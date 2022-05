NASA-helikopter probeert vrijdag vierde vlucht op Mars na eerdere mislukking

Het is NASA's Ingenuity na drie succesvolle vluchten op Mars niet gelukt om een vierde keer op te stijgen. Vrijdag probeert NASA het opnieuw. Het is nog niet bekend waarom de helikopter zijn geplande vlucht niet kon verrichten, maar NASA verwijst naar een timerprobleem.

Ingenuity had bij zijn vierde vlucht langer in de lucht moeten blijven en sneller moeten vliegen dan bij eerdere vluchten, maar de rotorcraft slaagde er niet in om van het Mars-oppervlak los te komen. De helikopter slaagde er niet in om in vluchtmodus te komen, maar is wel veilig en in goede staat, aldus NASA. Later op vrijdag waagt de ruimtevaartorganisatie een nieuwe poging.

NASA hield er al rekening mee dat niet alle vluchten van Ingenuity succesvol ingezet konden worden. Vorige maand werd een timerprobleem ontdekt en ondanks een doorgevoerde fix is er een kans van 15 procent is dat de helikopter niet in vluchtmodus geraakt. Dat probleem staat verdere vluchten niet in de weg. Het is overigens nog niet zeker dat de mislukte vlucht aan het probleem van het aflopen van de timer lag.

Bij zijn vierde vlucht moet Ingenuity eerst naar een hoogte van vijf meter stijgen en dan 84 meter over rotsen en kraters afleggen. Om de 1,2 meter maakt de naar beneden gerichte camera van de helikopter foto's van het Mars-oppervlak. De vliegtijd zou 117 seconden bedragen, tegenover 80 seconden voor de derde vlucht, en de maximale snelheid moet tot 3,5 meter per seconde komen. Bij vlucht drie was dat 2 meter per seconde.