ACM: openen NFC-chip in iPhones is met huidige regels niet af te dwingen

Dat Apple concurrerende betaalapps geen toegang geeft tot de NFC-chips in iPhones is een concurrentieprobleem volgens de ACM, maar de huidige Europese regels staan niet toe dat Nederland Apple dwingt tot openstellen.

De Autoriteit Consument & Markt komt na onderzoek tot de conclusie dat consumenten en winkels minder keuze hebben tussen betaalmogelijkheden als marktpartijen geen toegang tot NFC-chips in hun smartphones bieden. In de praktijk is Apple de enige die de NFC-chip heeft afgesloten. De ACM spreekt van een concurrentieprobleem.

De Europese Interchange Fee Regulation biedt echter geen handvatten om die toegang af te dwingen, aldus de ACM. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: "Dat kan alleen als er al een concurrerende betaalapp is, maar daarvoor blijkt toegang tot NFC-technologie cruciaal. In feite een kip-ei probleem." In andere landen zijn wel concurrerende betaalapps maar op dit moment in Nederland niet, zodat de IFR elders wellicht wel maar hier niet kan worden toegepast.

De toezichthouder pleit daarom voor aanvullende Europese regels die het wel mogelijk maken om openstellen af te dwingen. Het moet dan gaan om aanvullingen op de Europese betaalrichtlijn PSD2 en invoering van de Digital Markets Act. Daarmee kunnen smartphonefabrikanten verplicht worden om toegang te bieden tot 'cruciale technologie en infrastructuur', zoals NFC-technologie.