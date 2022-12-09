The Last of Us Part I komt in maart 2023 naar pc

Naughty Dog heeft de releasedatum van The Last of Us Part I voor de pc bekendgemaakt. De pc-versie verschijnt op 3 maart 2023, iets minder dan tien jaar nadat de titel in 2013 voor het eerst werd uitgebracht voor de PS3.

De ontwikkelaar meldt dat de pc-versie beschikbaar komt via Steam en de Epic Games Store. De game wordt 'opnieuw geoptimaliseerd en verbeterd voor de pc'. De minimaal vereiste pc-specificaties volgen op een later moment. De pc-versie van The Last of Us Part I krijgt een adviesprijs van 59,99 euro en is nu vooruit te bestellen.

The Last of Us draait om Joel en Ellie, die de zombieachtige Infected moeten zien te overleven. De game is verschenen op de PS3 en PS4, en kreeg onlangs een remake voor de PS5. In 2020 volgde de sequel The Last of Us Part II voor de PS4 en PS5. Er is ook een tv-serie van The Last of Us in ontwikkeling, met hoofdrollen voor Pedro Pascal en Bella Ramsey als Joel en Ellie. De serie is vanaf 15 januari 2023 te zien via streamingdienst HBO Max.

The Last of Us
The Last of Us (PS4)

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 09:57
68 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 09:57

68

Submitter: Xtuv

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The Last of Us Part I

vanaf € 39,05

3.5 van 5 sterren

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geen prijs bekend

5 van 5 sterren
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Reacties (68)

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yinx84 9 december 2022 09:59
Legendarische game. Voor alle PC gamers die het genoegen nog niet gehad hebben: ik benijd jullie:)
doltishDuke @yinx849 december 2022 10:00
Ik heb hem nooit gespeeld, wellicht komt het ervan.

Ik vind alleen 60 euro voor een port van een 10 jaar oude game wel behoorlijk stevig :/ Mag wel echt een hele stevige remaster krijgen dan.
cold_as_ijs @doltishDuke9 december 2022 10:09
De game heeft een stevige remake gehad
https://m.youtube.com/watch?v=0mv0dAwPqCs
Andyk125 @cold_as_ijs9 december 2022 11:21
Het is inderdaad een remake maar vergeet niet dat er veel technieken en modellen hergebruikt konden worden van TLOU2. Ik heb TLOU denk ik 5 keer uitgespeeld nu en het is echt een geweldige game, maar of het echt een remake nodig had. De orginele game ziet er nog steeds prima uit en persoonlijk vind ik het gewoon een cashgrab, helemaal voor de prijs die men er voor vraagt. De game had niet meer moeten kosten dan €30,- dan was het nog een beetje te accepteren.

Ben benieuwd hoe de rest van de gamers erna kijken. Ik koop de game echter wel voor de PC wanneer deze voor een mooie aanbieding te koop is.
cold_as_ijs @Andyk1259 december 2022 12:51
Ik blijf bewust weg van waarde discussies over games, want die discussies eindigen altijd vrij snel in meningen die heen en weer geslingerd worden. Want jij hebt de game misschien 5x uitgespeeld, maar mensen die enkel op PC hebben gezeten de laatste 10 jaar hebben hem 0x uitgespeeld. Zij krijgen nu een game van topverhaal waarbij met name de ontwikkeling van de relatie tussen Joel en Ellie enorm goed wordt gebracht. Hij heeft moderne graphics, echt geen cheap ass AI upscaling a la GTA remake waar tevens een apart ontwikkel team is bezig geweest om hem naar PC te porten. Dus vanuit dat standpunt is 60 euro een prima release prijs.

En ja ben het er wel mee eens dat het spel perse een remake nodig had voor PS, maar heb hem toch gewoon gekocht. Misschien komt de PC versie ook nog wel een keer, zal wel wat jaartjes duren.
Andyk125 @cold_as_ijs9 december 2022 13:30
Blijkbaar blijf je niet weg van de discussie over de waarde van games, maargoed ;)

Ook voor iemand die de game nooit gespeeld heeft is het wat mij betreft geen €60,- waard. Het verhaal bestaat al, dus daar hoeft met niets in te investering. Men gebruikt de engine die men ontwikkeld heeft voor TLOU2. Veel modellen, maar ook animaties, geluiden en AI kan hergebruikt worden. Natuurlijk heeft men er werk aan en is het niet zo eenvoudig en beknopt als ik hier nu zeg. Maar veel tijd, geld en energie in gameontwikkeling bestaat ook in het aanpassen, wijzigen en proberen van functies. Dit hoeft men allemaal niet te doen. Dit staat dus nooit in verhouding tot het ontwikkelen van een compleet nieuwe game, laat staan die €10,- verschil in prijs.

De vergelijking met GTA vind ik zeer vreemd, dat is een remastered en geen remake. Daar zit wel het nodige verschil in. En ja die games hadden nooit zo uitgegeven mogen worden en waren ook veel te duur. Als we vergelijkingen gaan maken, dan moet je kijken naar bijv. de Resident Evil remakes. Als je die met het origineel vergelijkt dan snap je waarom ze een remake maken. Dit gevoel heb ik niet bij TLOU, grafisch ziet het er wat beter uit en de game is beter toegankelijk straks, maar dat is het prijskaartje niet waard. Voor mij is het ook een gewone ordinaire cashgrab, omdat men alle technieken etc. al in huis heeft door TLOU2.

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 26 juli 2024 06:34]

Thoeman @Andyk1259 december 2022 16:57
Daar staat dan tegenover dat de verwachte verkopen natuurlijk ook een stuk lager zullen liggen dan bij een nieuw uitgebrachte game, waardoor de kosten die ze ervoor maken om hem als deze 'remake' naar de pc te brengen een stuk hoger liggen naar verhouding dan wanneer ze gewoon een simpele directe port hadden gemaakt een jaar nadat het spel uit was gekomen.

Ook denk ik dat je ze met beiden moet vergelijken. Remake en remaster, je mag toch verwachten dat ze hier meer voor vragen dan voor een simpele remaster, maar sommige remakes zoals RE gaan wel een stuk verder.

Vraag me wel af. Had je het de volle mep waard gevonden als ze idd een jaar of 2 na de originele release het spel geport hadden naar de pc? Zoals bijv met de Horizon games nu gebeurd. Volgens mij komt er geen enkele ps naar pc port uit voor een laag bedrag.

Nu moet ik wel zeggen dat ik het er niet voor over heb, maar heb zelf ook gewoon de ps4 versie en die is nog goed genoeg voor mij.
jdh009 FP ProMod @cold_as_ijs9 december 2022 15:19
Een echte remake zou ik het persoonlijk niet willen noemen. Ze hebben de remastered versie geport (origineel gemaakt voor de PS4) naar de nieuwe engine welke ze ook voor Part 2 hebben gebruikt en daarna zaken aangepast aan de engine om wat extra zaken te verbeteren. Er zijn geen fundamentele aanpassingen binnen levels, geen levels die compleet van scarts opnieuw zijn gemaakt en ook geen levels die echt geheel op de schop gegaan. Ze hebben veel looks aangepast en levels zijn ook wel flink onder haden genome, begrijp me niet verkeerd ik zeg niet dat er niets is gebeurd. Te veel is echter hetzelfde en de game is niet vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Het lijkt er naar mijn mening op dat dit een zeer mooie remaster is.

https://youtu.be/fSMiqoqgLSo?t=188

Daarmee niet zeggende dat ze een goed werk hebben geleverd en mocht de prijs dalen zou ik hem zelfs nog wel aanschaffen De zoals onderstaande video laat net als jouw link een mooie vergelijking zien. Bij een remake verwacht ik zelf echter meer iets zoals Half Life vs Black Mesa of Final Fantasy 7 (1997) vs Final Fantasy VII Remake (2020) waarbij vanaf scratch's iets nieuws is opgebouwd. Gezien de definitie tussen remakes en remasters niet vast liggen en te pas en te onpas gebruikt worden is het vooral ook een persoonlijke mening welk labeltje je erop plakt.

Directe vergelijking tussen de remaster en part 1
https://www.youtube.com/watch?v=E9PFOhaKNFw

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 26 juli 2024 06:34]

StGermain @jdh00910 december 2022 03:01
Ik vind het origineel aangenamer om naar te kijken, geen overdreven sharpening en zachtere schaduwen. Harde schaduwen op kledij ziet er gewoonweg onrealistisch uit.
BlaBla1973 @doltishDuke9 december 2022 10:02
Als je het nog nooit gespeeld hebt, blijft €60 veel geld, maar is elke cent waard. Top spel!
Shuriken @BlaBla19739 december 2022 13:50
Ach, als je een paar maanden geduld hebt, kun je hem ongetwijfeld in the Steam Summer Sale o.i.d. voor veel minder oppikken. Voor Horizon Zero Dawan en Death Stranding ook niet de volle mep betaald.
Nyarlathotep @doltishDuke9 december 2022 10:05
Ik mag toch aannemen dat het hier de remake betreft die onlangs ook voor de PS5 is verschenen. Dat maakt het praktisch een nieuwe game, dus dan is de volle mep niet eens zo gek.
Maargoed, op de PC zijn keys toch altijd wel voor (ruim) onder de msrp te krijgen.
lenwar @doltishDuke9 december 2022 11:03
Ik heb het nooit gespeeld, maar was ooit bijna geneigd voor dit spel een Playstation te kopen. Ben blij dat het nu (eindelijk) naar de PC komt. Ik zie het dan ook niet zo zeer als een port van een 10 jaar oud spel, maar als een nieuw spel voor de PC, die voor mij waarschijnlijk een insta-buy wordt. (al heb je technisch gezien natuurlijk wel gewoon gelijk dat het een port van een ouder spel is)
OMD @doltishDuke9 december 2022 11:18
Voor jou is het dus gewoon een nieuwe game en dus makkelijk 60 euro waard ;)
Ik heb echt geen enkel probleem om voor deze remake 60 euro neer te leggen, zeker niet als je ziet wat er allemaal is aangepast. Het is voor mij met stip op nummer 1 de beste verhaal game ooit gemaakt (dat is subjectief uiteraard) en ga hem zonder enige vorm van twijfel via Steam weer aanschaffen.
cmegens @doltishDuke9 december 2022 11:33
Een van de weinige games die het echt waard is.
audb @doltishDuke10 december 2022 09:11
Bespaar je het geld, het is een grafisch gezien een hele mooie game maar de game is zo uitgespeeld.
Het is ook niet voor niets dat de prijzen voor een PS4 super snel daalden, zelf had ik voor me broer zijn verjaardag een steelbox gekocht met extra dingen er in voor bijna €90 en geen twee maanden later was deze nog maar €60 bij dezelfde shop.
Psycho_Mantis @yinx849 december 2022 10:04
Ik vindt het spel eigenlijk zwaar overrated met een anti climax aan het einde.
Heb het spel met tegenzin uitgespeeld, omdat het zo goed zou zijn.

Maar smaken verschillen en misschien is het gewoon niets voor mij.
Chillingzmitch @Psycho_Mantis9 december 2022 10:47
Als je ook vanuit een neutrale blik naar het spel kijkt, dan is het spel helemaal niet zo geweldig. De combat voelt 'clunky' aan, de rotatie van de camera is vervelend etc. Ik zie ook zeker de gebreken van deze game. Waar deze game mij jaren geleden heeft gegrepen is de opbouw van de dynamiek tussen beide characters. Hoe 2 ontzettend eigenwijze mensen elkaar vinden en begrijpen dat ze elkaar nodig hebben.

Er zijn weinig elementen in deze game die beter zijn dan andere gelijksoortige games. Als je vanuit psychologisch perspectief kijkt, dan zijn de redenen om deze game te spelen het verhaal en de opbouw van characters. Ik wou meer van de characters te weten komen, waar dit virus vandaan komt en hoe het verhaal eindigt. Dat waren voor mij de 'motivaties' om door te spelen. Ik verwacht dat er weinig overblijft als jij deze 'motivatie' niet hebt. Het is een game waarvan ik nog precies weet waar ik was en hoe laat het was terwijl ik hem uitspeelde. Ik heb met verbazing naar mijn scherm gestaard bij de credits met het idee dat ik the last of us part 2 kon gaan spelen en meer over mijn favoriete characters te weten ging komen. Zonder al te diep te gaan in TLOU2, wat ten eerste alle spelelementen beter doet dan part 1, is dat precies waar dit product te kort schiet t.o.v. zijn voorganger.
Neruo @Chillingzmitch9 december 2022 11:13
Dank je voor je perspectief, ik dacht al "mis ik nu iets", ik geloof dat het verhaal fantastisch is, maar de combat en de stealth gameplay van LTOU1 vond ik zo cluncky, ik kwam er destijds niet doorheen.

En qua episch verhaal en diepgang... Ik vond het zo raar dat er een hele serieuze toon wordt gezet, maar dat je in de eerste combat encounter gelijk wat criminelen/struikrovers/whatever moet neerschieten alsof het niets in. Ohja nee de hoofdpersonen zijn echte mensen met diepgang, angsten, hoop gevoelens, die random NPCs kan je gewoon neerschieten kijkt niemand naar om.
Carn82
@Neruo9 december 2022 13:18
Ik vond het zo raar dat er een hele serieuze toon wordt gezet, maar dat je in de eerste combat encounter gelijk wat criminelen/struikrovers/whatever moet neerschieten alsof het niets in
beetje off-topic, maar TLOU vind ik een van de games waarbij juist een hogere moeilijkheidsgraad veel meer aan het spel toevoegde. Op de lagere moeilijkheidsgraden werd het al snel meer een Uncharted-achtige shooter waarbij je knallend in principe elke encounter door kon komen. Op de hogere moeilijkheidsgraden was er een stuk minder ammo beschikbaar en moest je veel encounters wel als een soort stealth-puzzel aanvliegen; waarbij elke baksteen heilig was. Ik snap dat dat soort gameplay niet voor iedereen is weggelegd, maar ik vond het wel veel meer toevoegen aan de sfeer en setting omdat het in de 'survival'-context van de gamewereld een stuk logischer was.

[Reactie gewijzigd door Carn82 op 26 juli 2024 06:34]

fapkonijntje @Neruo9 december 2022 11:39
Ik vond er ook geen bal aan hoor. Dit past wat mij betreft in het rijtje van life is strange. Je moet wel bij een bepaalde doelgroep passen om het leuk of interessant te vinden. De verhalen zijn verre van uniek en relatief voorspelbaar en het 'shock' effect dat ze met sommige gebeurtenissen proberen te creëeren moet je ook maar raken. Soms heb je zoiets al tevaak gezien, is 't te voorspelbaar of vind je het persoonlijk helemaal niet zo schokkend of onlogisch waardoor 't niets doet.

Het is voor mij een beetje dat als je wat jonger bent, dat 't beter klikt omdat je dingen dan ook anders beleeft.
arbraxas @Neruo9 december 2022 11:44
Het is dan ook geen knuffel iedereen maar raak spel.
Ik zie een beperkt aantal mensen die kostte wat kost overleven.
Wat die random npc's ook doen effectief. Survival of the fittest.

Geen idee of je de intro nog kunt herinneren, maar dat je van een dergelijke ervaring een gevoelloze klootz*k word is ook niet verwonderlijk.
Het verhaal zoomt in op 2 personen, maar je zou zo 100 spinoffs kunnen maken over deze random npc's met hun angsten en uitdagingen.

Waar dat betreft erg benieuwd naar de tv serie :9
cold_as_ijs @Neruo9 december 2022 12:59
Dat is ook net het stanpunt wat part 2 belicht. Je moet daar groot deel het spel spelen [spoiler]vanuit het standpunt van zo’n “random NPC” [/spoiler]. Heb hem zelf nog niet helemaal gespeeld
Thoeman @Neruo9 december 2022 17:05
Dat is in mijn mening juist het hele punt. De wereld is zo ver heen dat het alleen jezelf/je eigen groep is waar je om geeft/om kan geven. Dat kom je in TLOU1 ook al in stukjes tegen door documenten/gesprekken over andere groepen. Waaronder een groep die hard op zoek is naar voedsel voor hun zieken/kinderen etc, maar buitenstaanders alleen maar ziet als mogelijke bron van voedsel en voorraden.

Je hebt in zo een situatie gewoon niet de optie om te geven om mensen buiten je eigen kring om. Iets waar Joel ook enorm veel moeite mee heeft en juist dat meer weet te ontwikkelen het spel door.
lenwar @Chillingzmitch9 december 2022 13:03
En zo zie je precies "Zoveel mensen, zoveel wensen" :)

Mij interesseert het vecht/schiet-gedeelte van een spel vaak veel minder dat de verhaallijnen en dialoog. Ik speel veelal RPGs, puur op de 'makkelijkste' gevechtsstand, eventueel zelfs met een cheat-engine (verschilt per spel uiteraard) wanneer is er echt niet doorheen kom, of als de gevechten te lang en/of eentonig worden.

Voor mij is echt de 'Rollenspel'-stuk van de RPG van het grootste belang, en niet zo zeer de actie er omheen. Ik heb dus ook niks met spellen die zware actie/gevechtscomponenten hebben en er een excuus-verhaaltje omheen is gesmeert om van gevecht één naar gevecht twee te gaan, zoals bijvoorbeeld de meeste (niet allemaal!) FPS'en dat doen. (uiteraard geen oordeel over het gevecht-aspect van de betreffende spelseries natuurlijk. Die zitten veelal prima in elkaar, alleen zijn ze niet aan mij besteed)
jmignolet 9 december 2022 10:01
'opnieuw geoptimaliseerd en verbeterd voor de pc'
Aangezien Part 1 een remake is van de remake van het PS3 spel (na de remastered versie), gaan ze voor PC dus specifiek nog een andere versies maken?

[Reactie gewijzigd door jmignolet op 26 juli 2024 06:34]

Master Chieftec @jmignolet9 december 2022 10:22
Origineel kwam hij op de PS3, remaster op de PS4 en de Remake op de PS5.
Dit zal een port zijn van de PS5 remake.
jmignolet @Master Chieftec9 december 2022 10:31
Maar een port =/ verbeterd? Het klinkt dus dat de PC versie nog bijkomende verbetering zal krijgen op basis van dit nieuwsbericht.
BaseLine @jmignolet9 december 2022 11:09
Met Spider-Man kreeg de PC versie nog betere visuals, ultrawide support, raytracing, DLSS. Dit alles uitgevoerd door het Utrechtse Nixxes wat is overgenomen door Sony. Ze hadden ook al meegeholpen met de port van Horizon: Zero Dawn. Neem aan dat de Last of Us 1 op dezelfde manier naar PC wordt gebracht. Oh ja, en grote kans dat ie gelijk Steam Deck Verified is.
Dexcuracy @jmignolet9 december 2022 12:18
Ik neem aan dat de verbeteringen dingen zijn zoals KB+M support voor alle game controls en menus, uitgebreid opties menu voor graphics fine-tuning, dat soort dingen die je voor lief neemt op PC, maar niet of nauwelijks aanwezig zijn op console.
Master Chieftec @jmignolet9 december 2022 13:39
Verbeteringen zullen er zeker zijn op de PC. De usual suspects zijn uncapped framerate, Raytrace reflections, DLSS, FSR, DLAA, Ultra Wide support, etc. Misschien voegen ze ook nog de DLC Left Behind toe maar dan ook als Remake.
lenwar @Master Chieftec9 december 2022 13:10
De PS3 had een heel andere CPU-architectuur dan de PS4 en PS5.

De PS3 was gebaseerd op IBM PowerPC, de PS4 en PS5 zijn gebaseerd op x86-64 CPU's van AMD. De stap van PowerPC naar x86 is aanzienlijk complexer dan van x86-64 naar x86-64 logischerwijs.

PS3 origineel, remake naar PS4 en remaster naar PS5 zou logischer zijn? Mede omdat de meeste Windows PC's ook op x86-64 CPU's draaien, zou dat dus een relatief makkelijke omschakeling moeten zijn.
Master Chieftec @lenwar9 december 2022 13:33
Maar jij weet toch dat er recent een TLOU 1 Remake uit is gekomen op de PS5? Op de console met een x86 architectuur. Dan is een port naar PC logischer vanaf de PS5 Remake lijkt mij.
lenwar @Master Chieftec9 december 2022 14:16
Nee, dat wist ik niet (ik houd me niet bezig met Playstation titels in z'n algemeen), maar dan geldt nog steeds hetzelfde wat ik schreef.
Een remake is in mijn beleving het spel opnieuw maken. Dit zal je eerder moeten doen wanneer je van CPU-architectuur veranderd.

Dus van PS3 naar PS4 --> Remake (van PowerPC naar x86-64)
Van PS4 naar PS5 --> Remaster (van x86-64 naar x86-64)
Van PS5 (danwel PS4) naar Windows --> Remaster / Port (van x86-64 naar x86-64)
Master Chieftec @lenwar9 december 2022 14:41
Maar heb je het artikel wel gelezen? Daar staat het gewoon op....kreeg onlangs een remake voor de PS5...
Ik denk zelf dat Sony de Cell architectuur graag met rust laat. Op Playstation Plus Premium zijn de PS3 games alleen te streamen op de PS5, is te duur en te lastig om te emuleren.
Zij kunnen een port house, zoals hun eigen Nixxes, vragen de PS5 remake van TLOU 1 als basis te nemen en te porten naar PC. Naughty Dog had de game namelijk al vanaf grond opgebouwd.
maghribier @jmignolet9 december 2022 10:07
Een remake van een remaster van het ps3 spel.
Plainside 9 december 2022 10:00
HOLY HELL YES! Zo lang hierop zitten wachten, had hem eigenlijk al veeeel eerder verwacht. Wel stom dat ze de volprijs vragen van een nieuwe game, dat is het niet, het verhaal is zeer goed bekend. Maarja, sony zet gewoon de in op de cashcow helaas....
Nas T @Plainside9 december 2022 10:14
Ik vind dat ook altijd moeilijk, maar misschien is dat het wel waard. Zo heb ik The Legend of Zelda: Link's Awakening gekocht voor de Switch bij release en deze is nog steeds €50.
Ik vond het de prijs op zich waard, maar ik ben ook wel fan van Zelda games, dus biased.

Gewoon afwachten tot na de release (sowieso, zou ik aanraden) en dan afhankelijk van de reviews kijken of het de prijs waard is t.o.v. het origineel en anders misschien tijdens een uitverkoop meenemen. Ik zou het vreemd vinden als dat de game bijna tien jaar later geremasterd wordt, er niet nog enkele maanden of een jaar langer gewacht kan worden. Zo niet, dan prima, dan betaal je.
Plainside @Nas T9 december 2022 10:23
Sowieso van plan om het tijdens een sale ofzo te kopen niet bij release. En tja, nintendo verlaagt bijna nooit hen prijzen.
macura 9 december 2022 10:05
Gaaf dat het spel op de PC komt, maar de tekst, 'opnieuw getimaliseerd en verbeterd voor de pc', en dan 60 euro. Om maar andere bekende game character te quoten, HHMMMMmmmmmm.
Heb zo mijn bedenkingen. Lijkt een beetje op een snelle cash grap van ze. Maar ik kan (hopelijk) hier ongelijk in hebben en dat ze een prachtige versie afleveren.
Swindowmasher @macura9 december 2022 10:14
De remake is wel heel mooi hoor. Eerste game hebben ze op basis van de tech van Part 2 opnieuw gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=0mv0dAwPqCs
michielonline 9 december 2022 10:41
Deze serie wil ik al een tijdje spelen, maar niet graag genoeg om een playstation aan te schaffen. Gaat op mijn wishlist voor als deze een keer in de aanbieding is want 60 euro zie ik niet zitten.
Asitis @michielonline9 december 2022 11:45
Ik zal een van de vele zijn die je met overtuiging kan vertellen dat het die 60 euro meer dan waard is, zeker voor een eerste playthrough.
ferragosto 9 december 2022 10:01
Game was het knallende einde van mijn PS3 console vlak voor de overstap naar de PS4.
Nu volledig over op PCMR en ik ga deze game zeker weer oppaken!
Ben ook erg benieuwd naar de serie.
Prequel 9 december 2022 10:01
Heb zitten dubben om een console te kopen hiervoor... maar de geschiedenis herhaald zich altijd weer. Er komt bij elke goede game uiteindelijk een port naar PC. PC Masterrace.... yup. Men PS4 pro met horizon dawn verkocht ik na 1 maand weer. Dat doen we niet weer haha
Asitis @Prequel9 december 2022 11:44
Ik heb een PS3 en PS4 gekocht voor The Last of Us (1, 2), maar met deze remaster heb ik inderdaad de PS5 laten staan, wetende dat de PC release zou komen. Prima ontwikkeling wat mij betreft.

Vind het tevens zakelijk gezien ook wel een flinke gok, ik ben dus zo iemand die 2x een console heeft gekocht voor een exclusive game (voornamelijk Last of Us en God of War), en met deze releases op PC ga ik dat niet meer doen. Maar dan bedenk ik me ook weer dat veel van die consoles met verlies of tegen kostprijs worden verkocht omdat de winst toch in de games zitten.. Ze zullen er wel over nagedacht hebben.
MichaelG1984 9 december 2022 10:03
Geweldige game hoor begrijp me zeker niet verkeerd. Na de remaster vind ik het een beetje onzinnig om deze game weer helemaal op te bouwen. Ik kijk eerder uit naar de Resident Evil 4 Remake. Maar voor wie het nog niet gespeeld heeft zeker het aanraden waard.
vickypollard @MichaelG19849 december 2022 11:52
Die remaster ziet er echt niet meer zo goed uit als mensen steeds beweren. Het is goed genoeg, maar duidelijk verouderd met vrij brakke modellen, belichting en bewegingen als je het vergelijkt met wat nu mogelijk is. Het spel is nu naar 2022 getild en sluit daarmee mooi aan bij part II.

En als je hem niet wilt, moet je hem zeker niet kopen.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 26 juli 2024 06:34]

Bart ® Moderator Spielerij/AI 9 december 2022 10:35
Ik had tlos op de ps4 maar kon er niet in komen. Had hetzelfde met Horizon. Toen die op de pc kwam heb ik hem in een ruk uitgespeeld. Stoorde me denk ik te veel aan de controller. Hopelijk met deze game hetzelfde effect zodra ik hem met muis en toetsenbord kan spelen :). Kijk er in ieder geval naar uit!
Bulls
@Bart ®9 december 2022 12:33
Gyro aiming is een uitkomst voor zowel tlou 2, en 1 remake en horizon forbidden west
dutch_mentor 9 december 2022 11:05
Ik heb er heel veel zin in! Ik heb deze game altijd al willen spelen, maar ik zou er geen PlayStation voor aanschaffen.

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