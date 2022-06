WhatsApp voegt tool toe om grote hoeveelheden media in een keer te verwijderen

WhatsApp heeft een nieuwe tool toegevoegd aan de chat-app om direct meerdere foto's en video's tegelijk te verwijderen. De Storage Usage-tool laat per gesprek zien hoeveel ruimte media daarin innemen.

WhatsApp werkt al langer aan een dergelijke tool, maar stelt die nu voor alle gebruikers beschikbaar, zegt het bedrijf op Twitter. De functie heet Storage Usage en bevindt zich in de instellingen onder opslag. Met de tool is het mogelijk om in een keer meerdere media zoals foto's, video's en documenten te selecteren en die direct van het toestel te verwijderen. Voorheen moesten gebruikers dat zelf doen in hun galerij of opslagapp.

De tool laat zien hoeveel ruimte er nog vrij is op de opslag van een telefoon en hoeveel ruimte daarvan door WhatsApp-media wordt ingenomen. Daaronder staan suggesties voor media die de gebruiker weg kan gooien om ruimte te besparen. Dat zijn bijvoorbeeld media die vaak zijn doorgestuurd en grote bestanden zoals video's. Onderin in de instellingen staan de chats waarin de grootste hoeveelheden media zijn verstuurd.

Gebruikers die een van die opties gebruiken, krijgen meteen de mogelijkheid media in grote aantallen te selecteren en te verwijderen van het toestel. De feature wordt uitgerold naar de meeste gebruikers en zit in versie 2.20.206.1.