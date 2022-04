Marshelikopter rondt moeilijkste en langste vlucht tot nu toe af

NASA's Marshelikopter Ingenuity heeft zijn negende vlucht succesvol afgerond. Het was de langste en risicovolste vlucht tot nu toe, omdat de helikopter over onherbergzaam terrein vloog, wat de navigatie bemoeilijkte.

De vlucht duurde in totaal 166,4 seconden en daarbij haalde Ingenuity een snelheid van 5 meter per seconde, schrijft NASA. Tijdens de vlucht is een afstand van 625 meter afgelegd. De langste vlucht daarvóór duurde 139,9 seconden en de hoogste snelheid was tot nu toe 4m/s.

Vorige week schreef NASA uitgebreid over de plannen van de negende vlucht van Marshelikopter Ingenuity. Het kleine helikoptertje navigeert aan de hand van een camera aan de onderkant. De algoritmes voor het herkennen van het terrein zijn niet in staat om hellingen te zien en interpreteren alles als vlak terrein.

Ingenuity © NASA/JPL-Caltech

De negende vlucht vond plaats in het gebied Séítah, waar juist veel relatief steile hellingen zijn. Daardoor zouden er bij het navigeren afwijkingen van meters kunnen ontstaan en ook bij het landen zou dat problemen kunnen opleveren. Door langzaam te vliegen over bepaalde gebieden wilde NASA die risico's beperken.

NASA koos een vlak landingsgebied uit met een radius van 50 meter, maar door de mogelijke afwijkingen bestond er volgens de ruimtevaartorganisatie een kans dat Ingenuity daarbuiten terecht zou komen. Dat zou ook de communicatie tussen Marsrover Perseverence en de helikopter in gevaar brengen, omdat die uitgaat van een line-of-sight-verbinding.

Volgens NASA paste het hoge risico van de vlucht bij het doel van Ingenuity. De kleine helikopter is meegenomen naar Mars als een experiment en heeft met deze vlucht gedemonstreerd dat een dergelijk luchtvoertuig op plekken kan komen die voor een Marsrover onbegaanbaar zijn. De vlucht levert ook close-upfoto's op van het Séítah-terrein die anders niet bemachtigd hadden kunnen worden.