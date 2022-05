Apple Pay is vanaf nu ook beschikbaar bij SNS Bank

Apple Pay is nu ook beschikbaar voor klanten van SNS Bank. Dat wordt vermeld op de website van de bank. Vorige week kwam Apple Pay al beschikbaar voor ASN Bank en RegioBank. De Volksbank zei toen al dat SNS snel zou volgen.

Klanten van de SNS Bank kunnen Apple Pay vanaf dinsdag 17 mei activeren, schrijft de Volksbank. Dat kan via de Mobiel Bankieren-app voor iOS, zo staat op de website van SNS. Gebruikers kunnen hun betaalrekening zo koppelen aan de Wallet-app van Apple. Daarmee wordt een digitale betaalpas aangemaakt waarmee gebruikers vanaf een compatibele iPhone, iPad of Apple Watch contactloos kunnen betalen.

De Volksbank zei vorige week dinsdag al dat SNS binnenkort ondersteuning voor Apple Pay zou uitrollen. De bankenorganisatie bracht Apple Pay-ondersteuning toen uit voor ASN Bank en RegioBank, en meldde dat SNS op korte termijn zou volgen.

De Volksbank werkt al langer aan Apple Pay-ondersteuning. Het bedrijf liet in 2020 weten dat het daarover in gesprek was met Apple. In september 2021 werd officieel bevestigd dat de organisatie werkt aan Apple Pay-support, maar zij gaf toen geen indicatie wanneer die functie uitgebracht zou worden. In april kregen de apps van SNS, ASN en RegioBank al Apple Wallet-ondersteuning, wat erop wees dat de feature aanstaande was.