Naughty Dog stelt pc-versie The Last of Us Part I met drie weken uit

De pc-versie van The Last of Us Part I verschijnt niet langer op 3 maart, maar op 28 maart. De ontwikkelaar zegt de extra tijd nodig te hebben om de game te kunnen verbeteren. Naughty Dog bracht eerder vorig jaar een PlayStation 5-versie uit van de remake.

Ontwikkelaar Naughty Dog zegt dat de extra weken ontwikkeltijd ervoor moeten zorgen dat het spel 'voldoet aan jouw en onze eisen'. Het bedrijf geeft niet aan welk deel van de port nog verbeterd moet worden, dus of het bijvoorbeeld aan de prestaties van de game of te veel bugs ligt. 'Binnenkort' wil het bedrijf meer bekendmaken over de pc-versie van de remake.

The Last of Us verscheen in 2013 voor de PlayStation 3 en kwam later ook naar de PlayStation 4. In de game moeten Joel en Ellie zien te overleven na een zombie-uitbraak. Sony kondigde vorig jaar een remake van de game aan, die in september voor de PlayStation 5 verscheen. Deze remake heeft onder meer gemoderniseerde gameplay. Naughty Dog zei begin december dat de pc-versie op 3 maart zou verschijnen. Op dit moment is op HBO Max een serie over de game te zien, waarvan deze week de derde aflevering verscheen.