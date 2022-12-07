NASA's Ingenuity-helikopter vestigt hoogterecord van 14 meter bij Mars-vlucht

Elke meter telt op de rode planeet. Dat geldt niet alleen voor Mars-rover Perseverance die behoorlijke afstanden aflegt om onderzoek te doen naar gesteenten, maar ook voor Ingenuity. De kleine helikopter van de Perseverance-missie heeft een hoogterecord gevestigd van 14 meter.

Volgens NASA vloog Ingenuity in het afgelopen weekend 14 meter boven het oppervlak van Mars, wat een nieuw record is. Dit record werd gevestigd tijdens de 35e vlucht van het helikoptertje, die op 3 december plaatsvond en 52 seconden duurde, zo blijkt uit het vluchtlogboek. Bij deze vlucht werd een niet al te grote horizontale afstand van 15 meter afgelegd.

Het vorige hoogterecord werd gevestigd tijdens de vijftiende vlucht die op 6 november vorig jaar plaatsvond. Toen werd een hoogte van 12 meter bereikt. Die vlucht was beduidend langer en duurde 128,8 seconden, waarbij ook een veel grotere horizontale afstand van 407 meter werd afgelegd.

Ingenuity ging als een experiment mee met de Mars-missie van Perseverance uit 2020. Het doel is om te kijken of het mogelijk is om te vliegen op Mars, waarbij de ervaringen eventueel voor latere missies kunnen worden gebruikt. Het helikoptertje, dat geen echte onderzoekstaken heeft, communiceert met de aarde via Perseverance en doet dat via het Zigbee-protocol.

De rotsmonsters die Perseverance verzamelt, moeten uiteindelijk door de rover ook weer gebracht worden naar de plek waar de Sample Retrieval Lander ze moet ophalen om ze weer naar de aarde te brengen. Deze lander zal als back-up wel twee recoveryhelikopters meenemen die gebaseerd zijn op het ontwerp van Ingenuity. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over Marsrover Perseverance en Ingenuity en over de gewijzigde missie met de ophaalrover.