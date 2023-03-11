Naughty Dog maakt systeemeisen pc-versie The Last of Us Part 1 bekend

Gameontwikkelaar Naughty Dog heeft de systeemeisen voor de pc-versie van The Last of Us Part 1 bekendgemaakt. Een pc heeft minstens 16GB aan ramgeheugen en een ssd met 100GB vrije opslagruimte nodig om aan de minimumvereisten te voldoen.

Wie de game op lage grafische presets, op een resolutie van 720p en aan 30fps wil draaien, dient minstens over een AMD Ryzen 5 1500X of een Intel Core i7-4770K te beschikken. De grafische kaart moet in dat geval ook minstens een AMD RX 470 (4GB) of een RX 6500 XT (4GB) zijn. Als de game op een resolutie van 1080p en aan een framerate van 60fps moet draaien, met hoge grafische presets, is er minstens een AMD Ryzen 5 3600X- of een Intel i7-8700-cpu nodig. De grafische kaart moet dan minstens een AMD RX 5700 XT of RX 6600 XT, Nvidia RTX 2070 Super of RTX 3060 zijn. Deze grafische kaarten moeten volgens Naughty Dog minstens over 8GB-vram beschikken.

Zodra gamers het spel op 1440p of een 4k-resolutie willen spelen aan 60 frames per seconde, is er minstens 32GB aan werkgeheugen nodig. Als er op een resolutie van 1440p wordt gemikt, dient een pc minstens over een AMD Ryzen 5 5600X- of een Intel i7-9700K-cpu te beschikken. De grafische kaart moet dan minstens een AMD RX 6750 XT zijn, of een Nvidia RTX 2080 Ti. Wie de game op 4k wil spelen, moet over een AMD Ryzen 9 5900 X- of een Intel i5-12600K-cpu beschikken. De gpu’s moeten dan minstens een AMD RX 7900 XTX of een Nvidia RTX 4080 zijn.

De pc-versie van The Last of Us Part 1 zal AMD FSR 2.2 en Nvidia DLSS ondersteunen, maar ook VSync en frame cap-opties bevatten. Spelers kunnen volgens ontwikkelaar Naughty Dog in het instellingenmenu van de game ook diverse andere grafische instellingen wijzigen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de textures, schaduwen en reflecties. Het spel ondersteunt ultrawide-monitoren met een beeldverhouding van 21:9 en 32:9. Er is ondersteuning voor 3D-audio en gamers kunnen gebruikmaken van de DualSense-controller, DualShock 4-controller of andere invoermethodes.

De pc-versie van The Last of Us Part 1 zou normaal op 3 maart 2023 uitkomen. Ontwikkelaar Naughty Dog liet vorige maand echter weten dat de game op 28 maart zal uitkomen. De ontwikkelaar zei de extra tijd nodig te hebben om de game te kunnen verbeteren. The Last of Us Part 1 verscheen in 2013 voor de PlayStation 3 en kwam later ook naar de PlayStation 4. In de game moeten de personages Joel en Ellie zien te overleven nadat een gemuteerde schimmel menselijke gastheren verandert in agressieve wezens. Sony kondigde vorig jaar een remake van de game aan, die in september voor de PlayStation 5 verscheen.