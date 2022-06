Apple Pay is beschikbaar bij Belgische KBC Bank

KBC Bank ondersteunt in België voortaan Apple Pay. De bank beloofde begin dit jaar al dat die integratie er zou komen. Inmiddels heeft de bank de feature geactiveerd en hebben de eerste klanten zich aangemeld.

KBC bevestigt op Twitter dat de betaalmethode is toegevoegd voor rekeninghouders. Klanten kunnen zowel hun Maestro-bankkaart als creditcards koppelen aan Apple Pay. Daarvoor is wel een KBC Plus-rekening nodig. Het gebruik van de dienst is verder gratis.

Al in februari van dit jaar kondigde KBC aan dat de bank Apple Pay zou aanbieden. Vorige maand had de bank het nog over 'deze herfst'. KBC is de tweede grote Belgische bank die Apple Pay ondersteunt. Eerder bood BNP Paribas het ook al aan. Ook kunnen klanten van enkele kleine onlinebanken gebruikmaken van de dienst. In Nederland wordt Apple Pay door de meeste grote banken ondersteund.