NASA-helikopter Ingenuity maakt succesvolle eerste vlucht op Mars

Mars-helikopter Ingenuity heeft zijn eerste proefvlucht succesvol voltooid. De kleine helikopter steeg volgens planning op tot een hoogte van drie meter en bleef veertig seconden zweven. De NASA gaat een maand lang tests uitvoeren met Ingenuity.

Ingenuity heeft tijdens zijn testvlucht een zwart-witfoto gemaakt. Daarop is de schaduw van de helikopter te zien, terwijl die boven het Marsoppervlak zweeft. De camera is een hulpmiddel voor navigatie; aan de hand van een opgeslagen database van het planeetoppervlak en beeldherkenning kan Ingenuity navigeren.

Marsrover Perseverance, die Ingenuity naar de rode planeet heeft gebracht, heeft beelden gemaakt van de testvlucht van de helikopter. Ruimtevaartorganisatie NASA deelt daarvan een gifje op Twitter. De beelden in hoge resolutie zijn nog niet ontvangen; die komen in de komende dagen binnen.

Het laten opstijgen van een helikopter op Mars is veel ingewikkelder dan op aarde vanwege de ijle lucht. De luchtdruk bedraagt ongeveer één procent van de luchtdruk op aarde. Daarom is Ingenuity voorzien van dubbele rotors die draaien met 2400rpm. Bij helikopters op aarde is dat zo'n 500rpm. Ingenuity weegt 1,8kg en heeft een spanwijdte van 120 centimeter. Het helikoptertje werkt op zonne-energie en een enkele acculading is goed voor zo'n negentig seconden vliegen. Het opladen duurt vier tot vijf dagen.

Gedurende een maand worden eerst verschillende testvluchten uitgevoerd met Ingenuity. De afgelegde afstand en de hoogte zullen daarbij steeds toenemen. Als alles goed verloopt, moet de helikopter uiteindelijk een vlucht van driehonderd meter afleggen met een hoogte van maximaal vijf meter.

Ingenuity is meegestuurd met de Mars 2020-missie als een experiment. Het doel is om te kijken of het mogelijk is om te vliegen op Mars. Opgedane ervaringen kunnen voor latere missies gebruikt worden. Het kleine helikoptertje is verder geen onderdeel van de missie en heeft geen onderzoekstaken. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over Marsrover Perseverance en Ingenuity.

Ingenuity op het Marsoppervlak en foto genomen door Ingenuity van zijn eigen schaduw tijdens de testvlucht