The Last of Us Part I komt in maart 2023 naar pc

Naughty Dog heeft de releasedatum van The Last of Us Part I voor de pc bekendgemaakt. De pc-versie verschijnt op 3 maart 2023, iets minder dan tien jaar nadat de titel in 2013 voor het eerst werd uitgebracht voor de PS3.

De ontwikkelaar meldt dat de pc-versie beschikbaar komt via Steam en de Epic Games Store. De game wordt 'opnieuw geoptimaliseerd en verbeterd voor de pc'. De minimaal vereiste pc-specificaties volgen op een later moment. De pc-versie van The Last of Us Part I krijgt een adviesprijs van 59,99 euro en is nu vooruit te bestellen.

The Last of Us draait om Joel en Ellie, die de zombieachtige Infected moeten zien te overleven. De game is verschenen op de PS3 en PS4, en kreeg onlangs een remake voor de PS5. In 2020 volgde de sequel The Last of Us Part II voor de PS4 en PS5. Er is ook een tv-serie van The Last of Us in ontwikkeling, met hoofdrollen voor Pedro Pascal en Bella Ramsey als Joel en Ellie. De serie is vanaf 15 januari 2023 te zien via streamingdienst HBO Max.