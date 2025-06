Naughty Dog kondigt bordspel The Last of Us aan

Gameontwikkelaar Naughty Dog kondigt een bordspel aan binnen de The Last of Us-franchise. Het spel krijgt de subtitel Escape the Dark en wordt vanaf 8 november als Kickstarter-project gefinancierd, waardoor het dus nog niet zeker is of de game daadwerkelijk uitkomt.

Het bordspel wordt gemaakt door Themeborne, een bordspelontwikkelaar die eerder andere Escape the Dark-spellen heeft gemaakt en Kickstarter als crowdfundingsplatform heeft gebruikt. The Last of Us: Escape the Dark wordt zoals eerdere games in Themebornes serie een co-opgame waarbij spelers in elk geval als de hoofdpersonages Joel en Ellie kunnen spelen, blijkt uit de gedeelde afbeelding.

Naughty Dog schrijft dat spelers in eerdere Themeborne-spellen al 'uitdagingen moesten trotseren en een nieuw pad moesten banen tijdens iedere speelsessie, omdat geen twee games hetzelfde zijn'. Waarschijnlijk bevat de The Last of Us: Escape the Dark ook een verhaal dat door middel van gebeurteniskaarten en diverse scenario's bij iedere speelsessie net iets anders uitpakt.

Bordspellen van Themeborne worden getypeerd door de zwart-witstijl en duistere thema's. Eerder bracht het bedrijf Escape the Dark Castle en Escape the Dark Sector uit. Naast een bordspelspin-off komt er binnenkort ook een HBO-televisieserie uit waarin de eerste The Last of Us-game centraal staat.