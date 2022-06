Gerucht: HMD gaat nieuwe versie van Nokia 6300 en Nokia 8000 uitbrengen

HMD gaat naar verluidt nieuwe versies van de Nokia 6300 en een model uit de Nokia 8000-serie uitbrengen. Eerstgenoemde stamt uit 2007 en de Nokia 8000-serie bestond tussen 1996 en 2007. Het zou gaan om featurephones met beperkte 'smart'-functies.

Volgens WinFuture blijkt de komst van de telefoons uit gegevens van dealers en vermeldingen op de website van de Scandinavische netwerkoperator Telia. De komende toestellen zouden Nokia 6300 en Nokia 8000 heten. Het gaat vermoedelijk niet om Android-smartphones, omdat gesproken wordt over een beperkt aantal slimme functies.

Nokia 6300 uit 2007

De Nokia 6300 kwam oorspronkelijk uit in 2007. Dat was een telefoon met een 2"-scherm en een 2-megapixelcamera. Destijds waren dat high-end specificaties. Een Nokia 8000 heeft nooit bestaan, maar Nokia heeft wel jarenlang modellen in de 8000-serie uitgebracht. Op welke uitvoering de nieuwe variant wordt gebaseerd, is nog niet duidelijk. De Nokia 8000-toestellen stonden bekend om hun sliderbehuizingen en het gebruik van metaal bij sommige modellen.

HMD heeft eerder al diverse oude Nokia-telefoons opnieuw uitgebracht als featurephone. Aanvankelijk ging dat om klassiekers als de Nokia 3310 en de kromme Nokia 8110. Begin dit jaar bracht HMD een nieuwe versie uit van de Nokia 5310.