Sony en The Last of Us-maker Naughty Dog richten nieuw ontwikkelaarsteam op

Sony PlayStation richt in samenwerking met The Last of Us- en Uncharted-ontwikkelaar Naughty Dog en gameproductiebedrijf PlayStation Studios Visual Arts een nieuw intern ontwikkelaarsteam op. Voor dat team is het bedrijf opzoek naar een senior producer.

De informatie over het nieuwe team is openbaar gemaakt in een vacature en gespot door VGC. Het gaat om een 'prominent project', waarbij de senior producer ervaring moet hebben met het maken van AAA-games. "Hoewel vooralsnog onaangekondigd, hebben we een duidelijke visie en plannen voor de release. Met onze expertise en talenten garanderen we een hoge visuele kwaliteit voor de game en een meeslepende ervaring voor onze spelers." Er zijn nog geen inhoudelijke details bekend over het betreffende project, dat op basis van de vacature waarschijnlijk een AAA-game betreft.

PSS Visual Arts is een van de interne studio's van Sony onder de PlayStation Studios-tak en zou een expert zijn op het gebied van 'animaties, motion capture, cinematics, ontwerp en scanning'. Het bedrijf werkte al eerder samen met Naughty Dog aan de remake The Last of Us Part 1 uit september van 2022.