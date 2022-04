ACM onderzoekt misleiding websites voor huurwoningen

De Autoriteit Consument & Markt doet onderzoek naar websites voor huurwoningen. Het gaat om websites waar gebruikers een bedrag moeten betalen om op aanbiedingen van woningen te kunnen reageren. Dergelijke websites zouden consumenten misschien misleiden.

De ACM heeft naar eigen zeggen veel klachten ontvangen over deze websites voor huurwoningen. Gebruikers geven volgens de toezichthouder aan dat veel van de aangeboden huurwoningen niet beschikbaar zijn of soms helemaal niet bestaan. Als geïnteresseerden vervolgens willen reageren op een woning, dan lukt het ze niet om in contact te komen met de makelaar die de woning aanbiedt.

Het is niet bekend naar welke websites de ACM onderzoek doet. Volgens de toezichthouder gaat het vooral om websites die een huuraanbod van derden aanbieden, waarmee het een soort zoekdiensten zijn. De websites bemiddelen niet. Dergelijke diensten moeten consumenten 'duidelijk informeren over hun aanbod', schrijft de ACM.

"Consumenten die een betaald abonnement afsluiten op zo’n website, moeten vooraf informatie krijgen over hoe het getoonde woningaanbod tot stand komt en of er rechtstreeks contact mogelijk is met de verhuurmakelaar. De ACM vermoedt dat niet alle websites consumenten hierover goed en duidelijk informeren", schrijft de autoriteit.

De Autoriteit Consument & Markt heeft informatie gedeeld met het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, dat vervolgens een eigen onderzoek is gestart naar websites met een nepaanbod met niet-bestaande woningen. De politie meldt dat in de afgelopen maanden 'hooguit' 150 aangiftes over deze vorm van oplichting zijn binnengekomen. Tegelijk meldt de politie dat er weinig aangifte wordt gedaan van verhuurfraude.