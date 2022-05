Bloomberg: iPhones krijgen functie om kaartbetalingen te accepteren

Apple wil iPhones mogelijk voorzien van een functie om kaartbetalingen te accepteren met hun smartphone. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. De feature zou al in de komende maanden beschikbaar komen.

De functie moet iPhones de optie geven om betalingen van creditcards, pinpassen en betaaldiensten zoals Apple Pay te accepteren, melden bronnen aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. Daarmee zouden de smartphones functioneren als een soort pinapparaat, zonder dat daarvoor extra hardware nodig is. Vermoedelijk werkt de functie via NFC; iPhones beschikken sinds 2014 over de daarvoor benodigde chip.

Om de functie te implementeren, maakt Apple volgens Bloomberg gebruik van de technologie van Mobeewave. Dat is een Canadese start-up die werkt aan smartphonefuncties om direct creditcardbetalingen te accepteren. Apple nam dat bedrijf in 2020 over voor 100 miljoen dollar. Bloomberg schreef toen al dat Apple mogelijk van plan zou zijn om kaartbetalingen te ondersteunen op iPhones. Samsung werkte daarvoor eerder samen met het bedrijf en deed toen een test in Canada.

Het is niet bekend of de feature direct bij release wereldwijd beschikbaar komt; het is mogelijk dat de functie aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten verschijnt. Apple Cash, een functie van Apple waarmee iPhone-gebruikers onderling geld naar elkaar kunnen overmaken via iMessage, is op dit moment bijvoorbeeld nog niet beschikbaar in de EU.

Bloomberg meldt dat Apple de functie 'in de komende maanden' wil uitbrengen via een software-update. Mogelijk zit de feature verwerkt in iOS 15.4, waarvan binnenkort de eerste bètaversie wordt wordt verwacht en die mogelijk in de lente uitkomt. Daarmee zou de release in de buurt van een vermeend Apple-evenement in de lente vallen, waar onder andere een nieuwe iPhone SE en iPad Air met 5G en een nieuwe Mac-computer worden verwacht, schrijft Bloomberg.