn tegenwoordig zat machines die het supporten en het is 1 van de troeven die Sony houdt met de PS5.
supersnathan94 @Slckaer11 maart 2023 23:24
Maar voor minimum specs?

Het artikel spreekt duidelijk over minimale eisen. Ray tracing vind ik geen minimal requirement.

Een 4080 heeft een dikke 4,5 maal de rekenkracht van een PS5 dus 4K 60Hz zou geen enkel issue moeten zijn. Als dat het minimum is voor alleen de dubbele framerate gaat er echt iets niet goed.
RiverThomas @supersnathan9413 maart 2023 14:46
Tja da's leuk dat dit artikel het minimaal noemt, maar Naughty Dogs aankondiging is erg duidelijk dat dat de eisen zijn voor *maximale* settings (ultra) in 4k.
supersnathan94 @RiverThomas13 maart 2023 15:58
Ja dat merkte ik ergens anders ook al op, tweakers is daar niet heel duidelijk in (door het woord “minstens” te gebruiken). Lijkt daarmee minimum specs te betreffen.

Edit: nog ff verder uitgezocht. Naughty dog koppelt resolutie helaas aan fidelity settings waarbij je dus vier niveaus krijgt.

Het zijn dus geen “minimum eisen” om het speelbaar te krijgen op een bepaalde resolutie/framerate met dezelfde fidelity, maar requirements voor een “fidelity level”.

De 720P preset is dan ook met verder alles op low en de 4K direct op ultra. Das toch jammer want waarschijnlijk werkt de combinatie 4K60 met high ook prima op een 3080 of 4070 en dat zijn kaarten die toch al gauw €500 minder kosten.

Een 3080 kost op dit moment €850-900
Een 4070-TI €900-1000
Een 4080 €1300-1500

Zie ook deze afbeelding: https://prod.assets.early...26c8ce62891559e5e621f.jpg

De 7900XT gebruikt ook nog FSR voor de 4K preset.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 22 juli 2024 17:17]

SiNNeR-Ism @Slckaer12 maart 2023 08:22
Meen gelezen hebben dat RT niet in de game zal zitten bij launch. Er is niet bekend of dit later nog zal worden toegevoegd.
holoduke51 @prop_dynamic12 maart 2023 01:32
Het is net als Android en Apple. een IPhone is ten allen tijden sneller en efficienter omdat het speciale chips heeft waar software op geschreven wordt. Een Android is meer een all purpose apparaat waar generieke software op draait die middels meerdere software lagen toch op verschillende hardware kan draaien.
Dat is ook bij consoles zo. Een PS5/XSX is in de praktijk sneller dan een gemiddelde game pc, doordat een spel specifiek voor die hardware is gecompileerd. Op een pc praat je direct tegen Vulcan/DirectX drivers. Op een console kan je (hoeft niet) direct met de hardware praten.
Verwijderd @holoduke5112 maart 2023 13:01
Apple heeft het tegendeel wel bewezen, met hun m chips haal je betere performance in een windows vm dan het native te runnen op microsoft hun eigen devices. Het is duidelijk in deze situatie vrij duidelijk dat als dit de requirements zouden zijn dat het een slechte port is. Ze kunnen echt beter optimaliseren.
audiofieltje @Verwijderd13 maart 2023 00:42
Je kan ook gewoon een ps5 kopen in plaats van klagen, je mag al blij zijn dat naughty dog uberhaupt games port naar pc, naar mijn meningz
Kaasje123 @audiofieltje13 maart 2023 09:21
Dus we mogen niet klagen wanneer een developer broddelwerk aflevert als het gaat om slechte optimalisatie? 8)7
Verwijderd @audiofieltje13 maart 2023 11:22
Hoe weet jij of ik een playstation bezit of niet? Sony heeft hier besloten om een game voor de 2de keer te remasteren en deze keer hem uit te brengen voor de pc. Als ze dan een goede game zouden afleveren, zou dit de playstation verkoop kunnen stimuleren, maar als het een cashgrab wordt, dan is dit niet positief.
cmegens @prop_dynamic12 maart 2023 14:05
Die ps5 draait dan ook niet native op 4K. Als je hier FSR aan zet zul je ook wel met minder uit komen.

Sowieso appels met peren vergelijken, want je weet de graphics settings op de ps5 niet. Maar het zal ongetwijfeld niet alles op ultra zijn.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 17:17]

supersnathan94 @cmegens13 maart 2023 16:53
Voor de prijs van 1 van de genoemde GPUs kun je 3 PS5s kopen. Ik verwacht dus veel meer in termen van kwaliteit dan dat ze nu waarschijnlijk neer gaan zetten.
audiofieltje @prop_dynamic13 maart 2023 00:40
Je mag al blij zijn dat je uberhaupt ps5 naughty dog games krijgt, je had ookgewoon een console kunnen kopen ;-). Ik heb beiden, dus nooit een issue met gamez

[Reactie gewijzigd door audiofieltje op 22 juli 2024 17:17]

JEROENrgfgf @prop_dynamic13 maart 2023 09:55
Het lijkt niet of er beter wordt gepresteerd met (op papier) mindere hardware. Alles wat in de hardware zit wordt eruit gehaald door die optimalisatie van de software. Als dat op pc gedaan zou worden zou het minstens net zo goed draaien met mindere hardware. De hele samenhang van hardware en software bij consoles is wat het zo’n mooi apparaat maakt. De absolute cijfertjes van de hardware zeggen niet zoveel in de praktijk als je het apparaat ook gebruikt waar het voor gemaakt is, gamen. Om dezelfde grafische prestaties op pc te krijgen heb je een hele dikke game pc nodig terwijl je met een veel lichtere pc af zou kunnen als je puur de rekenkracht zou vergelijken.
Wolfos
@prop_dynamic13 maart 2023 14:06
PC's laten enorm veel prestaties liggen omdat ze zichzelf niet zo laten optimaliseren als consoles. De low-level toegang die ontwikkelaars op consoles hebben is er niet, en was die er wel dan had je op andere hardware weer een probleem.
Je kunt op een PC nou eenmaal niet alleen voor een specifieke GPU optimaliseren.

De vorige consoles hadden hele zwakke hardware, dus toen was het niet zo'n punt. Maar deze generatie consoles is veel krachtiger en dan merk je dus echt hoeveel effect die extra optimalisatie heeft.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 17:17]

supersnathan94 @Wolfos13 maart 2023 16:58
PC's laten enorm veel prestaties liggen omdat ze zichzelf niet zo laten optimaliseren als consoles. De low-level toegang die ontwikkelaars op consoles hebben is er niet, en was die er wel dan had je op andere hardware weer een probleem.
Je kunt op een PC nou eenmaal niet alleen voor een specifieke GPU optimaliseren.
Oh? Het punt van DirectX is toch juist dat je tegen dezelfde API aan zit te babbelen als die van de xbox? En daarmee dus dezelfde “low-level” toegang als die xbox? Valt dus weinig echt voor te optimaliseren anders dan wat performance targets voor wat GPU series. Dus zeg een recente “RTX kaart” (2xxx, 3xxx, 4xxx) een AMD series (5xxx, 6xxx, 7xxx) en Intel ARC zien we dan wel weer?

Nu zeggen ze: “pak de duurste kaart die je je kunt bedenken en dan kun je mogelijk op 60FPS locked spelen”.
Wolfos
@supersnathan9413 maart 2023 17:32
DirectX12 op de Xbox heeft Xbox-specifieke extensies. Ook zijn er een heleboel micro optimalisaties die je alleen kunt doen wanneer je specifieke target hardware hebt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 17:17]

supersnathan94 @Wolfos13 maart 2023 19:52
Tuurlijk kun je micro opstimalisaties doen, maar dat betekent niet dat als je dat niet kunt doen je er maar een gpu tegenaan moet smijten die letterlijk 5 keer de rekenkracht heeft en 3 keer zoveel kost als het andere apparaat in zijn geheel.

Het punt van micro optimalisaties is dat je net ff wat meer uit de hardware kunt persen. Het verschil tussen locked 60FPS en een “af en toe toch 59” 60FPS
Verwijderd @Carlos0_011 maart 2023 11:45
Je Console doet tegenwoordig ook genoeg op de achtergrond.

De door jou genoemde overhead van Windows, leunt wellicht wat op RAM & CPU. Zeker niet op een GPU.
Windows draait immers prima op een low-end Intel Integrated GPU van je CPU bijv.
batteries4ever @Carlos0_011 maart 2023 13:46
Wat voor OS run jij dat kennelijk op je GPU leunt, want dat is op 4K beslist de beperkende factor - tenzij je een 4090 gecombineerd hebt met een 10 jaar oude CPU of zo...
EnigmaNL @Carlos0_011 maart 2023 23:53
Dat gaat al 2/3 generaties niet meer op.
Freakiebeakie @Carlos0_012 maart 2023 11:41
plus het is 1 systeem waar ze het voor hoeveel te optimaliseren, nu moet het op elke pc draaien, en ik ga er van uit dat het er grafisch beter uit zal zien op een pc met een 3090ti dan op een console.
87Dave @Verwijderd11 maart 2023 14:39
PC versie heeft typisch wel een texure quality optie een stuk hoger dan console gaat. Maar daarvoor heb je meteen een pak meer VRAM nodig op de GPU. PS5 had dacht ik ongeveer 10GB aan beschikbaar om als VRAM te gebruiken, dus als je daar echt over wil, moet je meteen een pak hoger gaan.

NVidia hun opzettelijke planned obsolecence met lage VRAM op kaarten, helpt ook niet natuurlijk en betekent dat je meteen bij de hoogste modellen uitkomt om toch vlot goed over de 10GB te gaan.
batteries4ever @87Dave11 maart 2023 18:16
Gelukkig bestaat daar dan weer een drieletterige oplossing voor...
batjes @87Dave12 maart 2023 06:12
Vorig jaar nog discussies gehad dat meer dan 8gb vram echt super zinloos was en als je ging upgraden met enige toekomstbestendigheid, het verstandig was om voor 12gb of 16gb vram te gaan.

De marketing van Nvidia is zelfs onder tweakers sterk genoeg om ze de coolaid te laten drinken.
Verwijderd @batjes12 maart 2023 07:49
Klopt, draai maar eens een monitoring programma van je video kaart en je zult zien dat 9 van 10 keren nog eens niet de helft wordt gebruikt van je vram.
batjes @Verwijderd12 maart 2023 15:49
Ik monitor met Adrenaline zo'n beetje elke nieuwe grafische game die ik speel. GPU heeft wat issues met overhittende VRM's.

Windows wil tijdens afspelen 4k youtube en hier op tweakers reageren al meer dan een gb. South Park Fractured But whole wil 3gb. BF2042 zit al op 4GB in het hoofdmenu en in een potje rustig voorbij de 5GB.

En dan speel ik op 1080p@60fps en BF2042 op medium settings. Ik ben blij dat ik voor de 8GB versie gegaan ben, ken er een paar die de RX580 4gb hebben/hadden :) wat een verschil in pixels/performance, als we clockspeeds matchen. 4GB is al een paar jaar niet meer van deze tijd. 8GB is al een bottleneck bij de maximum settings, al zal je er op 1080p@60fps nog niet snel tegen aan lopen (Spider-man, SCUM en paar anderen gaan voorbij de 6GB.)
Sn0wblind @87Dave12 maart 2023 03:48
Onzin met die planned obsolecence, het GVram op bijvoorbeeld een 3080RTX is uitermate snel, in combinatie met de directstore zou het geen issue meoten zijn.
ItalianStyle @Verwijderd12 maart 2023 07:49
Maar de console doet ook niet 4k. En ik denk dat de grafische kwaliteit van de PC versie nog wat hoger is.
Slaiter @ItalianStyle12 maart 2023 08:52
Behalve dan dat het zou gaan om minimale eisen per resolutie en dan zijn die relatief hoog. Ze moeten de optie low en medium eruit hebben gesloopt, waardoor alleen high en ultra nog aanwezig zijn.
supersnathan94 @Slaiter12 maart 2023 10:25
Ik denk het ook. Deze eisen doen mij veel meer denken aan high en ultra dan aan medium. Voor minimum eisen zijn dit echt stevige specs namelijk.

4K gaming is best een dingetje, maar dit is wel erg heftig. RAM requirement van 32 gig? Klinkt als heel veel high res textures die gepre-load worden voor snelle kopieer actie naar GPU.
Hapsap @Verwijderd11 maart 2023 13:48
Misschien omdat dit native 4k is en consoles gebruik maken van upscaling?
Hulleman
@Hapsap11 maart 2023 15:58
De PS5 draait deze game in native 4K, maar dan op 30fps. Er is een 40fps mode, maar niet locked 40fps
Metallize @Verwijderd11 maart 2023 11:56
Als men de game goed optimaliseert dan zal 16gb genoeg moeten zijn
Hulleman
@Verwijderd11 maart 2023 15:57
De PS5 draait deze game ook niet op native 4K 60fps, maar op 30fps. Scheelt natuurlijk nogal.
supersnathan94 @Hulleman11 maart 2023 20:29
Scheelt in wat?

Want aan ram en vram zal het marginaal zijn (de textures inladen moet toch).

Qua rekenkracht sure. Dan snap ik de GPU eis, maar kijkend naar wat een PS5 aan GPU power heeft dan is een 4080 wel ff andere koek. Die heeft bijna 5x de rekenkracht.

Een 3070 heeft al het dubbele van de PS5 aan ruwe Tflops dus dat zou exact genoeg moeten zijn om 1:1 60FPS te kunnen doen. Je gaat me dan niet vertellen dat er nog een keer een dikke factor twee aan overhead bovenop komt. Dan heb je echt helemaal niks gedaan aan optimalisaties.
Hulleman
@supersnathan9411 maart 2023 23:32
Ruwe tflops schalen nooit één-op-één. Daarnaast zal de game beter draaien op de PS5 dan op een gelijkwaardige pc.
batjes @supersnathan9412 maart 2023 06:17
4080 kan wel 5x de power hebben, op papier. In de praktijk valt de kracht van Nvidia best wel mee. Je moet die power wel optimaal weten te gebruiken. Games doen amper tot niets aan optimalisatie voor zulke high end kaarten.

Optimalisatie alleen al kan gewoon meer dan 2x aan performance schelen, dan doet die 4080 het nog maar 2,5 keer zo goed. 30 fps vs 60fps is nog maar 1,5 keer.

En dat is de GPU alleen. En dan zijn die consoles qua hardware een heel stuk efficiënter dan gelijkwaardige hardware in een pc.

Ruwe tflops heb je geen bal aan in deze discussie.
supersnathan94 @batjes12 maart 2023 09:22
Games doen amper tot niets aan optimalisatie voor zulke high end kaarten.
Normaal gesproken zou ik het helemaal met je eens zijn, maar we hebben het hier nu over een MINIMUM EIS.

Een GPU die op zichzelf minstens 2x een PS5 kost la minimum dan ga ik toch vrGen stellen over het waarom. Dat je niet optimaliseert voor een 4080 als je met een 3060 op 120fps komt (1080P) dan snap ik dat wel, maar nu is het het minimum al vet hoog.
Grauw @Verwijderd11 maart 2023 17:55
Een mogelijk architectureel voordeel wat consoles hebben tov PCs is dat de CPU en GPU het geheugen delen, waardoor er niet data heen en weer gekopieerd hoeft te worden als de CPU iets met de GPU data buffers wil doen.

Als de game daar gebruik van maakt dan kan dat bij een PC port voor hogere systeemeisen zorgen.
supersnathan94 @Grauw11 maart 2023 20:32
Hoezo? PCs hebben tegenwoordig toch ook gewoon direct memory APIs?
drdelta @supersnathan9412 maart 2023 04:45
De eerste game die dat ondersteund is Forspoken, en die is eind januari uitgekomen.
oef! @Verwijderd11 maart 2023 16:46
Die 4k geldt zo te zien voor ultra settings, consoles zitten eerder op een mix van low, medium en high.

De game draait gewoon goed op je systeem maar je moet niet verwachten dat je alles maximaal op kan schroeven en dan nog goede performance haalt.
supersnathan94 @oef!11 maart 2023 20:32
Ik vraag mij of deze game DLSS en aanverwanten gaat ondersteunen, want als dat niet het geval is gaan heel veel mensen die niet soepel kunnen draaien.

We hebben het hier immers wel over minimum eisen he. Dus alles op ultra is dan veelal al niet het geval, want dan is het gewoon een recommended spec voor maximale fidelity en immersion.

Ik vind dit voor een minimum echt heel hoog.
ricardo89 @supersnathan9412 maart 2023 07:33
Staat gewoon in het artikel.

"De pc-versie van The Last of Us Part 1 zal AMD FSR 2.2 en Nvidia DLSS ondersteunen, maar ook VSync en frame cap-opties bevatten."
supersnathan94 @ricardo8912 maart 2023 09:24
Dan is het heel raar dat je minimaal een HIGH end kaart nodig hebt om ook maar iets te kunnen. Heeft tweakers niet gewoon de recommended specs als minimum eis gepakt?
ricardo89 @supersnathan9415 maart 2023 08:51
Heb je het artikel überhaupt wel gelezen.

"Wie de game op lage grafische presets, op een resolutie van 720p en aan 30fps wil draaien, dient minstens over een AMD Ryzen 5 1500X of een Intel Core i7-4770K te beschikken. De grafische kaart moet in dat geval ook minstens een AMD RX 470 (4GB) of een RX 6500 XT (4GB) zijn. "

Volgens mij zijn dat geen high end kaarten. En in de afbeelding eronder wordt bijvoorbeeld een gtx1050ti genoemd. Deze in combinatie met FSR2.2 haal je net 30fps mee op low settings. Dus je hebt geen HIGH end kaart nodig om te kunnen spelen.
supersnathan94 @ricardo8915 maart 2023 11:34
Check mijn overige reacties ook even.

Naughty dog heeft fidelity gekoppeld aan resolutie in de requirement matrix. Als je native 1440P wil spelen kan dat waarschijnlijk ook prima op een 1050 TI maar dan dus met preset low.

De eis voor 4K neemt dan ook direct ultra settings mee terwijl High waarschijnlijk ook prima werkt. Het is dus geen hard minimum om het speelbaar te maken.

In andere woorden 4K60 werkt ws ook op een €500 goedkopere kaart zolang je niet ultra gebruikt. Prima, maar het artikel zelf spreekt niet over de graphic presets en alleen over resolutie. De context van de afbeelding is dus vrij noodzakelijk om die nuance aan te kunnen brengen.
whiner @oef!11 maart 2023 19:42
Gelukkig maar. Als er iets nutteloos is op een pc is alles op ultra zetten. Het verschil tussen high en ultra is met bewegende beelden haast niet zichtbaar, maar het heeft wel een flinke impact op de fps.

Dat de consoles hier goed op finetunen is prima.
mac1987 @Verwijderd11 maart 2023 19:41
Ik denk dat dat wel meevalt. Als je kijkt naar de eisen voor 1080p60, dan schurken die aardig tegen een PS5 of Xbox Series X aan. Laten die consoles op quality/fidelity/RT/etc. settings bij moderne spellen nu vaak op iets boven 1080p60 of 4k30 draaien.
B-Bandit @Verwijderd11 maart 2023 19:43
Vaak zie je dat de console versie op low/medium draait. Dus als je die specs vergelijkt valt het weer mee.
Soliest @Verwijderd13 maart 2023 09:51
Toevallig heft Gameranx er net een filmpje over uitgebracht.

https://www.youtube.com/w...RyBRs&ab_channel=gameranx
Heav_y_Fun @Verwijderd13 maart 2023 13:00
Vreemd dat jij je daar zorgen over maakt.
Systeemeisen voor 4K bijvoorbeeld is enkel voor Ultra preset setting.

Iemand die verstand heeft hoe een PC werkt en hoe je een AAA game het best kunt instellen zou die preset nooit gebruiken.
Uw PC en zelfs die van mij met, (10850K + 3080 12GB + 32GB RAM), om 60FP te behalen op 4K hoef je enkel custom bijna alles op high te zetten, en schaduwen op medium, en je zult met gemak +60fps behalen.

Tussen Ultra of High settings zie je het verschil bijna niet! Ultra settings zou je enkel mogen instellen bij games waarin uw Systeem overkill voor is.

Met die boven genoemde settings behaal jij met uw systeem rond de 90FPS en met mijn systeem ruim boven de 60fps.

En trouwens, dit gaat om een port, en is mss niet optimaal genoeg, laten wij hopen dat ze na de release de game verder optimaliseren, des te beter dan, ook voor degenen met een minder snelle PC. ;)
poing 11 maart 2023 10:52
Zat ik te twijfelen tussen 32 en 64Gb RAM, toch voor 32Gb gegaan. Moet ik nu lezen dat dit een minimum aan het worden is op 1440p of 4k
arbraxas @poing11 maart 2023 11:01
Dat betwijfel ik, Xbox en ps5 zit op 16GB. Dat blijft nog wel even een beperkende factor. Heb zelf 32gb en echt nog nooit gezien dat ik ook maar in de buurt van vol geheugen kom.
Dan heb ik swapfile uitstaan en standaard ook al ramdisk van 4 GB.

Ook de cpu eisen slaan nergens op, met 4k resolutie zit er gewoon geen verschil in fps tussen bijvoorbeeld een 3950x of 5950x. Heb serieus gekeken of het nut had om naar de 5XXX serie te upgraden. Antwoord is nee.Blijft je videokaart gewoon de bottleneck. In mijn geval een 6900XT.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 17:17]

field33P @arbraxas11 maart 2023 11:22
Het verschil is dat de PS5 en Series X weer minder rekening hoeven te houden met achtergrondapplicaties (daarentegen is die 16GB wel een grote pool die zowel als werkgeheugen als videogeheugen dient)
phray @arbraxas11 maart 2023 12:38
Ps5 (en xbox) hebben hele snelle ssd met custom hardware om bottlenecks te voorkomen waardoor ze niet zoveel werkgeheugen nodig hebben (Dit heeft Mark ook gezegd)

Hier kan je op pc niet van uitgaan en heb je daarom meer ram nodig om te compenseren voor slome opslag.
arbraxas @phray11 maart 2023 18:27
Tot op heden heb ik echt nog geen problemen gehad met welke ps5 port op de pc dan ook.
Mijn verwachtingen zijn dan ook dat 4k gewoon gaat werken met deze.
ItalianStyle @phray12 maart 2023 10:58
PC'S hebben juist snelle opslag.
phray @ItalianStyle12 maart 2023 18:23
Pc's worden op veel plekken nog gebottlenecked door abstractie lagen in de software. Directstorage moet dit gaan verbeteren maar adoptie hiervan is laag omdat een groot deel van pc gamers nog op slimme hdd of sata ssd's zitten.
Wolfos
@ItalianStyle13 maart 2023 13:48
Of niet. Er zijn duizenden mogelijke combinaties.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 17:17]

jaaoie17 @arbraxas11 maart 2023 12:00
Ik game op 1440p. Ben van een 3900x naar een 5800x3d gegaan. Had een gigantische boost in callisto protocol. Oke tis wel 1440p.
SkyStreaker @arbraxas11 maart 2023 13:14
Eensch, bij een APU wil je dat nog gaan meerekenen (naast zo laag mogelijk true latency en (sub)-timings), maar bij gewone spellen. o.a. die van Naughty Dog op de PC.

Een lijst met een overzicht van gebruik van systeemgeheugen a.d.h.v. bijv. grafieken zou nog best wel eens interessant kunnen zijn.

Edit: voor de gein 3 triple-A games opgestart, tegelijk lopend-> ME3 LE (met community textures), Witcher 3 CE (4.01) en God of War. Resultaat 13,5GB nodig. Het is mij dan ook oprecht een raadsel waar de 32GB vandaan komt.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 17:17]

Cybergamer @arbraxas11 maart 2023 14:23
offtopic:
[quote]
Dan heb ik swapfile uitstaan en standaard ook al ramdisk van 4 GB.
[/quote]

Waarom zou je dat nog doen? Tegenwoordig heeft dat geen toegevoegde waarde meer. In de tijd van 32-bits Windows kon je er inderdaad nog wel winst mee behalen, maar nu?
supersnathan94 @arbraxas12 maart 2023 10:27
Heb zelf 32gb en echt nog nooit gezien dat ik ook maar in de buurt van vol geheugen kom.
Dit is dan ook de eerste game die ik tegenkom die 32gig als minimum opgeeft. Zou me niks verbazen als ie dus wel degelijk een gig of 20-24 gebruikt met ultra textures. Wordt voor streaming wel een dingetje.
prop_dynamic @poing11 maart 2023 13:03
Dit is voornamelijk omdat er geen support voor Direct Storage wordt aangeboden bij dit soort games, net als bij Hogwarts Legacy. Als gevolg mag je alles in je RAM geheugen laden om de snelheden hoog te houden. Een slechte trend die snel mag worden doorbroken voor de PC markt door dit soort kaliber games.
batteries4ever @prop_dynamic11 maart 2023 18:20
Nou ja, dat is dan wel weer een voordeel voor de console: je weet wat erin zit en waar je mee aan de slag kunt als ontwikkelaar. Voor de PC kan dat "van alles en nog wat zijn" en voor alles weer een uitzondering maken is ook lastig. Dus een extra if/else voor PCs met en zonder Direct Storage wordt gewoon weer een beetje lastiger!
prop_dynamic @batteries4ever11 maart 2023 19:22
Aangezien de spellen op de PS5 vaak standaard direct storage hebben, is het denk ik meer werk om voor PC een extra methode toe te voegen die dit niet support en een kleine moeite om de oorspronkelijke code te behouden.
batteries4ever @prop_dynamic11 maart 2023 19:59
Maar dan heb je dus PCs waarop dit niet werkt vanwege substandaard SSD. Er is een reden waarom bij de consoles alleen bepaalde SSDs zijn toegestaan.
prop_dynamic @batteries4ever11 maart 2023 23:51
Daar zijn hele gemakkelijke checks voor. Hier eentje van Microsoft zelf: https://www.pcgamer.com/c...ectstorage-support-today/
Wanneer je SSD niet voldoet, is er support voor de shader loading in RAM, die ze nu zeer waarschijnlijk hebben geimplementeerd voor The last of us part I.
Aionicus @prop_dynamic12 maart 2023 16:51
Het probleem is dat we zijn omgegaan van we bouwen games voor de PC en porten die naar de console's dat het nu grotendeels eerst console is en daarna pas de pc.

Als gevolg zijnde is de kwaliteit van de pc ports altijd ondermaats, veel bugs en zit je soms in bepaalde menu's nog met controller screenshots of knoppen die nog A genoemd worden tijdens tutorials terwijl je gewoon de spatiebalk gebruikt etc.
johanneslol @poing11 maart 2023 11:02
Je kan beter even kijken naar de screenshot eronder.. 16 GB is minimaal en 32 is aanbevolen.
poing @johanneslol11 maart 2023 11:35
32Gb als je op 1440p of 4k wil spelen, wat je toch met een nieuwe (dure) pc wil doen (dit type game). Ik heb het niet over een oudere pc, waarbij je dan wel genoegen neemt met 1080p.
loki504 @poing11 maart 2023 11:47
Maar dan is 32 toch prima? Mocht er over 2 jaar bv ooit een game komen die wel meer als 32 gig nodig heeft kan je altijd nog upgrade. 64 gig voor gaming pc is echt overkill.
qbig1970 @poing11 maart 2023 23:54
Als een game 16,9 GB nodig heeft... ( ik noem maar wat ) dan ga je niet 24GB in je pc zetten maar een meervoud van 2! Dus niet 16GB maar 32GB!
Ook als een game 16,1GB nodig heeft of, nou ja, je snapt het wel!
lordawesome 11 maart 2023 11:14
Geen woord over POV. In het screenshot en het filmpje is de pov weer bedroevend laag. Alsof je door een toeter kijkt.

Het probleem is dat console pov's zijn ontworpen voor 3 meter afstand. Maar zodra je op monitor afstand gaat zitten, voelt het onnatuurlijk.
eilavid @lordawesome11 maart 2023 11:34
In deze game is er op de PS5 versie een slider voor camera distance, neem aan dat in de PC versie deze er ook is :)

[Reactie gewijzigd door eilavid op 22 juli 2024 17:17]

lordawesome @eilavid11 maart 2023 13:41
Ah, dat klinkt goed! Dank je.
CyBeR @lordawesome11 maart 2023 11:39
fov.
Skiddie @lordawesome11 maart 2023 12:42
POV : Point Of View
First person (CoD), 3rd person (The Witcher), fixed camera (Resident Evil)

FOV : Field Of View
This might be the one you want......
Tweaklie @lordawesome11 maart 2023 14:39
Bedoel je FOV?
Bierbal 11 maart 2023 11:51
Ik heb wel zin in deze game. Lees er veel over in verschillende media. Het is ook zo dat er nu een serie is uitgebracht, gebasseerd op dit spel.
Wat ik me afvraag, welke volgorde is beter: Eerst het spel spelen of eerst de serie, of andersom?
xoniq @Bierbal11 maart 2023 13:16
Ikzelf vind het interessanter om de serie eerst te kijken, ze wijken wel wat af, en spel bevat meer “doe het zelf” zaken. Ik denk eerder dat het spel spelen de serie eerder verpest dan andersom.
MissMe NL @xoniq11 maart 2023 21:42
Of juist andersom. De serie is sws niet beter dan het spel. Door eerst de serie te kijken word je niet meer verrast in het spel. Je moet juist de beste medium (in dit geval het spel) eerst spelen.

De serie is eigenlijk grotendeels goed omdat het eer doet aan het bronmateriaal met wat extra toegevoegde karakter ontwikkeling.
Winst @Bierbal11 maart 2023 17:16
Omdat ik het (eerste) spel vele malen beter vind dan de serie, zou ik iedereen het spel als eerste laten spelen omdat de eerste indruk het belangrijkst is.
Hulleman
@Bierbal11 maart 2023 23:38
Eerst het spel spelen. De serie vind ik juist daarom zo goed. Kan me wel voorstellen dat de serie anders op momenten wat hak op de tak kan aanvoelen.
burgt 11 maart 2023 10:49
Deze zal wel een enorme boost krijgen door de serie die nu op HBO staat, beste game verfilming ooit ( verhaal leent zich er natuurlijk ook goed voor).
cPT.cAPSLOCK @burgt11 maart 2023 11:04
Anekdotisch, maar voor mij geldt dat wel. De console games nooit aandacht gegeven omdat ik exclusief PC speel. De serie gaan kijken en die vind ik erg vet. Dus nu ook de release en reviews van de PC port aan het afwachten.
SpazzII @burgt11 maart 2023 13:23
De game uitbrengen voor PC geeft waarschijnlijk voornamelijk een boost aan de verkopen. Ik, en ik vermoed velen met mij, hadden de game graag eerder gekocht als hij voor PC beschikbaar was geweest.
De boost die de serie aan der verkopen geeft kan je mogelijk beter meten aan de verkopen van de originele variant.
Ladiesman777 @burgt11 maart 2023 11:25
Eerder meer 1 op 1 kopie. Maar HBO heeft goed werk geleverd. Lijkt me zeer moeilijk zoiets goed op tv te krijgen . Apocalyptische wereld etc.
Byron010 @Ladiesman77711 maart 2023 11:37
Het is zeker geen 1 op 1 kopie, in de serie zit bepaalde backstory die je in de game niet meekrijgt (het hele verhaal van bill & frank is anders), en ook zijn er genoeg dingen die in het spel gebeuren overgeslagen in de serie. Ik heb de laatste aflevering nog niet gezien, maar bijvoorbeeld het hele gevecht rond de dam is volledig overgeslagen in aflevering 6 en 7, terwijl dat wel is wanneer ik het zou verwachten.
centr1no @Byron01011 maart 2023 13:05
backstory die je in de game niet meekrijgt
Ik heb de game nooit gespeeld maar was door de hele hype en de vele opmerkingen over hoe goed het verhaal wel niet was redelijk nieuwsgierig geworden naar de serie. De eerste 2 afleveringen bouwden de boel mooi op, laten je kennis maken met de karakters en de wereld en er gebeurd gewoon veel.
En dan krijg je dat verhaal van Bill en Frank dat maar liefst zowat de hele aflevering duurt en werkelijk niets aan het verhaal van de 2 hoofdpersonen toe voegt.

Ik vroeg me uiteraard af hoe dat verhaal in de game zat, als cinematic flashback of misschien zelfs dat je tijdelijk met een ander karakter speelt, maar het blijkt, op een verwijzing na, gewoon helemaal niet in de game te zitten.

Aflevering 7 was ook compleet nutteloos in het verhaal. Ja het geeft wat diepgang, maar draagt wederom niets bij aan het lopende verhaal van de 2 hoofdpersonen.
Dit seizoen van de serie heeft maar 9 afleveringen en de makers hebben om e.o.a. reden besloten dat (tot nu toe) 2 daarvan volledig besteed moesten worden aan irrelevante gebeurtenissen die de flow en anticipatie breken.
Dit soort afleveringen heb ik tot nu toe alleen gezien bij series met 20+ afleveringen per jaar die al seizoenen lang draaien en van gekkigheid niet meer weten hoe ze de serie interessant moeten houden of als introductie voor een spin-off.

Afgezien van deze rare afleveringen vraag ik me nog steeds af waar al die lovende woorden op gebaseerd zijn. Misschien heb ik al te veel films, series en boeken gezien maar niets van de serie is tot nu toe echt bijzonder of origineel, soms zelfs enorm cliché en zeker qua spanning had ik meer verwacht.

De serie heeft mijn verwachtingen voor de game in ieder geval behoorlijk getemperd.
goudvisblub @centr1no11 maart 2023 16:50
Grappig dat je dit vindt. Zijverhalen zoals deze voegen naar mijn idee juist enorm veel toe aan het universum waardoor de hoofdkarakters zich bewegen. Ik zou de serie juist minder interessant hebben gevonden als het weer de zoveelste rollecoaster ride naar het einde zou zijn geweest - zoals tegenwoordig zo vaak het geval is.

Jij vindt deze aanpak blijkbaar niks, maar ik ben heel blij dat dit soort vertragingen er in zitten, en dat je het nu vaker ziet bij series en films. En wat was de aflevering met Bill & Frank geweldig. Echt. geweldig. Een voorrecht om dit mee te krijgen.

[Reactie gewijzigd door goudvisblub op 22 juli 2024 17:17]

centr1no @goudvisblub12 maart 2023 03:57
als het weer de zoveelste rollercoaster ride naar het einde zou zijn geweest
Zoals de game is.

Ik heb absoluut niets tegen verdieping of zijwegen. Integendeel. Ik ben gewend in boeken meerdere parallel lopende verhaallijnen en vertakkingen tegen te komen. Maar die gaan ergens heen.
Maar dat doet die aflevering helemaal niet en ik vind het bijzonder vreemd dat ze heel aflevering 3 van maar 9 gebruiken om feitelijk niets toe te voegen aan dat universum. Het is op zichzelf best goed en ontroerend maar ik vind het zoals het nu in de serie zit een waardeloze aflevering.
en dat je het nu vaker ziet bij series en films
Kun je daar voorbeelden van geven?
MissMe NL @centr1no11 maart 2023 21:31
Aflevering 7 was juist helemaal niet nutteloos voor de karakter ontwikkeling. Aflevering 7 was namelijk de DLC left behind (zo heet ook de aflevering). En dus ook laten ze zien dat Ellie lesbisch is. Wat ook een belangrijke ontwikkeling is voor Ellie.

Ook al vind ik de serie wel goed het is natuurlijk niet beter dan het spel. En als je de serie niets vind en daardoor het spel niet gaat spelen dan is dat best zonde.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 22 juli 2024 17:17]

centr1no @MissMe NL12 maart 2023 04:15
Ik zie niet hoe de seksualiteit van Ellie relevant is voor het verhaal. Het maakt werkelijk totaal geen verschil of ze hetero of lesbisch is.
En zelfs al was het relevant dan is het nog steeds absurd dat ze daar een hele aflevering voor moesten gebruiken.

Het verhaal van Bill en Frank voegde niets toe maar was op zichzelf staand nog ontroerend. Aflevering 7 was niet eens dat en ook nog eens vreselijk voorspelbaar. Ik heb me in ieder geval behoorlijk in moeten houden om niet naar het einde te skippen voor het kleine beetje actie.
En als je de serie niets vind
Dat is het 'm nou net. De serie is helemaal prima als je die 2 afleveringen er uit laat en het verhaal gewoon door laat lopen.
Ze hadden met die 2 verhalen makkelijk wat anders kunnen doen zodat ze er beter ingepast hadden zonder de flow te onderbreken of als bonusafleveringen toe kunnen voegen zoals de Japanners met Anime de OVA's hebben.
ItalianStyle @centr1no12 maart 2023 08:01
De aflevering van Bill en Frank voegde wel wat toe, in de game had Joe het er vaak over en vond brieven van Bill en Frank, Joe ging er naar op zoek. In de film zie je eindelijk meer over hun leven.
centr1no @ItalianStyle12 maart 2023 18:19
Sorry maar ik neem aan dat je Joel bedoelt i.p.v. Joe en de serie i.p.v. film?

Dat Joel het in de game het ergens over heeft gehad is leuk voor de insiders, maar zegt mij helemaal niets.
Als kijker van de serie ging die aflevering over 2 volslagen vreemden waar Joel een paar keer op bezoek is geweest en die op het eind dood zijn. De connectie met de hoofdrolspelers is minimaal, de invloed op het verloop van het verhaal is minimaal.
Als kijker van de serie heb je geen idee wat je van de volgende aflevering kunt verwachten.
De opvolgende afleveringen zijn dan weer lineair tot de flow weer onderbroken wordt met een uur durend en flinterdun verhaaltje dat volgens de reactie boven mij blijkbaar alleen bedoelt is om te benadrukken dat Ellie lesbisch is.

Zoals ik al zij; het is een vreemde keuze om er een complete aflevering aan te besteden in een serie van maar 9 afleveringen.
Maar als ze dan toch die keuze hebben gemaakt om meer 'inhoud' te geven in de serie, waarom dan niet een aflevering over de broer van Joel en wat die beleeft heeft? Die leeft tenminste nog en heeft meer invloed op het verhaal dan Bill, Frank en Riley bij elkaar. Of over de mensen die in die ondergrondse bunker(?) hebben gewoond maar verdwenen waren toen de hoofdpersonen er kwamen. Of dat oudere koppel waar ze binnen vallen.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 22 juli 2024 17:17]

ItalianStyle @centr1no12 maart 2023 19:51
In de game gaat het wel wat verder enkel dat Joe het ergens over heeft gehad. Smaken verschillen.
old_spice @ItalianStyle13 maart 2023 11:42
Wie is Joe? Joe Biden?
ItalianStyle @old_spice13 maart 2023 14:08
Joe is Joe Miller
Wie is Joe bidon?

[Reactie gewijzigd door ItalianStyle op 22 juli 2024 17:17]

old_spice @ItalianStyle14 maart 2023 09:41
Het is JOEL Miller, niet JOE Miller.
Aionicus @centr1no12 maart 2023 16:45
Helemaal mee eens,

Ik heb de game ook niet gekeken en ondanks de potentie van deze serie vind ik het eigenlijk maar een beetje lam.

- Weinig inhoud
- Van de 7 afleveringen hebben we al 2 filler afleveringen gehad wat puur lompe woke is.
We hebben lesbi's gehad (elly) en gays (frank en co). Enige wat we nu nog missen is een trans voor einde van s1 finale en we zijn weer bij met alle woke stuff.
- Veel 'schrik momenten zijn boring as fuck'.

Ze hebben compleet naast de plank geslagen om het gevoel van angst over te brengen. Daarbij is het gedrag van de infected niet echt bijzonder of intressant, en was die reveal van de big baddie die uit de grond kwam misschien wel het slechtste van heel die aflevering. Leek net mijn buurvrouw in een cosplayoutfit. Loop je toch niet echt warm van , (wel hard weg van , dat zeker)

maar inderdaad :
1e aflevering goede opbouw
2e aflevering werd al wat minder. het was zo voorspelbaar wat er allemaal gebeurde
3e aflevering was 50 minuten aan kotsnijgingen onderdrukken en intussen maar wat gaan anders gaan doen. totaal 0 inhoud
4e en hoger... Kan me ze nog amper voor mijn neus halen. Er was destijds niets beters te kijken en gelukkig beginnen nu de shows weer een beetje.
aflevering 6 was geloof ik de 'mall' aflevering. Was geen kut op tv. denk je oh leuk nieuwe episode. 50 min later.... That was a waste.

Naja laat ik eerlijk zijn. De serie is zo memorabel als house of dragons en game of thrones S7 momenteel . Totaal niet dus. En dan loopt iedereen het zo te hypen... Doe je roze bril af en kijk er is goed naar. De show is niet zo goed als je denkt.

Zoveel gemiste potentie. Zonde
Mlazurro @Aionicus12 maart 2023 19:33
Het is dan ook geen zombie serie, de makers hebben al meerdere malen gedeeld dat de rode draad van de serie "liefde" is. In de context van een apocalyps.

Als je de serie bekijkt alsof het een actieserie is waar elke week 30 zombies worden neergelegd, ga je uiteraard ontgoocheld zijn - en ook geeuwen. Maar het is niet de fout van de serie of de makers dat je de kern van het verhaal niet snapt. Beide "fillers" passen ook helemaal in dit concept én bieden veel meer diepgang aan beide hoofdpersonages.
old_spice @Aionicus13 maart 2023 11:49
De laatste aflevering gaat over zombies die zich vastplakken op een snelweg.
Winst @centr1no11 maart 2023 17:24
Dat is waarom ik iedereen aanraad het spel als eerste te spelen omdat een eerste indruk het belangrijkst is wat betreft je oordeel. Ik heb ten tijde van de release van het spel op de Playstation er speciaal een aangeschaft voor alleen dit spel, en daardoor kan ik sinds 2015 geen spel noemen wat qua verhaal gedrevenheid, geloofwaardigheid, emotie en realisme ook maar in de buurt komt.

Dus laat de serie je vooral niet afschrikken, het eerste spel is 100% de moeite waard.
Hulleman
@centr1no11 maart 2023 23:37
Hieruit blijkt idd dat je de games niet hebt gespeeld. Aflevering 7 is de DLC left behind. Vraag me wel af of daar een hele aflevering aan gewijd moest worden. Ben benieuwd hoe ze nog met maar 1 aflevering het verhaal gaan afsluiten. Moet nog echt wel het eea gebeuren in het verhaal.
FSte @Byron01011 maart 2023 12:08
Als je meer wil weten over waarom ze bepaalde delen van het spel hebben veranderd of overgeslagen in de verfilming (waaronder de dam), dan kan ik de HBO's The Last of Us Podcast van harte aanraden! Daarin bespreken de makers uitgebreid de motivatie achter die keuzes.
qbig1970 @Ladiesman77711 maart 2023 23:52
Nou, het schijnt dat HBO de serie Game of Thrones ook zeer goed de boeken hebben gevolgd...
Dus ze hebben wat dat betreft de lat wel hoog gelegd!
laurens362 @burgt11 maart 2023 12:39
Dit is volgens mij ook de reden dat het spel niet uitkomt wanneer de serie nog bezig is.
Fuzzy-logics 11 maart 2023 15:34
Vraagje voor de kenners (geen spoilers aub):
Raden jullie aan om eerst de game te spelen of kan de serie eerst bekeken worden en is het spel dan de moeite nog waard.
Zou zonde zijn als de game bv erg mysterieus is en saai wordt als je de serie hebt gezien.
MissMe NL @Fuzzy-logics11 maart 2023 16:49
Eerst spel spelen. Vind ik. Ondanks de serie heel goed is vind ik het spel veel beter.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 22 juli 2024 17:17]

Fuzzy-logics @MissMe NL11 maart 2023 21:25
Hartelijk dank Missme en Winst. Ik zal nog een maandje wachten dan!

[Reactie gewijzigd door Fuzzy-logics op 22 juli 2024 17:17]

Winst @Fuzzy-logics11 maart 2023 17:14
Ik raad je aan om alleen het eerste spel te spelen en daarna eventueel de serie te kijken. Dan heb je ook de mogelijkheid om toe te leven naar bepaalde gebeurtenissen uit het spel die zeer goed uitgewerkt zijn in zowel het spel als de serie.
TigerXtrm @Fuzzy-logics12 maart 2023 13:16
De serie maakt mijn inziens de fout door eigenlijk te veel bij het origineel te blijven en te weinig af te wijken. Sommige afleveringen zijn bijna 1 op 1 verfilmde cutscenes uit het spel. Dat klinkt goed, maar juist tijdens de gameplay van het spel krijg je heel veel van de wereld (en de infected) te zien waar de serie volledig aan voorbij gaat. In de serie zou je soms vergeten waarom de wereld ook alweer is vergaan. In het spel wordt je daar constant aan herinnerd.

Ik zou persoonlijk eerst het spel spelen zodat je het origineel kent, en de context van de wereld kent. De serie is er dan een hele mooie toevoeging op, en een goede serie die prima op z'n eigen benen kan staan, maar die dus wel worldbuilding mist.
tomaat23 11 maart 2023 17:06
Ik kijk niet meer zo vaak naar hardware specs, dus viel het me op dat een SSD genoemd wordt. Is dat relatief nieuw? En waarom is dat? Wat gebeurt er als je vanaf HDD zou spelen?!
TimFelten @tomaat2311 maart 2023 17:28
Op de PS4 pro duurde het laden tussen missies door erg lang vond ik. Op de PS5 is het een paar seconden. Ik weet niet of het tijdens het spelen performance verschil zal opleveren, al kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
Cowboy_Henk @tomaat2312 maart 2023 09:13
Omdat dit voor de PS5 werd gemaakt, en die heeft standaard een SSD ingebouwd. Als heel de engine werd gebouwd met ssd ingedachten (inladen van assets enzo) dan is een ssd verreist.
Neus 11 maart 2023 10:52
Nu ik de serie kijk, heb ik wel enorm veel zin om dit spel eens te spelen op mijn PC. Staat in mijn Steam wenslijst !
davince72 @Neus11 maart 2023 11:09
Of koop goedkoop een ps4 en koop de remastered versie (goedkoper dan een 32 GN upgrade gok ik)
FPSUsername @davince7211 maart 2023 12:21
Gelijk voor ps4 pro gaan (200 euro 2e hands). Uiteraard een goede investering als je sowieso ook (andere) ps exclusives wilt spelen. Gran Turismo Sport, bijv.
Heb zelf een PS3 superslim gekocht voor 35 euro, Gran Turismo 5 en 6 erop gezet en lekker gamen. RPCS3 heeft een beest van een computer nodig wil je GT5/6 spelen.
BL3ND3D 11 maart 2023 10:52
Minimaal een RTX2080TI is best een eis. Ik vrees voor optimalisatie.
loki504 @BL3ND3D11 maart 2023 12:03
Ja voor 60fps@1440p. Een RX470 is het absoluut minimum.

Als het goed is wordt hij gelooft door Nixxes. En deze mensen kunnen pc ports afleveren als geen ander.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 17:17]

Hulleman
@BL3ND3D11 maart 2023 23:40
Valt mee toch. Die 2080ti is al best bejaarde hardware.
Letters 11 maart 2023 10:52
Zou mooi zijn als handheld markt op voorhand ook weet of het draait of niet. Voor mij is dit perfect op een Stream Steam Deck.

Edit: mobiel toetsenboard mankement. Bedankt Hans :)

[Reactie gewijzigd door Letters op 22 juli 2024 17:17]

hanskroll @Letters11 maart 2023 11:04
Zou mooi zijn als handheld markt op voorhand ook weet of het draait of niet. Voor mij is dit perfect op een Stream Deck.
Je bedoelt de Steam Deck? :P Volgens Neil wel
Letters @hanskroll11 maart 2023 13:11
Nice!

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