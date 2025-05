Naughty Dog onderzoekt klachten over prestaties pc-versie The Last Of Us

Naughty Dog zegt dat het de zorgen van pc-spelers van The Last of Us Part I heeft gehoord en dat ontwikkelaars actief bezig zijn om meerdere gemelde issues te onderzoeken. De pc-versie van The Last of Us is onlangs uitgekomen en veel spelers klagen over prestaties en crashes.

Naughty Dog zegt op Twitter dat er meerdere updates zullen komen en dat de ontwikkelaars prioriteit zullen geven aan updates. De genoemde issues worden in komende patches verbeterd. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste patch zal uitkomen en welke problemen daarin specifiek aangepakt worden. De pc-port van The Last of Us kwam dinsdag uit en is gemaakt door Iron Galaxy.

Naughty Dog meldt dat het momenteel meerdere issues onderzoekt, waaronder het laden van shaders Dat duurt in de praktijk veel langer dan verwacht. Daarnaast wordt gekeken naar verminderde prestaties en stabiliteitsproblemen die optreden tijdens het proces van het laden van shaders in de achtergrond. Verder zegt de ontwikkelaar dat het kijkt naar een potentieel geheugenlek en een probleem dat de game niet wil opstarten op hardware die aan de minimale systeemeisen voldoet.

Op de Steam-pagina van de game staan behoorlijk veel negatieve recensies van gebruikers. Er wordt melding gemaakt van allerlei issues, variërend van de door Naughty Dog genoemde problemen tot willekeurige crashes, een hoog VRAM-gebruik en frame rate drops. Op Reddit wordt een video getoond van een glitch waarbij de personages doorweekt raken zonder dat daar een aanleiding voor is. In zijn algemeenheid is de pc-port te kenschetsen als een relatief zware game die relatief goede hardware vergt voor een grafisch goede weergave.