HBO deelt trailer The Last of Us-serie, cameo's voor hoofdrolspelers games

HBO heeft de eerste volledige trailer van de aankomende The Last of Us-serie gepubliceerd. In de trailer zijn naast Pedro Pascal en Bella Ramsey als respectievelijk Joel en Ellie ook de twee acteurs te zien die diezelfde rollen in de videogames van Naughty Dog vertolken.

In de trailer is grofweg dezelfde verhaalstructuur te zien als in de eerste game uit 2013; Joel is een smokkelaar die het tienermeisje Ellie naar buiten de post-apocalyptische quarantainezone moet smokkelen. Ook blijkt dat Ellie wellicht immuun is tegen het schimmelvirus dat de mensheid grotendeels heeft uitgeroeid.

Daarnaast zijn acteurs Ashley Johnson en Troy Baker in de trailer te zien. Zij spelen respectievelijk Ellie en Joel in de twee videogames. In de gelijknamige HBO Max-serie speelt Johnson de moeder van Ellie. Baker lijkt een handlanger van de kwaadaardige David te spelen. Het was al bekend dat de twee stem- en motion capture-acteurs in de tv-serie van HBO zouden spelen, maar tot dusver was het niet duidelijk welke rollen zij zouden vertolken.

Zoals eerder al bekendgemaakt werd, komt The Last of Us op 15 januari uit via streamingdienst HBO Max. Het post-apocalyptische drama lijkt alle grote verhaalmomenten uit de eerste game te volgen en krijgt tien afleveringen. Pedro Pascal, bekend van zijn rollen in The Mandalorian en Narcos, speelt Joel. Bella Ramsey was eerder evenals Pascal in enkele seizoenen van Game of Thrones te zien.