Apple Pay is beschikbaar bij ASN Bank en RegioBank, SNS Bank volgt binnenkort

De Volksbank brengt Apple Pay uit voor zijn klanten. Vanaf nu kunnen gebruikers van ASN Bank en RegioBank met die betalingsdienst overweg. De functie wordt 'binnenkort' ook ingeschakeld voor klanten van de SNS Bank.

De Volksbank schrijft dat ASN Bank- en RegioBank-klanten vanaf dinsdag 10 mei kunnen betalen via Apple Pay op een ondersteunde iPhone, iPad, Apple Watch of Mac. ASN Bank- en RegioBank-gebruikers kunnen de functie activeren via de meest recente versie van hun Mobiel Bankieren-app. Gebruikers krijgen in hun overzicht te zien dat ze de feature kunnen activeren.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen gekozen voor een 'gefaseerde uitrol', zodat het bedrijf 'controle en overzicht op de livegang' kan houden. Apple Pay voor de SNS Bank volgt daarom 'binnenkort'. Een concrete datum daarvoor wordt nog niet genoemd.

De Volksbank werkt al langer aan Apple Pay-ondersteuning voor zijn banken. Het bedrijf liet in 2020 al weten dat het in gesprek is met Apple. In september 2021 werd officieel bevestigd dat RegioBank werkt aan Apple Pay-support, maar gaf toen geen indicatie wanneer die functie uitgebracht zou worden. De apps van SNS Bank, ASN Bank en RegioBank kregen vorige maand al ondersteuning voor Apple Wallet, een vereiste voor Apple Pay.