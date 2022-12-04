HBO deelt trailer The Last of Us-serie, cameo's voor hoofdrolspelers games

HBO heeft de eerste volledige trailer van de aankomende The Last of Us-serie gepubliceerd. In de trailer zijn naast Pedro Pascal en Bella Ramsey als respectievelijk Joel en Ellie ook de twee acteurs te zien die diezelfde rollen in de videogames van Naughty Dog vertolken.

In de trailer is grofweg dezelfde verhaalstructuur te zien als in de eerste game uit 2013; Joel is een smokkelaar die het tienermeisje Ellie naar buiten de post-apocalyptische quarantainezone moet smokkelen. Ook blijkt dat Ellie wellicht immuun is tegen het schimmelvirus dat de mensheid grotendeels heeft uitgeroeid.

Daarnaast zijn acteurs Ashley Johnson en Troy Baker in de trailer te zien. Zij spelen respectievelijk Ellie en Joel in de twee videogames. In de gelijknamige HBO Max-serie speelt Johnson de moeder van Ellie. Baker lijkt een handlanger van de kwaadaardige David te spelen. Het was al bekend dat de twee stem- en motion capture-acteurs in de tv-serie van HBO zouden spelen, maar tot dusver was het niet duidelijk welke rollen zij zouden vertolken.

Zoals eerder al bekendgemaakt werd, komt The Last of Us op 15 januari uit via streamingdienst HBO Max. Het post-apocalyptische drama lijkt alle grote verhaalmomenten uit de eerste game te volgen en krijgt tien afleveringen. Pedro Pascal, bekend van zijn rollen in The Mandalorian en Narcos, speelt Joel. Bella Ramsey was eerder evenals Pascal in enkele seizoenen van Game of Thrones te zien.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 04-12-2022 10:05 83

04-12-2022 • 10:05

83

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Reacties (83)

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Tristan 4 december 2022 10:14
Voor mij is The Last of Us een van de beste spellen die ik ooit gespeeld heb. Het verhaal, de spanning, de character building, de mechanics, allemaal echt heel goed. Het verfilmen zeker waard! Kan niet wachten tot dit uitkomt!
Andyk125 @Tristan4 december 2022 10:45
De eerste game was net een film en hoewel de trailer er heel goed uit ziet ben ik heel erg benieuwd wat ze met het verhaal gedaan hebben. Is het wel interessant genoeg voor de echte fans die de game meerdere keren hebben gespeeld?
Gezien hoe ze omgegaan zijn met het 2e deel van de franchise maak ik mij nog wel zorgen, hoewel het voor velen misschien een goede game is, vind ik persoonlijk de richting die men opgegaan is met het verhaal helemaal de verkeerde. Er hadden nog zo veel mooie interessante verhaallijnen gekozen kunnen worden. Maar je kunt niet iedereen tevreden houden.
Orangelights23 @Andyk1254 december 2022 14:17
Veel mensen roepen maar dat ze het verhaallijn van deel twee niets vonden. Met name door gebeurtenissen en een blik vanuit de andere kant. Juist door zoiets gewaagds te doen, verdient dit spel al lof.
RobertPeterson @Orangelights234 december 2022 14:59
Je doet nu net alsof het gewoon tot is omdat het gedurfd was.
Veel mensen roepen maar dat ze het verhaallijn van deel twee niets vonden.
Nee, veel mensen vonden de verhaallijn van deel 2 niks. Ze roepen niet maar wat haha.
Orangelights23 @RobertPeterson4 december 2022 15:01
Je aanname is correct: het is inderdaad tof (ik neem aan dat je dat bedoelde) dat zij iets hebben gedaan wat veel mensen lastig vinden om te snappen. Net als met alles, heeft ook dit spel te maken met een medaille met twee zijdes en dat laat Part 2 heel goed zien
RobertPeterson @Orangelights234 december 2022 15:54
Het is niet tof. Jij vindt het tof. Heel veel mensen vonden het verschrikkelijk. Niet omdat ze het niet snappen, maar omdat het een verloochening van het eerste deel was.

Ze konden zoveel kanten uit het het tweede deel. Maar gooiden alles weg wat ze hadden opgebouwd. Ik vond het qua verhaal echt slecht.
Mrsdteam @RobertPeterson4 december 2022 20:01
Ik ben het niet met je eens, over deel 2. Het is juist heel goed om de andere kant te belichten. Abby is in de kern geen slecht mens maar door de omstandigheden is dit zo gekomen. En laten we eerlijk zijn over Joël, want hij moorde wel iedereen, en ja ook icm de omstandigheden. Het is zo f!ckt-up en ingewikkeld maar toch begrijpelijk. Ik hoop ook zo, dat deel 3 komt met oa Abby en Elie. Ik heb genoeg mogelijke scenario's bedacht. Maar waarschijnlijk komt 3 niet omdat mensen deel 2 idd niet kunnen begrijpen ✌🏼
RobertPeterson @Mrsdteam4 december 2022 21:21
Nee en dat kan heel goed! Ik ken meer die het een hele gave game vonden. Mijn reactie is dan ook meer voor @Orangelights23 die zegt dat het tof is omdat het gedurfd is, en dan mensen die het niet tof vinden het idee niet begrijpen.

Daar ben ik het mee oneens. Dat ik graag meer joel wou, die lekker kon moorden en de band met Abby meer wou verkennen maakt het voor mij een onaangename verrassing, een waar ik niet overheen kon stappen en al met al teleurgesteld was.

Ik lees je reactie nu nog eens en merk toch een bepaald superioriteitscomplex. Hoe bedoel je niet kunnen begrijpen? Ik begrijp het juist heel goed en vond het helemaal niks. Dat heeft niks met kunnen of willen te maken, maar met smaak.

het is het zoveelste revenge plot, maar slecht geschreven characters en plot hole naar plot hole.

Als Geralt van de Witcher in het nieuwste deel bij het eerste beste gevecht dood gaat en dat de game zich meer richt op bijv Ciri kan het wel gedurfd zijn en de andere kant van het universum laten zien. Maar ik zit daar niet op te wachten haha! En dat maakt een game niet van nature tof.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 24 juli 2024 21:29]

Carn82
@RobertPeterson4 december 2022 19:57
Gezien het kritische en commerciële succes van de game valt het volgens mij wel mee met die heel veel mensen die het verschrikkelijk vonden ;)
Godjira @Carn824 december 2022 20:05
Er zijn meerdere dingen te zeggen over deel 2. Ik zit er een beetje tussenin. De game was goed, en dat ze twee kanten van de medaille wilden tonen vond ik heel inventief. Het feit dat ze een enorm belangrijk karakter om zeep helpen was mij te veel van het goede. Ik miste Joel enorm, ook al speelde je terugblikken met hem erbij. Daarbij werd het verhaal van Abby en Ellie teveel uitgemolken aan het einde. Dat laatste eiland was te veel, en teveel van hetzelfde. Die factie daar voegde niks toe wat mij betreft. Het is een goede game en was mijn GOTY, heb 'm Platinum zelfs, maar deel 1 was superieur.
Carn82
@Godjira4 december 2022 21:13
ja, ik deel de mening dat het allemaal wat te lang was. Maar qua narratief vond ik het erg sterk en ook goed aansluiten op de thematiek uit het eerste spel en waren bepaalde gebeurtenissen een 'logisch gevolg' in de wereld waarin het spel zich afspeelt; een wereld waar er eigenlijk geen helden bestaan en de vijand vooral een kwestie van een ander perspectief is.
Andyk125 @Carn824 december 2022 20:10
Dit is nu een goed voorbeeld van cijfers op een bepaalde manier interpreteren. Je vergeet ook dat veel mensen de game hebben aangeschaft en de game uiteindelijk wel verschrikkelijk vonden. Of heb je cijfers dat iedereen die de game gekocht heeft de game ook daadwerkelijk een geweldig vervolg vonden? De gemixde reviews zeggen wat dat betreft wel genoeg, ook al zit er veel onzin reviews bij, maar dat is aan beide kanten zo.
Gubbel @Carn825 december 2022 12:41
Net als met recensies, zie je dat mensen vaak alleen hun mond open doen als ze het ergens niet mee eens zijn. De negatieve kant lijkt daadoor altijd veel groter dan dat het is.
Gubbel @RobertPeterson5 december 2022 10:49
Het is niet tof. Jij vindt het niet tof
RobertPeterson @Gubbel5 december 2022 11:55
Dat is toch precies wat ik zeg? Dat het een smaak kwestie is? Als een developer iets doet wat gedurfd is, dat het niet per definitie tof of niet tof is.

Helemaal niet als je vind dat mensen het niet kunnen snappen of dat het boven hun pet gaat. Het is een persoonlijke smaak niet een of andere test die beoordeeld dat jij empathie hebt of de intelligentie hebt om hun meesterwerk te waarderen.
Rhys08 @RobertPeterson5 december 2022 23:49
En er waren net zoveel mensen die het wel tof vonden… zoals zo beetje met elke game er voor- en tegenstanders zijn.

Wat is precies je punt?
RobertPeterson @Rhys086 december 2022 00:09
Je aanname is correct: het is inderdaad tof (ik neem aan dat je dat bedoelde) dat zij iets hebben gedaan wat veel mensen lastig vinden om te snappen. Net als met alles, heeft ook dit spel te maken met een medaille met twee zijdes en dat laat Part 2 heel goed zien
Mijn punt was, dat het niet tof is maar dat hij het tof vind. Dat het niet zo is dat mensen het niet snappen, of niet kunnen begrijpen maar dat het een kwestie van smaak is.
Andyk125 @Orangelights234 december 2022 19:57
Prima dat jij die mening hebt, maar die deel ik totaal niet. Zo goed als deel 1 is geschreven zo slecht is deel 2 geschreven. Er zitten tal van plotholes in. Personages gedragen zich vreemd en heel anders dan in deel 1 zonder dat daar enige reden voor is. Ik snap verder ook niet wat er gewaagd is aan een revenge story, als je daarmee bedoeld dat een van de hoofdpersonage het er niet levend afbrengt, sorry daar zijn al meer dan genoeg boeken, films en series van.
Hulleman
@Andyk1254 december 2022 19:00
Het 2e deel is nog beter dan het eerste deel. Geniaal wat ze met het verhaal gedaan hebben.
Andyk125 @Hulleman4 december 2022 19:51
Voor jou misschien wel, maar niet voor iedereen. Ik vond het character moord, zowel letterlijk als verguurlijk.
Hulleman
@Andyk1255 december 2022 07:54
Dat was het zeker. Enorm gedurfd van ND en ik kan dat wel waarderen. Zou shocking zijn als in deel 3 Ellie wordt vermoord en je vervolgens 40 uur met de moordenaar de single player door moet. Ben benieuwd naar het volgende deel!

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 24 juli 2024 21:29]

Carn82
@Andyk1254 december 2022 11:12
Is het wel interessant genoeg voor de echte fans die de game meerdere keren hebben gespeeld?
Ik denk niet dat dat de voornaamste doelgroep is, de groep mensen die de game en het verhaal niet kennen lijkt mij vele malen groter.
Andyk125 @Carn824 december 2022 19:52
Ja dat zou kunnen, maar die moet je wel geinteresseerd krijgen voor een serie als deze.
Carn82
@Andyk1254 december 2022 19:58
Och, de niet-bekende ziet HBO, "iets met zombies" en "van de makers van Chernobyl", dat is al vrij goede marketing.
n3z @Tristan4 december 2022 11:27
Ik hoop vooral dat ze de TLOU wereld uitbreiden. Het is een erg interessante wereld en alleen al over de fireflies zou je een heel seizoen kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door n3z op 24 juli 2024 21:29]

Carn82
@n3z4 december 2022 20:00
Aldus Neil Druckmann gaan we karakters zien die niet in de games zaten (ook wel logisch, een TV-serie is een ander medium dan een game, zo heel veel scènes zitten er ook niet in de eerste game), dus we zullen ongetwijfeld wat meer te weten komen over de wereld.
JacobsT @Tristan5 december 2022 11:12
Kan het er niet meer mee oneens zijn. Mensen vinden de verhaallijn van 2 minder net door het einde, wat net een mooie twist is. Na de hele game gedreven te zijn door haat kan Ellie toch nog ergens de menselijkheid terugvinden.

Meeste mensen vinden enkel het wraakzuchtige einde blijkbaar leuk. De relatietwist was voor mij alvast niet storend. Blijft gewoon een goede game en was vooral blij dat de controls niet zo clunky waren als in deel 1.
botwood 4 december 2022 12:17
Het nummer Take on Me is van deel 2, hebben ze goed verwerkt in de trailer. Maar ik hoop eigenlijk wel dat de muziek van Gustavo Santaolalla in de serie zit. Want dat maakte voor mij wel de games perfect qua sfeer.
Carn82
@botwood4 december 2022 12:46
daar hoef je je geen zorgen over te maken: ‘The Last of Us’ Game Composer Is Returning to Score the HBO Series
botwood @Carn824 december 2022 14:32
Thanks! Daar ben ik blij om : )
okkies @botwood4 december 2022 13:48
https://youtu.be/NKeU1twQYX4

Inderdaad. Het is geen spoiler
cyclone @botwood4 december 2022 18:47
Precies dat, AHA in de trailer verraste mij ook enorm (heb deel II nog steeds niet uitgespeeld) .. maar die hele fijne sfeer van die gitaar uit deel 1 ..
Man .. wat is dat goed.
MrMistral @botwood5 december 2022 01:04
Je hoort ook een hint naar het thema aan het eind van de trailer :)
LordLynx 4 december 2022 11:12
Vond de spellen geweldig maar ik begrijp echt niets van de casting, de acteurs lijken totaal niet op de karakters van de game......
OMD @LordLynx4 december 2022 11:57
Er bestaan nooit acteurs die exact op de game characters lijken (die niet model hebben gestaan voor een game zoals Far Cry 6 bijvoorbeeld)

Ik vind Pedro Pascal goed gecast en vind het ook een sterke acteur. Ik geef sowieso acteurs een kans, wellicht outperformen ze de game wel!
Verwijderd @OMD5 december 2022 14:28
Qua uiterlijk, wellicht met wat aanpassingen zoals lenzen zouden de volgende opties wel aardig op Joel lijken:
Karl Urban

Hugh Jackman

Nikolaj-Coster Waldau

Stuk-voor-stuk prima acteurs, maar of het uiteindelijk qua acteerwerk past bij de serie is de vraag. Pedro Pascal is een geweldige acteur dus verwacht dat hij zijn taak gewoon goed uitvoert, nu maar hopen dat de schrijvers er geen potje van maken.
okkies @LordLynx4 december 2022 13:47
Ze hebben een poging gedaan om meer op karakter dan looks te casten.

Maar inderdaaad. Met name ellie, ziet er niet uit als ellie
Ze heeft meer iets wel van een clicker hahahah.

Maar in game of thrones speelde ze een kleine bijdehante baas.
Ik heb nog geen typische ellie F-bombs gehoord deze trailer.

Het blijft een gameverfilming dus ik houd mn verwachtingen laag
StarZ @LordLynx5 december 2022 09:10
Ik denk dat het een kwestie van wennen gaat worden.
s0kkie @LordLynx4 december 2022 11:49
Hoeft ook niet altijd identiek te zijn aan fictief gecreëerde personages lijkt mij :)
Het acteer werk van een aantal acteurs laat dan wel weer wat te wensen over aan de andere hand.
Vooral Belle Ramsey is een zeer slechte casting keus.

[Reactie gewijzigd door s0kkie op 24 juli 2024 21:29]

Verwijderd @s0kkie4 december 2022 12:25
Want je hebt haar al aan het werk gezien? Zo aan de trailer te zien doet ze het prima.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 21:29]

Carn82
@Verwijderd4 december 2022 12:51
Inderdaad, Ramsey is een prima actrice (ze was onlangs fantastisch in Catherine Called Birdy, leuke film); ik ben altijd benieuwd waarop mensen uitspraken zoals "zeer slechte casting keuze" nu eigenlijk op baseren.
Vyo @Carn824 december 2022 19:22
ik ben altijd benieuwd waarop mensen uitspraken zoals "zeer slechte casting keuze" nu eigenlijk op baseren.
Kan me er ergens wel iets bij voorstellen, in de trant dat als je zelf een heel beeld bij zo'n wereld hebt opgebouwd in je eigen hoofd en dat beeld vervolgens met zo'n casting keuze "overhoop is gegooid" iemand sterke emoties kan ervaren, wellicht wat cognitieve dissonantie.

De laatste keer dat ik zelf überhaupt zo veel voelde omtrent de keuze voor een acteur was ~2 decennia terug als tiener, (onterechte) afschuw voor Daniel Radcliffe als Harry Potter :P
Carn82
@Vyo4 december 2022 19:25
Oh dat begrijp ik ook, maar als iets niet bij jouw eigen beeld van iets past dan lijkt me wat nuance wel op zn plaats ipv het een slechte keuze noemen lijkt mij.
wimdezoveelste @Carn824 december 2022 20:19
Dat de acteurs niet het bronmateriaal bestuderen omdat ze niet een kopie willen zijn maar hun eigen invulling willen geven wwardoore ze dus niet de personages spelen uit de games due we willen zien in de serie.
Carn82
@wimdezoveelste4 december 2022 20:30
Dat is een valide keuze om te maken als je een acteur bent, sommigen hebben er juist veel baat bij om onbevangen te beginnen en zich niet te veel laten kleuren door een eerdere performance. De regisseur moet er uiteindelijk er voor zorgen dat het gewenste resultaat wordt neergezet. En de personages zijn ook hoe ze geschreven zijn, ik zie daar het probleem niet zo. Tenzij je een 1-op-1 kopie van de game wil (vergeet niet, TLOU1 heeft maar ongeveer 1,5u aan cutscenes) zal je toch flink wat nieuwe dingen moeten bedenken.

[Reactie gewijzigd door Carn82 op 24 juli 2024 21:29]

wimdezoveelste @Carn824 december 2022 20:51
Nee, het is totaal gebrek aan respect voor het bronmateriaal . Ze moeten de personages uit het spel spelen niet hun eigen invulling daarvan.
Verwijderd @wimdezoveelste5 december 2022 08:17
Euhm, waarom?
Carn82
@wimdezoveelste4 december 2022 21:11
Wat een absurde stelling; een acteur vult altijd een rol in op een eigen manier. En aldus de maker/schrijver: "The Last of Us is a direct adaptation with minor deviations, allowing alterations such as changing character perspectives in a manner unachievable in an immersive game". Ik denk dat de maker en schrijver van de game (en ook co-schrijver/producent van de serie) een heel goed beeld heeft van hoe de personages moeten zijn en hoe deze zich moeten gedragen, al helemaal met het feit dat de serie veel meer dialoog zal bevatten dan het spel. En dan nog lijkt het me verstandig om pas te oordelen als de serie is verschenen toch?
Carn82
@wimdezoveelste4 december 2022 22:40
Dit geeft mij voldoende aan dat de makers hun kont afvegen aan de games
Je realiseert je wel dat de schrijver/regisseur van de games ook een van de schrijvers, producent en een van de regisseurs van de serie is hoop ik? Ik denk dat ze heus wel weten hoe de karakters van script naar scherm gebracht moeten worden.

Laat niet weg dat acteurs vaak genoeg bewust niet naar eerdere performances van een rol willen kijken, dat is echt niet apart, want zo krijg je namelijk een unieke performance. Ik vind het vrij opvallend dat je dit blijkbaar zo'n probleem vindt zonder dat er nog maar 5 minuten van de serie te zien is geweest. Misschien speelt Ramsey de rol wel veel beter en genuanceerder dan Johnson.
MrMistral @wimdezoveelste5 december 2022 01:02
Haha je maakt jezelf echt belachelijk en ongeloofwaardig met deze opmerkingen. Je kan toch niet stellen dat Neil Druckmann z'n kont afveegt met z'n eigen werk? Wat een onzin.
s0kkie @Verwijderd4 december 2022 18:40
Ja ze was totaal ongeloofwaardig in Game of Thrones :)
Ook de trailers van TLOU zeggen al genoeg over haar kwaliteiten
wimdezoveelste @MrMistral5 december 2022 07:22
Het gaat er om dat men deze verandering doet voor geforceerde inclusiviteit want een andere reden is er niet.
MrMistral @wimdezoveelste5 december 2022 11:48
Zou zomaar kunnen. En dat geeft je weinig hoop voor de serie, omdat...?
demokert 4 december 2022 10:22
HOLY SHIT! Alsof we de game weer opnieuw spelen! De geluiden van de Clickers en Bloaters zijn precies zoals in de game, Bloater lijkt in de trailer wel iets te groot in verhouding maar goeiendag wat een vette trailer ! :)
Enterprise1701 4 december 2022 11:00
Ik heb de spellen nooit gespeeld, heb geen playstation, heb alleen maar YT-filmpjes van playthroughs gezien, maar deze serie kijk ik toch wel naar uit
ZpAz @Enterprise17014 december 2022 12:21
Ik had voor een maandje PSNow genomen zodat ik het via streaming op de PC kon spelen. Zeker het proberen waard als je geen PlayStation hebt.

Beste story driven game die ik gespeeld heb.
Enterprise1701 @ZpAz4 december 2022 12:48
Dat is mooi om te weten, werkt dat goed dan?
ZpAz @Enterprise17014 december 2022 13:22
Misschien niet voor multiplayer FPS etc, maar voor dit vond ik het prima werken. Niet geprobeerd voor andere games.
Enterprise1701 @ZpAz4 december 2022 13:32
Het gaat mij sowieso om het verhaal, bedankt, ik ga het eens checken.
evanraalte 4 december 2022 15:30
Dit is iets wat ik wel ga kijken. Ben niet zo'n gamer maar het verhaal leek me altijd wel interessant! Dit is beter dan de gameplay kijken op yt :)
Linksquest Moderator Spielerij
4 december 2022 16:33
The Last of Us is een van mijn meest favoriete games ooit, staat zeker in de Top 5. Ik kijk ook enorm uit naar deze serie, een verhaal waar genoeg mee mogelijk is.
OfNoAvail 4 december 2022 11:13
Mooie sfeer, lijkt trouw aan de games.
Maar… is het wezenlijk anders dan The Walking Dead?
Volgens mij niet.
#provemewrong
Carlos0_0
@OfNoAvail4 december 2022 12:20
Het is natuurlijk een soort walking dead achtige verhaal, een virus die los gelaten is en van deze doden.
Deze zien er alleen iets anders wel uit, in plaats van modderige mensen die half uit elkaar vallen.

Ze zijn hier wel echt meer door virus veranderd, maar goed ze wolken je graag op eten uiteraard :).
Maar het spel was vrij goed het verhaal, het verhaal zelf gaat wel iets anders dan walking dead(waarbij ik stond te juichen dat eindelijk afgelopen was laatst 😂)
Raem @Carlos0_04 december 2022 14:05
Geen virus, maar een schimmelinfectie.
Carn82
@OfNoAvail4 december 2022 14:38
Tja, is The Walking Dead wezenlijk anders dan al die andere zombie-voorgangers sinds de jaren 60, of is het echt anders als een boek/film als The Road?

Natuurlijk is het een bekende setting met herkenbare elementen en themas, zoals in veel post-apocalyptische verhalen en films. Maar een setting dient vooral om situaties en context te creëeren om een veel persoonlijker verhaal te kunnen vertellen. (En sommigen van deze settings lenen zich natuurlijk goed voor bepaalde thematiek)
lordawesome 4 december 2022 11:11
Beetje raar dat ze een serie uitbrengen voordat het spel op pc is. Of maakt het verhaal niks uit voor de spelbeleving?
Carlos0_0
@lordawesome4 december 2022 12:14
Wat is daar raar aan het spel is al uit sinds 2013?( dus bijna 10 jaar oud), uitgekomen op de ps3 als 1ste.
Het is nu al voor de 2de keer remake van gemaakt .
Eerst op de ps4 kwam er een remaster uit, en nu op de ps5 weer en de pc erbij.

Je had het verhaal dus al bijna 10 jaar geleden kunnen ervaren, of paar jaar later op de ps4 :).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 24 juli 2024 21:29]

lordawesome @Carlos0_04 december 2022 13:51
Ik doe niet aan consoles.

Nu moet Sony hopen dat nadat ze de pc versie eindelijk eens uit brengen, dat pc gamers herinneren dat er ook een serie was. Of andersom, dat pc gamers de serie bekijken en dan de game laten liggen omdat ze het verhaal al kennen.

Beide niet handig van Sony.
Asitis @lordawesome4 december 2022 14:30
Denk je echt dat de PC markt zoveel meer sway heeft dan de console markt? Lijkt me niet.
Daarnaast is al bekend dat deze serie ook prima op zichzelf staat, evenals de games.

Ik heb ook erg genoten van Arcane, en nog nooit meer dan 30 seconden van een League of Legends game gezien. Ik heb ook met veel plezier de Lord of the Rings triologie gezien zonder de boeken te lezen, en de Witcher 3 gespeeld zonder de eerste twee delen - en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Zoop @lordawesome4 december 2022 15:25
Hoezo? Dit is juist heel erg slim van Sony om meer mensen naar de Playstation te trekken, dat zal ongetwijfeld zwaarder wegen dan het verwaarloosbare marktaandeel van pc gamers die om deze reden de film links zouden laten liggen.

De games langzaamaan uitbrengen op pc hoort ook bij die strategie, om meer mensen te laten zien wat voor toffe dingen de Playstation al veel langer heeft.
hanskroll @lordawesome4 december 2022 11:28
Beetje raar dat ze een serie uitbrengen voordat het spel op pc is. Of maakt het verhaal niks uit voor de spelbeleving?
Ik verwacht rond de release van de serie ook (aankondiging van) de PC versie release.
PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release!
brekking @lordawesome4 december 2022 16:50
Waarom is het raar? Het spel is oorspronkelijk bedoelt voor de ps3, niet pc.
fib3rlight 4 december 2022 10:13
zo vet. #cantwait

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